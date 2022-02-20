Üretimin hazzını yaşıyorum

BTSO Meclis Üyesi, 21’inci Enerji Komite Üyesi Elektrik Mühendisi Erdal Aktuğ, enerji alanında yaşanan sıkıntılarla ilgili önerilerde bulundu. Yenilenebilir enerjiye geçmenin önemini vurgulayan Aktuğ, “Bursa’nın potansiyeli var.

Bütün çatılar boş. Güneş yatırımları sanayide 6,5-7 yılda geri dönüyor” dedi.

Araçlarda da bir dönüşüm yaşandığını anımsatan Aktuğ, “2024’ten sonra elektrikli araçlarla birlikte ihtiyacımız yüzde 40 artacak. Gemlik’e TOGG’u getirdik deyip takacak fiş bulamazsan olmaz. Elektrik alt yapısı, üretim, trafoların düzenlenmesi, dağıtım şebekeleri altyapısının güçlendirilmesi lazım” diye konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Üyesi, 21’inci Enerji Komite Üyesi Elektrik Mühendisi Erdal Aktuğ, elektrik zamlarının ülke gündemine oturduğunu, sonrasında yaşanan elektrik kesintilerinin enerji konusunu tekrar gündeme taşıdığını anımsattı. Yaşanan zam ve kesintide birçok etkenin bulunduğunu ifade eden Aktuğ, birinci nedenin dışarıya bağımlı olmamız olduğunu dile getirdi.

ikinci nedeni enerji yönetimindeki eksiklikler olarak dile getiren Aktuğ, yönetim zafiyetinin yaşandığını kaydetti. Planlama eksikliğinden bahseden Aktuğ, “Yakın zamanda yaşadığımız olaydan örnek vereyim. Tekirdağ ve Tuz Gölü’nde doğal gaz depolama alanımız var. Bu bölgeler çok önemli. Daha fazlası yapılmalı. İran, doğal gazı bir hafta kesti. Doğal gaz kullanımımızı yüzde 40 indirdik. Bursa’ya yaklaşık 1 milyar TL’ye mal olacak bir zarara sebep oldu. Belirttiğim iki kaynak, bize 15 gün yetecek kadardı. Neden bunu kullanamadık? Plansızlık ve yönetimsizlik burada başlıyor. Enerjiyi yönetenler yaz aylarında ya da ihtiyaç olmayan aylarda bu depodaki doğal gazı kullandılar. İhtiyacımız olduğu anda doğal gaz kalmadı” diye konuştu.

Üçüncü nedenin dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi olduğunu söyleyen Aktuğ, önceden TEDAŞ olarak bunu devletin yaptığını hatırlatarak, “Şu anda dağıtım şirketleri üzerinden alınan fonlar, enerji payları, KDV, dağıtım bedeli, özel tüketim bedelini, elektriğin üstüne giydirdiler. Dağıtım şirketleri kesime giden piliç gibi hantallaştı, şişti. Özelleşmeseydi ve devlet yönetseydi, hem paralar devlette kalırdı, hem de dağıtım şirketleriyle bu sıkıntıyı yaşamazdık. Şimdi TEİAŞ’ın özelleştirilmesinden bahsediliyor. Bu mutlaka durdurulmalı” dedi.

KADEMELENDİRME VE YATIRIM

Enerji kullanımındaki ücretlendirmede birinci kademeye tekrar bakılması gerektiğini vurgulayan Aktuğ, “İkinci kademe ona göre değerlendirilmeli. İkinci kademe önemli çünkü insanları tasarrufa iletiyor. O da olmalı. Bir ailenin normal tüketimi nedir? Hesabını kitabını yapıp, tekrar tekrar bakılmamalı. Evlerimizde ortak kullanım dediğimiz merdiven altı, asansör boşluğu gibi yerler daha önce dağıtım şirketleri özelleşene kadar birinci mesken ucuz tarifeydi. Özelleşme ile birlikte pahalı tarifeye geçildi. Aradaki fark dağıtım şirketlerinde kaldı. Dağıtım şirketleri de buradan kazandıkları paraları, yatırıma altyapıya harcamadılar. Yatırım sorunları nedeniyle Isparta’da kesinti yaşandı. ‘Kazandıysan yatırım yapman gerekiyor’ diye EPDK Özelleştirme Kanunu’nun bir maddesinde yazdı. Sıkıntılardan birisi de bu” dedi.