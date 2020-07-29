Türkiye avantajlı hale gelecek

Covid-19 pandemisi nedeniyle seri üretimlerin yavaşlaması ve durmasına paralel olarak yatırım planlarında ertelemeler yaptıkla-rını açıklayan Coşkunöz Holding Ceo’su A. Erdem Acay, “Salgının en belirgin etkisinin ise lojistik yakınlığın öne çıkması ve üretim-lerin, pazarın olduğu yere geri dönmesi yönünde akımlar olacak. Yaşanan zorluklar neticesinde Türkiye gibi lojistik anlamda ko-numu optimum iyi olan ülkeler avantajlı hale gelecek” dedi.
Covid-19 pandemisi nedeniyle seri üretimlerin yavaşlaması ve durmasına paralel olarak yatırım planlarında ertelemeler yaptıkla-rını açıklayan Coşkunöz Holding Ceo’su A. Erdem Acay, “Salgının en belirgin etkisinin ise lojistik yakınlığın öne çıkması ve üretim-lerin, pazarın olduğu yere geri dönmesi yönünde akımlar olacak. Yaşanan zorluklar neticesinde Türkiye gibi lojistik anlamda ko-numu optimum iyi olan ülkeler avantajlı hale gelecek” dedi.
Coşkunöz Holding; otomotiv, savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilişim ve lojistik alanlarında 12 şirket ile faaliyetlerini sürdürüyor. Aralıksız 70 yıldır üretimini sürdüren Coşkunöz Holding, yurtdışında farklı yatırım ve projeleri ile dikkat çekiyor.
Geçen yılı yüzde 15 büyüme ile kapatıp, 330 milyon Euro ciro elde ettiklerini açıklayan Coşkunöz Holding Ceo’su A. Erdem Acay, bu büyümenin içerisinde otomotiv sektörüne hizmet veren yurt dışında kurulu şirketlerin gelirlerindeki payının yüzde 30 civarında olduğunu hatırlattı. Gelecek 5 yıl içinde öngördükleri büyümeye paralel olarak yeni yatırımlar yapacaklarını belirten Acay, bu oranı yüzde 45’lere çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Covid-19 pandemisi nedeniyle seri üretimlerin yavaşlaması ve durmasına paralel olarak yatırım planlarında ertelemeler yaptıkla-rını açıklayan Acay, “Holding olarak 2020 yılı yurtiçi ve yurtdışında 350 milyon TL’nin üzerinde yatırımlar planladığımız bir yıldı. İlk iki ayda planlarımıza uygun bir şekilde ilerledik ancak tabii ki Mart ayından itibaren sektörlerdeki gelişmelere ve nakit akışımıza göre yatırım ötelemelerine başladık. Hedefimiz yıl sonuna kadar öngördüğümüz yatırımları gerçekleştirmek” diye konuştu.
YENİDEN PLANLAMALAR YAPTIK
Öncelikle piyasaların durumunu da dikkate alarak yeniden planlamalar yaptıklarına dikkat çeken Acay, “Bu dönemde yatırımla-rımızı öteledik, tedarikçilerle ödeme vadelerimizi ve siparişlerimizi yeniden yapılandırdık. Maliyet azaltma çalışmalarına odakla-narak; krizden daha az veya geç etkilenen kalıp üretimi, IT, savunma gibi sektörlerdeki çalışmalarımıza diğer şirketlerden destek vererek, kaynak yaratmayı öne çektik. Yurtdışındaki şirketlerimizin ve projelerimizin pandemiden etkilenme faz farklarını finan-sal dengeleme için kullandık. Proje bazlı çalıştığımız müşterilerimizle ödeme vadelerini öne çekmek üzere görüşmeler yaptık” dedi.
DÖVİZ KREDİLERİNİ KAPATTIK
Bu dönemde tedbirler aldıklarını vurgulayan Acay, koronavirüs salgınının başında ihtiyaçları olmasa da olası nakit sıkışıklıklarına ve olumsuz etkenlere karşı önlem olarak kullanabilecekleri kredi imkanlarını kullanıp, nakit pozisyonu yarattıklarını açıkladı. Ön-celikle yerel bankaların sağladığı uygun şartlardaki TL kredilerini kullanarak, döviz kredilerini kapattıklarını ifade eden Acay, böy-lece karşılık yarattıklarını kaydetti. Kaynak açığa çıkarmak için stok yönetimine ve işletme sermayesine yöneldiklerini belirten Acay, yurtdışı satış imkanlarına odaklandıklarını vurguladı. Pandemi döneminde yılsonu senaryosu çalıştıklarını söyleyen Acay, “Hesaplanan yeni kaynak ihtiyacı ve zararı ortadan kaldırarak, mevcut borçlanma seviyemizi artırmadan yılı başa baş noktasında kapatabilecek bir seviyeyi yakalayabileceğimizi öngörüyoruz” diye konuştu.
DİJİTALLEŞME, DENEYİMLERİ GELİŞTİRMELİ
Dünyadaki gelişmeler, özelikle de Çin’deki toparlanmanın dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan Acay, sözlerini şöyle sürdür-dü:
“Olası bir ikinci dalga ve gündem değişikliğine karşın, en az yılsonuna kadar önlemler alınmalı. Otomotiv sektörünün pandemi nedeniyle ortaya çıkan çalışma modellerindeki hızlı değişime ayak uydurması için dijitalleşmesi, satış ve satış sonrası deneyimleri geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Salgının en belirgin etkisinin ise lojistik yakınlığın öne çıkması ve üretimlerin, pazarın olduğu yere geri dönmesi yönünde akımlar olacak. Yaşanan zorluklar neticesinde Türkiye gibi lojistik anlamda konumu optimum iyi olan ülkeler avantajlı hale gelecek.”
KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEYE ODAKLANDIK
Bu dönemdeki farkındalıklarından da bahseden Acay, “2019 -2020 yıllarında otomotiv ve kalıp sektörüne özellikle Avrupa’daki emisyon krizi ve Çin’de yaşanan ekonomik daralma, Amerika’nın uyguladığı ambargolar, Çin ekonomisinin küçülme trendine girmesi gibi sebeplere bağlı atıl kapasitenin açığa çıkmasına ilave olarak, pandeminin de yaşanması dünya pazarlarında ciddi daralmalara neden oldu. Holding olarak bu çok özel durumu yönetip bu krizi fırsata çevirmeye odaklanmış durumdayız. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak Çin’e karşı oluşacak soğumanın, orta ve uzun vadede Türkiye ve sektörümüz için iyi bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Hammaddeden, üretime ve lojistiğe kadar güçlü bir alt yapımız bulunuyor. Avrupa’ya olan coğrafi yakınlığımız, teknolojimiz ve yıllara dayanan üretim tecrübemiz ile bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de holding bünyemizde bu-lunan iki Ar-Ge merkezimizde tüm sektörlere yönelik Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Ar-Ge’ye her yıl yaklaşık 4 milyon Euro ayırıyo-ruz. Özellikle otomotivde yüksek mukavemetli saclar ve yeni nesil alternatif malzemelerin kullanımına odaklanıyoruz” dedi.
YARIN: BEYÇELİK HOLDİNG
Türkiye avantajlı hale gelecek
Covid-19 pandemisi nedeniyle seri üretimlerin yavaşlaması ve durmasına paralel olarak yatırım planlarında ertelemeler yaptıkla-rını açıklayan Coşkunöz Holding Ceo’su A. Erdem Acay, “Salgının en belirgin etkisinin ise lojistik yakınlığın öne çıkması ve üretim-lerin, pazarın olduğu yere geri dönmesi yönünde akımlar olacak. Yaşanan zorluklar neticesinde Türkiye gibi lojistik anlamda ko-numu optimum iyi olan ülkeler avantajlı hale gelecek” dedi.
Covid-19 pandemisi nedeniyle seri üretimlerin yavaşlaması ve durmasına paralel olarak yatırım planlarında ertelemeler yaptıkla-rını açıklayan Coşkunöz Holding Ceo’su A. Erdem Acay, “Salgının en belirgin etkisinin ise lojistik yakınlığın öne çıkması ve üretim-lerin, pazarın olduğu yere geri dönmesi yönünde akımlar olacak. Yaşanan zorluklar neticesinde Türkiye gibi lojistik anlamda ko-numu optimum iyi olan ülkeler avantajlı hale gelecek” dedi.
Coşkunöz Holding; otomotiv, savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilişim ve lojistik alanlarında 12 şirket ile faaliyetlerini sürdürüyor. Aralıksız 70 yıldır üretimini sürdüren Coşkunöz Holding, yurtdışında farklı yatırım ve projeleri ile dikkat çekiyor.
Geçen yılı yüzde 15 büyüme ile kapatıp, 330 milyon Euro ciro elde ettiklerini açıklayan Coşkunöz Holding Ceo’su A. Erdem Acay, bu büyümenin içerisinde otomotiv sektörüne hizmet veren yurt dışında kurulu şirketlerin gelirlerindeki payının yüzde 30 civarında olduğunu hatırlattı. Gelecek 5 yıl içinde öngördükleri büyümeye paralel olarak yeni yatırımlar yapacaklarını belirten Acay, bu oranı yüzde 45’lere çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Covid-19 pandemisi nedeniyle seri üretimlerin yavaşlaması ve durmasına paralel olarak yatırım planlarında ertelemeler yaptıkla-rını açıklayan Acay, “Holding olarak 2020 yılı yurtiçi ve yurtdışında 350 milyon TL’nin üzerinde yatırımlar planladığımız bir yıldı. İlk iki ayda planlarımıza uygun bir şekilde ilerledik ancak tabii ki Mart ayından itibaren sektörlerdeki gelişmelere ve nakit akışımıza göre yatırım ötelemelerine başladık. Hedefimiz yıl sonuna kadar öngördüğümüz yatırımları gerçekleştirmek” diye konuştu.
YENİDEN PLANLAMALAR YAPTIK
Öncelikle piyasaların durumunu da dikkate alarak yeniden planlamalar yaptıklarına dikkat çeken Acay, “Bu dönemde yatırımla-rımızı öteledik, tedarikçilerle ödeme vadelerimizi ve siparişlerimizi yeniden yapılandırdık. Maliyet azaltma çalışmalarına odakla-narak; krizden daha az veya geç etkilenen kalıp üretimi, IT, savunma gibi sektörlerdeki çalışmalarımıza diğer şirketlerden destek vererek, kaynak yaratmayı öne çektik. Yurtdışındaki şirketlerimizin ve projelerimizin pandemiden etkilenme faz farklarını finan-sal dengeleme için kullandık. Proje bazlı çalıştığımız müşterilerimizle ödeme vadelerini öne çekmek üzere görüşmeler yaptık” dedi.
DÖVİZ KREDİLERİNİ KAPATTIK
Bu dönemde tedbirler aldıklarını vurgulayan Acay, koronavirüs salgınının başında ihtiyaçları olmasa da olası nakit sıkışıklıklarına ve olumsuz etkenlere karşı önlem olarak kullanabilecekleri kredi imkanlarını kullanıp, nakit pozisyonu yarattıklarını açıkladı. Ön-celikle yerel bankaların sağladığı uygun şartlardaki TL kredilerini kullanarak, döviz kredilerini kapattıklarını ifade eden Acay, böy-lece karşılık yarattıklarını kaydetti. Kaynak açığa çıkarmak için stok yönetimine ve işletme sermayesine yöneldiklerini belirten Acay, yurtdışı satış imkanlarına odaklandıklarını vurguladı. Pandemi döneminde yılsonu senaryosu çalıştıklarını söyleyen Acay, “Hesaplanan yeni kaynak ihtiyacı ve zararı ortadan kaldırarak, mevcut borçlanma seviyemizi artırmadan yılı başa baş noktasında kapatabilecek bir seviyeyi yakalayabileceğimizi öngörüyoruz” diye konuştu.
DİJİTALLEŞME, DENEYİMLERİ GELİŞTİRMELİ
Dünyadaki gelişmeler, özelikle de Çin’deki toparlanmanın dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan Acay, sözlerini şöyle sürdür-dü:
“Olası bir ikinci dalga ve gündem değişikliğine karşın, en az yılsonuna kadar önlemler alınmalı. Otomotiv sektörünün pandemi nedeniyle ortaya çıkan çalışma modellerindeki hızlı değişime ayak uydurması için dijitalleşmesi, satış ve satış sonrası deneyimleri geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Salgının en belirgin etkisinin ise lojistik yakınlığın öne çıkması ve üretimlerin, pazarın olduğu yere geri dönmesi yönünde akımlar olacak. Yaşanan zorluklar neticesinde Türkiye gibi lojistik anlamda konumu optimum iyi olan ülkeler avantajlı hale gelecek.”
KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEYE ODAKLANDIK
Bu dönemdeki farkındalıklarından da bahseden Acay, “2019 -2020 yıllarında otomotiv ve kalıp sektörüne özellikle Avrupa’daki emisyon krizi ve Çin’de yaşanan ekonomik daralma, Amerika’nın uyguladığı ambargolar, Çin ekonomisinin küçülme trendine girmesi gibi sebeplere bağlı atıl kapasitenin açığa çıkmasına ilave olarak, pandeminin de yaşanması dünya pazarlarında ciddi daralmalara neden oldu. Holding olarak bu çok özel durumu yönetip bu krizi fırsata çevirmeye odaklanmış durumdayız. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak Çin’e karşı oluşacak soğumanın, orta ve uzun vadede Türkiye ve sektörümüz için iyi bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Hammaddeden, üretime ve lojistiğe kadar güçlü bir alt yapımız bulunuyor. Avrupa’ya olan coğrafi yakınlığımız, teknolojimiz ve yıllara dayanan üretim tecrübemiz ile bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de holding bünyemizde bu-lunan iki Ar-Ge merkezimizde tüm sektörlere yönelik Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Ar-Ge’ye her yıl yaklaşık 4 milyon Euro ayırıyo-ruz. Özellikle otomotivde yüksek mukavemetli saclar ve yeni nesil alternatif malzemelerin kullanımına odaklanıyoruz” dedi.
YARIN: BEYÇELİK HOLDİNG