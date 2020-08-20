Türk malı algısı gelişti

Türkiye’nin bu zorlu süreçte güvenilir tedarikteki gücünü en iyi şekilde gösterdiğini vurgulayan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, “Ticaret pazarlarında her geçen gün Türk malı algısının geliştiğini ve Türkiye’ye olan güvenin arttığını görüyoruz. Pandemi sürecinde Türkiye doğru strateji ile güvenilir liman olduğunu ispatladı” dedi.
Türkiye’nin Haziran ayında ihracatta bir önceki aya göre yüzde 35’lik artış yakalayarak birçok ülkeye göre pozitif bir yükseliş gösterdiğini belirten Bursa İş Kadınları Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, Temmuz ayının Haziran’a göre yüzde 11,5’lik artışla bu başarısını sürdürdüğünü hatırlattı. Dünyanın, içinde bulunduğu bu zorlu süreçte Türkiye’nin güvenilir tedarikteki gücünü en iyi şekilde gösterdiğini vurgulayan Eroğlu, “Ticaret pazarlarında her geçen gün Türk malı algısının geliştiğini ve Türkiye’ye olan güvenin arttığını görüyoruz. Pandemi sürecinde Türkiye doğru strateji ile güvenilir liman olduğunu ispatladı ki bu bırakın geçtiğimiz ayları geçen seneki Temmuz rakamları ile karşılaştırıldığında daha da aşikar” diye konuştu.
SALGININ SEYRİ BELİRLEYECEK
Covid-19 krizinin çok şiddetli olması nedeniyle salgın etkisinin yüksek olduğu dönemdeki üretim kaybını telafi etmek için daha fazla çaba gösterilmesinin önemine işaret eden Eroğlu, “Bu nedenle büyümenin önümüzdeki aylarda daha da güçlenmesi çok önemli. İhracatçılarımız seri reflekslerle Mart ortasından Mayıs sonuna kadarki süreçte yaşadığı kayıpları telafi etmeye başladı. Elbette bu kaybın tamamen telafisi dünya ticaretindeki koşullara da bağlı, salgının önümüzdeki aylardaki seyri bunu belirleyecek” diye konuştu.
STABİL VE ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR SÜREÇ
Mevcut kur artışının ihracata etkisinin orta uzun vadede olumlu olacağını dile getiren Eroğlu, “Ancak bu da sanayi için iyi değil. İç pazarda da ihracatta da stabil ve öngörülebilir bir süreç arzularız. Bunun kesintiye uğradığı her dönem, sisteme olumsuz etki yapar” dedi.
SIFIR ARAÇ TALEBİNDE DARALMA OLABİLİR
Temmuz ayında otomotiv pazarının 87 bin 400 adetle rekor kırdığını söyleyen Eroğlu, kurdaki artış ile satışların Ağustos’tan itibaren düşeceği öngörüsünü paylaştı. Kurun son 1 ayda yüzde 10 arttığına işaret eden Eroğlu, “İthal markalar Ağustos başında yüzde 5-7 bandında zam yapmak zorunda kaldı. Yerli üreticiler de kur artışını belli oranda yansıtmak zorunda. Bu fiyat artışları sıfır araç talebinde mutlaka daralmaya yol açacaktır. Halihazırda devletin sağladığı teşvikler nedeniyle iç piyasada bir hareketlilik var. Ayrıca ihracat artışıyla ilgili beklentiler var. Bunlar iç piyasayı dengelediği için döviz artışından kaynaklanan maliyet artışının ürün fiyatlarına yansıması yılın son çeyreğine doğru gerçekleşecektir” şeklinde konuştu.
İKİNCİ DALGA SENARYOSU
Küresel ekonomide ve ticarette uluslararası kuruluşların 2020 yılında İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük daralmanın yaşanacağı beklentisini koruduklarını ifade eden Eroğlu, “Avrupa Birliği Komisyonu’nun, ‘2020 Yaz Ekonomik Tahminleri’ raporuna göre, ihracatta en önemli pazarımız olan AB’nin 2020 yılında yüzde 8,3 küçülmesi bekleniyor. Yine önemli ihraç pazarlarımız arasında yer alan ABD de IMF beklentilerine göre bu yıl yüzde 6,6 küçülecek. Diğer yandan, olası bir ikinci dalga tüm dünyada belirsizlikleri ve aşağı yönlü riskleri tetikliyor. Öyle ki, OECD beklentilerine göre, salgında ikinci dalganın yaşandığı senaryoda 2020 yılında dünyadaki toplam ihracatın yüzde 11,2, ithalatın ise yüzde 12,2 düşmesi, Birleşik Krallık’ın yüzde 14, Rusya’nın yüzde 10, Almanya’nın ise yüzde 8,8 küçülmesi bekleniyor” dedi.
BU SEKTÖRLERDE CİDDİ ARTIŞ VAR
Reel sektörün zorlu süreci atlatmasında devlet desteklerinin büyük katkısı olduğunu ifade eden Eroğlu, aynı zamanda B2B güdümlü ihracatın, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar ile pandemi sürecinde iyi birer hamle yapıldığını savundu. Bunun yanında pandemi sonrası ana ihraç sektörlerindeki artış trendinin Temmuz’da da devam ettiğini belirten Eroğlu, “Otomotiv sektöründe ihracatın Temmuz’da Haziran’a göre yüzde 10, hazır giyimde yüzde 41, tekstilde yüzde 18,5 arttığını görüyoruz. Pandemi sürecinde otomotiv, çelik, hazır giyim ve gıda sektörlerimizde de çok ciddi artışlar oldu” dedi.
YARIN: BOSİAD’IN İHRACAT TAHMİNLERİ
Türk malı algısı gelişti
Türkiye’nin bu zorlu süreçte güvenilir tedarikteki gücünü en iyi şekilde gösterdiğini vurgulayan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, “Ticaret pazarlarında her geçen gün Türk malı algısının geliştiğini ve Türkiye’ye olan güvenin arttığını görüyoruz. Pandemi sürecinde Türkiye doğru strateji ile güvenilir liman olduğunu ispatladı” dedi.
Türkiye’nin Haziran ayında ihracatta bir önceki aya göre yüzde 35’lik artış yakalayarak birçok ülkeye göre pozitif bir yükseliş gösterdiğini belirten Bursa İş Kadınları Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, Temmuz ayının Haziran’a göre yüzde 11,5’lik artışla bu başarısını sürdürdüğünü hatırlattı. Dünyanın, içinde bulunduğu bu zorlu süreçte Türkiye’nin güvenilir tedarikteki gücünü en iyi şekilde gösterdiğini vurgulayan Eroğlu, “Ticaret pazarlarında her geçen gün Türk malı algısının geliştiğini ve Türkiye’ye olan güvenin arttığını görüyoruz. Pandemi sürecinde Türkiye doğru strateji ile güvenilir liman olduğunu ispatladı ki bu bırakın geçtiğimiz ayları geçen seneki Temmuz rakamları ile karşılaştırıldığında daha da aşikar” diye konuştu.
SALGININ SEYRİ BELİRLEYECEK
Covid-19 krizinin çok şiddetli olması nedeniyle salgın etkisinin yüksek olduğu dönemdeki üretim kaybını telafi etmek için daha fazla çaba gösterilmesinin önemine işaret eden Eroğlu, “Bu nedenle büyümenin önümüzdeki aylarda daha da güçlenmesi çok önemli. İhracatçılarımız seri reflekslerle Mart ortasından Mayıs sonuna kadarki süreçte yaşadığı kayıpları telafi etmeye başladı. Elbette bu kaybın tamamen telafisi dünya ticaretindeki koşullara da bağlı, salgının önümüzdeki aylardaki seyri bunu belirleyecek” diye konuştu.
STABİL VE ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR SÜREÇ
Mevcut kur artışının ihracata etkisinin orta uzun vadede olumlu olacağını dile getiren Eroğlu, “Ancak bu da sanayi için iyi değil. İç pazarda da ihracatta da stabil ve öngörülebilir bir süreç arzularız. Bunun kesintiye uğradığı her dönem, sisteme olumsuz etki yapar” dedi.
SIFIR ARAÇ TALEBİNDE DARALMA OLABİLİR
Temmuz ayında otomotiv pazarının 87 bin 400 adetle rekor kırdığını söyleyen Eroğlu, kurdaki artış ile satışların Ağustos’tan itibaren düşeceği öngörüsünü paylaştı. Kurun son 1 ayda yüzde 10 arttığına işaret eden Eroğlu, “İthal markalar Ağustos başında yüzde 5-7 bandında zam yapmak zorunda kaldı. Yerli üreticiler de kur artışını belli oranda yansıtmak zorunda. Bu fiyat artışları sıfır araç talebinde mutlaka daralmaya yol açacaktır. Halihazırda devletin sağladığı teşvikler nedeniyle iç piyasada bir hareketlilik var. Ayrıca ihracat artışıyla ilgili beklentiler var. Bunlar iç piyasayı dengelediği için döviz artışından kaynaklanan maliyet artışının ürün fiyatlarına yansıması yılın son çeyreğine doğru gerçekleşecektir” şeklinde konuştu.
İKİNCİ DALGA SENARYOSU
Küresel ekonomide ve ticarette uluslararası kuruluşların 2020 yılında İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük daralmanın yaşanacağı beklentisini koruduklarını ifade eden Eroğlu, “Avrupa Birliği Komisyonu’nun, ‘2020 Yaz Ekonomik Tahminleri’ raporuna göre, ihracatta en önemli pazarımız olan AB’nin 2020 yılında yüzde 8,3 küçülmesi bekleniyor. Yine önemli ihraç pazarlarımız arasında yer alan ABD de IMF beklentilerine göre bu yıl yüzde 6,6 küçülecek. Diğer yandan, olası bir ikinci dalga tüm dünyada belirsizlikleri ve aşağı yönlü riskleri tetikliyor. Öyle ki, OECD beklentilerine göre, salgında ikinci dalganın yaşandığı senaryoda 2020 yılında dünyadaki toplam ihracatın yüzde 11,2, ithalatın ise yüzde 12,2 düşmesi, Birleşik Krallık’ın yüzde 14, Rusya’nın yüzde 10, Almanya’nın ise yüzde 8,8 küçülmesi bekleniyor” dedi.
BU SEKTÖRLERDE CİDDİ ARTIŞ VAR
Reel sektörün zorlu süreci atlatmasında devlet desteklerinin büyük katkısı olduğunu ifade eden Eroğlu, aynı zamanda B2B güdümlü ihracatın, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar ile pandemi sürecinde iyi birer hamle yapıldığını savundu. Bunun yanında pandemi sonrası ana ihraç sektörlerindeki artış trendinin Temmuz’da da devam ettiğini belirten Eroğlu, “Otomotiv sektöründe ihracatın Temmuz’da Haziran’a göre yüzde 10, hazır giyimde yüzde 41, tekstilde yüzde 18,5 arttığını görüyoruz. Pandemi sürecinde otomotiv, çelik, hazır giyim ve gıda sektörlerimizde de çok ciddi artışlar oldu” dedi.
YARIN: BOSİAD’IN İHRACAT TAHMİNLERİ