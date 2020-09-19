Turizmde yeni etkinlikler planlıyoruz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sürecinin turizmi olumsuz etkilediğini belirterek, bugüne kadar birçok tanıtım çalışması yaptıklarını ve bu bağlantıları canlı tutmak için çabaladıklarını kaydetti. Bursa’nın doğa, sağlık, kültür, inanç ve gastronomi turizmi ile avantajları bünyesinde topladığını anlatan Aktaş, yeni etkinlikler planladıklarını ifade ederek, “Doğa açısından Bursa’nın kamp ve karavan turizminde daha iyi yerlere gelmesi, trekking, doğa yürüyüşleri ve macera sporları alanında şehrimizin sürekli aktif olması için fizibilite çalışmaları yürütüyoruz. Ulusal ve uluslararası festivaller organize etmek için hazırlıklar yapıyoruz. Ayrıca Bursa’nın lezzetlerinin paylaşılacağı ulusal ölçekte bir gastronomi festivali gerçekleştirmek için de önemli mesafeler kat ettik” dedi.
Pandemi öncesinde hem Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü, hem de başkanı olduğu Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği üzerinden 2018 ve 2019’da çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyanın her yerinde Bursa’nın tanıtımını yaptıklarını kaydetti. Birçok ülkede turizm profesyonelleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Aktaş, gerek acentelerin, gerek otellerin Güney Kore, Almanya, Dubai, Hollanda, Bulgaristan, Japonya, Umman, Bahreyn, Katar gibi birçok ülkede acentelerle anlaşmalar gerçekleştirip, rezervasyonlar aldıklarını dile getirdi.
İYİ SİNYALLER ALINDI
Bu senenin Ocak ve Şubat aylarında alınan konaklama istatistiklerinin 2020’nin turizm açısından son derece iyi geçeceğinin sinyallerini verdiğini söyleyen Aktaş, “Çünkü önceki yıllara göre Ocak ve Şubat aylarında turist sayılarımızda belirgin bir artış trendi oluşmaya başlamıştı. Fakat Mart ayında tüm dünyada olduğu gibi turizm adeta Bursa’da da durma noktasına geldi. Haziran ayından sonra rakamlarda bir miktar iyileşme olmuş olsa da istenilen sayılara ulaşmak mümkün olmadı” diye konuştu.
Covid-19 süreci nedeniyle herkesin ‘Maske, Mesafe, Temizlik’ kuralları ile sağlığına dikkat ettiğini söyleyen Aktaş, aşı ve tedavi konusunda dünya genelinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, bunun da bir gün geçeceğini kaydetti. Turizm sektörünün beklentisinin tüm bunları geride bırakıp, turizmin tekrar ivmelenerek istenen seviyelere gelmesi olarak özetleyen Aktaş, “Biz de buna inanıyoruz, bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmaların meyvesini belki bu sene toplayamadık fakat Covid-19’u geride bıraktığımızda turizmde çok daha iyi yerlerde olacağız” dedi.
ORTADOĞU, UZAKDOĞU VE AVRUPA
Bursa’da turizm sektöründe tüm paydaşların birlik halinde olduğunun altını çizen Aktaş, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ortak hedefler oluşturup, bu hedeflere birlikte yürüdüklerini söyleyen Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bunun en güzel örneklerinden birisi de Bursa Turizm Platformu. Bursa Turizm Platformu’nda sektörün tüm paydaşları düzenli olarak bir araya geliyor ve mevcut durumumuzu, engelleri ve fırsatları sürekli konuşuyor ve buna göre pozisyon alıyoruz. Bildiğiniz gibi Bursa, Ortadoğu pazarında turizm açısından çok güçlü. Son yıllarda şehrimize Uzakdoğu’dan da gözle görülür bir ilgi var. Avrupa’dan henüz istediğimiz kadar olmasa da kayda değer düzeylerde bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. 2018 ve 2019’da stratejimizi Ortadoğu pazarındaki gücümüzü korumaya ve geliştirmeye ve özellikle Uzakdoğu pazarını daha da güçlendirmeye ve Avrupa’da daha iyi bir yere gelmeye odakladık. Bu hedeflere ulaşmak için özellikle Güney Kore’deki tanıtım faaliyetlerimizi daha fazla artırdık ve geçtiğimiz sene gerek Koreli gazeteciler, sosyal medya fenomenleri ve özellikle de Kore’nin en büyük seyahat acentelerini şehrimizde ağırlayarak, Bursa’yı tanıtmaya çalıştık.”
KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİMİZE İNANIYORUZ
Ayrıca Ortadoğu’da Suudi Arabistan dışındaki ülkelerde de birçok kez etkinlikler gerçekleştirip, buradaki pazarı çeşitlendirmeye yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Aktaş, Covid-19 yaygınlaşmadan önce Güney Kore’nin en büyük seyahat acentelerinin tur programlarına Bursa’yı alarak, pazarlamaya başladığını hatırlattı. Bahreyn’den Yenişehir Havalimanı’na düzenli olarak charter seferlerinin başladığını belirten Aktaş, “Kırsal bölgelerde kültür ve doğa odaklı turizm faaliyetleri için İngiltere’den acentelerle bağlantılar kurmuş ve Nisan ayında ilk misafirlerin geleceği bir duruma gelmiştik. Yani yaptığımız çalışmaların sonuçlarını görmeye başlamıştık. Tabii ki Covid-19 sürecinde kurduğumuz tüm bu bağlantıları canlı tutmak için çaba sarf ediyoruz ve Covid-19 dönemini geride bıraktığımızda kaldığımız yerden devam edebileceğimize inanıyoruz” dedi.
UZMANLARLA HAZIRLIK YAPTIK
Pandemi döneminde kentte bir takım çalışmalar yaptıklarını söyleyen Aktaş, yol ve altyapı alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yeni Bursa turizm haritası, yeni bir turizm portalı, mobil uygulama, tanıtım materyalleri konusunda işin uzmanlarıyla hazırlıklar yaptık ve kısa bir zaman içerisinde tüm bunları yayınlamaya başlayacağız” diye konuştu.
12 AY ULUDAĞ İÇİN ALAN BAŞKANLIĞI
Dünyada tanınan değerlerinden birisi olan ve turist sayısı açısından çok yüksek rakamlara ulaşan Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’ın hızla çözüm bekleyen ihtiyaçlarının bulunduğuna işaret eden Aktaş, burayı dört mevsim değerlendirmenin önemini vurguladı. Uludağ’ın kayak merkezi, teleferiği, doğal alanları ve endemik türleri ile 12 ay turizme katkı sağlaması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Kapadokya’daki gibi Alan Yönetimi Başkanlığı kurulması yönündeki talimatını hatırlatan Aktaş, “Bir kanun tasarısı hazırlanmış durumunda. Süreç tamamlandığında oluşturulacak Uludağ Alan Yönetimi Başkanlığı sayesinde tüm paydaşların da içerisinde bulunacağı bir mekanizma üzerinden Uludağ için çok daha hızlı ve etkin karar alınmaya başlanacağını ve bunun Uludağ’ın turizmini daha da destekleyeceğini umuyoruz” dedi.
TURİZMDE DE DEĞİŞİKLİKLER YAŞANACAK
Bursa’nın 8 bin 500 yıllık köklü geçmişe sahip bir şehir olduğunun altını çizen Aktaş, doğal ve kültürel zenginlikleri ve pek çok farklı yönleri ile her kesimden ve her yaş grubuna hitap eden çeşitli turizm kollarını bünyesinde barındırdığına işaret etti. İlerleyen dönem ile ilgili değerlendirmede bulunan Aktaş, “Önümüzdeki süreçte hayatımızda birçok alanında olduğu gibi turizm alanında da önemli değişiklikler yaşayacağımız kesin. Konumu ile Bursa avantajlı bir şehir olarak insanların pandemi sonrası farklı arayışlarına cevap verebilecek alternatifleri sunabilmekte. Dört mevsim bol oksijeni ve müthiş doğası ile Uludağ; gerek dinlenme, gerekse çeşitli doğa sporlarının yapılmasına olanak sağlayan bir destinasyon olarak ziyaretçileri bekliyor” diye konuştu.
BURSA TURİZMİ İÇİN HEYECANIMIZI KAYBETMİYORUZ
Bursa’nın doğa turizminin yanı sıra sağlık, kültür, inanç ve yerelde barındırdığı büyük bir zenginlik olan gastronomi turizmi ile tüm avantajlarını bünyesinde topladığını söyleyen Aktaş, “Doğa ve gastronomi turizmi gittikçe çok daha önem kazanan alanlar arasında yer alıyor. Biz de özellikle Bursa’nın eşsiz doğası, zengin tarihi ve verimli toprakları sayesinde eşsiz lezzetler sunan mutfağının daha da fazla tanınması için yepyeni etkinlikler planlıyoruz. Doğa açısından Bursa’nın kamp ve karavan turizminde daha iyi yerlere gelmesi, trekking ve doğa yürüyüşleri ve macera sporları alanında şehrimizin sürekli aktif olması için fizibilite çalışmaları yürütüyoruz. Ulusal ve uluslararası festivaller organize etmek için hazırlıklar yapıyoruz. Ayrıca Bursa’nın lezzetlerinin paylaşılacağı ulusal ölçekte bir gastronomi festivali gerçekleştirmek için de önemli mesafeler kat ettik. Mevcut duruma rağmen Bursa’nın turizmi için heyecanımızı kaybetmiyoruz ve hep dediğimiz gibi tüm arkadaşlarımızla canla başla çalışıyoruz” dedi.
BURSA’NIN 7 AYLIK PERFORMANSI
Bursa Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; 2019 yılı Temmuz sonuna kadar 744 bin 100’ü yerli, 230 bin 868’i yabancı turist olmak üzere toplam 974 bin 968 turist kentteki tesisleri kullandı. Yerliler 1 milyon 318 bin 290, yabancılar ise 473 bin 905 geceleme yaptı. Toplam doluluk oranı 44,31 olarak gerçekleşirken, ortalama kalış süresi ise 1,83 gün olarak gerçekleşti.
Bu yılki oranlarda ise düşüş yaşandı. Yılın ilk 7 ayında 470 bin 69’u yerli, 78 bin 399’u da yabancı turist olmak üzere toplam 548 bin 468 turist kentteki tesisleri kullandı. Yerliler 847 bin 167, yabancılar da 162 bin 110 olmak üzere toplam 1 milyon 9 bin 277 gece kaldı. Yatak doluluk oranı 28,37, ortalama kalış süresi ise 1,85 olarak gerçekleşti. İki yılı kıyasladığımızda yatak doluluk oranı yüzde 35,96 gerilerken, ortalama kalış süresinde ise yüzde 1,22 artış görüldü.
ULUDAĞ’IN 7 AYLIK PERFORMANSI
Geçen yıl Temmuz sonuna kadar Uludağ’daki tesislere gelen 95 bin 458 turistin, 12 bin 5’ini yabancılar, 83 bin 453’ünü ise yerliler oluşturdu. İstatistiklere göre yerli turistler 209 bin 867 gece, yabancı turistler 31 bin 236 gece kaldı. Uludağ’daki yatak doluluk oranı 58,62, ortalama kalış süresi ise 2,45 olarak gerçekleşti.
Bu yıl aynı dönemde tesislere gelen 96 bin 700 turistin; 84 bin 563’ünü yerliler, 12 bin 137’sini yabancılar oluşturdu. Yerliler 212 bin 157, yabancılar ise 29 bin 663 gece kaldı. Toplam 241 bin 820 gece konaklama oldu. Yatak doluluk oranı 56,45 olarak gerçekleşirken, ortalama kalış süresi ise 2,49 gün olarak gerçekleşti. İki yılın aynı dönemi kıyaslandığında yatak doluluk oranı yüzde 3,7 gerilerken, ortalama kalış süresi ise yüzde 1,47 oranında arttı.
Turizmde yeni etkinlikler planlıyoruz
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sürecinin turizmi olumsuz etkilediğini belirterek, bugüne kadar birçok tanıtım çalışması yaptıklarını ve bu bağlantıları canlı tutmak için çabaladıklarını kaydetti. Bursa’nın doğa, sağlık, kültür, inanç ve gastronomi turizmi ile avantajları bünyesinde topladığını anlatan Aktaş, yeni etkinlikler planladıklarını ifade ederek, “Doğa açısından Bursa’nın kamp ve karavan turizminde daha iyi yerlere gelmesi, trekking, doğa yürüyüşleri ve macera sporları alanında şehrimizin sürekli aktif olması için fizibilite çalışmaları yürütüyoruz. Ulusal ve uluslararası festivaller organize etmek için hazırlıklar yapıyoruz. Ayrıca Bursa’nın lezzetlerinin paylaşılacağı ulusal ölçekte bir gastronomi festivali gerçekleştirmek için de önemli mesafeler kat ettik” dedi.
Pandemi öncesinde hem Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü, hem de başkanı olduğu Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği üzerinden 2018 ve 2019’da çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyanın her yerinde Bursa’nın tanıtımını yaptıklarını kaydetti. Birçok ülkede turizm profesyonelleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Aktaş, gerek acentelerin, gerek otellerin Güney Kore, Almanya, Dubai, Hollanda, Bulgaristan, Japonya, Umman, Bahreyn, Katar gibi birçok ülkede acentelerle anlaşmalar gerçekleştirip, rezervasyonlar aldıklarını dile getirdi.
İYİ SİNYALLER ALINDI
Bu senenin Ocak ve Şubat aylarında alınan konaklama istatistiklerinin 2020’nin turizm açısından son derece iyi geçeceğinin sinyallerini verdiğini söyleyen Aktaş, “Çünkü önceki yıllara göre Ocak ve Şubat aylarında turist sayılarımızda belirgin bir artış trendi oluşmaya başlamıştı. Fakat Mart ayında tüm dünyada olduğu gibi turizm adeta Bursa’da da durma noktasına geldi. Haziran ayından sonra rakamlarda bir miktar iyileşme olmuş olsa da istenilen sayılara ulaşmak mümkün olmadı” diye konuştu.
Covid-19 süreci nedeniyle herkesin ‘Maske, Mesafe, Temizlik’ kuralları ile sağlığına dikkat ettiğini söyleyen Aktaş, aşı ve tedavi konusunda dünya genelinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, bunun da bir gün geçeceğini kaydetti. Turizm sektörünün beklentisinin tüm bunları geride bırakıp, turizmin tekrar ivmelenerek istenen seviyelere gelmesi olarak özetleyen Aktaş, “Biz de buna inanıyoruz, bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmaların meyvesini belki bu sene toplayamadık fakat Covid-19’u geride bıraktığımızda turizmde çok daha iyi yerlerde olacağız” dedi.
ORTADOĞU, UZAKDOĞU VE AVRUPA
Bursa’da turizm sektöründe tüm paydaşların birlik halinde olduğunun altını çizen Aktaş, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ortak hedefler oluşturup, bu hedeflere birlikte yürüdüklerini söyleyen Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bunun en güzel örneklerinden birisi de Bursa Turizm Platformu. Bursa Turizm Platformu’nda sektörün tüm paydaşları düzenli olarak bir araya geliyor ve mevcut durumumuzu, engelleri ve fırsatları sürekli konuşuyor ve buna göre pozisyon alıyoruz. Bildiğiniz gibi Bursa, Ortadoğu pazarında turizm açısından çok güçlü. Son yıllarda şehrimize Uzakdoğu’dan da gözle görülür bir ilgi var. Avrupa’dan henüz istediğimiz kadar olmasa da kayda değer düzeylerde bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. 2018 ve 2019’da stratejimizi Ortadoğu pazarındaki gücümüzü korumaya ve geliştirmeye ve özellikle Uzakdoğu pazarını daha da güçlendirmeye ve Avrupa’da daha iyi bir yere gelmeye odakladık. Bu hedeflere ulaşmak için özellikle Güney Kore’deki tanıtım faaliyetlerimizi daha fazla artırdık ve geçtiğimiz sene gerek Koreli gazeteciler, sosyal medya fenomenleri ve özellikle de Kore’nin en büyük seyahat acentelerini şehrimizde ağırlayarak, Bursa’yı tanıtmaya çalıştık.”
KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİMİZE İNANIYORUZ
Ayrıca Ortadoğu’da Suudi Arabistan dışındaki ülkelerde de birçok kez etkinlikler gerçekleştirip, buradaki pazarı çeşitlendirmeye yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Aktaş, Covid-19 yaygınlaşmadan önce Güney Kore’nin en büyük seyahat acentelerinin tur programlarına Bursa’yı alarak, pazarlamaya başladığını hatırlattı. Bahreyn’den Yenişehir Havalimanı’na düzenli olarak charter seferlerinin başladığını belirten Aktaş, “Kırsal bölgelerde kültür ve doğa odaklı turizm faaliyetleri için İngiltere’den acentelerle bağlantılar kurmuş ve Nisan ayında ilk misafirlerin geleceği bir duruma gelmiştik. Yani yaptığımız çalışmaların sonuçlarını görmeye başlamıştık. Tabii ki Covid-19 sürecinde kurduğumuz tüm bu bağlantıları canlı tutmak için çaba sarf ediyoruz ve Covid-19 dönemini geride bıraktığımızda kaldığımız yerden devam edebileceğimize inanıyoruz” dedi.
UZMANLARLA HAZIRLIK YAPTIK
Pandemi döneminde kentte bir takım çalışmalar yaptıklarını söyleyen Aktaş, yol ve altyapı alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yeni Bursa turizm haritası, yeni bir turizm portalı, mobil uygulama, tanıtım materyalleri konusunda işin uzmanlarıyla hazırlıklar yaptık ve kısa bir zaman içerisinde tüm bunları yayınlamaya başlayacağız” diye konuştu.
12 AY ULUDAĞ İÇİN ALAN BAŞKANLIĞI
Dünyada tanınan değerlerinden birisi olan ve turist sayısı açısından çok yüksek rakamlara ulaşan Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’ın hızla çözüm bekleyen ihtiyaçlarının bulunduğuna işaret eden Aktaş, burayı dört mevsim değerlendirmenin önemini vurguladı. Uludağ’ın kayak merkezi, teleferiği, doğal alanları ve endemik türleri ile 12 ay turizme katkı sağlaması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Kapadokya’daki gibi Alan Yönetimi Başkanlığı kurulması yönündeki talimatını hatırlatan Aktaş, “Bir kanun tasarısı hazırlanmış durumunda. Süreç tamamlandığında oluşturulacak Uludağ Alan Yönetimi Başkanlığı sayesinde tüm paydaşların da içerisinde bulunacağı bir mekanizma üzerinden Uludağ için çok daha hızlı ve etkin karar alınmaya başlanacağını ve bunun Uludağ’ın turizmini daha da destekleyeceğini umuyoruz” dedi.
TURİZMDE DE DEĞİŞİKLİKLER YAŞANACAK
Bursa’nın 8 bin 500 yıllık köklü geçmişe sahip bir şehir olduğunun altını çizen Aktaş, doğal ve kültürel zenginlikleri ve pek çok farklı yönleri ile her kesimden ve her yaş grubuna hitap eden çeşitli turizm kollarını bünyesinde barındırdığına işaret etti. İlerleyen dönem ile ilgili değerlendirmede bulunan Aktaş, “Önümüzdeki süreçte hayatımızda birçok alanında olduğu gibi turizm alanında da önemli değişiklikler yaşayacağımız kesin. Konumu ile Bursa avantajlı bir şehir olarak insanların pandemi sonrası farklı arayışlarına cevap verebilecek alternatifleri sunabilmekte. Dört mevsim bol oksijeni ve müthiş doğası ile Uludağ; gerek dinlenme, gerekse çeşitli doğa sporlarının yapılmasına olanak sağlayan bir destinasyon olarak ziyaretçileri bekliyor” diye konuştu.
BURSA TURİZMİ İÇİN HEYECANIMIZI KAYBETMİYORUZ
Bursa’nın doğa turizminin yanı sıra sağlık, kültür, inanç ve yerelde barındırdığı büyük bir zenginlik olan gastronomi turizmi ile tüm avantajlarını bünyesinde topladığını söyleyen Aktaş, “Doğa ve gastronomi turizmi gittikçe çok daha önem kazanan alanlar arasında yer alıyor. Biz de özellikle Bursa’nın eşsiz doğası, zengin tarihi ve verimli toprakları sayesinde eşsiz lezzetler sunan mutfağının daha da fazla tanınması için yepyeni etkinlikler planlıyoruz. Doğa açısından Bursa’nın kamp ve karavan turizminde daha iyi yerlere gelmesi, trekking ve doğa yürüyüşleri ve macera sporları alanında şehrimizin sürekli aktif olması için fizibilite çalışmaları yürütüyoruz. Ulusal ve uluslararası festivaller organize etmek için hazırlıklar yapıyoruz. Ayrıca Bursa’nın lezzetlerinin paylaşılacağı ulusal ölçekte bir gastronomi festivali gerçekleştirmek için de önemli mesafeler kat ettik. Mevcut duruma rağmen Bursa’nın turizmi için heyecanımızı kaybetmiyoruz ve hep dediğimiz gibi tüm arkadaşlarımızla canla başla çalışıyoruz” dedi.
BURSA’NIN 7 AYLIK PERFORMANSI
Bursa Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; 2019 yılı Temmuz sonuna kadar 744 bin 100’ü yerli, 230 bin 868’i yabancı turist olmak üzere toplam 974 bin 968 turist kentteki tesisleri kullandı. Yerliler 1 milyon 318 bin 290, yabancılar ise 473 bin 905 geceleme yaptı. Toplam doluluk oranı 44,31 olarak gerçekleşirken, ortalama kalış süresi ise 1,83 gün olarak gerçekleşti.
Bu yılki oranlarda ise düşüş yaşandı. Yılın ilk 7 ayında 470 bin 69’u yerli, 78 bin 399’u da yabancı turist olmak üzere toplam 548 bin 468 turist kentteki tesisleri kullandı. Yerliler 847 bin 167, yabancılar da 162 bin 110 olmak üzere toplam 1 milyon 9 bin 277 gece kaldı. Yatak doluluk oranı 28,37, ortalama kalış süresi ise 1,85 olarak gerçekleşti. İki yılı kıyasladığımızda yatak doluluk oranı yüzde 35,96 gerilerken, ortalama kalış süresinde ise yüzde 1,22 artış görüldü.
ULUDAĞ’IN 7 AYLIK PERFORMANSI
Geçen yıl Temmuz sonuna kadar Uludağ’daki tesislere gelen 95 bin 458 turistin, 12 bin 5’ini yabancılar, 83 bin 453’ünü ise yerliler oluşturdu. İstatistiklere göre yerli turistler 209 bin 867 gece, yabancı turistler 31 bin 236 gece kaldı. Uludağ’daki yatak doluluk oranı 58,62, ortalama kalış süresi ise 2,45 olarak gerçekleşti.
Bu yıl aynı dönemde tesislere gelen 96 bin 700 turistin; 84 bin 563’ünü yerliler, 12 bin 137’sini yabancılar oluşturdu. Yerliler 212 bin 157, yabancılar ise 29 bin 663 gece kaldı. Toplam 241 bin 820 gece konaklama oldu. Yatak doluluk oranı 56,45 olarak gerçekleşirken, ortalama kalış süresi ise 2,49 gün olarak gerçekleşti. İki yılın aynı dönemi kıyaslandığında yatak doluluk oranı yüzde 3,7 gerilerken, ortalama kalış süresi ise yüzde 1,47 oranında arttı.