Tarım politikasını güncellemeliyiz

Türkiye’nin pandemide iyi bir sınav verdiğini söyleyen BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, önümüzdeki dönemde e-ticaretin yaygınlaşması ile dijitalleşme, sağlık, gıda ve teknoloji yatırımlarının ön planda olacağını kaydetti. Tarım sektörünün bu süreçte başrolde olduğunu hatırlatan Matlı, tarım politikalarının da güncellenmesi gerektiğinin altını cizdi.
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı Türkiye’nin iyi bir sınav verdiğini kaydetti. Pandemi nedeniyle küresel piyasaların durma noktasına geldiğini anımsatan Matlı, AB ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11,9; ABD ekonomisinin ise yüzde 32 ile tarihi bir küçülme yaşadığını ekledi.
Türkiye’nin farklı bir ülke olduğunu ifade eden Matlı, kendi dinamikleriyle beraber, uluslararası derecelendirme kuruluşlarını her zaman şaşırttığını kaydetti. OECD rakamlarına göre Türkiye için 2020 yılında eksi 4,5 büyüme beklendiğini hatırlatan Matlı, şu anda artı 3’lere çıkmayı hedefleyen bir ülkeden bahsedildiğini aktardı.
Dünya nüfusunun yüzde 40’ına dört saatlik bir uçuşla ulaşabilme imkanının bulunduğunu söyleyen Matlı, Türkiye’nin pandeminin yayıldığı Çin’den kayan taleplerin merkezi olması ve bu süreçte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde iş dünyası adına taleplerin hükümet tarafından bir bir hayata geçirilerek, hızla devreye alınmasıyla, reel sektörün bu süreci en az hasarla atlattığını savundu.
EN BÜYÜK DERS: KENDİ KENDİNE YETEBİLMEK
Globalde yaşanan sorunların Türkiye’ye de yansımalarının olacağını belirten Matlı, “Ancak ülke olarak hızlı davranma ve karar alma becerileri ile bu konuda önemli avantajlar yakaladığımızı ifade etmeliyiz. Bu süreçte tüm dünya için en büyük ders kendi kendine yetebilme yeteneği kazanmaktır. Özellikle ABD ve Avrupa’daki birçok ülkede gıdaya ulaşma endişesi ile marketlerin talan edilmesi sürdürülebilir ve nitelikli tarım uygulamalarının önemini, dağıtım ve stoklama becerisi kazanmanın ne kadar gerekli olduğunu göstermiştir” dedi.
YERLİ ÜRETİM
Tarım sektörünün, nüfusun beslenme ihtiyacını karşılamasındaki önemini hatırlatan Matlı, bunun yanında milli gelire, istihdama, dış ticarete, tarıma dayalı ve tarıma bağlı sanayiye de katkı yaptığını kaydetti. Sosyal ve ekonomik açıdan stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Matlı, “Bundan dolayı içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte tüm dünyada ‘Yerli üretim’ ve ‘Kendi kendine yeten ülke olma’ tartışmaları yeniden gündeme oturmuş ve tarımda yeterlilik, yerli ve milli üretim, gıda güvenliği gibi kavramlar daha da önem kazanmıştır” diye konuştu.
TARIM SEKTÖRÜ BAŞROLDEYDİ
Tarımın bu süreçte başrol oyuncusu olduğunu söyleyen Matlı, “Haziran ve Temmuz aylarında tarım ve tarıma dayalı sektörlerin ihracatlarında gerçekleşen artışlardan yola çıkarak, gıda alanında yerli üretimin ve gıdanın önemini çok daha iyi anlayacağımız bir döneme gireceğimizi ve mevcut tarım politikalarımızı buna göre güncellememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Artık yer altı tarlalarını, akuaponik üretim tekniklerini, enerjinin verimli kullanımı için doğal enerji kaynakları ile entegre depolama sistemlerini ve verimliliği, daha fazla konuşmalıyız. Bizler elimize geçen fırsatları hızlıca aksiyona geçerek değerlendirmeli ve geleceğin Türkiye’sinin adımlarını çok hızlı bir şekilde atmalıyız” dedi.
BURSA ŞANSLI
Bu süreçte Bursa’yı şanslı gördüğünü vurgulayan Matlı, “Çünkü önümüzdeki günlerde özellikle gıdada önemli bir üretim üssü olan şehrimizin güçlü gıda markaları ve tekstil sektörüyle, Avrupa pazarında Çin`e alternatif olacağını ve bu süreçte daha da güçlenerek, ülke ihracatına yön vereceğini düşünüyorum. Bunun için de kentin tüm karar mekanizmaları ile birlikte turizmden tarıma, tekstilden otomotive, bir plan dahilinde ortak hareket etmesi gerektiği kanısındayım” diye konuştu.
HEDEF: İHRACATÇI KOBİ’LER
Küresel ticaretin durduğu bir ortamda Türkiye’de 27 sektörün 16’sında ihracat artışı sağlandığını ifade eden Matlı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Önceki yıllara oranla ciddi kayıplar yaşayan otomotiv sektörü yine de Temmuz ayında 2 milyar 201 milyon dolar ihracat ile başı çekti. Otomotiv endüstrisini hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti. Ayrıca salgınla mücadele döneminde iletişim teknolojilerindeki hızlı tepki avantajı, eğitimden ekonomiye kadar hayatın olağan akışının devam ettirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Özellikle alışveriş alışkanlıklarının e-ticarete evrilmesi, güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmiş ve bu dönemde siber güvenlik kritik önemini daha da artırmıştır.
Pandemi sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmasa da önümüzdeki süreçte e-ticaretin daha da yaygınlaşmasıyla birlikte hiç kuşkusuz bilişim altyapılarında yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyulacak ve dijitalleşme, sağlık, gıda, teknoloji yatırımları kesinlikle ön planda olacaktır. TOBB olarak bu bağlamda e-ticaret siteleri ile yaptığımız sözleşmeler ile küçük ölçekli üreticilerimizi de iç piyasada oyuncu haline getirmek ve hepsini e-ticaret üzerinden ihracatçı yapmak için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bundan dolayı; 2021 yılında daha çok ihracat yapan KOBİ`ler yaratmayı da kendimize hedef olarak belirledik.”
YARIN: DOSABSİAD’IN İHRACAT TAHMİNLERİ
Tarım politikasını güncellemeliyiz
Türkiye’nin pandemide iyi bir sınav verdiğini söyleyen BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, önümüzdeki dönemde e-ticaretin yaygınlaşması ile dijitalleşme, sağlık, gıda ve teknoloji yatırımlarının ön planda olacağını kaydetti. Tarım sektörünün bu süreçte başrolde olduğunu hatırlatan Matlı, tarım politikalarının da güncellenmesi gerektiğinin altını cizdi.
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı Türkiye’nin iyi bir sınav verdiğini kaydetti. Pandemi nedeniyle küresel piyasaların durma noktasına geldiğini anımsatan Matlı, AB ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11,9; ABD ekonomisinin ise yüzde 32 ile tarihi bir küçülme yaşadığını ekledi.
Türkiye’nin farklı bir ülke olduğunu ifade eden Matlı, kendi dinamikleriyle beraber, uluslararası derecelendirme kuruluşlarını her zaman şaşırttığını kaydetti. OECD rakamlarına göre Türkiye için 2020 yılında eksi 4,5 büyüme beklendiğini hatırlatan Matlı, şu anda artı 3’lere çıkmayı hedefleyen bir ülkeden bahsedildiğini aktardı.
Dünya nüfusunun yüzde 40’ına dört saatlik bir uçuşla ulaşabilme imkanının bulunduğunu söyleyen Matlı, Türkiye’nin pandeminin yayıldığı Çin’den kayan taleplerin merkezi olması ve bu süreçte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde iş dünyası adına taleplerin hükümet tarafından bir bir hayata geçirilerek, hızla devreye alınmasıyla, reel sektörün bu süreci en az hasarla atlattığını savundu.
EN BÜYÜK DERS: KENDİ KENDİNE YETEBİLMEK
Globalde yaşanan sorunların Türkiye’ye de yansımalarının olacağını belirten Matlı, “Ancak ülke olarak hızlı davranma ve karar alma becerileri ile bu konuda önemli avantajlar yakaladığımızı ifade etmeliyiz. Bu süreçte tüm dünya için en büyük ders kendi kendine yetebilme yeteneği kazanmaktır. Özellikle ABD ve Avrupa’daki birçok ülkede gıdaya ulaşma endişesi ile marketlerin talan edilmesi sürdürülebilir ve nitelikli tarım uygulamalarının önemini, dağıtım ve stoklama becerisi kazanmanın ne kadar gerekli olduğunu göstermiştir” dedi.
YERLİ ÜRETİM
Tarım sektörünün, nüfusun beslenme ihtiyacını karşılamasındaki önemini hatırlatan Matlı, bunun yanında milli gelire, istihdama, dış ticarete, tarıma dayalı ve tarıma bağlı sanayiye de katkı yaptığını kaydetti. Sosyal ve ekonomik açıdan stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Matlı, “Bundan dolayı içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte tüm dünyada ‘Yerli üretim’ ve ‘Kendi kendine yeten ülke olma’ tartışmaları yeniden gündeme oturmuş ve tarımda yeterlilik, yerli ve milli üretim, gıda güvenliği gibi kavramlar daha da önem kazanmıştır” diye konuştu.
TARIM SEKTÖRÜ BAŞROLDEYDİ
Tarımın bu süreçte başrol oyuncusu olduğunu söyleyen Matlı, “Haziran ve Temmuz aylarında tarım ve tarıma dayalı sektörlerin ihracatlarında gerçekleşen artışlardan yola çıkarak, gıda alanında yerli üretimin ve gıdanın önemini çok daha iyi anlayacağımız bir döneme gireceğimizi ve mevcut tarım politikalarımızı buna göre güncellememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Artık yer altı tarlalarını, akuaponik üretim tekniklerini, enerjinin verimli kullanımı için doğal enerji kaynakları ile entegre depolama sistemlerini ve verimliliği, daha fazla konuşmalıyız. Bizler elimize geçen fırsatları hızlıca aksiyona geçerek değerlendirmeli ve geleceğin Türkiye’sinin adımlarını çok hızlı bir şekilde atmalıyız” dedi.
BURSA ŞANSLI
Bu süreçte Bursa’yı şanslı gördüğünü vurgulayan Matlı, “Çünkü önümüzdeki günlerde özellikle gıdada önemli bir üretim üssü olan şehrimizin güçlü gıda markaları ve tekstil sektörüyle, Avrupa pazarında Çin`e alternatif olacağını ve bu süreçte daha da güçlenerek, ülke ihracatına yön vereceğini düşünüyorum. Bunun için de kentin tüm karar mekanizmaları ile birlikte turizmden tarıma, tekstilden otomotive, bir plan dahilinde ortak hareket etmesi gerektiği kanısındayım” diye konuştu.
HEDEF: İHRACATÇI KOBİ’LER
Küresel ticaretin durduğu bir ortamda Türkiye’de 27 sektörün 16’sında ihracat artışı sağlandığını ifade eden Matlı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Önceki yıllara oranla ciddi kayıplar yaşayan otomotiv sektörü yine de Temmuz ayında 2 milyar 201 milyon dolar ihracat ile başı çekti. Otomotiv endüstrisini hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti. Ayrıca salgınla mücadele döneminde iletişim teknolojilerindeki hızlı tepki avantajı, eğitimden ekonomiye kadar hayatın olağan akışının devam ettirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Özellikle alışveriş alışkanlıklarının e-ticarete evrilmesi, güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmiş ve bu dönemde siber güvenlik kritik önemini daha da artırmıştır.
Pandemi sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmasa da önümüzdeki süreçte e-ticaretin daha da yaygınlaşmasıyla birlikte hiç kuşkusuz bilişim altyapılarında yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyulacak ve dijitalleşme, sağlık, gıda, teknoloji yatırımları kesinlikle ön planda olacaktır. TOBB olarak bu bağlamda e-ticaret siteleri ile yaptığımız sözleşmeler ile küçük ölçekli üreticilerimizi de iç piyasada oyuncu haline getirmek ve hepsini e-ticaret üzerinden ihracatçı yapmak için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bundan dolayı; 2021 yılında daha çok ihracat yapan KOBİ`ler yaratmayı da kendimize hedef olarak belirledik.”
YARIN: DOSABSİAD’IN İHRACAT TAHMİNLERİ