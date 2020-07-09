Tarihin gizemi doğanın tadı

Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa’da 694 yıl öncesine yolculuk etmek isterseniz, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezebilirsiniz. Dönemin yerleşimi, yapılaşması ve yaşamının izlenebildiği müzede, farklı iki kültürün buluşmasına da tanıklık edebilirsiniz. Bursa’nın açık hava müzesi niteliğindeki Hisar Bölgesi de gezilebilecek rotalar arasında yer alıyor. Kış turizm merkezi Uludağ ise bu sıcak yaz günlerinde rahat nefes alınabilecek, izole alternatifler arasında bulunuyor.
Osmangazi, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri ile alternatif bir tatil ve gezi olanağı sunuyor. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa’nın merkezinde yer alan ve adını Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’den alan ilçe, birçok tarihi değeri bünyesinde barındırıyor. İlçenin tarihi ve kültürel değerlerini geçmişten günümüze aktarmak adına da çalışmalar yapılıyor. Bursa’da yaşayanların ve kente gelen turistlerin bu kentin tarihi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını isteyen Osmangazi Belediyesi, kentin fethinden başladı. Bu amaçla fethin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi kente kazandırıldı.
6 SULTANI ANLATIYOR
Fethin panoramik olarak tasvir edildiği müzeye ayak basan vatandaşlar Ertuğrul Gazi’den, 2’nci Murad’a kadar Bursa’da bulunan 6 Osmanlı Sultanı’nı ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarının önemli olaylarının resmedildiği 16 tabloyu görme fırsatı buluyor. Müzenin kubbe bölümünde yer alan resim ise ziyaretçileri 6 Nisan 1326 yılının öğle saatlerine götürüyor. Gelenler, tek tek incelikle çizilmiş 10 bin figürün arasında kayboluyor. Canlı gibi görünen figürler, ziyaretçilere Osmanlı’nın ilk döneminde yaşam tarzı, ordu ve halk hakkında detaylı ipuçları veriyor. Tarih meraklısı ziyaretçiler panoramik resmi incelediklerinde 694 yıl öncesinin Bursa’sına gidiyor ve farklı iki kültürün buluşmasına tanıklık ediyor. Bir tarafta doğuş aşamasındaki bir medeniyetin temsilcisi ilk Osmanlılar, diğer tarafta son günlerini yaşamakta olan Doğu Roma, yani Bizans… Arka planda Uludağ’ın eteğinde Bursa şehri ve kalesi yer alıyor
Bursa’nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resimde, şehirden ayrılarak İstanbul’a gitmeye çalışan Bizanslıların kale kapısından çıkışı tasvir ediliyor. Ön planda, Türkmenlerin kadınıyla erkeğiyle şehri terk edenlere ikram görüntüleri yer alıyor. Panoramik resimde Oğuz Türklerinin yaşama gücü ve enerjileri anlatılıyor. Üç boyutlu alandaki tarihi harabe görselleri ise Türkler Anadolu’ya gelmeden önce bu topraklarda yaşamış ve devrini doldurmuş medeniyetleri temsil ediyor.
İki farklı dünyanın tarih sahnesindeki kesişme anının tasvir edildiği Fetih Müzesi’nde bir medeniyetin vedaya hazırlanışı, diğer medeniyetin ise tarihe ‘Merhaba’ deyişi konuklara tüm detaylarıyla anlatılıyor. Bizans ileri gelenleriyle görüşme ve Bizans Tekfuru’nun şehrin anahtarını Orhan Gazi’ye çadırında teslim edişinin resmedildiği panoramada Aktimur Hisarı, Cilimboz Deresi, Nekropol ve Pınarbaşı suyu, Balabanbey Hisarı, Gökdere Irmağı ve Uludağ eteğinde Orhan Gazi’nin karargahı ve askerleri dikkat çekiyor.
MÜZEDE SANAL, HİSAR’DA GERÇEK
Fetih Müzesi’nde fotoğraflarda gösterilen 694 yıl öncesinin tarihi yapılarını ise kentin en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar Bölgesi’nde ziyaret edebilirsiniz. ‘Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi ile bölgede startı verilen çalışmanın ilk ayağı olan Oruç Bey Caddesi’ndeki çalışmalar tamamlandı. Bölgenin tarihi değerlerinin gün yüzüne çıkartılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında cadde üzerinde bulunan binaların cephe sağlıklaştırma çalışmaları yapıldı. Cadde zemini granit bazalt kaplamalı parke taşı ile yenilendi ve ‘Eski’ Bursa ortaya çıkarıldı. İçerisinde Osmanlı’nın kurucusu Osman ve Orhan Gazi’nin türbelerinin yanı sıra manevi yönden önemli bir değer olan Üftade Cami ve Türbesi, Arkeopark, Osmanlı’nın ilk camii Aladdin Cami ve Tophane gibi birçok tarihi ve kültürel unsuru bünyesinde barındırıyor.
İZOLE TATİL ROTASI ULUDAĞ
Kış turizminin önemli merkezlerinden birisi olan Uludağ, sahip olduğu doğal güzellik ve çeşitliliklerle yaz döneminde de tercih listesinde yer alıyor. Doğal güzellikleri ile sadece Bursalılar’a değil, farklı kent ve ülkelerden gelebilecek turistlerin de izole tatil rotası olabilecek pozisyonda. Uludağ’da günübirlik ziyaretlerin yanı sıra çadır kampı yapabilir, karavan kiralamayı deneyebilirsiniz.
FARKLI ALTERNATİFLER
Doğa yürüyüşleri yapabileceğiniz Uludağ’da bol oksijen tüketimi ile detoks yapma imkanına da kavuşabilirsiniz. Bakacak’tan Bursa’yı panoramik izleyebilirsiniz. Huzur ve dinginliği yaşadıktan sonra kalmak isterseniz, kamp ve karavanı da tercih etmiyorsanız, özel işletme tarafından kiralanan bungalov evlerde konaklayabilirsiniz.
ENDEMİK PARK
Endemik Park da yaz döneminde bölgede gezilebilecek önemli yerler arasında bulunuyor. Uludağ’da yetişen endemik bitki türlerinin bilinirliğini sağlamak ve Uludağ’ın önemini daha da arttırmak adına hayata geçirilen Kirazlıyayla, Gölcük, Sarıalan ve Çobankaya Bölgeleri’ndeki Endemik Parklar’da çeşitli bitki ve canlı türlerinin belirlenmiş olduğu tanıtım alanları yer alıyor. Ayrıca, park içerisinde doğa sporları meraklıları için yürüyüş etapları ve spor istasyonları bulunuyor.
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYORUZ
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, koronavirüs salgını döneminde hastalığın insanlar arasında yayılmasını önlemek adına özverili bir çalışa yürüttüklerini belirterek, “Normalleşme süreciyle birlikte kontrollü şekilde normal hayatımıza devam ederken, tedbirleri de elden bırakmıyoruz. Virüs sürecinde insanların en çok özlediği şey belki de gezmek oldu. Normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlarımız seyahat etmeye ve özlem duyduğu yerlere gitmeye başladı. Virüs öncesi Bursa’ya gelenlerin ilk uğrak yerlerinin başında gelen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yeniden kapılarını ziyaretçilere açtı. Ancak söylediğim gibi tedbiri bir an olsun elden bırakmıyoruz ve müzeye gelen ziyaretçilerimizin sağlığını düşünerek, düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Ziyaretçilerin girişte ateşini ölçüyoruz. Belirli noktalara yerleştirdiğimiz dezenfektanlar ile vatandaşların kendi hijyenlerine dikkat etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca bu süreçte müze içerisinde belirli sayıda ziyaretçi alıyoruz. Yoğunluk olduğu zamanlarda ziyaretçileri bekletiyoruz. İlçemizde insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız ilçemiz sınırları içerisinde maske takma kuralına uyup, sosyal mesafeye dikkat ederek, gönül rahatlığıyla gezilerini yapabilirler” dedi.
YARIN: NİLÜFER VE ÇEVRESİ
Tarihin gizemi doğanın tadı
Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa’da 694 yıl öncesine yolculuk etmek isterseniz, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezebilirsiniz. Dönemin yerleşimi, yapılaşması ve yaşamının izlenebildiği müzede, farklı iki kültürün buluşmasına da tanıklık edebilirsiniz. Bursa’nın açık hava müzesi niteliğindeki Hisar Bölgesi de gezilebilecek rotalar arasında yer alıyor. Kış turizm merkezi Uludağ ise bu sıcak yaz günlerinde rahat nefes alınabilecek, izole alternatifler arasında bulunuyor.
Osmangazi, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri ile alternatif bir tatil ve gezi olanağı sunuyor. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa’nın merkezinde yer alan ve adını Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’den alan ilçe, birçok tarihi değeri bünyesinde barındırıyor. İlçenin tarihi ve kültürel değerlerini geçmişten günümüze aktarmak adına da çalışmalar yapılıyor. Bursa’da yaşayanların ve kente gelen turistlerin bu kentin tarihi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını isteyen Osmangazi Belediyesi, kentin fethinden başladı. Bu amaçla fethin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi kente kazandırıldı.
6 SULTANI ANLATIYOR
Fethin panoramik olarak tasvir edildiği müzeye ayak basan vatandaşlar Ertuğrul Gazi’den, 2’nci Murad’a kadar Bursa’da bulunan 6 Osmanlı Sultanı’nı ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarının önemli olaylarının resmedildiği 16 tabloyu görme fırsatı buluyor. Müzenin kubbe bölümünde yer alan resim ise ziyaretçileri 6 Nisan 1326 yılının öğle saatlerine götürüyor. Gelenler, tek tek incelikle çizilmiş 10 bin figürün arasında kayboluyor. Canlı gibi görünen figürler, ziyaretçilere Osmanlı’nın ilk döneminde yaşam tarzı, ordu ve halk hakkında detaylı ipuçları veriyor. Tarih meraklısı ziyaretçiler panoramik resmi incelediklerinde 694 yıl öncesinin Bursa’sına gidiyor ve farklı iki kültürün buluşmasına tanıklık ediyor. Bir tarafta doğuş aşamasındaki bir medeniyetin temsilcisi ilk Osmanlılar, diğer tarafta son günlerini yaşamakta olan Doğu Roma, yani Bizans… Arka planda Uludağ’ın eteğinde Bursa şehri ve kalesi yer alıyor
Bursa’nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resimde, şehirden ayrılarak İstanbul’a gitmeye çalışan Bizanslıların kale kapısından çıkışı tasvir ediliyor. Ön planda, Türkmenlerin kadınıyla erkeğiyle şehri terk edenlere ikram görüntüleri yer alıyor. Panoramik resimde Oğuz Türklerinin yaşama gücü ve enerjileri anlatılıyor. Üç boyutlu alandaki tarihi harabe görselleri ise Türkler Anadolu’ya gelmeden önce bu topraklarda yaşamış ve devrini doldurmuş medeniyetleri temsil ediyor.
İki farklı dünyanın tarih sahnesindeki kesişme anının tasvir edildiği Fetih Müzesi’nde bir medeniyetin vedaya hazırlanışı, diğer medeniyetin ise tarihe ‘Merhaba’ deyişi konuklara tüm detaylarıyla anlatılıyor. Bizans ileri gelenleriyle görüşme ve Bizans Tekfuru’nun şehrin anahtarını Orhan Gazi’ye çadırında teslim edişinin resmedildiği panoramada Aktimur Hisarı, Cilimboz Deresi, Nekropol ve Pınarbaşı suyu, Balabanbey Hisarı, Gökdere Irmağı ve Uludağ eteğinde Orhan Gazi’nin karargahı ve askerleri dikkat çekiyor.
MÜZEDE SANAL, HİSAR’DA GERÇEK
Fetih Müzesi’nde fotoğraflarda gösterilen 694 yıl öncesinin tarihi yapılarını ise kentin en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar Bölgesi’nde ziyaret edebilirsiniz. ‘Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi ile bölgede startı verilen çalışmanın ilk ayağı olan Oruç Bey Caddesi’ndeki çalışmalar tamamlandı. Bölgenin tarihi değerlerinin gün yüzüne çıkartılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında cadde üzerinde bulunan binaların cephe sağlıklaştırma çalışmaları yapıldı. Cadde zemini granit bazalt kaplamalı parke taşı ile yenilendi ve ‘Eski’ Bursa ortaya çıkarıldı. İçerisinde Osmanlı’nın kurucusu Osman ve Orhan Gazi’nin türbelerinin yanı sıra manevi yönden önemli bir değer olan Üftade Cami ve Türbesi, Arkeopark, Osmanlı’nın ilk camii Aladdin Cami ve Tophane gibi birçok tarihi ve kültürel unsuru bünyesinde barındırıyor.
İZOLE TATİL ROTASI ULUDAĞ
Kış turizminin önemli merkezlerinden birisi olan Uludağ, sahip olduğu doğal güzellik ve çeşitliliklerle yaz döneminde de tercih listesinde yer alıyor. Doğal güzellikleri ile sadece Bursalılar’a değil, farklı kent ve ülkelerden gelebilecek turistlerin de izole tatil rotası olabilecek pozisyonda. Uludağ’da günübirlik ziyaretlerin yanı sıra çadır kampı yapabilir, karavan kiralamayı deneyebilirsiniz.
FARKLI ALTERNATİFLER
Doğa yürüyüşleri yapabileceğiniz Uludağ’da bol oksijen tüketimi ile detoks yapma imkanına da kavuşabilirsiniz. Bakacak’tan Bursa’yı panoramik izleyebilirsiniz. Huzur ve dinginliği yaşadıktan sonra kalmak isterseniz, kamp ve karavanı da tercih etmiyorsanız, özel işletme tarafından kiralanan bungalov evlerde konaklayabilirsiniz.
ENDEMİK PARK
Endemik Park da yaz döneminde bölgede gezilebilecek önemli yerler arasında bulunuyor. Uludağ’da yetişen endemik bitki türlerinin bilinirliğini sağlamak ve Uludağ’ın önemini daha da arttırmak adına hayata geçirilen Kirazlıyayla, Gölcük, Sarıalan ve Çobankaya Bölgeleri’ndeki Endemik Parklar’da çeşitli bitki ve canlı türlerinin belirlenmiş olduğu tanıtım alanları yer alıyor. Ayrıca, park içerisinde doğa sporları meraklıları için yürüyüş etapları ve spor istasyonları bulunuyor.
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYORUZ
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, koronavirüs salgını döneminde hastalığın insanlar arasında yayılmasını önlemek adına özverili bir çalışa yürüttüklerini belirterek, “Normalleşme süreciyle birlikte kontrollü şekilde normal hayatımıza devam ederken, tedbirleri de elden bırakmıyoruz. Virüs sürecinde insanların en çok özlediği şey belki de gezmek oldu. Normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlarımız seyahat etmeye ve özlem duyduğu yerlere gitmeye başladı. Virüs öncesi Bursa’ya gelenlerin ilk uğrak yerlerinin başında gelen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yeniden kapılarını ziyaretçilere açtı. Ancak söylediğim gibi tedbiri bir an olsun elden bırakmıyoruz ve müzeye gelen ziyaretçilerimizin sağlığını düşünerek, düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Ziyaretçilerin girişte ateşini ölçüyoruz. Belirli noktalara yerleştirdiğimiz dezenfektanlar ile vatandaşların kendi hijyenlerine dikkat etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca bu süreçte müze içerisinde belirli sayıda ziyaretçi alıyoruz. Yoğunluk olduğu zamanlarda ziyaretçileri bekletiyoruz. İlçemizde insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız ilçemiz sınırları içerisinde maske takma kuralına uyup, sosyal mesafeye dikkat ederek, gönül rahatlığıyla gezilerini yapabilirler” dedi.
YARIN: NİLÜFER VE ÇEVRESİ