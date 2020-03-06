Proje ve yatırım yılı

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, mali açıdan en sıkıntılı belediyelerden birisi olduklarını belirterek, 2019’un tespit ve toparlanma yılı olarak geçtiğini kaydetti. Altyapı, üstyapı, İlçe meydanı, kırsal turizm, stadyum yatırımı yapacaklarını anlatan Korkmaz, “İlk senemizi doldurduğumuz andan itibaren yatırım ve proje yılı ilan ediyoruz” dedi.
Ahmet Korkmaz
Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, 2019’un bütün belediyeler için zor bir yıl olduğuna işaret ederek, kentte mali açıdan en sıkıntılı belediyelerden birisinin Büyükorhan olduğunu kaydetti. Geçen yılı hem mali, hem kurumsal anlamda tespit ve toparlanma yılı olarak geçirdiklerini söyleyen Korkmaz, “İçinde bulunduğumuz durumun keşfini ve tespitini yaptık. Telafisi ile ilgili de çalıştık. Bir kısmı da 2020’ye sarktı. Kurumsal yapıda bir takım değişiklikler gerçekleştirdik. Tabi bunların kurumlara yansıması zaman alabiliyor” diye konuştu.
İLK HEDEFİMİZ İLÇE MEYDANI
Yeni dönemde yapacakları çalışmalardan bahseden Korkmaz, “Bu yıl ilçemize güzel bir meydan kazandıracağız. Daha önce yapılar vardı. Yıkımı yapılmıştı. Bazı nedenlerden bir türlü meydan projesi başlatılamamıştı. Başlattık ama hava muhalefetinden dolayı ara verdik. Bahar aylarında ilçemiz harika bir meydan kazanmış olacak. Burası cazibe merkezi olacak. İlk hedefimiz bu” dedi.
KIRSAL TURİZM GELİŞECEK
Görecik Yaylası’nın ilçe turizmi açısından önemli yerlerden birisi olduğunu vurgulayan Korkmaz, 2020’de tamamlamayı planladıkları kırsal turizm projesi için çalıştıklarını aktardı. Burada taş ve ahşap evlerden oluşan küçük bir tatil köyü düşündüklerini ifade eden Korkmaz, “Görecik, geleneksel yayla şenlikleri yaptığımız, doğa ile iç içe bir yer. Burayı güzelleştireceğiz. Sahne, tribün gibi yerler ekleyeceğiz. Halkın gelip; konaklayabileceği, piknik yapabileceği alanlar oluşturacağız. O bölgenin hemen yanında Küçük Görecik dediğimiz başka bir yer daha var. Orda da karavan turizmine yönelik bir projemiz olacak. Büyükorhan’da doğa ile iç içe, karavanını yanaştırdığında altyapı hizmetlerinin hazır olduğu güzel bir karavan turizm alanı düşünüyoruz. Bu ikisini kırsal turizm anlamında gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
YATIRIM PROGRAMINI BAŞLATACAĞIZ
İlçede üst yapı çalışmalarının tamamını bitireceklerini açıklayan Korkmaz, “2020 Mart ayından itibaren yani ilk senemizi doldurduğumuz andan itibaren yatırım ve proje yılı ilan ediyoruz. Her ne kadar sıkıntılar devam ediyor olsa da bunlarla birlikte yatırım programını başlatmış olacağız. Büyükorhan’a bağlı 43 mahallemizde 5 yılın sonunda içme suyu, alt yapı ve üst yapı sorunlarının tümü ortadan kalkacak” dedi.
KADIN İSTİHDAMI VE KALKINMAYA ÖNCELİK
İlçe ekonomisine katkı koymak adına çalıştıklarını belirten Korkmaz, bu anlamda belediye, sivil toplum örgütleri ve kooperatiflerle çalıştıklarını kaydetti. Yeni bir kooperatif kurmayı düşündüklerini söyleyen Korkmaz, “Hem kadın istihdamı ve üretime katkı koymayı, hem de kırsal kalkınma ve tarımı içine alan bir yapı oluşturmayı düşünüyoruz. Bölgemizde hayvancılık diğer dağ ilçelerinin biraz daha önünde yer alıyor. Mevcut kooperatiflerle işbirliği içerisinde hayvancılığı destekleyen, yem bitkisini ve tarımı teşvik eden proje üzerine çalışıyoruz. O çalışmayı da bu dönemde gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.
STAT İÇİN YER HAZIN
Gençlere stadyum sözü verdiğini hatırlatan Korkmaz, amatörde ilçe futbol takımlarının bulunduğunu belirterek, “Aynı zamanda ailelerin maçtan sonra bir arada mangalını yakabileceği, pazar gününü geçirebileceği bir alan kazandıracağız. İlçe merkezinde bir nokta olacak. Yer tespiti ve görüşmeleri yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı katkıları ile bir tane stadımız olacak” dedi.
BÜYÜKORHAN KABUĞUNU KIRACAK
Kent merkezine uzak olmanın avantajının da bulunduğunu anlatan Korkmaz, ilçenin el değmemiş, ulaşılmamış yörelerden birisi olduğuna dikkat çekti. Büyükorhan ve dağ yöresinin geleceğinin parlak olduğunu savunan Korkmaz, “İnsanlar, kent merkezi ve deniz turizmine doyum noktasına ulaştı. Alternatif, doğal ve sakin yerler arıyorlar. Bu noktada en doğal yerlerden birisi Büyükorhan olarak dikkat çekiyor. İlçemizi öne çıkarmak istiyoruz. Hayal ve projelerimiz var. Büyükorhan’ın önümüzdeki dönem kabuğunu kıracağına inanıyorum” dedi.
SON İznik, Orhangazi , Orhaneli ve Yenişehir belediyeleri Hürriyet Bursa’nın tüm girişimlerine rağmen, yazı dizisine katkı sağlamamıştır. Hürriyet Bursa ekibi, belediye başkanları, basın büroları ve özel kalem görevlileriyle irtibat kurmaya çalışmış; ancak talepleri ya yanıtsız bırakılmış ya reddedilmiştir.
Proje ve yatırım yılı
Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, mali açıdan en sıkıntılı belediyelerden birisi olduklarını belirterek, 2019’un tespit ve toparlanma yılı olarak geçtiğini kaydetti. Altyapı, üstyapı, İlçe meydanı, kırsal turizm, stadyum yatırımı yapacaklarını anlatan Korkmaz, “İlk senemizi doldurduğumuz andan itibaren yatırım ve proje yılı ilan ediyoruz” dedi.
Ahmet Korkmaz
Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, 2019’un bütün belediyeler için zor bir yıl olduğuna işaret ederek, kentte mali açıdan en sıkıntılı belediyelerden birisinin Büyükorhan olduğunu kaydetti. Geçen yılı hem mali, hem kurumsal anlamda tespit ve toparlanma yılı olarak geçirdiklerini söyleyen Korkmaz, “İçinde bulunduğumuz durumun keşfini ve tespitini yaptık. Telafisi ile ilgili de çalıştık. Bir kısmı da 2020’ye sarktı. Kurumsal yapıda bir takım değişiklikler gerçekleştirdik. Tabi bunların kurumlara yansıması zaman alabiliyor” diye konuştu.
İLK HEDEFİMİZ İLÇE MEYDANI
Yeni dönemde yapacakları çalışmalardan bahseden Korkmaz, “Bu yıl ilçemize güzel bir meydan kazandıracağız. Daha önce yapılar vardı. Yıkımı yapılmıştı. Bazı nedenlerden bir türlü meydan projesi başlatılamamıştı. Başlattık ama hava muhalefetinden dolayı ara verdik. Bahar aylarında ilçemiz harika bir meydan kazanmış olacak. Burası cazibe merkezi olacak. İlk hedefimiz bu” dedi.
KIRSAL TURİZM GELİŞECEK
Görecik Yaylası’nın ilçe turizmi açısından önemli yerlerden birisi olduğunu vurgulayan Korkmaz, 2020’de tamamlamayı planladıkları kırsal turizm projesi için çalıştıklarını aktardı. Burada taş ve ahşap evlerden oluşan küçük bir tatil köyü düşündüklerini ifade eden Korkmaz, “Görecik, geleneksel yayla şenlikleri yaptığımız, doğa ile iç içe bir yer. Burayı güzelleştireceğiz. Sahne, tribün gibi yerler ekleyeceğiz. Halkın gelip; konaklayabileceği, piknik yapabileceği alanlar oluşturacağız. O bölgenin hemen yanında Küçük Görecik dediğimiz başka bir yer daha var. Orda da karavan turizmine yönelik bir projemiz olacak. Büyükorhan’da doğa ile iç içe, karavanını yanaştırdığında altyapı hizmetlerinin hazır olduğu güzel bir karavan turizm alanı düşünüyoruz. Bu ikisini kırsal turizm anlamında gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
YATIRIM PROGRAMINI BAŞLATACAĞIZ
İlçede üst yapı çalışmalarının tamamını bitireceklerini açıklayan Korkmaz, “2020 Mart ayından itibaren yani ilk senemizi doldurduğumuz andan itibaren yatırım ve proje yılı ilan ediyoruz. Her ne kadar sıkıntılar devam ediyor olsa da bunlarla birlikte yatırım programını başlatmış olacağız. Büyükorhan’a bağlı 43 mahallemizde 5 yılın sonunda içme suyu, alt yapı ve üst yapı sorunlarının tümü ortadan kalkacak” dedi.
KADIN İSTİHDAMI VE KALKINMAYA ÖNCELİK
İlçe ekonomisine katkı koymak adına çalıştıklarını belirten Korkmaz, bu anlamda belediye, sivil toplum örgütleri ve kooperatiflerle çalıştıklarını kaydetti. Yeni bir kooperatif kurmayı düşündüklerini söyleyen Korkmaz, “Hem kadın istihdamı ve üretime katkı koymayı, hem de kırsal kalkınma ve tarımı içine alan bir yapı oluşturmayı düşünüyoruz. Bölgemizde hayvancılık diğer dağ ilçelerinin biraz daha önünde yer alıyor. Mevcut kooperatiflerle işbirliği içerisinde hayvancılığı destekleyen, yem bitkisini ve tarımı teşvik eden proje üzerine çalışıyoruz. O çalışmayı da bu dönemde gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.
STAT İÇİN YER HAZIN
Gençlere stadyum sözü verdiğini hatırlatan Korkmaz, amatörde ilçe futbol takımlarının bulunduğunu belirterek, “Aynı zamanda ailelerin maçtan sonra bir arada mangalını yakabileceği, pazar gününü geçirebileceği bir alan kazandıracağız. İlçe merkezinde bir nokta olacak. Yer tespiti ve görüşmeleri yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı katkıları ile bir tane stadımız olacak” dedi.
BÜYÜKORHAN KABUĞUNU KIRACAK
Kent merkezine uzak olmanın avantajının da bulunduğunu anlatan Korkmaz, ilçenin el değmemiş, ulaşılmamış yörelerden birisi olduğuna dikkat çekti. Büyükorhan ve dağ yöresinin geleceğinin parlak olduğunu savunan Korkmaz, “İnsanlar, kent merkezi ve deniz turizmine doyum noktasına ulaştı. Alternatif, doğal ve sakin yerler arıyorlar. Bu noktada en doğal yerlerden birisi Büyükorhan olarak dikkat çekiyor. İlçemizi öne çıkarmak istiyoruz. Hayal ve projelerimiz var. Büyükorhan’ın önümüzdeki dönem kabuğunu kıracağına inanıyorum” dedi.
SON İznik, Orhangazi , Orhaneli ve Yenişehir belediyeleri Hürriyet Bursa’nın tüm girişimlerine rağmen, yazı dizisine katkı sağlamamıştır. Hürriyet Bursa ekibi, belediye başkanları, basın büroları ve özel kalem görevlileriyle irtibat kurmaya çalışmış; ancak talepleri ya yanıtsız bırakılmış ya reddedilmiştir.