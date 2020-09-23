Otelcilerin beklentisi iş turizmi ve Uludağ

Fransa, İngiltere, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan, Pakistan, Fas, Malezya, Endonezya, Singapur, Myanmar, Sri Lanka gibi ülkelerden talep aldıklarını açıklayan GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, “Gelişlerin çok kısıtlı olduğunu düşünürsek, kış sezonunda Bursa otelleri sadece iş turizmi ile potansiyel yaratmaya çalışacak. Bununla beraber Aralık- Mart ayları arasında geçen süreçte Uludağ’da kar yağışının etkili olması Bursa otellerine fayda sağlayabilir” dedi.
Bu yılın Temmuz ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,9 oranında bir düştüğüne dikkat çeken Güney Marmara Turizm Otelciler Birliği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, buna göre 932 bin 927 kişinin geldiğini söyledi. 2020 yılı Temmuz ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeleri açıklayan Yazıcı, bunların sırasıyla Almanya, Ukrayna, İngiltere, Hollanda ve Fransa olduğunu kaydetti. Aynı dönemde en fazla ziyaret yapılan iller ile ilgili bilgi veren Yazıcı, ilk 5 sırada İstanbul, Antalya, Edirne, İzmir ve Muğla’nın yer aldığını aktardı.
Turizm geliri ve ortalama harcama rakamları açısından da bilgi veren Yazıcı, “2019 yılında yabancı ziyaretçilerin ortalama harcaması 642 ABD Doları olarak gerçekleşmişti. 2019 yılının aylık genel ortalama harcaması 666 ABD Doları olarak kayıtlara geçti. 2020 yılında ise; yabancı ziyaretçilerin üç aylık ortalama harcaması 710 ABD Doları olarak gerçekleşmişti. 2020 yılının aylık genel ortalama harcaması ise 727 ABD Doları olarak kayda geçti” dedi.
DOLULUK ANCAK YÜZDE 25
Bursa otellerinin ortalamalarına bakıp, değerlendirmede bulunan Yazıcı, “Mart sonu itibariyle pek çok otel faaliyetlerine ara vermişti. Nisan ve Mayıs ayı dolulukları yüzde 10-12 seviyelerindeyken, bu oran Haziran ve Temmuz ayı doluluklarına yüzde 20-25 oranına ancak çıkabildi” diye konuştu.
POTANSİYELİ DÜŞTÜ
Bursa otellerinin yüzde 80’inin, yüzde 50 kapasite ile faaliyete başladığını açıklayan Yazıcı, şu andaki doluluk oranlarının yüzde 25-30 seviyelerinde olduğuna dikkat çekti. Açık olan otellerin hepsinin sertifikalı olarak hizmet verdiklerini vurgulayan Yazıcı, “Şehir otellerinde konaklama hizmeti kadar yiyecek ve içecek operasyonları da çok önemli. Son kısıtlamalardan sonra yiyecek ve içecek potansiyeli de düştü. Pandemi sebebiyle her gün farklı bir durum ile karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden de kış sezonunu yaşayıp, göreceğiz ama önlemlerimizi alıyoruz” şeklinde konuştu.
TALEP ALIYORUZ ANCAK...
Bursa otellerinin genellikle sanayi sektörüne paralel hizmet ettiğine dikkat çeken Yazıcı, ticaretin hızlanması ve fabrikaların kapasitelerini arttırmasıyla otellerin de bu anlamda biraz daha hareketleneceği öngörüsünü paylaştı. Yurt dışından Fransa, İngiltere, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan, Pakistan, Fas, Malezya, Endonezya, Singapur, Myanmar, Sri Lanka gibi ülkelerden talep aldıklarını söyleyen Yazıcı, “Gelişlerin çok kısıtlı olduğunu düşünürsek, kış sezonunda Bursa otelleri sadece iş turizmi ile potansiyel yaratmaya çalışacak. Bununla beraber Aralık- Mart ayları arasında geçen süreçte Uludağ’da kar yağışının etkili olması Bursa otellerine fayda sağlayabilir” dedi.
PAKİSTANLILAR BURSA’YA GELİYOR
Son dönemde Ertuğrul Dizisi’nin, Söğüt Turları adında yeni bir yurt dışı hareketi başlattığına dikkat çeken Yazıcı, “Diriliş Ertuğrul Dizisi’nin yeni sezonunda Osmanlı’nın kuruluşunun anlatıldığı bölümleri Bilecik Söğüt’te geçiyor. Ertuğrul Gazi’nin yakın silah arkadaşı Turgut Alp’in Türbesi de İnegöl’e bağlı Turgutalp Mahallesi’nde yer alıyor. Pakistanlı misafirler özellikle bu sebeple Bursa’ya geliyor. Bu da ayrı bir potansiyel oluşturdu” şeklinde konuştu.
2021’DEN UMUTLUYUZ
Bu yılın zor geçtiğini söyleyen Yazıcı, 2021 yılının Nisan ayından sonraki dönem için umutlu olduklarını açıkladı. 2021 yılının tüm dünya turizmi için iyi bir yıl olacağını belirten Yazıcı, Türkiye’nin ve Bursa’nın bu durumdan payını alacağını düşündüklerini ekledi.
ALAN BAŞKANLIĞI İLE ULUDAĞ HAK ETTİĞİ YERİ ALACAK
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da Eylül ayı sonunda erken rezervasyon döneminin başlayacağını belirten Yazıcı, “Teleski, telesiyej için sezonluk kart almak isteyen bin 500 yakın tatilci sırada bekliyor. Sezonluk kart satışları 22 Eylül tarihinde başladı. Yurt dışından da şimdilik Rusya’dan talepler aldığımızı söyleyebilirim. Uludağ’daki otellerimiz Güvenli Turizm Sertifikaları’nı almak üzere gerekli çalışmalara başladı. Sezon öncesinde tüm otellerimiz belgelerini almış olarak misafirlerini karşılayacaklar. Ayrıca; Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un destekleriyle turizmcilerin arzu ettiği ‘Uludağ Alan Başkanlığı’ çalışmasını başlattık. Bu sürecin Kasım ayı sonunda meclisten geçerek, tamamlanmasını umut ediyoruz. Alan Başkanlığı’nın Uludağ’a kazandıracağı en önemli sonuçlarından bir tanesi tek elden yönetim şekli olacaktır. Bursa Valisi liderliğinde turizm paydaşlarının da içinde bulunduğu Alan Başkanlığı, Uludağ’ı yakın zamanda hak ettiği yere taşıyacaktır. Uludağ’ın geleceğe daha iyi hazırlanması, turizmin ve turizm alanlarının daha iyi planlanması ve karmaşaya neden olan durumların kısa sürede ortadan kaldırılması ile Uludağ sadece Türkiye için değil, Avrupa’nın da en önemli kayak merkezine dönüşecektir” dedi.
GÜVENLİ TURİZM BELGESİ
Güvenli Turizm Belgesi alan otel sayısının artmasının Ortadoğu başta olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğulu acentaların Bursa’yı ziyaret plan ve programlarına almasında önemli bir kriter olacağını savunan Yazıcı, “Sertifika sahibi oteller; gizli misafir ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından denetlenmektedir. Güvenli Turizm Sertifika gerekliliklerine sürekli olarak yeni kriterler eklenerek, güncellenmektedir. 125 kriterle başlayan belgelendirme şu anda yaklaşık 160 kritere kadar yükseldi. Bu kriterlere uymayan otellerin sertifika iptali verilerek, faaliyetleri durdurulmaktadır. Pandemi sürecinde otellerin çok güvenli olduğunu net olarak söyleyebilirim” diye konuştu.
Otelcilerin beklentisi iş turizmi ve Uludağ
Fransa, İngiltere, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan, Pakistan, Fas, Malezya, Endonezya, Singapur, Myanmar, Sri Lanka gibi ülkelerden talep aldıklarını açıklayan GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, “Gelişlerin çok kısıtlı olduğunu düşünürsek, kış sezonunda Bursa otelleri sadece iş turizmi ile potansiyel yaratmaya çalışacak. Bununla beraber Aralık- Mart ayları arasında geçen süreçte Uludağ’da kar yağışının etkili olması Bursa otellerine fayda sağlayabilir” dedi.
Bu yılın Temmuz ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,9 oranında bir düştüğüne dikkat çeken Güney Marmara Turizm Otelciler Birliği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, buna göre 932 bin 927 kişinin geldiğini söyledi. 2020 yılı Temmuz ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeleri açıklayan Yazıcı, bunların sırasıyla Almanya, Ukrayna, İngiltere, Hollanda ve Fransa olduğunu kaydetti. Aynı dönemde en fazla ziyaret yapılan iller ile ilgili bilgi veren Yazıcı, ilk 5 sırada İstanbul, Antalya, Edirne, İzmir ve Muğla’nın yer aldığını aktardı.
Turizm geliri ve ortalama harcama rakamları açısından da bilgi veren Yazıcı, “2019 yılında yabancı ziyaretçilerin ortalama harcaması 642 ABD Doları olarak gerçekleşmişti. 2019 yılının aylık genel ortalama harcaması 666 ABD Doları olarak kayıtlara geçti. 2020 yılında ise; yabancı ziyaretçilerin üç aylık ortalama harcaması 710 ABD Doları olarak gerçekleşmişti. 2020 yılının aylık genel ortalama harcaması ise 727 ABD Doları olarak kayda geçti” dedi.
DOLULUK ANCAK YÜZDE 25
Bursa otellerinin ortalamalarına bakıp, değerlendirmede bulunan Yazıcı, “Mart sonu itibariyle pek çok otel faaliyetlerine ara vermişti. Nisan ve Mayıs ayı dolulukları yüzde 10-12 seviyelerindeyken, bu oran Haziran ve Temmuz ayı doluluklarına yüzde 20-25 oranına ancak çıkabildi” diye konuştu.
POTANSİYELİ DÜŞTÜ
Bursa otellerinin yüzde 80’inin, yüzde 50 kapasite ile faaliyete başladığını açıklayan Yazıcı, şu andaki doluluk oranlarının yüzde 25-30 seviyelerinde olduğuna dikkat çekti. Açık olan otellerin hepsinin sertifikalı olarak hizmet verdiklerini vurgulayan Yazıcı, “Şehir otellerinde konaklama hizmeti kadar yiyecek ve içecek operasyonları da çok önemli. Son kısıtlamalardan sonra yiyecek ve içecek potansiyeli de düştü. Pandemi sebebiyle her gün farklı bir durum ile karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden de kış sezonunu yaşayıp, göreceğiz ama önlemlerimizi alıyoruz” şeklinde konuştu.
TALEP ALIYORUZ ANCAK...
Bursa otellerinin genellikle sanayi sektörüne paralel hizmet ettiğine dikkat çeken Yazıcı, ticaretin hızlanması ve fabrikaların kapasitelerini arttırmasıyla otellerin de bu anlamda biraz daha hareketleneceği öngörüsünü paylaştı. Yurt dışından Fransa, İngiltere, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan, Pakistan, Fas, Malezya, Endonezya, Singapur, Myanmar, Sri Lanka gibi ülkelerden talep aldıklarını söyleyen Yazıcı, “Gelişlerin çok kısıtlı olduğunu düşünürsek, kış sezonunda Bursa otelleri sadece iş turizmi ile potansiyel yaratmaya çalışacak. Bununla beraber Aralık- Mart ayları arasında geçen süreçte Uludağ’da kar yağışının etkili olması Bursa otellerine fayda sağlayabilir” dedi.
PAKİSTANLILAR BURSA’YA GELİYOR
Son dönemde Ertuğrul Dizisi’nin, Söğüt Turları adında yeni bir yurt dışı hareketi başlattığına dikkat çeken Yazıcı, “Diriliş Ertuğrul Dizisi’nin yeni sezonunda Osmanlı’nın kuruluşunun anlatıldığı bölümleri Bilecik Söğüt’te geçiyor. Ertuğrul Gazi’nin yakın silah arkadaşı Turgut Alp’in Türbesi de İnegöl’e bağlı Turgutalp Mahallesi’nde yer alıyor. Pakistanlı misafirler özellikle bu sebeple Bursa’ya geliyor. Bu da ayrı bir potansiyel oluşturdu” şeklinde konuştu.
2021’DEN UMUTLUYUZ
Bu yılın zor geçtiğini söyleyen Yazıcı, 2021 yılının Nisan ayından sonraki dönem için umutlu olduklarını açıkladı. 2021 yılının tüm dünya turizmi için iyi bir yıl olacağını belirten Yazıcı, Türkiye’nin ve Bursa’nın bu durumdan payını alacağını düşündüklerini ekledi.
ALAN BAŞKANLIĞI İLE ULUDAĞ HAK ETTİĞİ YERİ ALACAK
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da Eylül ayı sonunda erken rezervasyon döneminin başlayacağını belirten Yazıcı, “Teleski, telesiyej için sezonluk kart almak isteyen bin 500 yakın tatilci sırada bekliyor. Sezonluk kart satışları 22 Eylül tarihinde başladı. Yurt dışından da şimdilik Rusya’dan talepler aldığımızı söyleyebilirim. Uludağ’daki otellerimiz Güvenli Turizm Sertifikaları’nı almak üzere gerekli çalışmalara başladı. Sezon öncesinde tüm otellerimiz belgelerini almış olarak misafirlerini karşılayacaklar. Ayrıca; Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un destekleriyle turizmcilerin arzu ettiği ‘Uludağ Alan Başkanlığı’ çalışmasını başlattık. Bu sürecin Kasım ayı sonunda meclisten geçerek, tamamlanmasını umut ediyoruz. Alan Başkanlığı’nın Uludağ’a kazandıracağı en önemli sonuçlarından bir tanesi tek elden yönetim şekli olacaktır. Bursa Valisi liderliğinde turizm paydaşlarının da içinde bulunduğu Alan Başkanlığı, Uludağ’ı yakın zamanda hak ettiği yere taşıyacaktır. Uludağ’ın geleceğe daha iyi hazırlanması, turizmin ve turizm alanlarının daha iyi planlanması ve karmaşaya neden olan durumların kısa sürede ortadan kaldırılması ile Uludağ sadece Türkiye için değil, Avrupa’nın da en önemli kayak merkezine dönüşecektir” dedi.
GÜVENLİ TURİZM BELGESİ
Güvenli Turizm Belgesi alan otel sayısının artmasının Ortadoğu başta olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğulu acentaların Bursa’yı ziyaret plan ve programlarına almasında önemli bir kriter olacağını savunan Yazıcı, “Sertifika sahibi oteller; gizli misafir ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından denetlenmektedir. Güvenli Turizm Sertifika gerekliliklerine sürekli olarak yeni kriterler eklenerek, güncellenmektedir. 125 kriterle başlayan belgelendirme şu anda yaklaşık 160 kritere kadar yükseldi. Bu kriterlere uymayan otellerin sertifika iptali verilerek, faaliyetleri durdurulmaktadır. Pandemi sürecinde otellerin çok güvenli olduğunu net olarak söyleyebilirim” diye konuştu.