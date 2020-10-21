Okulların üstündeki sorumluluk fazla

Bu yılın Temmuz ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,9 oranında bir düştüğüne dikkat çeken Güney Marmara Turizm Otelciler Birliği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, buna göre 932 bin 927 kişinin geldiğini söyledi. 2020 yılı Temmuz ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeleri açıklayan Yazıcı, bunların sırasıyla Almanya, Ukrayna, İngiltere, Hollanda ve Fransa olduğunu kaydetti. Aynı dönemde en fazla ziyaret yapılan iller ile ilgili bilgi veren Yazıcı, ilk 5 sırada İstanbul, Antalya, Edirne, İzmir ve Muğla’nın yer aldığını aktardı.
Turizm geliri ve ortalama harcama rakamları açısından da bilgi veren Yazıcı, “2019 yılında yabancı ziyaretçilerin ortalama harcaması 642 ABD Doları olarak gerçekleşmişti. 2019 yılının aylık genel ortalama harcaması 666 ABD Doları olarak kayıtlara geçti. 2020 yılında ise; yabancı ziyaretçilerin üç aylık ortalama harcaması 710 ABD Doları olarak gerçekleşmişti. 2020 yılının aylık genel ortalama harcaması ise 727 ABD Doları olarak kayda geçti” dedi.
DOLULUK ANCAK YÜZDE 25
Bursa otellerinin ortalamalarına bakıp, değerlendirmede bulunan Yazıcı, “Mart sonu itibariyle pek çok otel faaliyetlerine ara vermişti. Nisan ve Mayıs ayı dolulukları yüzde 10-12 seviyelerindeyken, bu oran Haziran ve Temmuz ayı doluluklarına yüzde 20-25 oranına ancak çıkabildi” diye konuştu.
POTANSİYELİ DÜŞTÜ
Bursa otellerinin yüzde 80’inin, yüzde 50 kapasite ile faaliyete başladığını açıklayan Yazıcı, şu andaki doluluk oranlarının yüzde 25-30 seviyelerinde olduğuna dikkat çekti. Açık olan otellerin hepsinin sertifikalı olarak hizmet verdiklerini vurgulayan Yazıcı, “Şehir otellerinde konaklama hizmeti kadar yiyecek ve içecek operasyonları da çok önemli. Son kısıtlamalardan sonra yiyecek ve içecek potansiyeli de düştü. Pandemi sebebiyle her gün farklı bir durum ile karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden de kış sezonunu yaşayıp, göreceğiz ama önlemlerimizi alıyoruz” şeklinde konuştu.
TALEP ALIYORUZ ANCAK...
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle turizm sektörünün çok fazla etkilendiğini söyleyen Karinna Hotel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, Türkiye’nin turizm ülkesi olduğunu belirterek, bunun da ekonomiye yansıması olduğunu ekledi. Özellikle yaz döneminde Bursa’ya gelen Arap misafirlerin bu yıl neredeyse hiç gelmediğini aktaran Türk, “Yaz döneminde Uludağ’da otelimizi açamadık. Ama dağ evlerimiz bu süreçte yerli misafirlerimizin tatil ihtiyacını giderdi. Bursa ve Uludağ için yatırım hedefleri seneye ertelendi diyebilirim” dedi.
SORU İŞARETLERİ VAR
Bu yıl Uludağ’a doğalgazın geldiğini hatırlatan Türk, en büyük yeniliğin bu olduğunu anlattı. İşletmelerin Ekim, Kasım ayında pandemi sürecinin seyrine göre Güvenli Turizm Sertifikası alacaklarını söyleyen Türk, işletmecilerin ‘Tesisimi yüzde 60 kapasite ile açabilir miyiz?’ kaygısı yaşadıklarını kaydetti. Bunun yanında birçok soru işaretinin de bulunduğunu anlatan Türk, “Her yıl büyük bir pazar olan kış festivali olur mu? Yılbaşı, sömestrde durum nereye evrilir? Ekim ve Kasım aylarında net bir durumda adım atmak istiyoruz” diye konuştu.
VAKALARIN ARTMAMASI TEMENNİMİZ
Tesis olarak Güvenli Turizm Belgesi’ni aldıklarını açıklayan Türk, “Odalarımızda ve aktivite alanlarında her türlü hijyen ve mesafeli alan oluşturduk. Aynısını orman evlerinde de yaptık. Orası hizmet veriyor. Sonbahar için hazırlıklarımızı yaptık ancak Mart ayındaki gibi vaka sayılarının artmaması temennisindeyiz” dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, geçen süreçte şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ile hafta sonu sokağa çıkma yasakları nedeniyle yurtiçi seyahatlerin azaldığını söyledi. Bursa’ya yurtdışından çok yurtiçi seyahate hareketlilik kazandırmanın önemine değinen Ölçüoğlu, “Yurtiçi turizmi canlandırmak için çalışmalıyız. Benim hep söylediğim o zaten. Arap turistlerden ayrı Bursa’ya yerli turistin gelmesi gerekiyor. İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir’de yaşayan insanların yeni yollar ile kente kolay erişim imkanı bulunuyor” diye konuştu.
KARANTİNADAN DOLAYI SEYAHATE ÇIKMAM DİYORLAR
Gelecek konusunda pozitif olmaya çalıştıklarını anlatan Ölçüoğlu, tatil ve fuar organizasyonları için şu değerlendirmeleri yaptı:
“Turistler gelseler bile Türkiye’den kendi ülkelerine döndüklerinde karantinaya girecekler. Bu, birçok kişi için büyük bir handikap. Bu durumda ‘Hiç seyahate çıkmam’ veya ‘Kendi ülkemde kalırım’ diyor. Bunu özellikle Avrupalılar söylüyor. Dönüşte 10-15 gün karantina... Birçoğu için imkansız bir durum. Bursa’da fuarlar olacak deniyor. Onlara da yurtdışından gelenler oluyor. Onların da ellerini, kollarını bağlayan kendi ülkelerine döndüklerinde uygulanan karantina koşulları olacaktır. İki günlük fuara gelecek sonra 14 gün evde oturmak zorunda kalacak. Kimse gelmez öyle bir fuara.”
HERKES KENDİ ÜLKESİNDE TATİL YAPTI
Bursa’ya gelecek olanların da karantina uygulamalarından dolayı vazgeçtiklerini söyleyen Ölçüoğlu, dünyadaki turizmin bu kadar düşme nedeninin de bu olduğunu savundu. Her yerde iç turizme odaklanıldığını anlatan Ölçüoğlu, “Kendi otellerimizde de Güney’de de görüyoruz. Hep yerli turist var. Bu Almanya’da da Hollanda da öyle. Herkes kendi ülkesinde tatil yaptı ki dönüşte karantinaya girilmesin diye” dedi.
FUARLARA KATILDIK
Geçen sene Dubai ve Sofya’da BTSO ve TÜRSAB olarak turizm fuarlarına katıldıklarını anlatan Ölçüoğlu, iyi bir dönem yaşadıklarını açıkladı. Mart ayı itibariyle koronavirüsün çıkmasıyla bu yaz döneminin Bursa için çok kötü geçtiğini söyleyen Ölçüoğlu, sene sonuna kadar da parlak görmediğini aktardı.
Pandemi öncesinde hem Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü, hem de başkanı olduğu Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği üzerinden 2018 ve 2019’da çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyanın her yerinde Bursa’nın tanıtımını yaptıklarını kaydetti. Birçok ülkede turizm profesyonelleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Aktaş, gerek acentelerin, gerek otellerin Güney Kore, Almanya, Dubai, Hollanda, Bulgaristan, Japonya, Umman, Bahreyn, Katar gibi birçok ülkede acentelerle anlaşmalar gerçekleştirip, rezervasyonlar aldıklarını dile getirdi.
İYİ SİNYALLER ALINDI
Bu senenin Ocak ve Şubat aylarında alınan konaklama istatistiklerinin 2020’nin turizm açısından son derece iyi geçeceğinin sinyallerini verdiğini söyleyen Aktaş, “Çünkü önceki yıllara göre Ocak ve Şubat aylarında turist sayılarımızda belirgin bir artış trendi oluşmaya başlamıştı. Fakat Mart ayında tüm dünyada olduğu gibi turizm adeta Bursa’da da durma noktasına geldi. Haziran ayından sonra rakamlarda bir miktar iyileşme olmuş olsa da istenilen sayılara ulaşmak mümkün olmadı” diye konuştu.
Covid-19 süreci nedeniyle herkesin ‘Maske, Mesafe, Temizlik’ kuralları ile sağlığına dikkat ettiğini söyleyen Aktaş, aşı ve tedavi konusunda dünya genelinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, bunun da bir gün geçeceğini kaydetti. Turizm sektörünün beklentisinin tüm bunları geride bırakıp, turizmin tekrar ivmelenerek istenen seviyelere gelmesi olarak özetleyen Aktaş, “Biz de buna inanıyoruz, bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmaların meyvesini belki bu sene toplayamadık fakat Covid-19’u geride bıraktığımızda turizmde çok daha iyi yerlerde olacağız” dedi.
ORTADOĞU, UZAKDOĞU VE AVRUPA
Bursa’da turizm sektöründe tüm paydaşların birlik halinde olduğunun altını çizen Aktaş, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ortak hedefler oluşturup, bu hedeflere birlikte yürüdüklerini söyleyen Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü:
Çok fazla yatırım gerektirmeden yüzde 20-40 arası gelişme gösterebilecek sektörler bunlar. Konjonktüre bağlı olarak biyoteknoloji ve moleküler biyoloji, genetik gibi konular geleceği olan sektörler olarak öne çıkmakta” dedi.
Pandemi süresince, ekonomide sürecin nasıl ilerleyeceğinin tartışıldığını anımsatan Bursa Sanayici ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, dönüşün U şeklinde mi, V şeklinde mi olacağının değerlendirildiğini kaydetti.
Gelen ihracat rakamlarının, bu geri dönüşün U şeklinde olacağına işaret ettiğini belirten Türkay, kesin bir şey söylemek için çok erken olduğunu dile getirdi.
Toparlanmada en hızlı olan sektörün tarıma dayalı ürünlerde görüldüğünü ifade eden Türkay, bunun özellikle yaş meyve ve sebzede yaşandığını aktardı. Yaz ayları içinde olduğumuzu hatırlatan Türkay, koşullar göz önünde bulundurulduğunda da bunun normal bir gelişme olduğunu dile getirdi.
KONJONKTÜR BELİRLEYECEK
Önümüzdeki süreçte üzerinde durulması gereken sektörlerle ilgili değerlendirmede de bulunan Türkay, “Türkiye özelinde, senelerdir tarım ve turizm sektörlerini söylüyoruz. Her iki sektörde de hem insan kaynakları anlamında, hem yatırım anlamında ciddi birikimlerimiz var. Çok fazla yatırım gerektirmeden yüzde 20-40 arası gelişme gösterebilecek sektörler bunlar. Konjonktüre bağlı olarak biyoteknoloji ve moleküler biyoloji, genetik gibi konular geleceği olan sektörler olarak öne çıkmakta. Pandemi sorunlarını daha çok yaşayacağımız günler var önümüzde” dedi.
İNSANLAR TASARRUFA YÖNELDİ
Sanayi malları üretiminde ciddi daralma yaşandığını söyleyen Türkay, bunun eksi yüzde 8 civarında olduğuna değindi. Otomotiv ve çeliğin sanayide en yüksek düşüş yaşayan sektörler olduğunu belirten Türkay, “İnsanların alım alışkanlıklarına geri dönüş yavaş olacak. İnsanlar tasarrufa yöneldi. Gelecekle ilgili net bir görüşleri yok. Dolayısıyla harcamalarını ertelemeyi doğru buluyorlar. Tüketime dayalı ve bu sektörlerle doğrudan ilişkili sektörler en çok etkilenenler oluyor” diye konuştu.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, koronavirüs salgınının hammaddeye ulaşımda yaşanan aksaklıkların yanı sıra lojistik sıkıntıları, seyahat kısıtlamaları, nakit akışı ve tedarik zincirinde yaşanan bozulmalarla birlikte küresel ekonomi dengesini alt üst ettiğini söyledi. Türkiye’de özellikle Nisan ve Mayıs aylarında ekonomik kayıplarla, ihracatta dip seviyelerin görüldüğünü hatırlatan Çağan, Haziran ayında kredilerdeki artış ve likidite desteğiyle birçok sektörün hareketlenmeye başladığını kaydetti.
Pandeminin etkilerinin en fazla hissedildiği Nisan ayında ihracat oranının sipariş iptalleri ya da ertelemeler ile birlikte yüzde 41 düşüşle 8 milyar 990 milyon dolara kadar gerilediğini anımsatan Çağan, “Mayıs’ta da 9 milyar 967 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Fakat Haziran, piyasalardaki toparlanmanın kendini gösterdiği bir ay oldu. Haziran’da yüzde 15,8 yükselişle 13 milyar 369 milyon dolara ulaşan ihracat, Temmuz ayında ise geçen senenin aynı ayına göre yüzde 8,4 artış kaydetti. Bu dönemde yükselen döviz kurları ise Türkiye’nin fiyat rekabeti gücünü bir nebze artırarak, ihracata olumlu bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
Bursa açısından da değerlendirmede bulunan Çağan, yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen aylık ihracatın, pandemi etkisiyle üretime ara verilmesi ya da sınırlı devamlarla birlikte Nisan’da 436 milyon dolara, Mayıs’ta da 574 milyon dolara kadar gerilediğini hatırlattı. Mayıs ayının son haftası ve Haziran ayı ile birlikte yüzde 40’lara kadar düşen kapasite kullanım oranlarının yeniden yükselişe geçtiğini belirten Çağan, “Haziran ayında 930 milyon dolara ulaşan Bursa ihracatı, Temmuz ayında ise 1 milyar 155 milyon dolarla, yılın başındaki seviyeyi yeniden yakaladı” dedi.
DIŞ TALEBİ TETİKLEYECEK
Ertelenen taleplerin güçlü bir iç pazar yaratacağını savunan Çağan, “2018 krizi sonrası içeride ertelenen talep, zayıf geçen 2019 satışları ve pandemi nedeniyle 2020 yılı ilk yarısının da çok düşük performans ile devam etmesi sonucu ertelenen talep, ikinci yarıda güçlü bir iç pazar yaratacaktır. Satışımızın büyük bölümünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa pazarı da pandemi sonrası yakın coğrafyadan ürünleri temin ederek, kendini daha emniyette hissedecektir. Ayrıca, rekabetçi döviz kuru da dış talebi tetikleyecek ve çarkları yüzde 100 kapasite ile çalıştıracağına inanıyorum” diye konuştu.
TÜRKİYE’YE YÜKLÜ SİPARİŞLER GELMEYE BAŞLADI
Türkiye’nin Haziran ayında ihracatta bir önceki aya göre yüzde 35’lik artış yakalayarak birçok ülkeye göre pozitif bir yükseliş gösterdiğini belirten Bursa İş Kadınları Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, Temmuz ayının Haziran’a göre yüzde 11,5’lik artışla bu başarısını sürdürdüğünü hatırlattı. Dünyanın, içinde bulunduğu bu zorlu süreçte Türkiye’nin güvenilir tedarikteki gücünü en iyi şekilde gösterdiğini vurgulayan Eroğlu, “Ticaret pazarlarında her geçen gün Türk malı algısının geliştiğini ve Türkiye’ye olan güvenin arttığını görüyoruz. Pandemi sürecinde Türkiye doğru strateji ile güvenilir liman olduğunu ispatladı ki bu bırakın geçtiğimiz ayları geçen seneki Temmuz rakamları ile karşılaştırıldığında daha da aşikar” diye konuştu.
SALGININ SEYRİ BELİRLEYECEK
Covid-19 krizinin çok şiddetli olması nedeniyle salgın etkisinin yüksek olduğu dönemdeki üretim kaybını telafi etmek için daha fazla çaba gösterilmesinin önemine işaret eden Eroğlu, “Bu nedenle büyümenin önümüzdeki aylarda daha da güçlenmesi çok önemli. İhracatçılarımız seri reflekslerle Mart ortasından Mayıs sonuna kadarki süreçte yaşadığı kayıpları telafi etmeye başladı. Elbette bu kaybın tamamen telafisi dünya ticaretindeki koşullara da bağlı, salgının önümüzdeki aylardaki seyri bunu belirleyecek” diye konuştu.
STABİL VE ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR SÜREÇ
Mevcut kur artışının ihracata etkisinin orta uzun vadede olumlu olacağını dile getiren Eroğlu, “Ancak bu da sanayi için iyi değil. İç pazarda da ihracatta da stabil ve öngörülebilir bir süreç arzularız. Bunun kesintiye uğradığı her dönem, sisteme olumsuz etki yapar” dedi.
SIFIR ARAÇ TALEBİNDE DARALMA OLABİLİR
Temmuz ayında otomotiv pazarının 87 bin 400 adetle rekor kırdığını söyleyen Eroğlu, kurdaki artış ile satışların Ağustos’tan itibaren düşeceği öngörüsünü paylaştı. Kurun son 1 ayda yüzde 10 arttığına işaret eden Eroğlu, “İthal markalar Ağustos başında yüzde 5-7 bandında zam yapmak zorunda kaldı. Yerli üreticiler de kur artışını belli oranda yansıtmak zorunda. Bu fiyat artışları sıfır araç talebinde mutlaka daralmaya yol açacaktır. Halihazırda devletin sağladığı teşvikler nedeniyle iç piyasada bir hareketlilik var. Ayrıca ihracat artışıyla ilgili beklentiler var. Bunlar iç piyasayı dengelediği için döviz artışından kaynaklanan maliyet artışının ürün fiyatlarına yansıması yılın son çeyreğine doğru gerçekleşecektir” şeklinde konuştu.
Dünyayı etkisi altına alan pandemi krizinin beraberinde olumsuzluklar getirdiğini ve şok etkisi yarattığını anımsatan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ilgili bakanlıklar ve devletin aldığı yerinde ve zamanında kararlarla bu etkinin en alt seviyelere düşürüldüğünü söyledi. İşveren ve çalışanlar için destek paketler hazırlandığını ifade eden Çevikel, “Üretim ve dolayısıyla iş yaşamı korunmaya çalışıldı. Bu şekilde kaçınılmaz problemlerden biri olan işsizlik sorununun önü alınmaya çalışılarak, sağlığımızı tehdit eden pandeminin getirdiği moral bozukluğunun üstüne gelecek kaygılarının yaşanması engellenmeye çalışıldı” diye konuştu.
Pandeminin ilk gününden bu yana yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen devletin yerinde müdahaleleri, işveren, işçi ve halkın sağlam duruşları ile çarkların tamamen durmasının engellendiğini vurgulayan Çevikel, ikinci dönem olarak tanımlanabilecek ‘Yeni serbesti’ sürecinde iş insanları ve çalışanların işlerine tekrar sarıldıklarını belirterek, üretimle ekonominin çarklarının yeniden ivmelenip, dönmeye başladığını kaydetti.
ÖZELLİKLİ ÜRÜN VE HİZMETLER
Yaşanan pandemi sürecinin yeni bir arz talep dengesi oluşturduğunu, üretim ve çalışma şekillerinde de yeni modelleri beraberinde getirdiğine işaret eden Çevikel, koruyucu giysi ve malzemeler ile daha özellikli ürün ve hizmetlerin ön plana çıktığını vurguladı. Yeni serbesti sürecinde sosyalleşme sürecinin yeniden başladığını ve çalışma hayatının hız kazandığını belirten Çevikel, “Bu sürece ayak uydurarak, özellikli ürünler imal eden firmalar ve sektörler ülkemizde, dünyada yerini daha da güçlendirerek koruyacaktır” dedi.
TEKNOLOJİ İŞE ENTEGRE EDİLMELİ
Pandemi dönemi ve sonrasındaki gelişmelerin yeni bir ekonomi ve dünya düzenini beraberinde getirdiğini söyleyen Çevikel, teknolojinin iş hayatına entegre edilmesinin artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiğinin altını çizdi. İş yaşamında dijitalleşmenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını dile getiren Çevikel, “Yıllardır dillendirilerek hem devlet, hem de özel sektör tarafından önemli adımlar atılan yerli ve milli üretim metalarına artık iş yaşamını kolaylaştıran yazılımların da eklenmesi elzem oldu. Son yıllarda tüm dünyada çok hızlı gelişen teknolojiye ayak uydurarak ve hatta teknolojiyi kullanan değil, üreten taraf olarak hep arzuladığımız gibi genç iş gücümüz, coğrafi konumumuz, çalışkan, üretken insanlarımız gibi avantajlarımızla birlikte ülke olarak dünyanın önemli güçlerinden biri haline gelebiliriz. Dünyanın gidişatını doğru okuyarak, pandemi krizini gücümüze güç katarak atlatabiliriz” diye konuştu.
KURA KARŞI YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı Türkiye’nin iyi bir sınav verdiğini kaydetti. Pandemi nedeniyle küresel piyasaların durma noktasına geldiğini anımsatan Matlı, AB ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11,9; ABD ekonomisinin ise yüzde 32 ile tarihi bir küçülme yaşadığını ekledi.
Türkiye’nin farklı bir ülke olduğunu ifade eden Matlı, kendi dinamikleriyle beraber, uluslararası derecelendirme kuruluşlarını her zaman şaşırttığını kaydetti. OECD rakamlarına göre Türkiye için 2020 yılında eksi 4,5 büyüme beklendiğini hatırlatan Matlı, şu anda artı 3’lere çıkmayı hedefleyen bir ülkeden bahsedildiğini aktardı.
Dünya nüfusunun yüzde 40’ına dört saatlik bir uçuşla ulaşabilme imkanının bulunduğunu söyleyen Matlı, Türkiye’nin pandeminin yayıldığı Çin’den kayan taleplerin merkezi olması ve bu süreçte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde iş dünyası adına taleplerin hükümet tarafından bir bir hayata geçirilerek, hızla devreye alınmasıyla, reel sektörün bu süreci en az hasarla atlattığını savundu.
EN BÜYÜK DERS: KENDİ KENDİNE YETEBİLMEK
Globalde yaşanan sorunların Türkiye’ye de yansımalarının olacağını belirten Matlı, “Ancak ülke olarak hızlı davranma ve karar alma becerileri ile bu konuda önemli avantajlar yakaladığımızı ifade etmeliyiz. Bu süreçte tüm dünya için en büyük ders kendi kendine yetebilme yeteneği kazanmaktır. Özellikle ABD ve Avrupa’daki birçok ülkede gıdaya ulaşma endişesi ile marketlerin talan edilmesi sürdürülebilir ve nitelikli tarım uygulamalarının önemini, dağıtım ve stoklama becerisi kazanmanın ne kadar gerekli olduğunu göstermiştir” dedi.
YERLİ ÜRETİM
Tarım sektörünün, nüfusun beslenme ihtiyacını karşılamasındaki önemini hatırlatan Matlı, bunun yanında milli gelire, istihdama, dış ticarete, tarıma dayalı ve tarıma bağlı sanayiye de katkı yaptığını kaydetti. Sosyal ve ekonomik açıdan stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Matlı, “Bundan dolayı içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte tüm dünyada ‘Yerli üretim’ ve ‘Kendi kendine yeten ülke olma’ tartışmaları yeniden gündeme oturmuş ve tarımda yeterlilik, yerli ve milli üretim, gıda güvenliği gibi kavramlar daha da önem kazanmıştır” diye konuştu.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektörünün toparlanma sürecinde olduğunu söyledi. Temmuz ayı tekstil ihracat rakamlarının geçen yılın aynı ayını neredeyse yakaladığını belirten Engin, “Tekstil sektörü olarak ihracatta Haziran ayına göre yüzde 18,5 artış sağladık. Temmuz ayında Türkiye 656 milyon dolar tekstil ve 1 milyar 812 milyon dolar hazır giyim ihracatı gerçekleştirdi. Bu süreçte eski rakamları yakalamamızda devletimizin destekleri ve sanayicilerimizin dirayetli duruşu oldukça etkili oldu. Diğer yandan yılın ikinci çeyreğindeki AB ekonomisinde yaşanan yüzde 11,9’luk ve ABD ekonomisinde yaşanan yüzde 32,9’luk küçülme göz önüne alındığında Türkiye’nin ihracat değerlerindeki artış yüzdelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
KORUYUCU EKİPMAN İHRACATI KORUDU
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin etkileri sürerken, yeniden eski rakamları yakalamalarında birden fazla etkenin söz konusu olduğunu ifade eden Engin, Türkiye’nin kişisel koruyucu ekipman ve maske üretiminde dünyanın lider üreticilerinden biri olmasının bu süreçte sektörün toparlanmasında önemli rol oynadığını kaydetti. Yaşanan süreçte maske ve kişisel koruyucu malzemelerin günlük yaşantının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini hatırlatan Engin, “Toplum sağlığının korunmasında önemli bir rol üstlenen maske konusunda; cerrahi maskelerin ardından fonksiyonel tekstillerden üretilen çok kullanımlı maskeler de gündeme geldi” dedi.
PAZAR 4 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE
Analistler tarafından yapılan değerlendirmeleri paylaşan Engin, küresel yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir maske pazarının, yüzde 8’lik istikrarlı bir yıllık bileşik büyüme oranı ile 2020 - 2030 döneminde 4 milyar doların üzerinde bir toplam pazar değerine ulaşmasının öngörüldüğünü aktardı. Standartları belirlenmiş çoklu kullanıma uygun yıkanabilir tekstil maske ihracatının serbest olmasıyla sektörün ayrı bir ihracat hamlesi içine girdiğini vurgulayan Engin, “Günümüzün yeni gereksinimlerine göre Ar-Ge çalışmalarımız da hızla devreye girdi. Firmalarımız bilinen bakteri, mantar ve virüslere karşı etkili, üstün yıkama dayanımına sahip antimikrobiyal ve antiviral iplik, kumaş ve koruyucu ekipman üretimi gerçekleştiriyor. Firmalarımız bu süreçte Ar-Ge merkezlerinde çalışmalarını hızlandırdı ve önceliği virüsten korunma ve halk sağlığı konusundaki tekstil çözümlerine ayırdı. Aynı zamanda özellikle ABD’nin ve Avrupa’nın Çin ile yaşadığı sorunlar neticesinde daha güvenilir tedarikçi olarak bizlere yönelmeleri zaten bizler için önemli olan bu pazarlarda artış trendini meydana getirdi” diye konuştu.
TEKNİK TEKSTİL ORANI ARTACAK
UTİB olarak geleneksel tekstil üretimini geliştirmenin yanı sıra teknik tekstil konusuna büyük önem verdiklerini açıklayan Engin, üretim sürecinde yaratılan katma değer ve ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol üstlenen ve dünya ekonomisinde geleceği olan bir sektör olduğunu vurguladı. Yakın gelecekte teknik tekstilin öneminin, kullanım alanları ve üretim miktarlarının çok daha fazla artacağına dikkat çeken Engin, “Ülkemizin bir yıllık teknik tekstil ihracatı, toplam tekstil ihracatımızın yaklaşık olarak yüzde 20’sini oluşturuyor. Bu oran yıllar itibariyle artacaktır. Diğer yandan tekstil sektörümüz pek çok alt ürün grubunda dünyada bölgesel ya da küresel üstünlüklere ve avantajlı pozisyonlara sahip. Herhangi bir alt sektöre öncelik vererek, diğer alanları ihmal etmek gibi bir strateji izlemeyeceğiz. Hali hazırda çok güçlü olduğumuz mekan tekstillerinde, giyimlik tekstillerde ve ayrıca başarı potansiyelimizin yüksek olduğu teknik tekstillerde mevcut pozisyonlarımızı çok daha iyiye taşımak doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Salgın döneminde sağlık altyapısı ve kalkınma hedeflerine dönük normalleşme adımlarıyla Türkiye’nin dünyadaki rakiplerinden pozitif ayrıştığını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bu başarıya ulaşmada ekonomi yönetiminin ve iş dünyasının istişare içinde yürüttüğü normalleşme adımları ve yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde başarıyla gerçekleştirilen eylem planlarının önemli rol oynadığını kaydetti.
Özellikle ikinci çeyrekte, Amerika’da yüzde 33’e yakın, en önemli ihraç pazarı olan Avrupa Birliği’nde ise yüzde 12 seviyesinde bir daralma yaşandığını ifade eden Burkay, başta otomotiv olmak üzere tekstil ve diğer sektörlerde pandemi öncesi rakamlara yaklaşan performanslar kaydedildiğini belirtti. Burkay, “Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da da beklentilerimizin üzerinde bir toparlanma süreci yaşanıyor. Türkiye genelinde Temmuz ayında 15 milyar dolarlık ihracatla 2020’nin en yüksek ihracat değerine ulaşılırken, Bursa iş dünyası da söz konusu dönemde bir önceki aya göre yüzde 24’lük artışla 1 milyar 155 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Temmuz ayı verilerine göre İstanbul’un ardından en fazla ihracat yapan kent olan Bursamız’ın ihracatında 579 milyon dolar ile otomotiv endüstrimiz ilk sırayı alırken, ikinci sırada 141 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, üçüncü sırada ise 85 milyon dolar ile tekstil ve ham maddeleri sektörümüz yer aldı” dedi.
BURSA İDDİALI
Süreçte Bursa’nın önemli oyunculardan birisi olacağını vurgulayan Burkay, “Bursa, bugüne kadar olduğu gibi dönüşüm hamlesiyle bundan sonra da yerli ve milli hedeflere katkı sağlayacak en iddialı şehirler arasındadır. Bursamız’ın yatırım, üretim ve ihracat değerlerinde pandemi öncesi döneme hızla yaklaşması, iş dünyamızın ve ülke ekonomimizin moral ve motivasyonunu da artırmakta, sektörlerimizin geleceğe umutla bakmasına yol açmaktadır” dedi.
100 YILIN KRİZİ
Pandemi döneminin küresel ölçekte son 100 yılın en büyük krizi olarak tanımlandığını söyleyen Burkay, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok uluslararası şirketin şimdiden yeni tedarik zincirlerini tasarlamaya, coğrafi kaynak çeşitliliği oluşturmaya ve yerel alternatifleri değerlendirmeye başladıklarını vurguladı. Türkiye’nin üretim gücü, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasaları ve sağlam ekonomik altyapısı ile salgından sonra hızla güçlü bir yapıya kavuşacak ülkeler arasındaki yerini alabileceğine dikkat çeken Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü:
OTOMOTİVDE TALEPLER DEĞİŞİYOR
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ihracatta daha önce görülmemiş düşüş yaşadıklarını kaydetti. Salgında vaka artışları olmadığı taktirde ihracat artışının süreceğini belirten Çelik, otomotivin yılı 23 ile 25 milyar dolar aralığında bitirebileceğini söyledi. Salgının tüketici tercihlerini de etkilediğine dikkat çeken Çelik, “Her tehdit içinde fırsatları da barındırmaktadır. Bu süreçte otomotiv endüstrisi, daha çevreci ve bireyselleştirilmiş araçlara yönelik talebin artacağı öngörüsü ile çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.
Otomotiv ihracatının Nisan ayında yüzde 77 gerilediğini hatırlatan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, daha önce böyle bir düşüş yaşanmadığını kaydetti. Sektörel üretimin neredeyse tamamen durduğunu belirten Çelik, “AB’nin kapılarını büyük ölçüde kapatması ile ihracatımız 596 milyon dolara kadar geriledi. Mayıs’ta üretimin başlaması ile ihracat rakamımız 1,2 milyar dolar oldu.
Haziran’da ise işgünü fazlasının da katkısıyla tekrar 2 milyar doların üzerinde bir ihracata ulaştık. Temmuz ayında 4 iş günü sayısı az olsa da Haziran ayına kıyasla yüzde 9,2’lik bir artışla 2 milyar 201 milyon dolarlık bir değere ulaştık. Yılın geri kalanı için hem ülkemizde, hem de Avrupa’da ciddi bir ikinci dalga salgın ile karşılaşmazsak, Eylül ayından itibaren son 4 ayda daha iyi rakamlar bekliyoruz. Yılın geri kalanında her şey yolunda gittiği taktirde yılı 23-25 milyar dolar aralığında bir ihracat rakamı ile kapatacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.
GIDA VE DENİZCİLİKTE OLUMLU İVME
Pandeminin yoğun yaşandığı dönemde ihracat düşüşünün tüm sektörlerde görüldüğünü söyleyen Çelik, gıda, gemi ve yat gibi sektörlerin süreçte olumlu bir ivme kazandıklarını aktardı. Salgının tüketici tercihlerini de etkilediğine dikkat çeken Çelik, “Her tehdit içinde fırsatları da barındırmaktadır. Bu süreçte otomotiv endüstrisi, daha çevreci ve bireyselleştirilmiş araçlara yönelik talebin artacağı öngörüsü ile çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.
BİNEK VE İKİ TEKERLEK YENİ TERCİH
Önümüzdeki senelerde daha çok dijital iletişime ve görünürlüğe yatırım yapacakları bir yıl olacağını söyleyen Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Vasfiye Çilek, “Aynı zamanda yeni trendler doğrultusunda yeni ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturacağız” dedi.
Aile şirketi olarak 1996’da kurulan Çilek Mobilya; bebek, çocuk ve genç̧ odalarında uzmanlaşarak, 5 kıtada 71 ülkede yer alıyor ve 500’ün üzerinde satış noktasında hizmet veriyor. Hem Ar-Ge merkezi, hem de Tasarım Merkezi’ni bulunan Çilek Mobilya, 3 vardiya üretim yapıyor.
Şirket hedeflerinden bahseden Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Vasfiye Çilek, 2020 yılı hedefleri içerisinde geçen yıla oranla satışlarını yüzde 35 arttırma planı bulunduğunu hatırlatarak, “Hemen her şirket gibi pandemi sürecinden etkilensek de süreç sonunda belirgin şekilde artan mobilya talepleri ile bu hedefimizi yılsonuna kadar gerçekleştireceğiz gibi görünüyor. Hedeflerimizden bir diğeri olan kurumsal imajımızı üst düzeyde tutmaya devam etmek.
Özellikle mağazalarımızın dekorasyonunun yenilenmesi ve kurumsal kıyafet ve araçlarımızın güncellenmesi gibi konular halen devam etmekte” diye konuştu.
DİJİTAL İLETİŞİM ARTACAK
Önümüzdeki senelerde daha çok dijital iletişime ve görünürlüğe yatırım yapacakları bir yıl olacağını açıklayan Çilek, “Aynı zamanda yeni trendler doğrultusunda yeni ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturacağız. Bir diğer deyişle, 2021 her yönden farkındalıklarımızın olduğundan daha ileriye taşındığı ve planladığımız stratejilerimizi devam ettireceğimiz bir yıl olacak” dedi.
Covid-19 pandemisi nedeniyle seri üretimlerin yavaşlaması ve durmasına paralel olarak yatırım planlarında ertelemeler yaptıkla-rını açıklayan Coşkunöz Holding Ceo’su A. Erdem Acay, “Salgının en belirgin etkisinin ise lojistik yakınlığın öne çıkması ve üretim-lerin, pazarın olduğu yere geri dönmesi yönünde akımlar olacak. Yaşanan zorluklar neticesinde Türkiye gibi lojistik anlamda ko-numu optimum iyi olan ülkeler avantajlı hale gelecek” dedi.
Coşkunöz Holding; otomotiv, savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilişim ve lojistik alanlarında 12 şirket ile faaliyetlerini sürdürüyor. Aralıksız 70 yıldır üretimini sürdüren Coşkunöz Holding, yurtdışında farklı yatırım ve projeleri ile dikkat çekiyor.
Geçen yılı yüzde 15 büyüme ile kapatıp, 330 milyon Euro ciro elde ettiklerini açıklayan Coşkunöz Holding Ceo’su A. Erdem Acay, bu büyümenin içerisinde otomotiv sektörüne hizmet veren yurt dışında kurulu şirketlerin gelirlerindeki payının yüzde 30 civarında olduğunu hatırlattı. Gelecek 5 yıl içinde öngördükleri büyümeye paralel olarak yeni yatırımlar yapacaklarını belirten Acay, bu oranı yüzde 45’lere çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Covid-19 pandemisi nedeniyle seri üretimlerin yavaşlaması ve durmasına paralel olarak yatırım planlarında ertelemeler yaptıkla-rını açıklayan Acay, “Holding olarak 2020 yılı yurtiçi ve yurtdışında 350 milyon TL’nin üzerinde yatırımlar planladığımız bir yıldı. İlk iki ayda planlarımıza uygun bir şekilde ilerledik ancak tabii ki Mart ayından itibaren sektörlerdeki gelişmelere ve nakit akışımıza göre yatırım ötelemelerine başladık. Hedefimiz yıl sonuna kadar öngördüğümüz yatırımları gerçekleştirmek” diye konuştu.
YENİDEN PLANLAMALAR YAPTIK
Öncelikle piyasaların durumunu da dikkate alarak yeniden planlamalar yaptıklarına dikkat çeken Acay, “Bu dönemde yatırımla-rımızı öteledik, tedarikçilerle ödeme vadelerimizi ve siparişlerimizi yeniden yapılandırdık. Maliyet azaltma çalışmalarına odakla-narak; krizden daha az veya geç etkilenen kalıp üretimi, IT, savunma gibi sektörlerdeki çalışmalarımıza diğer şirketlerden destek vererek, kaynak yaratmayı öne çektik. Yurtdışındaki şirketlerimizin ve projelerimizin pandemiden etkilenme faz farklarını finan-sal dengeleme için kullandık. Proje bazlı çalıştığımız müşterilerimizle ödeme vadelerini öne çekmek üzere görüşmeler yaptık” dedi.
DÖVİZ KREDİLERİNİ KAPATTIK
Osmanlı sivil mimarisinin ilk yansımalarından olan ve tarihi dokusunu korumayı başaran 700 yıllık Osmanlı Vakıf Köyü Cumalıkızık, Bursa’nın 10 kilometre doğusunda Uludağ’ın eteklerinde kuruldu. 1981’de ‘Kentsel ve Doğal Sit Alanı’ ilan edilen, 2014’te ise UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Cumalıkızık, 3 anıtsal yapı ve 176 sivil mimari örneğini bünyesinde barındırıyor. Ağaçların arasından geçen taş döşemeli yolculuyla daha ilk adımdan itibaren ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkaran Cumalıkızık, aynı zamanda geniş bir organik ürün yelpazesine ve zengin mutfağa sahip.
DEPREMDEN SONRA RESTORE EDİLDİ
Bursa’daki ilk Osmanlı eserlerinden olan Balabanbey Kalesi, şehri gözetim altında tutmak amacıyla Aktimur Kalesi ile birlikte devletin kurucusu Osman Bey tarafından yaptırıldı. Bursa’yı yerle bir eden 1855 depreminde büyük hasar gören kalenin yeri 1927’de tam olarak yeninden tespit edildi. Yıldırım Belediyesi tarafından restore edilen kalede her yıl Nisan ayında düzenlenen fetih şölenlerine ev sahipliği yapıyor.
DEVLETE GEÇİŞİN YANSIMASI
Avrupa Leylek Köyü ağına girmeye 2011’de hak kazanan ve Türkiye’yi bu birlikte temsil eden tek Türk köyü olan Eskikaraağaç, 12 yıldır düzenlenen ‘Leylek Festivali’ kapsamında, hem doğa konusunda farkındalığı artırıyor, hem turizm alanında adını sıkça duyuruyor. Bursa’nın ilk ve tek tahnit müzesi de Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bu köye yapılıyor. Türkiye’de görülen kuş türlerinin yer alacağı müzenin, özellikle doğaseverlerin ilgisini çekeceği belirtiliyor. Eko turizmde de öne çıkan bölge 1,5 kilometre uzunluğundaki Leylek Yürüyüş Yolu’na sahip. Uluabat Gölü’nün kıyısında, şiirlere konu olacak bir manzara eşliğinde gün batımını ziyaretçilerine sunan köy, ayrıca yeni kazandırılan sosyal tesis ile bu güzel manzara eşliğinde yemeğini yemek isteyenleri geri çevirmiyor.
LONGOZ ORMANI
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük longoz ormanına ev sahipliği yapan Karacabey, bu özelliği ile her yıl yerli ve yabancı, birçok kuş gözlemcisi ile doğa fotoğrafçısını bölgede buluşturuyor. Büyük nilüfer yataklarının yanı sıra; uçsuz bucaksız karabaş otu tarlaları ile özellikle ilkbaharda misafirlerine muhteşem bir renk cümbüşü yaşatıyor. Bir diğer adı subasar ormanı olan longoz ormanı, yağışlarla birlikte sonbahardan itibaren suyla dolmaya başlıyor ve yaklaşık 6 aylık bir süre boyunca da yüzen ormana dönüşüyor. Yazın kurak zamanları ile birlikte çekilen suların yerini ise bu kez zengin bitki çeşitliliği alıyor. Longoz ormanı, her yıl bahar aylarında farklı ve kalabalık doğa gruplarına ev sahipliği yapıyor.
ULUABAT GÖLÜ
Uluabat Gölü, RAMSAR Uluslararası Sulak Alanlar Sözleşmesi kapsamında 1998 yılında koruma altına alınan ve dünyada yalnızca 38 gölün sahip olduğu ‘Yaşayan Göl’ unvanına sahip. Göl üzerinde irili ufaklı, 9 ada bulunuyor. Uluabat Gölü’nün kıyısında, 2004 yılında yapılan kazılarda Aktopraklık Höyüğü’nde, İÖ 6 binli yıllardan İÖ 5200 yıllarına kadar uzanan, bir yaşam tespit edildi. Açık hava müzesi konumundaki bölge gezilebiliyor.
Suuçtu Şelalesi, Mustafakemalpaşa’ya 18 kilometre mesafede bulunuyor ve ilçenin içme suyunu karşılıyor. Yaklaşık 38 metre yükseklikten dökülen şelale, belediye tarafından hizmete açılan mesire ve piknik alanları, yöresel lezzetleri, kafe işletmesi ve dört mevsim farklı renge bürünen kendine has doğası ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Özellikle yaz günlerinde yolunuz buraya düşerse, şelale keyfini ve piknik yapmayı unutmayın.
TÜMBÜLDEK KAPLICALARI
Tümbüldek Kaplıcaları ilçenin 15 kilometre güneyinde, Akarca Köyü içinde yer alıyor. Akarca’ya 2 kilometre uzaklıkta bulunan Bahariye Mahallesi’nde bulunan tarihi hamam kalıntıları miladi dönemden bu yana bölgede şifalı suların bulunduğu tespit edildi. Türk yapısı iki kubbeli hamamıyla romatizma başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği söylenen Tümbüldek Kaplıcaları; yeşil doğasıyla ilgi görüyor. Kaplıcalarının yanında bir mesire yeri olarak da kullanılıyor. Son yıllarda civar illerde ve İstanbul‘da da adının duyulmuş olması kaplıcaların ziyaretçi sayısını arttırdı. Konaklamak için, belediye tarafından 15 günlük dönemler halinde kiraya verilen 30 civarında küçük daire ve odalar kullanılıyor.
SOLDERE SUYU VADİSİ
Söğütalan Mahallesi, Mustafakemalpaşa merkezine 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Söğütalan Su Değirmeni’nin üzerinde bulunduğu Soldere Suyu, Söğütalan Köyü sınırlarından başlıyor. Söğütalan Bucak Merkezi yakınında bulunan Suçıkan olarak isimlendirilen yerden, bir tepenin altında kaya mağaradan gürültüyle çıkan Soldere suları, yeşil ağaçlık bir vadide akarak Mustafakemalpaşa Çayı’na dökülüyor. Soldere Suyu Vadisi, bol miktarda tatlı su balığını barındırıyor. Soldere, ayrıca irili ufaklı birçok şelaleye de sahip. Yürümek isteyenler için de çok güzel bir parkuru bulunuyor.
Oylat Kaplıcaları; dertlere derman olan kaynak suyuyla yeşil örtüsü ve bol oksijeniyle adeta bir terapi merkezi diyebiliriz. Şehir merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulan Oylat; çam, gürgen, meşe, kestane, ıhlamur, kavak, çınar ağaçları ile kuşburnu ve böğürtlen bitkilerinden meydana gelen ormanlarıyla ziyaretçilerine doyumsuz doğa güzellikleri ile huzur sunuyor. Oylat civarında bulunan kalıntılar, kaplıcanın Roma dönemine kadar uzandığını gösteriyor. Şifalı suları; cilt hastalıkları, romatizma, tansiyon, eklem iltihaplanması, strese bağlı rahatsızlıklar, kireçlenme gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olup, Oylat Vadisi ile yeşillikler içinde eşsiz doğa manzarası ile dikkat çekiyor. Çevre köylülerin doğal ürünlerini sattığı köy pazarında ise gelenlerin hatıra olarak alabileceği hediyelik eşyalar bulunuyor. Konaklamak için farklı tercihler yapılabilecek Oylat’ta tesis, otel ve apartlar yer alıyor.
3 MİLYON YILLIK MAĞARA
Oylat Bölgesi’nde 3 milyon senelik doğal oluşum olan Oylat Mağarası da ziyaretçilerden ilgi görüyor. Toplam uzunluğu 750 metre, yüksekliği ise 93 metre olan mağara; astım, nefes darlığı, bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. Nem oranı yüzde 90 olan mağaranın yaz ve kışın sıcaklığı ise +18 derece olarak dikkat çekiyor. İçerideki sarkıt ve dikitlerin 1 santimetresinin 16 yılda oluştuğunu detay bilgi olarak paylaşabiliriz.
DOSTUM İLE DOĞAYLA KUCAKLAŞ
Yeşilin her tonunu bağrında taşıyan İnegöl; yaylaları, ormanları, dereleri ve kanyonları ile doğal güzelliklerini koruyor. Yeniceköy Mahallesi’ndeki Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), şehrin doğal güzellikleriyle insanları buluşturuyor. 13 ayrı branşın yer aldığı merkezde yamaç paraşütünden bungalov evlere, okçuluktan balıkçılığa, bisiklet, ATV, motocross, kampçılık, havacılık gibi pek çok alanda hizmet veriyor. Göl kenarında bulunan tesisleriyle dikkat çekiyor. Aktaş Tepe ismi verilen 2 bin 222 rakımlı tepede, Türkiye’de eşi benzeri bulunmayan 3 yöne uçuş imkanı veren tecrübe yaşanıyor.
Mysia Yolları, pandemi günlerinde farklı etkinlikleri gerçekleştirebileceğiniz bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Kalabalıktan uzak şekilde doğada yürüyüşü, dağ bisikleti turları, atlı doğa yürüyüşü yapabileceğiniz gibi yamaç paraşütü de gerçekleştirebilirsiniz. Panoramik olarak kentin doğal güzellikleri ve tarihî mekânlarını izleyebilirsiniz. Konaklama isterseniz, kamp veya karavan alanlarından istifade edebilirsiniz.
Nilüfer Belediyesi’nin ‘Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi’ kapsamında Bursa’ya kazandırdığı ve Türkiye’nin en iyi rotaları arasında gösterilen Mysia Yolları, doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
Mysia yolları, antik dönemlerin önemli iki yerleşimini patikalarla birbirine bağlarken, aynı zamanda çeşitli spor aktivitelerinin yapılabileceği bir keşif için ziyaretçilerine ücretsiz bir tur davetinde bulunuyor. Dağ köylerini de içine alan parkur rotalarında doğaseverlerin keyifli vakit geçirebileceği yürüyüşler, dağ bisikleti turları, çadırlı kamp, panaromik manzara keyfi, kuş gözlemi, doğa fotoğrafçılığı, atlı doğa yürüyüşü ve sportif olta balıkçılığı gibi pek çok alternatif bulunuyor. Göletlerden, mağaralara, kamp ve piknik alanlarından atlı doğa yürüyüş parkurlarına doğal güzelliklerin keyfini tarihin izini sürerek, çıkarmak için doğanın çağrısına uymanız yeterli…
50 FARKLI ROTA
Okulların üstündeki sorumluluk fazla
Yüz yüze eğitime katılım oranının yüksek olduğunu söyleyen sendika temsilcileri, önlemlerle ilgili her okulda alınan standardın farklı olduğunu dile getiriyor. Sınıfların ikiye bölünerek, öğrenci sayısının seyreltildiğini hatırlatan temsilciler, sabah ve öğlenci öğrenciler arasında yer değişiminde genel bir dezenfeksiyon işlemi yapılması gerektiğini vurguluyor. Önlemler konusunda bütün sorumluluğun okul idarelerine bırakıldığını açıklayan sendika temsilcileri, daha fazla yük bindirilmemesi çağrısında bulunuyor.
Mart ayından beri devam eden pandemi döneminde, 21 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına 12 Ekim tarihinde geçildi. İlkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıflar, ortaokul 8’inci sınıflar, lise hazırlık ve 12’inci sınıflar, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri ilk derslerine girdi. İkinci dönemin başlamasının üzerinden bir hafta geçti. Bursa ve çevresindeki durumu yetkililere sorduk. Genel durum ile ilgili değerlendirmelerde bulunan sendikası temsilcileri, gözlemlerini aktardılar.
GENEL BİR STANDART YOK
Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Özkan Rona, okullarda önlemlerin standart şeklinde alınmadığını söyledi. Önlemler konusunda bütün sorumluluğun okul idarelerine bırakıldığını belirten Rona, “Mevcut kaynağı olan, elden bağış alabilen, para toplayabilen okullar bu önlemleri daha fazla alabildi. Dezenfektan, yedek maske temin etti. Kimi okullar ateş ölçer alabildi. Yönlendirme tabelaları koyabildi. Mesafe uyarıları yapılabildi. Kıt ekonomik kaynakları olan okullar da bütçeleri kadar önlem alabildiler. Dolayısıyla okullarda alınan önlemlerle ilgili genel bir standart yok. Sağlık Bakanlığı’nın koyduğu standartların yakalanamadığı okullar var” dedi.
YETERLİ PERSONEL YOK
Bakanlık tarafından ‘Her teneffüsten sonra temas edilebilecek yüzeylerinin tamamı dezenfekte edilecek’ açıklaması olduğunu hatırlatan Rona, tırabzan, kapı kolu, musluk gibi öğrenci ve öğretmenlerin temas ettiği her yerin bu düzenlemenin içine girdiğini söyledi. Okullarda yeterli yardımcı hizmetlinin olmadığını söyleyen Rona, bu nedenle eksiklik yaşandığını ekledi.
ÖNLEMLER CİDDİYETLE ALINMALI
Okullarda seyreltilmiş şekilde gruplar halinde eğitim yapıldığını belirten Rona, “Özellikle merkezde zaten ikili eğitim yapılıyordu. Şimdi seyreltilmiş ikili eğitim yapılıyor. Sabahki ve öğlenci öğrenciler arasında yer değişiminde genel bir dezenfeksiyon işlemi yapılması gerekirken, bu işlem de yapılamıyor. Okulların hem yeterli miktarda hijyen maddesi alabilecek imkanı yok, hem de bunu sürekli yapabilecek personeli yok. O nedenle önlemler yeteri kadar alınmadı. Belli noktalara dezenfektan monte etmekle, öğrencilerin okula maskeyle gelip oturmalarını sağlamakla bu iş olmuyor. Önlemler ciddiyetle alınmadı” diye konuştu.
ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE OKUL PERSONELİ TESTTEN GEÇMELİ
Yüz yüze eğitim başlamadan önce öğrencilerin ve öğretmenlerin tamamının testten geçirilmesi yönünde daha önceden de çağrılarının olduğunu anımsatan Rona, pozitif vakalar ayrıldıktan sonra yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini kaydetti. Bu uygulamanın yapılmadığını belirten Rona, “Hala geç kalınmış değil. Yüz yüze eğitime devam eden tüm öğrenci ve öğretmenleri okulun bütün personellerini testten geçirmeliler. Pozitif vakaları ayırmalılar ki önemli olan yüz yüze eğitimi başlatmak değil, sürdürebilmektir” dedi.
NİYE İSTER GÖNDERİN, İSTERSENİZ GÖNDERMEYİN? DİYOR
Çocuğunu okula gönderip, göndermeme kararının veliye bırakılmasının da hatalı bir uygulama olduğunu savunan Rona, Türkiye’de eğitimin kesintisiz 12 yıllık ve zorunlu olduğunu hatırlattı. Bu nedenle her velinin çocuğunu okula göndermek zorunda olduğunu söyleyen Rona, “Olağan koşullarda pandemi dışında çocuklarını zorunlu eğitime göndermeyen velilere idari para cezası yazılıyor. Şimdi devlet, ‘Niye ister gönderin, isterseniz göndermeyin?’ diyor. Çünkü okullarda yeterli önlemlerin alınabildiğine dair taahhüt veremiyor. Bütün çocukların okula gelebilmesi için ciddi anlamda tedbir alması gereken velilere bütün öğrenci ve öğretmenler için önlemlerin ciddiyetle alındığına dair taahhüt verilmesi gerekir. Yüz yüze eğitim bütün çocuklar için başlaması gerekir” şeklinde konuştu.
OKULA GELMEYEN İÇİN CİDDİ EĞİTİM KAYBI VAR
Yüz yüze eğitim başladıktan sonra okula gelmeyen öğrenciler için uzaktan eğitim konusunda canlı ders seçeneklerinin de kalmadığını sözlerine ekleyen Rona, “Yalnızca televizyondan izleyecekler. Güvenip göndermeyen velilerin çocukları için ciddi bir eğitim kaybı var” dedi.
SINIFLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, sınıfların ikiye bölündüğünü belirterek, yarısının pazartesi, salı; diğer yarısının ise perşembe, cuma günleri okula gittiklerini kaydetti. Çarşamba günleri okullarda temizlik yapıldığını söyleyen Erdem, “8 ve 12’nci sınıflarda sınava girecek öğrenciler var. Onlar da geliyorlar. Sınıflar bölünmüş durumda. Ancak az önce Yenişehir’den bir arkadaş aradı. 26 kişilik bir sınıfı ikiye bölmemişler. Bu şartlarda aynı yerde olmak sıkıntılı bir durum” diye konuştu.
BAHÇE KAPISINDA KALABALIKLAR OLUŞUYOR
Okullarda sağlıkla ilgili bir tedbir alınmadığını savunan Erdem, maske ve dezenfektan maddelerinin kendi imkanlarıyla temin ettiklerini söyledi. Okullarda ateş ölçerlerin olduğunu belirten Erdem, girişlerin yoğun olması nedeniyle bunun da sağlıklı yapılamadığını aktardı. İlkokullarda en büyük sıkıntılardan birisinin öğrencileri velilerin getirip, götürmesi olarak değerlendiren Erdem, “Öğrenci girer veya çıkarken okulun bahçesine veliler alınmıyor ama bahçe kapısında inanılmaz kalabalıklar oluşuyor. İnsanlar kendi çocuğunu bulup, götürebilmek adına orda kendi ve çocuklarının sağlıklarını tehlikeye atıyorlar” dedi.
EN BÜYÜK SORUN TEMİZLİK
Okullarda yeteri kadar yardımcı personel olmadığından en büyük sorunun temizlik olduğunu söyleyen Erdem, “Öğrencilerin gelmesi ile okullara birer ikişer daha hizmetli yardımcı personel gönderildi ama yeterli değil bu. Tüm katlarda yeteri kadar temizlik yapılamıyor. Sabah 15 öğrenci ile ders yapıyoruz. Çıktıktan yarım saat sonra öğrenciler geliyor. Aynı yere onlar oturuyor” diye konuştu.
SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLSİN İSTEDİK
Okulda bir vaka olduğunda nasıl müdahale edileceğine dair herhangi bir planın veya çalışmanın olmadığını söyleyen Erdem, “Biz, ‘Bütün şartlar oluşturularak, okullar açılsın. Bütün okullara bir sağlık personeli görevlendirilsin’ dedik. Ama varsayalım sağlıkla ilgili vaka oldu. Semptom oldu. Bizim yapabileceğimiz, bir şey yok. Konuyla ilgili bir formasyonumuz yok. Sıradan bir vatandaşın gözlemi neyse bizim de yapabileceğimiz o” şeklinde konuştu.
ÇOCUKLAR SORUN YAŞAYABİLİYORLAR
Maske kullanımında çocukların sorun yaşayabildiklerine dikkat çeken Erdem, sürekli maske ile oynayıp, elleri ile müdahale ettiklerini söyledi. Bazı öğrencilerin şikayet ettiklerini de belirten Erdem, “Öğretmenim çok havasız kaldım. Yüzümde durmuyor gibi durumlar yaşanabiliyor” diye konuştu.
MÜFREDATIN YETİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL
Bu süreçte özellikle sınıf öğretmenlerinin 4 gün okula gideceklerini hatırlatan Erdem, sadece bir gün canlı ders yapabileceğini kaydetti. Okula gelen çocukların 6’şardan 12 saat yüz yüze eğitim; 6 saat uzaktan eğitim ile toplam 18 saat ders yapacağını söyleyen Erdem, “Bakanlık açıklamasına göre bütün müfredattan sorumlu olacağı söyleniyor. Ama bu şekilde müfredatın yetişmesi mümkün değil. Arkadaşlar belki 35-40 saat daha fazla ders yapmak durumunda kalacak ya da öğrenciler eksik kalacaklar” dedi.
İLKOKULDA YÜZDE 95, ORTAKOKULDA YÜZDE 90
Eğitim Bir Sen Bursa Şubesi Başkanı Ramazan Acar, yüz yüze eğitimde ilkokullarda katılımın yüzde 95, ortaokullarda ise yüzde 90 seviyelerinde olduğunu kaydetti. Okullarda gerekli hijyen şartlarının sağlandığını savunan Acar, “Gözlemlerim bu yönde. Ciddi bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorum. Dünya üzerindeki uygulamalar da benzer şekilde. Almanya’da tanıdıklarımız, akrabalarımız var. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmek kaydıyla Ağustos’tan bu yana tam zamanlı şekilde okullar açık. Lokal olumsuzluk olduğunda tıpkı işyerlerinde, fabrikalarda benzer uygulamalar gibi burada da sürecin yürütülebileceğini düşünüyorum” dedi.
DESTEK İSTİYORUZ
Sınıflar ikiye bölündüğü için mesafenin sağlandığını belirten Acar, yöneticiler, öğretmenler ve nöbetçi öğretmenlerin vasıtasıyla ciddi bir yol alındığını söyledi. Yardımcı personel bakımından bir miktar problem olduğuna işaret eden Acar, İşkur vasıtasıyla sorunun çözüldüğünü anlattı. Okul yöneticileri veya okulların üzerinde daha fazla yük bindirilmemesini istediklerini dile getiren Acar, “Bütçe konusunda destek olunmasını istiyoruz” diye konuştu.
KAYNAK SIKINTISI YAŞIYORUZ
Desteğin kapalı alan veya öğrenci adedi dikkate alınarak yapılabileceğini belirten Acar, hijyen malzemesi, personel temini ve malzeme temini konusundaki bütçe konusunun idareye yük getirilmemesini istedi. Servis ve kantinler açık olmadığı için okulların kaynak sıkıntısı yaşadığını ifade eden Acar, “Burada da merkezi bütçeden özellikle yerel yönetimler de destek olursa daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum” dedi.
KANTİNLERLE İLGİLİ ÇÖZÜM OLUŞTURULMASI GEREKİYOR
Kantinlerle ilgili çözüm oluşturulması gerektiğini de vurgulayan Acar, “Dışardaki yerler açıkken, içerde kantinlerle ilgili bir çözüm oluşturulmasını bekliyoruz. Kantinlerle ilgili zaten kurallarımız var. Hijyen, temizlik, gıda gibi konularda denetim mekanizmaları ile geçmiş dönemde kontrol yapılıyordu. Bunların kontrollü şekilde yapılabileceğini düşünüyorum. Tıpkı çocukların okula geliş şekli gibi teneffüsler ayarlanır. Ona göre çocuklar da ihtiyaçlarını görür diye öngörüyorum” diye konuştu.
AÇILMA KARARININ ARKASINDAYIZ
Okulların açılması kararının sonuna kadar arkasında olduklarını ifade eden Acar, “Eğitim vasıtasıyla biz; ailelerimizin, toplumumuzu bilinçlendirebileceğimizi düşünüyorum. Çocuklarımız burada katalizör görevi görüyor. Okullarda uygulamalı eğitimler var. Hijyen, temizlik, mesafe, maske konusunda daha duyarlı olacağımızı düşünüyorum” dedi.
DESTEK PAKETİ SUNULSUN
Eğitimcisinden yardımcı hizmetlisine kadar tüm çalışanlara fazla çalıştıkları saatlerin ücretlerin yatırılması tarafında olduklarını söyleyen Acar, “Nasıl ki öğrencilere yönelik 500 bin tablet fikri kıymetliyse öğretmenlere, eğitim çalışanlarına da bu süreçte KDV ve ÖTV’nin sıfırlanmasıyla bir anlamda destek paketi sunulması son derece kıymetli ve gereklidir” diye konuştu.
OKULU ÖTELEYEMEYİZ
Yapımı devam eden okulların bir an önce hizmete girmesi için bütçe tahsis edilmesi çağrısında da bulunan Acar, “Okulu öteleyemeyiz, yüz yüze eğitime ilişkin fırsatları ne kadar artırabilirsek, öğrencilerde oluşan boşlukları tamir etme fırsatımız da o kadar fazla olur. Yoksa öğrenme kayıplarına, okul terklerine, daha sonra hayatlarını etkileyebilecek büyük boşluklara sebebiyet verebilir” dedi.
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