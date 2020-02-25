Nilüfer’de 2020 tarım yılı olacak

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2020’yi tarım yılı ilan ettiklerini belirterek, vatandaşları yeniden toprakla buluşturacaklarını kaydetti. Bu şekilde kente olan göçü azaltmayı, sağlıklı gıdaya erişimi artırmayı planladıklarını söyleyen Erdem, “Vatandaşımızın aracı ile buluşmasını engelleyecek; üretimden, tüketime yol haritasını kısaltacağız. Orda daha fazla para kazanmalarını sağlayacak yöntem geliştirmeyi düşünüyoruz” dedi.
Artan oy oranı ile Nilüferlilerin kendisini bu göreve layık gördüğünü hatırlatan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yoğun çalıştıklarını açıkladı. Türkiye genelinde ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini belirten Erdem, “Bu durum belediyeleri de ciddi anlamda etkiliyor. Bu dönemde görevi üstlendik. Bu mazaret değil, hiçbir zaman da olmayacak. Elimizden geldiği kadar hizmetlerimizi sürdürmek için çalışacağız. Stratejik planımızı yapıp, 5 yıllık bir yol haritasını önümüze koymamız gerekiyordu. Bununla ilgili yaz aylarında yoğun çalışma gerçekleştirdik. Ekim ayında da bu çalışmamızı sonlandırdık. Yeni yıl ile birlikte yeni projelerimizi hayata geçirmeye başlıyoruz” diye konuştu.
Tarımla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyleyen Erdem, 2020 yılını tarım ve kırsal alan yılı ilan ettiklerini açıkladı. Vatandaşları yeniden toprakla buluşturacaklarının altını çizen Erdem, doğal ürünleri üretip, tüketime açmak istediklerini kaydetti. Bununla ilgili Nilkoop isminde tarım ve hayvancılık kooperatifi kurduklarını anlatan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hedefimiz şu: Kent bostanları diye tabir ettiğimiz ve yerel tohumları ürettiğimiz bir yerimiz vardı. Orada 200’ün üzerinde yerli tohum çeşitliliğimiz var. Bölgedeki tarım alanlarında bunların üretimini sağlamak için şimdi kooperatif kanalıyla çalışma başlatıyoruz. Konaklı Mahallemizde 107 dönümlük alanımız var. Tesisler yapacağız. Hem çiftçiyi eğiteceğiz, hem de gelen veya Nilüfer’de yaşayan vatandaşlar için orada küçük bahçeler oluşturacağız. Nilüfer’e has coğrafi ürünler olacak. İncir, enginar gibi çeşitli meyvelerimiz var. Bir taraftan aromatik bitkilerle ilgili çalışmalarımız var. Ekimi, paketlenmesi ve Nilüfer markası oluşturarak, pazarlama yöntemine gideceğiz. Ne sağlayacağız? Vatandaşımızın aracı ile buluşmasını engelleyecek; üretimden, tüketime yol haritasını kısaltacağız. Orda daha fazla para kazanmalarını sağlayacak yöntem geliştirmeyi düşünüyoruz. Biz, bunların altyapısını hazırlayacağız. Kooperatifimize vereceğiz ve çiftçilerimizi buraya üye yapacağız. Çıkış noktası Nilüfer olacak.”
HEDEF: GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇMEK
Ekolojik, ilaçsız ve daha doğal yapı ile yerel tohum ihtiyaçlarını tüketiciye ulaştıracaklarını söyleyen Erdem, sosyal demokrat belediyelerin bu konuda çalışmalarının bulunduğunu hatırlatarak, markalaşma çalışmalarının olacağını kaydetti. Yapacakları çalışma ile kırdan kente olan göçün bir noktada önüne geçebilmeyi de hedeflediklerinin altını çizen Erdem, “Konaklı Projemizi hazırladık. Mart ayında ihalesini yapıp, inşaatına başlamayı planlıyoruz. Prensipli ilerleyeceğiz. Çiftçilerimiz ile beraber birkaç yılda sonuç alacağız” diye konuştu.
SAĞLIKLI ORTAMDA ÜRETECEĞİZ
Ürünlerin yerli tohumdan elde edileceğine dikkat çeken Erdem, çıkacak ürünün bir kısmını tohum olarak tekrar çiftçiye verileceğini açıkladı. Sağlıklı gıdaya erişime katkı sağlayacaklarını da ifade eden Erdem, “Daha sağlıklı ortamlarda üretim yapıp, tüketici ile buluşturacağız. Böylece doğal ürün zenginliğini artırmaya çalışıyoruz. Çünkü yediklerimizden kimse memnun değil” dedi.
HAYVANCILIK KOOPERATİFİ
Eskiden köy olan yerlerde hayvancılığın sağlıksız şekilde sürdüğünü belirten Erdem, bunun sağlıklı yapıda ilerlemesi için bir de hayvancılıkla ilgili kooperatif kurduklarını kaydetti. Bunun projesini yaptıklarını açıklayan Erdem, “Sütü Çatalağıl’da işleyeceğiz. Peynirlerini ve kendi tüketim alanlarını yapıyoruz. Birkaç aya kadar 3 merkez oluşturup, vatandaşlarla buluşturmaya çalışacağız. Bunu da 5 yıllık plan içinde hem tarımda, hem hayvancılıkta paralel gidecek bir çalışmayı gerçekleştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
TOPRAĞIN DEĞERİNİ ANLAYACAĞIZ
Nilüfer’in şu anda 450 bin nüfusu bulunduğunu ve Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım master planına göre 2035 yılında bu oranının 975 bine ulaşması öngörüldüğünü hatırlatan Erdem, bunu gerçekçi ve doğru bulmadığını kaydetti. Bu durumun sağlıklı yürümesi gerektiğini vurgulayan Erdem, 5 yıllık planlarını bu şekilde yaptıklarını açıkladı. Yeni yapılacak imar planlarında tarıma mümkün olduğu kadar daha az zarar vererek, ilerlemeyi öngördüklerini söyleyen Erdem, “Bu yüzden ilk başladığımız yılı tarım yılı ilan ettik. Toprağın değerini o anlamda anlayarak; ranta değil, geleceğe yatırımlarımızı yapacağımızı öngörerek, önceliğimizi buraya verdik” dedi.
YENİ MERKEZLER KURULACAK
İlçenin uydu kentler diye tabir edilen şekilde büyümesi ve alternatif merkezlerin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Erdem, Bursa’da uzun yıllar Osmangazi merkez kabul edilerek, büyüyen yapı bulunduğunu kaydetti. Bu yüzden Yıldırım’ın merkezi olarak çok fazla gelişemediğini söyleyen Erdem, “Biz, bu konuyu çalıştık. Nilüfer, ciddi bir merkez haline geldi ama bunu yaymamız lazım. Görükle’de mera olarak tabir ettiğimiz, Kayapa Planı ve Emirkoop Planı ile ekokent diye tabir ettiğimiz plan yaptık. Altepe döneminde onay görmedi. Bazı alanları tekrar revize ettik. Büyükşehirde 2,5 senedir bekliyor. Umarım kısa zamanda hayata geçer. Bölgenin uydu kent olarak 80 bin ile 100 bini barındıracak bir potansiyeli var. Bunlar sağlanırsa bir bölge burada olacak. Bir bölge TEKNOSAB’a yakın Badırga’da planlandı. Böylece merkezleri yayarak, daha az kent içinde nüfusu barındırarak ulaşımda ve sosyal alanlarda yoğunluğu artırmak gerekiyor” dedi.
‘BİZİM EV’LER ARTIYOR
Sosyal projeler gerçekleştirdiklerini de dile getiren Erdem, “Bizim Ev, Engelliler ve Sosyal Yaşam Merkezi var. Anneler, engelli çocuklarını bırakabiliyor. Sosyal hayata karışarak, günlük işlerini yapabiliyorlar. Yeni bir merkezin temelini 100’üncü Yıl Mahallesi’nde attık. Önümüzdeki yılın sonuna doğru tamamlamış oluruz. Yaptığımız imalatlarda engellilerin sosyal hayatta daha rahat olmalarına çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
KADINLARA TAM DESTEK
Hem kırsalda, hem kent içindeki kadın derneklerini desteklediklerini vurgulayan Erdem, onlara 13 bina teslim ettiklerini açıkladı. Kadın derneğine yer verip, faaliyetlerini sürdürmelerini, sosyalleşmesini; gerekirse imalat ve pazarlama iletişim ağı da sağladıklarını belirten Erdem, “Her ay onların toplantılarına katılıyorum. Kadınlar ciddi örgütlenmeler içine girdiler. Üç mahallemizde kadın ve çocuk akademimiz var. Hasanağa Kadın Çocuk Akademisi’nde elişi ve İngilizce kursları veriyorlar. Aynı zamanda kendi kültürlerini de artırıyorlar” diye konuştu.
SOKAK HAYVANLARINA DOĞAL YAŞAM MERKEZİ
Kreş ve kız öğrenci yurdu yaptıklarını ifade eden Erdem, gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar da olduğunu belirterek, “Çamlıca’da huzurevi açacağız. Lionslar ile Alzheimer Bakım ve Konukevi yapıyoruz. Mart ayında faaliyete geçireceğiz. Sokak hayvanları ile ilgili doğal yaşam merkezi hazırlıyoruz. Ormandan yeni yer aldık. Onunla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.
Nilüfer’de 2020 tarım yılı olacak
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2020’yi tarım yılı ilan ettiklerini belirterek, vatandaşları yeniden toprakla buluşturacaklarını kaydetti. Bu şekilde kente olan göçü azaltmayı, sağlıklı gıdaya erişimi artırmayı planladıklarını söyleyen Erdem, “Vatandaşımızın aracı ile buluşmasını engelleyecek; üretimden, tüketime yol haritasını kısaltacağız. Orda daha fazla para kazanmalarını sağlayacak yöntem geliştirmeyi düşünüyoruz” dedi.
Artan oy oranı ile Nilüferlilerin kendisini bu göreve layık gördüğünü hatırlatan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yoğun çalıştıklarını açıkladı. Türkiye genelinde ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini belirten Erdem, “Bu durum belediyeleri de ciddi anlamda etkiliyor. Bu dönemde görevi üstlendik. Bu mazaret değil, hiçbir zaman da olmayacak. Elimizden geldiği kadar hizmetlerimizi sürdürmek için çalışacağız. Stratejik planımızı yapıp, 5 yıllık bir yol haritasını önümüze koymamız gerekiyordu. Bununla ilgili yaz aylarında yoğun çalışma gerçekleştirdik. Ekim ayında da bu çalışmamızı sonlandırdık. Yeni yıl ile birlikte yeni projelerimizi hayata geçirmeye başlıyoruz” diye konuştu.
Tarımla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyleyen Erdem, 2020 yılını tarım ve kırsal alan yılı ilan ettiklerini açıkladı. Vatandaşları yeniden toprakla buluşturacaklarının altını çizen Erdem, doğal ürünleri üretip, tüketime açmak istediklerini kaydetti. Bununla ilgili Nilkoop isminde tarım ve hayvancılık kooperatifi kurduklarını anlatan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hedefimiz şu: Kent bostanları diye tabir ettiğimiz ve yerel tohumları ürettiğimiz bir yerimiz vardı. Orada 200’ün üzerinde yerli tohum çeşitliliğimiz var. Bölgedeki tarım alanlarında bunların üretimini sağlamak için şimdi kooperatif kanalıyla çalışma başlatıyoruz. Konaklı Mahallemizde 107 dönümlük alanımız var. Tesisler yapacağız. Hem çiftçiyi eğiteceğiz, hem de gelen veya Nilüfer’de yaşayan vatandaşlar için orada küçük bahçeler oluşturacağız. Nilüfer’e has coğrafi ürünler olacak. İncir, enginar gibi çeşitli meyvelerimiz var. Bir taraftan aromatik bitkilerle ilgili çalışmalarımız var. Ekimi, paketlenmesi ve Nilüfer markası oluşturarak, pazarlama yöntemine gideceğiz. Ne sağlayacağız? Vatandaşımızın aracı ile buluşmasını engelleyecek; üretimden, tüketime yol haritasını kısaltacağız. Orda daha fazla para kazanmalarını sağlayacak yöntem geliştirmeyi düşünüyoruz. Biz, bunların altyapısını hazırlayacağız. Kooperatifimize vereceğiz ve çiftçilerimizi buraya üye yapacağız. Çıkış noktası Nilüfer olacak.”
HEDEF: GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇMEK
Ekolojik, ilaçsız ve daha doğal yapı ile yerel tohum ihtiyaçlarını tüketiciye ulaştıracaklarını söyleyen Erdem, sosyal demokrat belediyelerin bu konuda çalışmalarının bulunduğunu hatırlatarak, markalaşma çalışmalarının olacağını kaydetti. Yapacakları çalışma ile kırdan kente olan göçün bir noktada önüne geçebilmeyi de hedeflediklerinin altını çizen Erdem, “Konaklı Projemizi hazırladık. Mart ayında ihalesini yapıp, inşaatına başlamayı planlıyoruz. Prensipli ilerleyeceğiz. Çiftçilerimiz ile beraber birkaç yılda sonuç alacağız” diye konuştu.
SAĞLIKLI ORTAMDA ÜRETECEĞİZ
Ürünlerin yerli tohumdan elde edileceğine dikkat çeken Erdem, çıkacak ürünün bir kısmını tohum olarak tekrar çiftçiye verileceğini açıkladı. Sağlıklı gıdaya erişime katkı sağlayacaklarını da ifade eden Erdem, “Daha sağlıklı ortamlarda üretim yapıp, tüketici ile buluşturacağız. Böylece doğal ürün zenginliğini artırmaya çalışıyoruz. Çünkü yediklerimizden kimse memnun değil” dedi.
HAYVANCILIK KOOPERATİFİ
Eskiden köy olan yerlerde hayvancılığın sağlıksız şekilde sürdüğünü belirten Erdem, bunun sağlıklı yapıda ilerlemesi için bir de hayvancılıkla ilgili kooperatif kurduklarını kaydetti. Bunun projesini yaptıklarını açıklayan Erdem, “Sütü Çatalağıl’da işleyeceğiz. Peynirlerini ve kendi tüketim alanlarını yapıyoruz. Birkaç aya kadar 3 merkez oluşturup, vatandaşlarla buluşturmaya çalışacağız. Bunu da 5 yıllık plan içinde hem tarımda, hem hayvancılıkta paralel gidecek bir çalışmayı gerçekleştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
TOPRAĞIN DEĞERİNİ ANLAYACAĞIZ
Nilüfer’in şu anda 450 bin nüfusu bulunduğunu ve Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım master planına göre 2035 yılında bu oranının 975 bine ulaşması öngörüldüğünü hatırlatan Erdem, bunu gerçekçi ve doğru bulmadığını kaydetti. Bu durumun sağlıklı yürümesi gerektiğini vurgulayan Erdem, 5 yıllık planlarını bu şekilde yaptıklarını açıkladı. Yeni yapılacak imar planlarında tarıma mümkün olduğu kadar daha az zarar vererek, ilerlemeyi öngördüklerini söyleyen Erdem, “Bu yüzden ilk başladığımız yılı tarım yılı ilan ettik. Toprağın değerini o anlamda anlayarak; ranta değil, geleceğe yatırımlarımızı yapacağımızı öngörerek, önceliğimizi buraya verdik” dedi.
YENİ MERKEZLER KURULACAK
İlçenin uydu kentler diye tabir edilen şekilde büyümesi ve alternatif merkezlerin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Erdem, Bursa’da uzun yıllar Osmangazi merkez kabul edilerek, büyüyen yapı bulunduğunu kaydetti. Bu yüzden Yıldırım’ın merkezi olarak çok fazla gelişemediğini söyleyen Erdem, “Biz, bu konuyu çalıştık. Nilüfer, ciddi bir merkez haline geldi ama bunu yaymamız lazım. Görükle’de mera olarak tabir ettiğimiz, Kayapa Planı ve Emirkoop Planı ile ekokent diye tabir ettiğimiz plan yaptık. Altepe döneminde onay görmedi. Bazı alanları tekrar revize ettik. Büyükşehirde 2,5 senedir bekliyor. Umarım kısa zamanda hayata geçer. Bölgenin uydu kent olarak 80 bin ile 100 bini barındıracak bir potansiyeli var. Bunlar sağlanırsa bir bölge burada olacak. Bir bölge TEKNOSAB’a yakın Badırga’da planlandı. Böylece merkezleri yayarak, daha az kent içinde nüfusu barındırarak ulaşımda ve sosyal alanlarda yoğunluğu artırmak gerekiyor” dedi.
‘BİZİM EV’LER ARTIYOR
Sosyal projeler gerçekleştirdiklerini de dile getiren Erdem, “Bizim Ev, Engelliler ve Sosyal Yaşam Merkezi var. Anneler, engelli çocuklarını bırakabiliyor. Sosyal hayata karışarak, günlük işlerini yapabiliyorlar. Yeni bir merkezin temelini 100’üncü Yıl Mahallesi’nde attık. Önümüzdeki yılın sonuna doğru tamamlamış oluruz. Yaptığımız imalatlarda engellilerin sosyal hayatta daha rahat olmalarına çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
KADINLARA TAM DESTEK
Hem kırsalda, hem kent içindeki kadın derneklerini desteklediklerini vurgulayan Erdem, onlara 13 bina teslim ettiklerini açıkladı. Kadın derneğine yer verip, faaliyetlerini sürdürmelerini, sosyalleşmesini; gerekirse imalat ve pazarlama iletişim ağı da sağladıklarını belirten Erdem, “Her ay onların toplantılarına katılıyorum. Kadınlar ciddi örgütlenmeler içine girdiler. Üç mahallemizde kadın ve çocuk akademimiz var. Hasanağa Kadın Çocuk Akademisi’nde elişi ve İngilizce kursları veriyorlar. Aynı zamanda kendi kültürlerini de artırıyorlar” diye konuştu.
SOKAK HAYVANLARINA DOĞAL YAŞAM MERKEZİ
Kreş ve kız öğrenci yurdu yaptıklarını ifade eden Erdem, gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar da olduğunu belirterek, “Çamlıca’da huzurevi açacağız. Lionslar ile Alzheimer Bakım ve Konukevi yapıyoruz. Mart ayında faaliyete geçireceğiz. Sokak hayvanları ile ilgili doğal yaşam merkezi hazırlıyoruz. Ormandan yeni yer aldık. Onunla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.