Erdeğer Genel Müdür Yardımcısı Cevahir Uluscul, çalışma hayatında birçok sürecin geride kaldığını hatırlatarak, artık insanların ruhunu tatmin etmenin de önemli olduğunu vurguladı. ‘Mutlu çalışan, mutlu müşteri’ mottosuyla hareket ettiklerini açıklayan Uluscul, “Kimseyi ayırt etmeden, çalışanları günün dinamiklerine uygun hale getirip, mutlaka ve mutlaka evlerine mutlu gitmelerini istiyoruz” dedi.
Cevahir Uluscul
Ağırlıklı olarak otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Erdeğer, sigorta acenteliği, akaryakıt, lojistik ve inşaat sektörlerinde hizmet veriyor. Faaliyetlerini başta Bursa olmak üzere İstanbul, Balıkesir ve Yalova’da sürdüren Erdeğer, yaklaşık 350 çalışana istihdam sağlıyor.
İşe alım süreci ile ilgili bilgi veren Erdeğer İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürü Nurdan Civanoğlu, teknik ve idari personel alımında nitelik ve iş gücü kalitesine önem verdiklerini kaydetti. Yapacağı işe hassasiyet gösteren, müşteri memnuniyeti bilincinde olan ve empati kurabilen kişileri tercih ettiklerini ifade eden Civanoğlu, “Mesleki gelişimlerine katkı bizim için çok önemli. Kendi geleceklerini planlayabilen, kendilerine hedefler koyabilen arkadaşlarla yolumuza devam etme prensibi içindeyiz” dedi.
İşe alınan kişinin uyumu için oryantasyon süreci uyguladıklarını belirten Civanoğlu, önce insan kaynaklarında başlayan sürecin, sonra ilgili yönetici ve ekipleri ile devam ettiğini açıkladı. Ardından mesleki eğitimler yapıldığını ifade eden Civanoğlu, “Hizmet sektöründe çalıştığımız için marka, şirket bilinci, vizyon ve misyonu benimsemesi gerekiyor. Bunun yanında eğitim sürecinde müşteri memnuniyeti de yer alıyor” diye konuştu.
Nurdan Civanoğlu
PRİM VE ÖDÜL SİSTEMİ VAR
Şirket içinde herkesin belli bir baz ücreti bulunduğunu açıklayan Civanoğlu, tüm birim ve departmanlarda prim, kalite ve ödül sisteminin olduğunu ve hepsinin değerlendirildiğini belirterek, “Tabi ki bunun içinde kendi kişisel gelişimleri, yöneticilerin geri bildirimleri ve müşteri memnuniyetine katkıları önemli. Hepsi bir arada sistem içinde ilerliyor” şeklinde konuştu.
BERABER BELİRLENİYOR
Çalışanların kariyer planlamasının yöneticileri ile beraber, kişisel hedefleri ve mesleki gelişim hedefleri ile birlikte belirlendiğini açıklayan Civanoğlu, “Yöneticilerimiz sürekli eğitim ve gelişimlerine destek oluyorlar ve geri bildirimde bulunuyorlar. İki tarafın geri bildirimleri çok önemli. Yöneticinin ekipleriyle uyumu, kişinin motivasyonunu etkiliyor. Aynı zamanda müşteri memnuniyeti, hedef metriklerimiz var. Her dönem başında yönetici ve personel, birlikte bazı hedefler belirliyorlar. Bu, satış veya üretilecek işçilik saati, eğitim, mesleki ve kişisel hedefler olabilir. Birçok farklı alanda karlılık hedefi var. Şirkete sundukları katma değer faaliyetlere ilişkin hedefler de var” diye konuştu.
GELENEK VE İŞ AHLAKI ÖNEMLİ
Şirket sadakatini personel alımında düşündüklerini dile getiren Civanoğlu, bu süreçte doğru personeli iş sürecine katmaya çalıştıklarını kaydetti. Erdeğer kültürüne, metriklerine, bakış açısına uyum sağlayacak kişileri seçmeye gayret ettiklerini belirten Civanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışanlar da bizim müşterimizdir. Geleneklerimize, iş etiği ve ahlakına önem veriyoruz. Bazen insanlar, ‘Herkes birbirini sevmek zorunda değil, saygı duymak zorundadır’ derler. Erdeğer’de herkes birbirini sevmek zorundadır. Çünkü birbirimizi sevmeden saygı duymamız bazen mümkün olmayabilir. Etik ve insani değerlere önem verip, empati yapmak zorunda. Çünkü biz hizmet sektöründeyiz. Burada her durumda empati yapma zorunluluğumuz bulunuyor. Herkes, karşı tarafı doğru anlama, kendini onun yerine koyma ve ‘Ben olsam ne yapardım?’ şeklinde sorgulamak zorunda.”
‘BİRLİKTE DÜŞÜNELİM, BİRLİKTE YAPALIM’
Çalışan mutluluğu ve motivasyonu konusunda eğitime önem verdiklerinin altını çizen Erdeğer Genel Müdür Yardımcısı Cevahir Uluscul, çalışanlarla organizasyonlar da yaptıklarını açıkladı. ‘Birlikte düşünelim, birlikte yapalım’ diye bir proje geliştirdiklerini belirten Uluscul, “Bütün plazalarımızın tamamında çalışanlarla bir araya gelerek, ‘Şirket, müşteri ve kendi adımıza neler yapabiliriz?’ diye öneri ve görüşler topladık. Bunlar doğrultusunda gerekli alanlarda yol aldık. Mesela burada engelli aracımız yoktu. Toplantıda bu geri bildirim geldi. Senede bir gün dahi kullanılsa önemli değil, girişe hemen engelli aracı aldık. Bir kişi bile olsa böyle bir hizmet verdik. ‘Birlikte düşünelim, birlikte yapalım’ toplantısında herkes kendi konusu ile ilgili öneriler getiriyor. Toparlayıp, harmanlayarak, fikirleri hayata geçiriyoruz” diye konuştu.
RUHU DA TATMİN ETMELİ
Yapmış olmak için bir etkinlik gerçekleştirmediklerini ifade eden Uluscul, özel günlerde etkinlik düzenlediklerini açıkladı. Çalışma hayatında birçok sürecin geride kaldığını hatırlatan Uluscul, artık insanların ruhunu tatmin etmenin de önemli olduğunu vurguladı. ‘Mutlu çalışan, mutlu müşteri’ mottosuyla hareket ettiklerini açıklayan Uluscul, “Kimseyi ayırt etmeden, çalışanları günün dinamiklerine uygun hale getirip, mutlaka ve mutlaka evlerine mutlu gitmelerini istiyoruz” dedi.
ÇALIŞANIMIZA DEĞER VERİYORUZ
Kendilerinin çalışanlara verdikleri değer itibariyle farklı olduklarını söyleyen Uluscul, vizyoner ve geleceğe ilişkin kurgularının olmasının da ayrıştırıcı olduğunu kaydetti. Sürekli personeli geliştirme çabası içinde olduklarını da belirten Uluscul, eğitime önem vermeleri ve fikir üretme çabalarının farklı olmalarını sağladığını ekledi.
SIRA DİJİTAL PROJELERDE
Son dönem çalışmaları ile ilgili bilgi veren Uluscul, dijital anlamda bazı projelerinin bulunduğunu açıkladı. Çalışanların yıllık izinlerini, bordrolarını, sicil bilgilerini görebileceği bir sistem kurma çalışması içinde olduklarını söyleyen Uluscul, “Özlük haklarını dijitalden takip edebilecek. Şirketle ilgili yeni uygulama, tedarikçilerle olan anlaşmalı fiyatlar, yararlanabileceği anlaşmalı kurumların dijitalde takip edilmesi gibi bir kurgumuz var. Şu an yapım aşamasında” diye konuştu.
KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZ YÜKSEK
Mümkün olduğunca çalışma hayatında kadınları, ağır şartlardan uzak tutma adına pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirten Uluscul, “Grup içerisinde yaklaşık 70 kadın çalışanımız var. İdarede ve satış departmanında ortalama yükseliyor. Ancak serviste düşüyor” dedi.
SPORA DESTEK
Grup olarak spor kulüplerine destek verdiklerini açıklayan Uluscul, meslek liselerine de katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti. Burs imkanı sağladıklarını belirten Uluscul, insan kaynakları seminerleri gibi üniversitelerle de çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.
Mutlu çalışan mutlu müşteri
Erdeğer Genel Müdür Yardımcısı Cevahir Uluscul, çalışma hayatında birçok sürecin geride kaldığını hatırlatarak, artık insanların ruhunu tatmin etmenin de önemli olduğunu vurguladı. ‘Mutlu çalışan, mutlu müşteri’ mottosuyla hareket ettiklerini açıklayan Uluscul, “Kimseyi ayırt etmeden, çalışanları günün dinamiklerine uygun hale getirip, mutlaka ve mutlaka evlerine mutlu gitmelerini istiyoruz” dedi.
Cevahir Uluscul
Ağırlıklı olarak otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Erdeğer, sigorta acenteliği, akaryakıt, lojistik ve inşaat sektörlerinde hizmet veriyor. Faaliyetlerini başta Bursa olmak üzere İstanbul, Balıkesir ve Yalova’da sürdüren Erdeğer, yaklaşık 350 çalışana istihdam sağlıyor.
İşe alım süreci ile ilgili bilgi veren Erdeğer İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürü Nurdan Civanoğlu, teknik ve idari personel alımında nitelik ve iş gücü kalitesine önem verdiklerini kaydetti. Yapacağı işe hassasiyet gösteren, müşteri memnuniyeti bilincinde olan ve empati kurabilen kişileri tercih ettiklerini ifade eden Civanoğlu, “Mesleki gelişimlerine katkı bizim için çok önemli. Kendi geleceklerini planlayabilen, kendilerine hedefler koyabilen arkadaşlarla yolumuza devam etme prensibi içindeyiz” dedi.
İşe alınan kişinin uyumu için oryantasyon süreci uyguladıklarını belirten Civanoğlu, önce insan kaynaklarında başlayan sürecin, sonra ilgili yönetici ve ekipleri ile devam ettiğini açıkladı. Ardından mesleki eğitimler yapıldığını ifade eden Civanoğlu, “Hizmet sektöründe çalıştığımız için marka, şirket bilinci, vizyon ve misyonu benimsemesi gerekiyor. Bunun yanında eğitim sürecinde müşteri memnuniyeti de yer alıyor” diye konuştu.
Nurdan Civanoğlu
PRİM VE ÖDÜL SİSTEMİ VAR
Şirket içinde herkesin belli bir baz ücreti bulunduğunu açıklayan Civanoğlu, tüm birim ve departmanlarda prim, kalite ve ödül sisteminin olduğunu ve hepsinin değerlendirildiğini belirterek, “Tabi ki bunun içinde kendi kişisel gelişimleri, yöneticilerin geri bildirimleri ve müşteri memnuniyetine katkıları önemli. Hepsi bir arada sistem içinde ilerliyor” şeklinde konuştu.
BERABER BELİRLENİYOR
Çalışanların kariyer planlamasının yöneticileri ile beraber, kişisel hedefleri ve mesleki gelişim hedefleri ile birlikte belirlendiğini açıklayan Civanoğlu, “Yöneticilerimiz sürekli eğitim ve gelişimlerine destek oluyorlar ve geri bildirimde bulunuyorlar. İki tarafın geri bildirimleri çok önemli. Yöneticinin ekipleriyle uyumu, kişinin motivasyonunu etkiliyor. Aynı zamanda müşteri memnuniyeti, hedef metriklerimiz var. Her dönem başında yönetici ve personel, birlikte bazı hedefler belirliyorlar. Bu, satış veya üretilecek işçilik saati, eğitim, mesleki ve kişisel hedefler olabilir. Birçok farklı alanda karlılık hedefi var. Şirkete sundukları katma değer faaliyetlere ilişkin hedefler de var” diye konuştu.
GELENEK VE İŞ AHLAKI ÖNEMLİ
Şirket sadakatini personel alımında düşündüklerini dile getiren Civanoğlu, bu süreçte doğru personeli iş sürecine katmaya çalıştıklarını kaydetti. Erdeğer kültürüne, metriklerine, bakış açısına uyum sağlayacak kişileri seçmeye gayret ettiklerini belirten Civanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışanlar da bizim müşterimizdir. Geleneklerimize, iş etiği ve ahlakına önem veriyoruz. Bazen insanlar, ‘Herkes birbirini sevmek zorunda değil, saygı duymak zorundadır’ derler. Erdeğer’de herkes birbirini sevmek zorundadır. Çünkü birbirimizi sevmeden saygı duymamız bazen mümkün olmayabilir. Etik ve insani değerlere önem verip, empati yapmak zorunda. Çünkü biz hizmet sektöründeyiz. Burada her durumda empati yapma zorunluluğumuz bulunuyor. Herkes, karşı tarafı doğru anlama, kendini onun yerine koyma ve ‘Ben olsam ne yapardım?’ şeklinde sorgulamak zorunda.”
‘BİRLİKTE DÜŞÜNELİM, BİRLİKTE YAPALIM’
Çalışan mutluluğu ve motivasyonu konusunda eğitime önem verdiklerinin altını çizen Erdeğer Genel Müdür Yardımcısı Cevahir Uluscul, çalışanlarla organizasyonlar da yaptıklarını açıkladı. ‘Birlikte düşünelim, birlikte yapalım’ diye bir proje geliştirdiklerini belirten Uluscul, “Bütün plazalarımızın tamamında çalışanlarla bir araya gelerek, ‘Şirket, müşteri ve kendi adımıza neler yapabiliriz?’ diye öneri ve görüşler topladık. Bunlar doğrultusunda gerekli alanlarda yol aldık. Mesela burada engelli aracımız yoktu. Toplantıda bu geri bildirim geldi. Senede bir gün dahi kullanılsa önemli değil, girişe hemen engelli aracı aldık. Bir kişi bile olsa böyle bir hizmet verdik. ‘Birlikte düşünelim, birlikte yapalım’ toplantısında herkes kendi konusu ile ilgili öneriler getiriyor. Toparlayıp, harmanlayarak, fikirleri hayata geçiriyoruz” diye konuştu.
RUHU DA TATMİN ETMELİ
Yapmış olmak için bir etkinlik gerçekleştirmediklerini ifade eden Uluscul, özel günlerde etkinlik düzenlediklerini açıkladı. Çalışma hayatında birçok sürecin geride kaldığını hatırlatan Uluscul, artık insanların ruhunu tatmin etmenin de önemli olduğunu vurguladı. ‘Mutlu çalışan, mutlu müşteri’ mottosuyla hareket ettiklerini açıklayan Uluscul, “Kimseyi ayırt etmeden, çalışanları günün dinamiklerine uygun hale getirip, mutlaka ve mutlaka evlerine mutlu gitmelerini istiyoruz” dedi.
ÇALIŞANIMIZA DEĞER VERİYORUZ
Kendilerinin çalışanlara verdikleri değer itibariyle farklı olduklarını söyleyen Uluscul, vizyoner ve geleceğe ilişkin kurgularının olmasının da ayrıştırıcı olduğunu kaydetti. Sürekli personeli geliştirme çabası içinde olduklarını da belirten Uluscul, eğitime önem vermeleri ve fikir üretme çabalarının farklı olmalarını sağladığını ekledi.
SIRA DİJİTAL PROJELERDE
Son dönem çalışmaları ile ilgili bilgi veren Uluscul, dijital anlamda bazı projelerinin bulunduğunu açıkladı. Çalışanların yıllık izinlerini, bordrolarını, sicil bilgilerini görebileceği bir sistem kurma çalışması içinde olduklarını söyleyen Uluscul, “Özlük haklarını dijitalden takip edebilecek. Şirketle ilgili yeni uygulama, tedarikçilerle olan anlaşmalı fiyatlar, yararlanabileceği anlaşmalı kurumların dijitalde takip edilmesi gibi bir kurgumuz var. Şu an yapım aşamasında” diye konuştu.
KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZ YÜKSEK
Mümkün olduğunca çalışma hayatında kadınları, ağır şartlardan uzak tutma adına pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirten Uluscul, “Grup içerisinde yaklaşık 70 kadın çalışanımız var. İdarede ve satış departmanında ortalama yükseliyor. Ancak serviste düşüyor” dedi.
SPORA DESTEK
Grup olarak spor kulüplerine destek verdiklerini açıklayan Uluscul, meslek liselerine de katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti. Burs imkanı sağladıklarını belirten Uluscul, insan kaynakları seminerleri gibi üniversitelerle de çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.