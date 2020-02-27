Mudanya’dan sonsuza dek barış diye haykıracağız

Mudanya Belediye Bakanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Mütarekesi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ‘Dünya Barış Zirvesi’nin ilçede yapılması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Türkyılmaz “Mütarekeyi imzalayanların çocuklarını, torunlarını buluşturup, yeniden imzalamak, ‘Mudanya’dan Sonsuza Kadar Barış’ diye haykırmak, Dünya Barış Zirvesi’nin Mudanya’da yapılmasına doğru gidilen yolda önemli bir adım olacak” dedi.
Hayri Türkyılmaz
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2019 yılını başladıkları işlerin bitirilmesi yönünde karar aldıklarını ve uyguladıklarını kaydetti. Kendilerini onurlandıran ödülleri almaya devam ettiklerini söyleyen Türkyılmaz, Tarihi Kentler Birliği’nden ‘Jüri Özel Ödülü’ kazandıklarını hatırlatarak, “İkinci büyük ödülü aldık. Önümüzdeki yıl en büyük ödülü alacağımızı tahmin ediyorum. Jüri üyelerine de söyledim. Ben ve arkadaşlarım ödül almak için çalışmıyoruz. Mudanyamızın ihtiyaçlarına ve değerlerine sahip çıkmak adına çalışıyoruz. Değerlerini insanlığa kazandırmak adına yapıyoruz. Bu çalışmaların ödüllendirilmesi bizleri, mutlu ediyor. Yaptığımız bütün çalışmalar kendi çalışanlarımız ile hayata geçiyor” dedi.
Yeni dönem projelerinden bahseden Türkyılmaz, yakında 10 bin metrekare alan üzerinde Mürsel Yaşam Parkı’nı hayata geçireceklerini belirterek, burada bisiklet ve yürüyüş yolları, tenis ve basketbol başta olmak üzere spor sahaları ve hayvan severlerin yararlanabileceği köpek parkurunun yer alacağını kaydetti.
ARASTA YAŞAM YERİ OLACAK
Zübeyde Ana Akademisi’nin inşaat olarak bittiğini tefrişat çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Türkyılmaz, Taş Mektep Projesi’nin hızla ilerlediğini kaydetti. Yıldıztepe Projesi’nin ihalesini yaptıklarını hatırlatan Türkyılmaz, önümüzdeki yıl açılışa hazır hale geleceğini dile getirdi.
Halitpaşa Mahallesi’nde 6 bin metrekarelik bir alanda hem kapalı pazar yeri, hem de değişik bir çalışma ortaya çıkaracaklarını dile getiren Türkyılmaz, “Arasta, yaşam yeri, çarşı ortaya koyacağız. Doğa ile bütünleşmiş, çok katlı yapıları olmayan, sevimli, bizim göreneklerimize uygun arasta tipi çarşı ile kapalı pazar yeri sorununu çözmüş olacağız. Çağdaş bir yaşam alanı olacak. Tüm ihtiyaçların karşılandığı, esnafın ve giden hemşerilerimizin rahat edeceği bir proje ortaya çıkacak” diye konuştu.
ULUSLARARASI KİTAP FUARI
Bu yıl hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında da konuşan Türkyılmaz, “Kitap Fuarı’nın bu yıl ikincisi yapılacak. Uluslararası düzeye ulaşacak. Kitap fuarımız temalıydı. Geçtiğimiz yıl “Gelenler, Gidenler, Kalanlar; Uluslararası Mültecilik ve Göç’ ile ilgili tema vardı. Bu sene yine bir tema ile birlikte İkinci Kitap Fuarımızı uluslararası düzeyde yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gelmesini istediğimiz Nobel Edebiyat Ödülü almış veya aday gösterilmiş uluslararası düzeyde yazarları kentimizde buluşturma çalışmalarımıza başladık. Bunlardan birisi Amin Maalouf olacak” diye konuştu.
MÜTAREKENİN 100. YILI GELİYOR
Tirilye Sanat Evi’nin 2020 programları içinde bitirileceğini açıklayan Türkyılmaz, 17-18 Nisan’da Tarihi Kentler Birliği toplantısının Mudanya’da yapılacağını kaydetti. Yetişmesi durumunda Taş Mektep’in açılışını da o tarihte yapmayı planladıklarını belirten Türkyılmaz, “Göreve geldiğimizden beri kutladığımız ‘Mütareke Etkinlikleri’ coşkusunu artırarak, devam edecek. 100’üncü yıla doğru giderken, etkinliklerin zirvesi kabul edeceğimiz proje ‘Dünya Barış Zirvesi’nin ilçede yapılması. Mütarekeyi imzalayan ülkelerin şu anda devlet adamları, generallerinin yaşayan çocuklarını, torunlarını buluşturup, mütarekeyi yeniden imzalamak, ‘Mudanya’dan Sonsuza Kadar Barış’ diye haykırmak, Dünya Barış Zirvesi’nin Mudanya’da yapılmasına doğru gidilen yolda önemli bir adım olacak” dedi.
FESTİVALLER DEVAM EDECEK
İlçeye soğuk hava deposu, kongre ve fuar merkezi yapılacağını açıklayan Türkyılmaz, kültür-sanat etkinliklerin devam edeceğini vurguladı. Tiyatrodan festivallere kadar birçok programlar yapıldığını anımsatan Türkyılmaz, Sardalya Festivali’ni ilave edeceklerini kaydetti.
KAÇAK YAPI AFFI ZARAR VERDİ
Ekonomik krizden 2019 yılında belediyelerin olumsuz etkilendiklerinin altını çizen Türkyılmaz, en büyük sıkıntının ‘İmar Barışı’ olduğunu kaydetti. Kaçak yapılarla ilgili uygulanan cezaların affedilmesi veya ortadan kalkması nedeniyle kayıp yaşadıklarını dile getiren Türkyılmaz, “Doğal olarak imar mevzuatı gereği alınması gereken harçlar kalkmış oldu. Biz, buna rağmen küçülmeden planladığımız bütün projelerimizi uyguladık. Ekonomik kriz bir an önce çözülürse, bizler de belediye olarak rahat ederiz” diye konuştu.
ÇÖZÜM YERELİ GÜÇLENDİRMEK
İlçe belediyelerinin hak ve ekonomik güçlerinin iyileştirilmesi gerektiğini savunan Türkyılmaz, konuyla ilgili bir çalışmalar yapıldığını ve olumlu sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti. Bütünşehir Yasası ile Büyükşehir’e bağlanan ilçe belediyelerinin birçok hakkının ellerinden alındığını söyleyen Türkyılmaz, ilçe nüfusunun 100 bin olduğunu hatırlatarak, “Yazın 500 binlere, hafta sonu 1 milyon 500 binlere çıkan bir nüfusumuz var. Aynı imkanlarla Bursa’nın yaklaşık dörtte üç nüfusuna hizmet veriyoruz. Bu yasa yapıcıların dönüştüren yöneticilerin bizim gibi ilçelerin durumlarını da göz önünde bulundururlar diye düşünüyorum. Çünkü yerleşik nüfusa göre İller Bankası payı alırken, aslında çok yüksek miktarda insana hizmet veriyoruz. Bu 4-5 aylık süreç belki ama 52 haftanın hafta sonları da Bursa nüfusunun nerdeyse yarıdan fazlasını Mudanyamız’da ağırlıyoruz. Bu da beraberinde birçok sıkıntıyı getiriyor. Bizim görevimiz olmamakla birlikte trafik, otopark ve ulaşımla ilgili sıkıntılar daha da büyütüyor. Bu konuda umarım gereken çalışmalar yapılır. Yerel belediyeleri güçlendirmekle bu sorunlar çözülür” dedi.
TURİZM POTANSİYELİ ARTACAK
Myrelia antik kentinin ortaya çıkması ile birlikte Mudanya’nın turizm potansiyelinin oldukça arttığını söyleyen Türkyılmaz, bu antik kentin ortaya çıkması için mücadeleye devam ettiklerini belirterek, “O sürecin aşılması ile daha da hızlanacak. Pazar yeri kaldırılarak, Müzeler Müdürlüğü kontrolünde çalışmalar devam edecek. Myrelia Antik Kent, müze çalışmaları da bu yıl başlamış olacak. Arkeopark Müzesi çalışmamız, 2020 içinde bazı yerleri ile en azından zamanın ve bürokrasinin bıraktığı süre içinde yapılması gerekenleri yapılarak, Mudanyamız’ın bu tarihi değeri ortaya çıkarılacak” diye konuştu.
Mudanya’dan sonsuza dek barış diye haykıracağız
Mudanya Belediye Bakanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Mütarekesi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ‘Dünya Barış Zirvesi’nin ilçede yapılması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Türkyılmaz “Mütarekeyi imzalayanların çocuklarını, torunlarını buluşturup, yeniden imzalamak, ‘Mudanya’dan Sonsuza Kadar Barış’ diye haykırmak, Dünya Barış Zirvesi’nin Mudanya’da yapılmasına doğru gidilen yolda önemli bir adım olacak” dedi.
Hayri Türkyılmaz
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2019 yılını başladıkları işlerin bitirilmesi yönünde karar aldıklarını ve uyguladıklarını kaydetti. Kendilerini onurlandıran ödülleri almaya devam ettiklerini söyleyen Türkyılmaz, Tarihi Kentler Birliği’nden ‘Jüri Özel Ödülü’ kazandıklarını hatırlatarak, “İkinci büyük ödülü aldık. Önümüzdeki yıl en büyük ödülü alacağımızı tahmin ediyorum. Jüri üyelerine de söyledim. Ben ve arkadaşlarım ödül almak için çalışmıyoruz. Mudanyamızın ihtiyaçlarına ve değerlerine sahip çıkmak adına çalışıyoruz. Değerlerini insanlığa kazandırmak adına yapıyoruz. Bu çalışmaların ödüllendirilmesi bizleri, mutlu ediyor. Yaptığımız bütün çalışmalar kendi çalışanlarımız ile hayata geçiyor” dedi.
Yeni dönem projelerinden bahseden Türkyılmaz, yakında 10 bin metrekare alan üzerinde Mürsel Yaşam Parkı’nı hayata geçireceklerini belirterek, burada bisiklet ve yürüyüş yolları, tenis ve basketbol başta olmak üzere spor sahaları ve hayvan severlerin yararlanabileceği köpek parkurunun yer alacağını kaydetti.
ARASTA YAŞAM YERİ OLACAK
Zübeyde Ana Akademisi’nin inşaat olarak bittiğini tefrişat çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Türkyılmaz, Taş Mektep Projesi’nin hızla ilerlediğini kaydetti. Yıldıztepe Projesi’nin ihalesini yaptıklarını hatırlatan Türkyılmaz, önümüzdeki yıl açılışa hazır hale geleceğini dile getirdi.
Halitpaşa Mahallesi’nde 6 bin metrekarelik bir alanda hem kapalı pazar yeri, hem de değişik bir çalışma ortaya çıkaracaklarını dile getiren Türkyılmaz, “Arasta, yaşam yeri, çarşı ortaya koyacağız. Doğa ile bütünleşmiş, çok katlı yapıları olmayan, sevimli, bizim göreneklerimize uygun arasta tipi çarşı ile kapalı pazar yeri sorununu çözmüş olacağız. Çağdaş bir yaşam alanı olacak. Tüm ihtiyaçların karşılandığı, esnafın ve giden hemşerilerimizin rahat edeceği bir proje ortaya çıkacak” diye konuştu.
ULUSLARARASI KİTAP FUARI
Bu yıl hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında da konuşan Türkyılmaz, “Kitap Fuarı’nın bu yıl ikincisi yapılacak. Uluslararası düzeye ulaşacak. Kitap fuarımız temalıydı. Geçtiğimiz yıl “Gelenler, Gidenler, Kalanlar; Uluslararası Mültecilik ve Göç’ ile ilgili tema vardı. Bu sene yine bir tema ile birlikte İkinci Kitap Fuarımızı uluslararası düzeyde yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gelmesini istediğimiz Nobel Edebiyat Ödülü almış veya aday gösterilmiş uluslararası düzeyde yazarları kentimizde buluşturma çalışmalarımıza başladık. Bunlardan birisi Amin Maalouf olacak” diye konuştu.
MÜTAREKENİN 100. YILI GELİYOR
Tirilye Sanat Evi’nin 2020 programları içinde bitirileceğini açıklayan Türkyılmaz, 17-18 Nisan’da Tarihi Kentler Birliği toplantısının Mudanya’da yapılacağını kaydetti. Yetişmesi durumunda Taş Mektep’in açılışını da o tarihte yapmayı planladıklarını belirten Türkyılmaz, “Göreve geldiğimizden beri kutladığımız ‘Mütareke Etkinlikleri’ coşkusunu artırarak, devam edecek. 100’üncü yıla doğru giderken, etkinliklerin zirvesi kabul edeceğimiz proje ‘Dünya Barış Zirvesi’nin ilçede yapılması. Mütarekeyi imzalayan ülkelerin şu anda devlet adamları, generallerinin yaşayan çocuklarını, torunlarını buluşturup, mütarekeyi yeniden imzalamak, ‘Mudanya’dan Sonsuza Kadar Barış’ diye haykırmak, Dünya Barış Zirvesi’nin Mudanya’da yapılmasına doğru gidilen yolda önemli bir adım olacak” dedi.
FESTİVALLER DEVAM EDECEK
İlçeye soğuk hava deposu, kongre ve fuar merkezi yapılacağını açıklayan Türkyılmaz, kültür-sanat etkinliklerin devam edeceğini vurguladı. Tiyatrodan festivallere kadar birçok programlar yapıldığını anımsatan Türkyılmaz, Sardalya Festivali’ni ilave edeceklerini kaydetti.
KAÇAK YAPI AFFI ZARAR VERDİ
Ekonomik krizden 2019 yılında belediyelerin olumsuz etkilendiklerinin altını çizen Türkyılmaz, en büyük sıkıntının ‘İmar Barışı’ olduğunu kaydetti. Kaçak yapılarla ilgili uygulanan cezaların affedilmesi veya ortadan kalkması nedeniyle kayıp yaşadıklarını dile getiren Türkyılmaz, “Doğal olarak imar mevzuatı gereği alınması gereken harçlar kalkmış oldu. Biz, buna rağmen küçülmeden planladığımız bütün projelerimizi uyguladık. Ekonomik kriz bir an önce çözülürse, bizler de belediye olarak rahat ederiz” diye konuştu.
ÇÖZÜM YERELİ GÜÇLENDİRMEK
İlçe belediyelerinin hak ve ekonomik güçlerinin iyileştirilmesi gerektiğini savunan Türkyılmaz, konuyla ilgili bir çalışmalar yapıldığını ve olumlu sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti. Bütünşehir Yasası ile Büyükşehir’e bağlanan ilçe belediyelerinin birçok hakkının ellerinden alındığını söyleyen Türkyılmaz, ilçe nüfusunun 100 bin olduğunu hatırlatarak, “Yazın 500 binlere, hafta sonu 1 milyon 500 binlere çıkan bir nüfusumuz var. Aynı imkanlarla Bursa’nın yaklaşık dörtte üç nüfusuna hizmet veriyoruz. Bu yasa yapıcıların dönüştüren yöneticilerin bizim gibi ilçelerin durumlarını da göz önünde bulundururlar diye düşünüyorum. Çünkü yerleşik nüfusa göre İller Bankası payı alırken, aslında çok yüksek miktarda insana hizmet veriyoruz. Bu 4-5 aylık süreç belki ama 52 haftanın hafta sonları da Bursa nüfusunun nerdeyse yarıdan fazlasını Mudanyamız’da ağırlıyoruz. Bu da beraberinde birçok sıkıntıyı getiriyor. Bizim görevimiz olmamakla birlikte trafik, otopark ve ulaşımla ilgili sıkıntılar daha da büyütüyor. Bu konuda umarım gereken çalışmalar yapılır. Yerel belediyeleri güçlendirmekle bu sorunlar çözülür” dedi.
TURİZM POTANSİYELİ ARTACAK
Myrelia antik kentinin ortaya çıkması ile birlikte Mudanya’nın turizm potansiyelinin oldukça arttığını söyleyen Türkyılmaz, bu antik kentin ortaya çıkması için mücadeleye devam ettiklerini belirterek, “O sürecin aşılması ile daha da hızlanacak. Pazar yeri kaldırılarak, Müzeler Müdürlüğü kontrolünde çalışmalar devam edecek. Myrelia Antik Kent, müze çalışmaları da bu yıl başlamış olacak. Arkeopark Müzesi çalışmamız, 2020 içinde bazı yerleri ile en azından zamanın ve bürokrasinin bıraktığı süre içinde yapılması gerekenleri yapılarak, Mudanyamız’ın bu tarihi değeri ortaya çıkarılacak” diye konuştu.