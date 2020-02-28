Marmara’nın incisi zeytinin başkenti

Seçim döneminde Gemlik’i ‘Marmara’nın İncisi, Zeytinin Başkenti Yapacağız’ sözü verdiklerini anımsatan Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, bunu gerçekleştirmek için sahil, zeytincilik ve kent genelinde hayata geçirmeyi planladıkları projelerinin bulunduğunu söyledi. Yerli otomobilin Gemlik için prestij olduğunu dile getiren Sertaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ından randevu talep edeceklerini belirterek, “3 numaralı arabayı bize verin diyeceğiz. Gemlik’i seçtiği için teşekkür edeceğiz” dedi.
Uğur Sertaslan
Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, göreve geldiklerinde personeli en efektif şekilde kullanma çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Daha sonra stratejik plan hazırladıklarını belirten Sertaslan, seçim döneminde konuştukları ‘Marmara’nın İncisi, Zeytinin Başkenti’ iddiasını ortaya koyacak bir takım projelerinin olduğunu hatırlattı. O dönemde 62 kalem iş anlattıklarını anımsatan Sertaslan, “Gemlik’e barış ve huzuru getireceğiz dedik. Bu, parayla yapılacak bir iş değil. Herkese eşit mesafede; kimseyi inancından, dini, dili, rengi, mezhep ve meşrebinden ayırmayan, her canlıya hizmet etme inancı vardı. Masanın üstü o kadar boştu ki ne yaparsanız, insanların hoşuna gitti” diye konuştu.
Stratejik plan çalışmalarını yaparken, kamuoyu araştırmaları yaptıklarını söyleyen Sertaslan, “Engelsiz taksiyi hayata geçirsek memnun olur musun? Huzurevi yaparsak mutlu olur musun? Kreş seni memnun eder mi? Halk market seni mutlu eder mi? Kenti doğu-batı aksında yürüten 2 bin 800 metre uzunluğunda dere hattında merkez ile hastaneyi bir araya getiren bir hafif raylıyı beğenir misin? diye yurttaşlara sorduk. Ortaya çıkan memnuniyet derecesine göre sıraya koyduk. Birbirine yakın oranlar olsa da ilk sırada engelsiz taksi projesi geldi” dedi.
Projelerinde ikinci sırada kreş binasının olduğunu ve Nisan ayına kadar açacaklarını açıklayan Sertaslan, 110 çocuk kapasiteli olacağını kaydetti. Burada belirleyicinin anne olacağını ifade eden Sertaslan, “Kreşimizi, asgari ücret seviyesinde çalışan kadınların çocuklarına bakmak adına açıyoruz. Çocuğunu bin 200 liraya tam gün kreşe göndermek yerine ev kadını olmaya mecbur bırakılan kadınları hedefe koyduk. Onların çocuklarına bakacağız. İlk 5 yılı bitirmeden başka mahallelerde de yapmak istiyoruz” diye konuştu.
BİR ELİN VERDİĞİNİ DİĞERİ GÖRMEYECEK
Üçüncü sırada halk marketin yer aldığını açıklayan Sertaslan, burada para kullanılmadan alışveriş yapıldığını kaydetti. Sosyal hizmetler marifetiyle ihtiyaç sahibi insanların belirlendiğini söyleyen Sertaslan, her hanenin büyüğü olan kadına kredi kartı benzeri plastik kart çıkardıklarını belirterek, “O kartla her ay ihtiyacı nispetinde belirlenmiş, kredi miktarı kadar istediği alışverişini yapabilecek. Giyim, yiyecek, temizlik, et orada her şey olacak. Yerini belirledik, projelerini hazırladık. Bir sponsora yaptırıyoruz. Raflar başka, soğutma ünitesi başka bir sponsor ile yapılıyor. Bir elin verdiğini, diğer el görmeyecek” şeklinde konuştu.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ
Kentsel dönüşüm ile ilgili müdürlüğün faaliyete geçtiğini belirten Sertaslan, eski Gemlik diye tabir edilen Yeni Mahalle, Orhaniye, Halitpaşa ve Balık Pazarı Mahalleleri’nin kentsel dönüşüme altlık olacağını açıkladı. Veri çalışmasını bir yükleniciye yaptırdıklarını söyleyen Sertaslan, “Satın alması tamamlandı. Sorunlu alana ben de gittim. Yurttaşlara meseleyi anlattım. 3 ay plan çalışması sürecek. Sonra orada kentsel dönüşüm gerçekleştirebilir miyiz? Kaç ev var? Kaç metrekare? Kaç dükkan var? Kaçı kiracı? Kaçı ev sahibi? Kaçı kentsel dönüşümü destekliyor? Metrekare kaybına, daire azalmasına ya da para vermeye hazır mı? İstekli mi? Bütün bunları ölçüyoruz. Onun üzerinde çözüm üretip, üretemeyeceğimize bakacağız” dedi.
YENİMAHALLE ÖRNEĞİNİ İNCELEDİK
Seçimlerden önce Ankara Yenimahalle’ye gidip incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Sertaslan, burada 5 büyük kentsel dönüşüm projesini incelediğini kaydetti. Burada bin 900’den fazla mülkiyet bulunduğunu ifade eden Sertaslan, “Bir tane mahkeme taşınmış konu yoktu. Belediye bu çalışmayı gerçekleştirirken, vaziyet planında blokların oturacağı yere kadar karar verip, sonra vatandaşla toplantılarını tamamlayıp, müteahhiti buluyordu. İkisini bir araya getiriyordu. Onu örnek aldık” diye konuştu.
ALSANCAK GİBİ OLABİLİR
Marmara’nın İncisi iddiasını hayata geçirmek için 35 bin 700 metrelik sahil şeridinde yapacakları işlerin önemli olduğunun altını çizen Sertaslan, insanların gelmesi için bir takım sebepler yaratmaları gerektiğini vurguladı. Bunun için yetki karmaşası bulunduğunu ifade eden Sertaslan, “Sahiller hükümetin tasarrufu altında, kullanım hakları büyükşehir belediyelerinde gibi bir durum var. Yetki alman, sonra hazineden ilgili kiralama veya satın almayı yapman gerekiyor. Uzun soluklu işler ama ilk adımları atıyoruz. Balık Çarşısı’nı planlıyoruz. İnsanların denize ulaşabileceği, yanında balık ekmek tezgahı olacak şekilde bir mekan; en azından bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. O bölge Alsancak gibi olabilir” diye konuştu.
ZEYTİN ÜRETİM AYAĞI
Zeytin ile ilgili ciddi iddialarının bulunduğunu açıklayan Sertaslan, 5 yılsonunda zeytin üretim ayağında bulunan bir belediye tarif ettiklerini hatırlattı. 2 milyon 469 bin zeytin ağacı varlıkları bulunduğunu belirten Sertaslan, “Bunun en az 3’te 1’ine bakılmadığını tespit ettik. Bu ağaçların aşağı yukarı 10 ile 15 kilogram arasında üretim yeteneği var. 800 bin ağaç, 12 milyon kilogram zeytin üretme ihtimali ile bir yerlerde boş duruyor” dedi.
HERKES ‘GEMLİK ZEYTİNİ BUYMUŞ’ DİYEBİLECEK
Üretimin önemli ayaklardan birisi olan depolama çalışması da yapacaklarını söyleyen Sertaslan, Ticaret Borsası ile birlikte proje yapacaklarını açıkladı. Borsaya yer vereceklerini belirten Sertaslan, “Protokol detaylarını belirleyeceğiz. Hızlıca bir yılı tamamlamadan Ticaret Borsamız ile lisanslı depomuzu yapıyoruz. Devletin çok ciddi destekleri var. Her yıl aynı standartta zeytini sunacağız. Herkes, ‘Gemlik Zeytini buymuş’ diyebilecek. Bu projemiz ile birlikte ‘Marmara’nın İncisi ve Zeytinin Başkenti’ olma iddiasını taşıyacak diye umuyorum” dedi.
GEMLİK İÇİN PRESTİJLİ BİR PROJE
Türkiye’nin yerli otomobilinin üretildiği ilçe ve onun belediye başkanı olmanın memnuniyet verici olduğunu söyleyen Sertaslan, bunun Gemlik için prestijli bir iş olduğunu kaydetti. Yapılacak yatırıma hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Sertaslan, “Bende 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi televizyondan öğrendim. Orada 4 bin 350 kişinin çalışacağı, altlık olacak yan sanayi yatırımlarının toplamda 20 bin kişiye istihdam olanağı bulunacağı açıklandı. Bu, ‘Ne zaman olur? Nasıl olur? Yan sanayi burada mı, başka bir yerde mi olur?’, insanlar buna bakmaz. Türkiye’nin her yerinde işe ihtiyacı olanların bir gözü Gemlik’te artık” diye konuştu.
GÖÇ BASKISI OLUŞTURABİLİR
Bu durumun Gemlik’te bir göç baskısı oluşturabileceğini söyleyen Sertaslan, önce şehrin planlanması gerektiğinin altını çizdi. İki yılın kısa bir süre olduğunu vurgulayan Sertaslan, “Gemlik gibi tarımsal alanları için özel yasası bulunan, zeytinle donatılmış bir şehrin kendi kendine yapabilmesi çok kolay değil. Bizim Kuzey Planı çalışmamız var. 5 binliği 2007’de yapılmış. Biz, hala inşaata açamamışız. Cumhurbaşkanı’nın ağzından yerli otomobilin Gemlik’te kurulacak sözü çıkar çıkmaz, imar müdürlüğünü çevirdim. ‘İlgili arkadaşları al getir buraya’ dedim. Özel kalem müdürü ile 5’inci dakikada toplantı halindeydik. ‘5 binlik sınırlar içinde bulunan bütün alanların listesini getirin, ne problemler yaşıyoruz? Bu alanlarda kaç kişiyi yaşatabiliriz? Yeni imar alanı açmadan mevcut alanları inşaata açabildiğimiz anda ne büyüklükte insan kaynağını yaşatabileceğimiz yerimiz var çalışın’ dedim. Mevcut yerlerde hiç kat değişikliği olmadan, mahkemelerle önü tıkanmış alanların sorunun çözülmesi halinde 85 bin ile 100 bin arasında yurttaşı barındırabileceğini gördük. Bu bizi rahatlattı” dedi.
CUMHURBAŞKANI’NA TEŞEKKÜR EDECEĞİZ
3 NUMARALI ARABAYA İSTEYECEĞİZ
Gemlik’teki insan kaynağı verilerini de çıkardıklarını belirten Sertaslan, buradaki insan kaynağının değerlendirilmesi talebini aktaracaklarını kaydetti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ından randevu talep edeceklerini ifade eden Sertaslan, “3 numaralı arabayı bize verin diyeceğiz. İmar planlarının sorunlarının temizlenmesi ve yürüyebilmesi noktasında bir kararname gerekirse çıkarması için sunum yapacağız. Gemlik’i seçtiği için teşekkür edeceğiz” dedi.
Marmara’nın incisi zeytinin başkenti
Seçim döneminde Gemlik’i ‘Marmara’nın İncisi, Zeytinin Başkenti Yapacağız’ sözü verdiklerini anımsatan Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, bunu gerçekleştirmek için sahil, zeytincilik ve kent genelinde hayata geçirmeyi planladıkları projelerinin bulunduğunu söyledi. Yerli otomobilin Gemlik için prestij olduğunu dile getiren Sertaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ından randevu talep edeceklerini belirterek, “3 numaralı arabayı bize verin diyeceğiz. Gemlik’i seçtiği için teşekkür edeceğiz” dedi.
Uğur Sertaslan
Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, göreve geldiklerinde personeli en efektif şekilde kullanma çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Daha sonra stratejik plan hazırladıklarını belirten Sertaslan, seçim döneminde konuştukları ‘Marmara’nın İncisi, Zeytinin Başkenti’ iddiasını ortaya koyacak bir takım projelerinin olduğunu hatırlattı. O dönemde 62 kalem iş anlattıklarını anımsatan Sertaslan, “Gemlik’e barış ve huzuru getireceğiz dedik. Bu, parayla yapılacak bir iş değil. Herkese eşit mesafede; kimseyi inancından, dini, dili, rengi, mezhep ve meşrebinden ayırmayan, her canlıya hizmet etme inancı vardı. Masanın üstü o kadar boştu ki ne yaparsanız, insanların hoşuna gitti” diye konuştu.
Stratejik plan çalışmalarını yaparken, kamuoyu araştırmaları yaptıklarını söyleyen Sertaslan, “Engelsiz taksiyi hayata geçirsek memnun olur musun? Huzurevi yaparsak mutlu olur musun? Kreş seni memnun eder mi? Halk market seni mutlu eder mi? Kenti doğu-batı aksında yürüten 2 bin 800 metre uzunluğunda dere hattında merkez ile hastaneyi bir araya getiren bir hafif raylıyı beğenir misin? diye yurttaşlara sorduk. Ortaya çıkan memnuniyet derecesine göre sıraya koyduk. Birbirine yakın oranlar olsa da ilk sırada engelsiz taksi projesi geldi” dedi.
Projelerinde ikinci sırada kreş binasının olduğunu ve Nisan ayına kadar açacaklarını açıklayan Sertaslan, 110 çocuk kapasiteli olacağını kaydetti. Burada belirleyicinin anne olacağını ifade eden Sertaslan, “Kreşimizi, asgari ücret seviyesinde çalışan kadınların çocuklarına bakmak adına açıyoruz. Çocuğunu bin 200 liraya tam gün kreşe göndermek yerine ev kadını olmaya mecbur bırakılan kadınları hedefe koyduk. Onların çocuklarına bakacağız. İlk 5 yılı bitirmeden başka mahallelerde de yapmak istiyoruz” diye konuştu.
BİR ELİN VERDİĞİNİ DİĞERİ GÖRMEYECEK
Üçüncü sırada halk marketin yer aldığını açıklayan Sertaslan, burada para kullanılmadan alışveriş yapıldığını kaydetti. Sosyal hizmetler marifetiyle ihtiyaç sahibi insanların belirlendiğini söyleyen Sertaslan, her hanenin büyüğü olan kadına kredi kartı benzeri plastik kart çıkardıklarını belirterek, “O kartla her ay ihtiyacı nispetinde belirlenmiş, kredi miktarı kadar istediği alışverişini yapabilecek. Giyim, yiyecek, temizlik, et orada her şey olacak. Yerini belirledik, projelerini hazırladık. Bir sponsora yaptırıyoruz. Raflar başka, soğutma ünitesi başka bir sponsor ile yapılıyor. Bir elin verdiğini, diğer el görmeyecek” şeklinde konuştu.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ
Kentsel dönüşüm ile ilgili müdürlüğün faaliyete geçtiğini belirten Sertaslan, eski Gemlik diye tabir edilen Yeni Mahalle, Orhaniye, Halitpaşa ve Balık Pazarı Mahalleleri’nin kentsel dönüşüme altlık olacağını açıkladı. Veri çalışmasını bir yükleniciye yaptırdıklarını söyleyen Sertaslan, “Satın alması tamamlandı. Sorunlu alana ben de gittim. Yurttaşlara meseleyi anlattım. 3 ay plan çalışması sürecek. Sonra orada kentsel dönüşüm gerçekleştirebilir miyiz? Kaç ev var? Kaç metrekare? Kaç dükkan var? Kaçı kiracı? Kaçı ev sahibi? Kaçı kentsel dönüşümü destekliyor? Metrekare kaybına, daire azalmasına ya da para vermeye hazır mı? İstekli mi? Bütün bunları ölçüyoruz. Onun üzerinde çözüm üretip, üretemeyeceğimize bakacağız” dedi.
YENİMAHALLE ÖRNEĞİNİ İNCELEDİK
Seçimlerden önce Ankara Yenimahalle’ye gidip incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Sertaslan, burada 5 büyük kentsel dönüşüm projesini incelediğini kaydetti. Burada bin 900’den fazla mülkiyet bulunduğunu ifade eden Sertaslan, “Bir tane mahkeme taşınmış konu yoktu. Belediye bu çalışmayı gerçekleştirirken, vaziyet planında blokların oturacağı yere kadar karar verip, sonra vatandaşla toplantılarını tamamlayıp, müteahhiti buluyordu. İkisini bir araya getiriyordu. Onu örnek aldık” diye konuştu.
ALSANCAK GİBİ OLABİLİR
Marmara’nın İncisi iddiasını hayata geçirmek için 35 bin 700 metrelik sahil şeridinde yapacakları işlerin önemli olduğunun altını çizen Sertaslan, insanların gelmesi için bir takım sebepler yaratmaları gerektiğini vurguladı. Bunun için yetki karmaşası bulunduğunu ifade eden Sertaslan, “Sahiller hükümetin tasarrufu altında, kullanım hakları büyükşehir belediyelerinde gibi bir durum var. Yetki alman, sonra hazineden ilgili kiralama veya satın almayı yapman gerekiyor. Uzun soluklu işler ama ilk adımları atıyoruz. Balık Çarşısı’nı planlıyoruz. İnsanların denize ulaşabileceği, yanında balık ekmek tezgahı olacak şekilde bir mekan; en azından bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. O bölge Alsancak gibi olabilir” diye konuştu.
ZEYTİN ÜRETİM AYAĞI
Zeytin ile ilgili ciddi iddialarının bulunduğunu açıklayan Sertaslan, 5 yılsonunda zeytin üretim ayağında bulunan bir belediye tarif ettiklerini hatırlattı. 2 milyon 469 bin zeytin ağacı varlıkları bulunduğunu belirten Sertaslan, “Bunun en az 3’te 1’ine bakılmadığını tespit ettik. Bu ağaçların aşağı yukarı 10 ile 15 kilogram arasında üretim yeteneği var. 800 bin ağaç, 12 milyon kilogram zeytin üretme ihtimali ile bir yerlerde boş duruyor” dedi.
HERKES ‘GEMLİK ZEYTİNİ BUYMUŞ’ DİYEBİLECEK
Üretimin önemli ayaklardan birisi olan depolama çalışması da yapacaklarını söyleyen Sertaslan, Ticaret Borsası ile birlikte proje yapacaklarını açıkladı. Borsaya yer vereceklerini belirten Sertaslan, “Protokol detaylarını belirleyeceğiz. Hızlıca bir yılı tamamlamadan Ticaret Borsamız ile lisanslı depomuzu yapıyoruz. Devletin çok ciddi destekleri var. Her yıl aynı standartta zeytini sunacağız. Herkes, ‘Gemlik Zeytini buymuş’ diyebilecek. Bu projemiz ile birlikte ‘Marmara’nın İncisi ve Zeytinin Başkenti’ olma iddiasını taşıyacak diye umuyorum” dedi.
GEMLİK İÇİN PRESTİJLİ BİR PROJE
Türkiye’nin yerli otomobilinin üretildiği ilçe ve onun belediye başkanı olmanın memnuniyet verici olduğunu söyleyen Sertaslan, bunun Gemlik için prestijli bir iş olduğunu kaydetti. Yapılacak yatırıma hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Sertaslan, “Bende 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi televizyondan öğrendim. Orada 4 bin 350 kişinin çalışacağı, altlık olacak yan sanayi yatırımlarının toplamda 20 bin kişiye istihdam olanağı bulunacağı açıklandı. Bu, ‘Ne zaman olur? Nasıl olur? Yan sanayi burada mı, başka bir yerde mi olur?’, insanlar buna bakmaz. Türkiye’nin her yerinde işe ihtiyacı olanların bir gözü Gemlik’te artık” diye konuştu.
GÖÇ BASKISI OLUŞTURABİLİR
Bu durumun Gemlik’te bir göç baskısı oluşturabileceğini söyleyen Sertaslan, önce şehrin planlanması gerektiğinin altını çizdi. İki yılın kısa bir süre olduğunu vurgulayan Sertaslan, “Gemlik gibi tarımsal alanları için özel yasası bulunan, zeytinle donatılmış bir şehrin kendi kendine yapabilmesi çok kolay değil. Bizim Kuzey Planı çalışmamız var. 5 binliği 2007’de yapılmış. Biz, hala inşaata açamamışız. Cumhurbaşkanı’nın ağzından yerli otomobilin Gemlik’te kurulacak sözü çıkar çıkmaz, imar müdürlüğünü çevirdim. ‘İlgili arkadaşları al getir buraya’ dedim. Özel kalem müdürü ile 5’inci dakikada toplantı halindeydik. ‘5 binlik sınırlar içinde bulunan bütün alanların listesini getirin, ne problemler yaşıyoruz? Bu alanlarda kaç kişiyi yaşatabiliriz? Yeni imar alanı açmadan mevcut alanları inşaata açabildiğimiz anda ne büyüklükte insan kaynağını yaşatabileceğimiz yerimiz var çalışın’ dedim. Mevcut yerlerde hiç kat değişikliği olmadan, mahkemelerle önü tıkanmış alanların sorunun çözülmesi halinde 85 bin ile 100 bin arasında yurttaşı barındırabileceğini gördük. Bu bizi rahatlattı” dedi.
CUMHURBAŞKANI’NA TEŞEKKÜR EDECEĞİZ
3 NUMARALI ARABAYA İSTEYECEĞİZ
Gemlik’teki insan kaynağı verilerini de çıkardıklarını belirten Sertaslan, buradaki insan kaynağının değerlendirilmesi talebini aktaracaklarını kaydetti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ından randevu talep edeceklerini ifade eden Sertaslan, “3 numaralı arabayı bize verin diyeceğiz. İmar planlarının sorunlarının temizlenmesi ve yürüyebilmesi noktasında bir kararname gerekirse çıkarması için sunum yapacağız. Gemlik’i seçtiği için teşekkür edeceğiz” dedi.