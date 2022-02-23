Kendi enerjimizi üretelim kalkan oluşturalım

Ülkemizin güneş enerjisinde çok ciddi bir potansiyeli olduğunu ancak verilere baktığımızda yeterince iyi kullanamadığımızı söyleyen EMO Bursa Şubesi Başkanı Burak Özgen, “Enerjimizin yaklaşık yüzde 35’i doğalgaz olmak üzere yaklaşık yüzde 55’i ithal kaynaklardan sağlanmaktadır. Son yaşanan doğalgaz krizi ile sanayiye verilen elektriğin 3 gün boyunca kısıtlanması, bizlere ithal hammaddeli enerji üretimi yerine güneş gibi doğal kaynaklara yönelmemiz gerektiğini bir kez daha göstermiştir” dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesi Başkanı Burak Özgen, dünya üzerindeki nüfus artışı, hızlı kentleşme ve sanayileşmenin enerjiye olan talebi artırdığını belirterek, klasik enerji kaynaklarının yanında yeni enerji kaynaklarının değerlendirilmesinin önemine işaret etti. Sanayileşme ile ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve kaynak arayışının, geçmişten günümüze politik, sosyal ve ekonomik sorunlara neden olduğunu söyleyen Özgen, “Elektrik enerjisi günümüzde insanlar için temel bir ihtiyaç maddesi olup, toplumların da ortak gereksinimidir. Bu nedenle enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunulması gerekir” diye konuştu.

Enerji talebinin büyük ölçüde fosil yakıtlardan karşılandığını hatırlatan Özgen, sonuçlarının küresel ısınma ve çevre kirliliği sorunlarını ortaya çıkardığını kaydetti. Özgen, fosil yakıtların önümüzdeki 50 yıl içinde tükeneceği öngörüsünün yenilenebilir enerji çalışmalarının yaygınlaşmasına neden olduğunu vurguladı.

ÇİN İLK SIRADA

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş enerjisinin, sağladığı avantajlar ve ekonomik getirisi nedeniyle dünyada güneş enerjisi kullanım oranının arttığına dikkat çeken Özgen, “Dünya geneline baktığımızda bu alanda Çin ilk sırada yer almaktadır. Avrupa’da ise Almanya son yıllarda yaptığı yatırımlar ile en fazla güneş enerjisi ile elektrik üreten ülkeler sıralamasında en üst sıradadır” diye konuştu.

ALMANYA BİZDEN FAZLA ÜRETİYOR

Ülkelerin güneşlenme sürelerine bakıldığında Almanya’nın coğrafi konumu nedeniyle verimsiz bir bölgede olduğunu vurgulayan Özgen, “Buna rağmen yaptığı yatırımlar ile ihtiyacı olan enerjiyi güneşten karşılama yönünden Avrupa’da zirvededir. Almanya günlük ortalama 4,38 saat, yıllık 1600 saat güneşten yararlanırken, ülkemizde ise toplam güneşlenme süresi günlük 7,5 saati, yılda ise 2.741 saati bulmaktadır. Almanya’da; 1 MW’lık bir GES, yılda ortalama 994000 kWh elektrik üretiyor ve Almanya’nın kurulu gücü yaklaşık 53.783 MW civarında. Türkiye’de ise; 1 MW’lık bir GES, yılda ortalama 1540000 kWh elektrik üretiyor ve ülkemizin kurulu gücü yaklaşık 6.667 MW civarındadır. Özetleyecek olursa ülkemize oranla çok daha az güneşten yararlanan Almanya’nın güneş enerjisi üretimi ülkemizden çok daha fazladır” dedi.

İÇ ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ŞANSLI