Kendi enerjimizi üretelim kalkan oluşturalım

Enerji bağımlılığı konusuna iki açıdan bakılması gerektiğini söyleyen Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, ilkinin ‘Nasıl daha az tüketiriz?’, diğerinin ise ‘Hangi alternatif enerjilerden faydalanabiliriz?’ sorularının yanıtları olduğunu kaydetti.
Türkiye’nin enerji arzının yüzde 29,1 ile kömür, yüzde 28,6 ile petrol ve yüzde 25,7 ile doğal gazdan sağlandığını dile getiren Çağan, “Binalarda kullanılan enerji miktarı, sanayide kullanılandan daha fazladır. Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) çalışmasına göre konutlarda yapılacak iyileştirmelerle 7 milyar dolar civarında enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Bu da 50 milyar dolar, enerji ithalatımızın yüzde 14’üne denk geliyor” diye konuştu.
BİLİNÇLENME ARTTIRILMALI
Sanayi tarafında özellikle tekstil boyahanelerinde doğru ekipman seçimi ve doğru proses kullanarak enerji kullanımının büyük oranda azaltılabileceğine dikkat çeken Çağan, “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve dünyada oluşan enflasyon sıkıntısı gerek konutlarda, gerekse de sanayide enerji verimliliği konusunda bilinçlenmeyi mecbur kılacaktır” dedi.
ALTERNATİF ENERJİ
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesi Başkanı Burak Özgen, dünya üzerindeki nüfus artışı, hızlı kentleşme ve sanayileşmenin enerjiye olan talebi artırdığını belirterek, klasik enerji kaynaklarının yanında yeni enerji kaynaklarının değerlendirilmesinin önemine işaret etti. Sanayileşme ile ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve kaynak arayışının, geçmişten günümüze politik, sosyal ve ekonomik sorunlara neden olduğunu söyleyen Özgen, “Elektrik enerjisi günümüzde insanlar için temel bir ihtiyaç maddesi olup, toplumların da ortak gereksinimidir. Bu nedenle enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunulması gerekir” diye konuştu.
Enerji talebinin büyük ölçüde fosil yakıtlardan karşılandığını hatırlatan Özgen, sonuçlarının küresel ısınma ve çevre kirliliği sorunlarını ortaya çıkardığını kaydetti. Özgen, fosil yakıtların önümüzdeki 50 yıl içinde tükeneceği öngörüsünün yenilenebilir enerji çalışmalarının yaygınlaşmasına neden olduğunu vurguladı.
ÇİN İLK SIRADA
Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş enerjisinin, sağladığı avantajlar ve ekonomik getirisi nedeniyle dünyada güneş enerjisi kullanım oranının arttığına dikkat çeken Özgen, “Dünya geneline baktığımızda bu alanda Çin ilk sırada yer almaktadır. Avrupa’da ise Almanya son yıllarda yaptığı yatırımlar ile en fazla güneş enerjisi ile elektrik üreten ülkeler sıralamasında en üst sıradadır” diye konuştu.
ALMANYA BİZDEN FAZLA ÜRETİYOR
Ülkelerin güneşlenme sürelerine bakıldığında Almanya’nın coğrafi konumu nedeniyle verimsiz bir bölgede olduğunu vurgulayan Özgen, “Buna rağmen yaptığı yatırımlar ile ihtiyacı olan enerjiyi güneşten karşılama yönünden Avrupa’da zirvededir. Almanya günlük ortalama 4,38 saat, yıllık 1600 saat güneşten yararlanırken, ülkemizde ise toplam güneşlenme süresi günlük 7,5 saati, yılda ise 2.741 saati bulmaktadır. Almanya’da; 1 MW’lık bir GES, yılda ortalama 994000 kWh elektrik üretiyor ve Almanya’nın kurulu gücü yaklaşık 53.783 MW civarında. Türkiye’de ise; 1 MW’lık bir GES, yılda ortalama 1540000 kWh elektrik üretiyor ve ülkemizin kurulu gücü yaklaşık 6.667 MW civarındadır. Özetleyecek olursa ülkemize oranla çok daha az güneşten yararlanan Almanya’nın güneş enerjisi üretimi ülkemizden çok daha fazladır” dedi.
İÇ ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ŞANSLI
Karacabey’de 1995 yılında kurulan MSK Çelik Dövme Firması, 22 kişilik istihdamı ile faaliyetine başladı. Firma, otomotiv sanayiye yönelik sıcak çelik dövme işleri yapıyordu. Otomotiv gelişince farklı firmalardan da talep gelmeye başladı. İş potansiyeli artınca, yatırım yapmaları gerekti. Karacabey Otogar Bölgesi’ndeki küçük ölçekli yerden, Bursa - Karacabey Yolu üzerindeki daha büyük bir yere taşındılar. Büyük bir fabrika kurdular.
Yeni yerlerinde üretim, siparişler ve istihdam yükseldi. Bu sürece ihracatı nasıl ekleyebileceklerini düşünmeye başladılar. Bir personel istihdam ederek, konuya odaklandılar. Firma sahibi Murat Kazangil’in daha önce katıldığı fuarlardaki bağlantıları ile ilk ihracat Almanya’ya yapıldı. Yurt dışı kapısı açıldı. Bu iş onları heyecanlandırdı. Hem yurt içi, hem yurt dışındaki potansiyel ve pastadan pay alabileceklerini görünce bu defa yatırıma yöneldiler.
VERİMLİLİK ÇAĞRISI
BEBKA’nın ilk kuruluş yıllarıydı. Yatırım başvurusu için çağrı açıyorlardı. Verimlilik üzerine bir konu başlığı vardı. Ondan yararlanmak istediler. Üretim sürecini ele aldılar. Üretim safhalarında parçaları bir kalıp içine koyuyorlardı. Malzemeye presler vasıtasıyla baskı uygulayarak şekillendiriyorlardı. ‘Bir parçayı aynı anda vurarak, neden daha fazla üretmeyelim?’ diye sorgulamaya başladılar. Kalıbı biraz daha büyütebilirlerdi. BEBKA’nın bu konudaki çağrısına karşı bir proje sundular. Bir tezgah ve onun öncesinde bir ön şekillendirici makine satın almayı planlıyorlardı.
ARAŞTIRMA YAPTILAR
Bu makinelerin en uygunu Çin’deydi. Almanya’da üretilen makinelerin ciddi fiyat farkı vardı. Konuyla ilgili Çin’e birkaç kere gittiler. Araştırma yaptılar. Maliyet, firmaya uygunluk, uygulama aşamasında firma ile yapacakları sözleşmeler, oraya yapacakları ödemeleri değerlendirdiler. Çin’deki firmadan prosedürleri yerine getirmelerini istediler. Teklif vermelerini ve bankaya ön sipariş bedeli yatırma zorunluluğunu aktarmaları konusunda biraz zorlandılar. Ancak anlaştılar. Çin’den o tezgahların gelmesi yaklaşık 1,5 ay sürdü. Makine alımı ile enerji verimliliği sağladılar.
Son yıllarda çevreye saygılı ve ekonomik olarak daha makul olan yenilenebilir enerjiye talep artıyor. İşletmelerin yanı sıra bireysel olarak talep edenler de oluyor. Bireysel kullanıcılara örnek olarak iş dünyasından geçtiğimiz dönem BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay’ı verebiliriz. Evinin çatısına kurduğu güneş panelleri sayesinde tüketeceği elektriği üretiyor. Yaptığımız görüşmede Türkay’ın evinde gerçekleştirdiği bu girişimi ve genel olarak yenilenebilir enerjiye bakışını konuştuk.
GERİ DÖNÜŞÜNÜ DÜŞÜNMEDİM
Enerji yatırımlarının uzun vadeli olduğunu hatırlatan Türkay, bunu genelde 5 ile 12 senede geri ödemesi olan yatırımlar olarak tanımladı. Yatırımın ticari anlamda geri dönüşünün çok önemli olduğuna dikkat çeken Türkay, “Ama kendi evinizden bahsettiğinizde burada daha çok işin maneviyatı devreye giriyor. Ben kendi evime yaptırırken, hiç geri dönüşünü düşünmedim” dedi.
HERKESE ÖVÜNEREK ANLATIYORUM
Bütün çatılar boş. Güneş yatırımları sanayide 6,5-7 yılda geri dönüyor” dedi.
Araçlarda da bir dönüşüm yaşandığını anımsatan Aktuğ, “2024’ten sonra elektrikli araçlarla birlikte ihtiyacımız yüzde 40 artacak. Gemlik’e TOGG’u getirdik deyip takacak fiş bulamazsan olmaz. Elektrik alt yapısı, üretim, trafoların düzenlenmesi, dağıtım şebekeleri altyapısının güçlendirilmesi lazım” diye konuştu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Üyesi, 21’inci Enerji Komite Üyesi Elektrik Mühendisi Erdal Aktuğ, elektrik zamlarının ülke gündemine oturduğunu, sonrasında yaşanan elektrik kesintilerinin enerji konusunu tekrar gündeme taşıdığını anımsattı. Yaşanan zam ve kesintide birçok etkenin bulunduğunu ifade eden Aktuğ, birinci nedenin dışarıya bağımlı olmamız olduğunu dile getirdi.
ikinci nedeni enerji yönetimindeki eksiklikler olarak dile getiren Aktuğ, yönetim zafiyetinin yaşandığını kaydetti. Planlama eksikliğinden bahseden Aktuğ, “Yakın zamanda yaşadığımız olaydan örnek vereyim. Tekirdağ ve Tuz Gölü’nde doğal gaz depolama alanımız var. Bu bölgeler çok önemli. Daha fazlası yapılmalı. İran, doğal gazı bir hafta kesti. Doğal gaz kullanımımızı yüzde 40 indirdik. Bursa’ya yaklaşık 1 milyar TL’ye mal olacak bir zarara sebep oldu. Belirttiğim iki kaynak, bize 15 gün yetecek kadardı. Neden bunu kullanamadık? Plansızlık ve yönetimsizlik burada başlıyor. Enerjiyi yönetenler yaz aylarında ya da ihtiyaç olmayan aylarda bu depodaki doğal gazı kullandılar. İhtiyacımız olduğu anda doğal gaz kalmadı” diye konuştu.
Üçüncü nedenin dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi olduğunu söyleyen Aktuğ, önceden TEDAŞ olarak bunu devletin yaptığını hatırlatarak, “Şu anda dağıtım şirketleri üzerinden alınan fonlar, enerji payları, KDV, dağıtım bedeli, özel tüketim bedelini, elektriğin üstüne giydirdiler. Dağıtım şirketleri kesime giden piliç gibi hantallaştı, şişti. Özelleşmeseydi ve devlet yönetseydi, hem paralar devlette kalırdı, hem de dağıtım şirketleriyle bu sıkıntıyı yaşamazdık. Şimdi TEİAŞ’ın özelleştirilmesinden bahsediliyor. Bu mutlaka durdurulmalı” dedi.
KADEMELENDİRME VE YATIRIM
Enerji kullanımındaki ücretlendirmede birinci kademeye tekrar bakılması gerektiğini vurgulayan Aktuğ, “İkinci kademe ona göre değerlendirilmeli. İkinci kademe önemli çünkü insanları tasarrufa iletiyor. O da olmalı. Bir ailenin normal tüketimi nedir? Hesabını kitabını yapıp, tekrar tekrar bakılmamalı. Evlerimizde ortak kullanım dediğimiz merdiven altı, asansör boşluğu gibi yerler daha önce dağıtım şirketleri özelleşene kadar birinci mesken ucuz tarifeydi. Özelleşme ile birlikte pahalı tarifeye geçildi. Aradaki fark dağıtım şirketlerinde kaldı. Dağıtım şirketleri de buradan kazandıkları paraları, yatırıma altyapıya harcamadılar. Yatırım sorunları nedeniyle Isparta’da kesinti yaşandı. ‘Kazandıysan yatırım yapman gerekiyor’ diye EPDK Özelleştirme Kanunu’nun bir maddesinde yazdı. Sıkıntılardan birisi de bu” dedi.
Nilüfer Belediyesi, 2014 yılında Avrupa Komisyonu’nun enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklan konularında çalışan belediyeleri desteklemek üzere oluşturduğu ‘Belediye Başkanlan Sözleşmesi’ni imzaladı. Bu sözleşmedeki hedef 2020 yılına kadar karbon emisyonlarının yüzde 20 oranında azaltılmasıydı. Aynı zamanda enerjiye olan talebin yüzde 20 azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının da yüzde 20 oranında artırılması da hedefler arasındaydı. Nilüfer Belediyesi bu 6 yıllık süreçte tüketimlerini takip etti ve 2020 itibariyle yüzde 16’nın üzerinde bir emisyon azaltımı sağladı.
Nilüfer Belediyesi, başkanlar sözleşmesindeki yeni hedef olan 2030 yılına kadar yüzde 40 karbon emisyonu azaltım taahhüdünü de yeniledi. Nilüfer Belediyesi’nin yeni hedefi, 2030’a kadar yüzde 40 emisyon azaltımını yakalamak olarak açıklandı.
Nilüfer Belediyesi, kısa bir süre önce kentteki tüm paydaşlarını da dahil ederek Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planı Çalıştayı düzenlemişti. Bu Çalıştay’ın sonunda Nilüfer’deki sera gazı azaltım ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini içeren ‘Nilüfer Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planı’ hazırlandı.
İHALEYE ÇIKILACAK
Nilüfer Belediyesi’nin, kentte yenilenebilir enerji kaynaklan kullanımının arttırılmasına dair İller Bankası’na yaptığı kredi başvurusu olumlu sonuçlandı. Bu kredi ile yakın zamanda Güngören’de 1 megavat kapasiteli bir güneş enerji santralinin ihalesine çıkılacak.
GES PROJELERİ
Aynı zamanda sıcak su ihtiyacını da karşılıyor. Başlattıkları yatırımı “doğaya saygılı hizmet modeli” olarak yorumlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Günümüzde enerji, dünyanın ve insanlığın en hayati ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir” dedi.
Yıllık enerji giderlerinin artması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve Veysel Karani Mahallesi’nde inşa edilen modern kurban satış kompleksinin çatısına güneş enerjisi santrali kurdu. Kurban satış alanının çatısının üzerinde toplam 20 bin metrekarelik alana toplam 4016 adet güneş paneli yerleştiriliyor. Kurulan santral, günlük 1000 kWa üretim kapasitesine sahip olacak. Bu santral sayesinde, yılda ortalama 1 milyon 650 bin kWh (kilo Watt saat) enerji üretilecek. Üretilen elektrik enerjisinin yıllık yaklaşık 2 milyon 600 bin TL getirisi olacak. Ülkemizin yerli ve yenilenebilir kaynaklarının değerlendirilmesine önemli katkı sağlayacak olan Güneş Enerji Santrali sayesinde, fosil yakıtlara göre 1.155 ton karbondioksit sera gazının atmosfere salınımı engellenmiş olacak ve yaklaşık 57 bin 750 ağaç doğaya kazandırılmış olacak.
SICAK SU DA ELDE EDİLİYOR
Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin de çatısına güneş enerji panelleri ve sıcak su panelleri yerleştirdi. Çatıda yer alan 10 sıcak su paneli 80 kWa sıcak su sağlıyor. Elde edilen sıcak su bina müze içerisindeki musluklara veriliyor. Fazladan sıcak su ise müzenin ısıtma sistemine aktarılıyor. Müzenin üzerinde yer alan 50 güneş paneli ise günlük 17 kWa üretim kapasitesine sahip. Yıllık yaklaşık 55 bin TL’lik enerji üretimine sahip olan güneş panellerinden üretilen enerji, müzenin enerji tüketiminde kullanılıyor.
Enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hedefiyle daha önce BUSKİ’ye ait arıtma tesisleri ve su depolarının üzerine yerleştirilen güneş panelleri ile elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerji Santrali (GES) projelerine şimdi de kent içindeki metro duraklarını ekledi. Büyükşehir Belediyesi ve TEK Enerji işbirliğinde 30 Bursaray istasyonunun çatısına yıllık yaklaşık 2 megavat kapasiteli santral kurulacak. Toplam 30 metro istasyonunun çatı ve üst örtülerini kapsayan proje kapsamında Acemler Bursaspor İstasyonu ile Organize Sanayi İstasyonlarındaki uygulamalar tamamlanırken, kalan istasyonlar da kısa sürede enerji istasyonuna dönüşecek. Santrallerin kurulumu, devreye alınması, UEDAŞ kabulü, 10 yıllık bakım-onarımı, sigortalanması, garantisi, sistem işletim bedeli, proje bedeli, başvuru bedelleri gibi ek masrafların ödenmesi yüklenici firma tarafından yapılacak ve sistem 10 yıl sonra tamamen Burulaş’a devredilecek.
TASARRUF DA SAĞLANACAK
Burulaş’a sözleşme gereğince, 10 sene boyunca yapılan üretimden gelir paylaşımı modeli uygulanacak. Bu modelde elektrik üretiminde ulusal tarifedeki maliyetten minimum yüzde 16,8 tasarruf sağlanacak. Böylece 10 yılda toplam 1 milyon 394 bin TL’lik enerji bedelinden net tasarruf yapılırken, 17 milyon TL’lik tesis de ücretsiz olarak Burulaş’ın işletmesine geçecek. Bu sayede projeden kazanım 18.4 milyon TL’ye çıkarken, toplam 30 istasyonda güneşten elde edilecek elektrik enerjisiyle istasyon iç ihtiyaçlarının yüzde 47’si güneş enerjisinden karşılanacak. 10 yıllık süre baz alındığında istasyonların 45 milyon kilovatsaat olan enerji ihtiyacının 21 milyon kilovatsaati güneşten karşılanacak ve böylelikle 17 milyon TL’lik tasarruf sağlanacak.
DİĞER GES YATIRIMLARI
Metro istasyonlarının yanı sıra proje kapsamında büyükşehir yeni hizmet binası çatısı ile açık otoparkına, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin çatısına toplam 4.4 megavat, Muradiye Su Fabrikası’nın çatısına da 1,8 megavatlık GES yatırımı kurulacak.
Kurucusu Ahmet Necati Yılmaz’ın isminin baş harflerini taşıyan Any Tekstil, dokuma üzerine faaliyete başladı. İkinci kalem olarak boyahane ihtiyacı ortaya çıktı. Ürettiği malların boyanması konusunda entegre tesis kurmayı hedefleyerek, harekete geçtiler. Yıllar itibariyle büyümesini sürdüren işletme, ilerleyen süreçte farklı firmaların da boya işlemlerini gerçekleştirerek, ihtiyaca cevap verdi. Ahmet Necati Yılmaz’ın 2007 yılında vefat etmesinin ardından yerine kızı Nesrin Yılmaz geçti.
Firma içerisinde projeleri takip eden genç ve dinamik bir takım vardı. Bu süreçte BEBKA’nın açtığı konu başlıklarını gördüler. İçeriğini incelediler. Firmanın gider kalemleri arasında ilk sırada enerji yer alıyordu. Buradan elde edecekleri tasarruf da rekabet gücünü doğrudan olumlu etkileyecekti. Aynı zamanda farklı ve çeşitli üretim imkanına da kavuşacaklardı. Bunları da göz önünde bulundurarak, BEBKA’nın enerji verimliliği ile ilgili başlığına odaklandılar. Enerji ve verimlilik ile ilgili farkındalıkları bu proje ile başladı.
GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ
Yaptıkları çalışmalar neticesinde 2015 yılında ‘Boyahane Enerji Geri Kazanım Projesi’ni sundular. Projede boyama makinelerinden çıkan atık suyu kanalizasyon veya geri dönüşüme atmayacaklardı. Bir depoda bu suyun enerjisini alıp, temiz suya nakledeceklerdi. Bu sayede atık sudan geri kazanım elde etmiş olacaklardı. Böylece kazanı 60 derece ısıya ulaştırmak için ekstra çaba gösterilmeyecek, enerji de tüketilmeyecekti. Aynı zamanda yüzde 23,5 ile 30 arasında doğal gaz tasarrufu sağlanacaktı.
FİRMANIN ÖNÜNÜ AÇTI
Proje 747 bin 640 TL değerindeydi. Bunun yüzde 50’sini destek aldılar. Daha sonra da uygulamaya geçildi. Bu proje firmanın önünü açtı. Ardından başka projeler de bunu takip etti. Gerek rekabet gücü, gerek işletmedeki makinelerin yenilenmesi ve enerji tasarruflu modele dönüşmede bu proje etkili oldu. Bu farkı da üretime yansıttılar.
200 KİŞİYE İSTİHDAM
Türkiye’deki üreticilerin odaklandığı en önemli konunun üretim olduğuna dikkat çeken SAİ Firma Sahibi Bener Kurt, “Bir süre sonra üretim yapabilecek enerjiyi, suyu bulamayacak noktaya geleceğiz. Türkiye’de verimlilik çok düşük” diye konuştu.
İkisi profesör, ikisi mühendis olmak üzere toplam dört kişi 2009 yılında bir araya geldi. Enerji verimliliği ile ilgili sektörel anlamda çok fazla şirket yoktu. Bu nedenle enerji verimliliği projeleri geliştirmek üzerine bir şirket kurdular. Aynı zamanda işletme içinde yer alan profesörlerin, Ar-Ge projeleri vardı. Bunları da hayata geçirmeyi planlıyorlardı. İlk olarak Ulutek’te bir yer tuttular. Enerji verimlilik danışman şirketi lisansı da aldılar.
Çalışma prensibi içinde prosesi geliştirmek için bir fabrikaya giriyorlardı. O fabrikanın aynı üretimi, daha az enerji ile nasıl yapacağı konusunda çalışıyorlardı. Aynı enerjiyle daha fazla üretimi, nasıl yapacaklarını planlıyorlardı. Bu anlamda sanayi tesislerine çözümler üretiyorlardı.
Enerji verimliliği konusundaki çalışmalar sürüyordu ancak uygulama yoktu. İş yaptıkları çevreler, çalıştıkları firmalardan duydukları sıkıntıları çok fazla dile getirmeye başlamıştı. Daha sonra ‘Gelin, siz yapın’ demeye başladılar. Uygulama tarafında da çözüm üretmeye başladılar.
Otobüslerin ön ve yan camlarını yapan köklü bir firmanın kurucularının ikinci jenerasyon üyelerinden biriydi Alaattin Tezgen. Çocukluk yıllarında özellikle tatillerde fabrikaya gidip, kimin ne yaptığını gözlüyordu. Boyu yetmese de bazen iki sandığı üst üste koyup, camın kenarlarını bant zımpara ile tıraşlıyordu.
Eğitimini tamamladıktan sonra firmaya geri döndü. 1994 krizinden sonra bir sürü yenilikler olmuştu. Sektörde de ciddi bir rekabet vardı. Alaattin, genç ve idealist olarak teknolojik yatırım yapılması, katma değeri yüksek, herkesin yapamadığı, rekabetin az olduğu bir alanda ilerlemenin daha iyi olacağı görüşünü savunuyordu.
O dönemde İstanbul’da bir fuara katıldı. Lübnanlı bir firmanın temsilcileri stantlarını ziyaret etti. Aralarında diyalog gelişti. Firma yetkilisi, ‘Balistik cam yapabilir misiniz?’ sorusunu yöneltti. Balistik cam ile otobüs camının alakası yoktu. ‘Yapmak ister misiniz?’ diye sorusunu farklı şekilde yöneltti. Bir süre sohbet ettikten sonra aralarında kartvizit alışverişi oldu. Fuarın ardından buluşma sözü verdiler. Daha sonra bir araya geldiler. Hayallerinden bahseden Alaattin’e karşısındaki firma temsilcisi, ‘İstiyorsan bunu ben sana öğretebilirim’ dedi.
DENEMELER YAPTI
Bursa’ya döndüğünde ilk yapılan yönetim kurulu toplantısında yaşananları anlattı. Önlerinde fırsat olduğunu söyledi. Bu üretimle daha önce bahsettiği noktaya gelebileceklerine inanıyordu. Söyleminde pek başarılı olamadı ama o, kararlıydı. İşletmede geceleri ve hafta sonları denemeler yapmaya başladı. Camları üst üste koyup, kavis vermeye çalışıyordu. Fabrika kurucusu büyük amcasının yardımıyla çalışmalarını sürdürdü. Çok katlı camı da bükebildiğini gördü. Lübnanlılar’ın desteği de oldu ve bir malzeme çıkardı. İlk camı lamine etti, kenara koydu.
Ardından internette balistik camla ilgili firmalarla görüşmelere başladı. Suudi Arabistan’da bir firmadan epostasına dönüş aldı. Krallığın araçlarının zırhlamasını yapan firmaydı. İlgilendiklerini söylediler. Yazışmaların ardından firma yetkilileri, İstanbul’a geldi. Firma yetkilisi, ürün görmek istedi. Tecrübeli insanlardı. Alaattin ise bu konuda sadece bir çalışma yapmıştı. Ürünü gösterdi. ‘Yapıyoruz’ dedi. Karşısındaki güldü. Masaya 500 takım cam siparişi ve karşılığında 2,5 milyon dolarlık anlaşmayı kapsayan sözleşmeyi koydu. ‘Yaptığını görebilseydim imza atmaya gelmiştim. Kendini yapmış şekilde anlattın’ dedi. Olay istediği gibi gerçekleşmemişti ama bu durum onu kamçılamıştı.
Doğal gaz ve elektrik arzında yaşanan sorunlar nedeniyle pazartesi gününden itibaren organize sanayi bölgelerinde (OSB) kısıtlı miktarda enerji kullanılıyor. Bu süreçte üretim yapılamazken, ekonomik anlamda önemli kayıplar meydana geldi. Taahhütlü iş yapan firmaların ihracat konusundaki problemleri öne çıktı.
İş dünyası temsilcileri, mutlaka bir B Planı olması gerektiğine değinirken, OSB’lerin kendi elektriğini üretmesi gerektiğine işaret etti. İş insanlarının bir talebi de kesinti gibi durumlarda önceden planlama yapılması ve bu plan dahilinde hareket edilmesi oldu.
RİSK YÖNETİMİ ÇOK ÖNEMLİ
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, planlı hareket etmenin ve risk yönetiminin önemini bir kez daha gördüklerini belirterek, “Her sert geçen kışta, İran ya da Rusya tarafından vanalar kapatılır mı? Her sıcak geçen yazda elektrik sunumu yeterli olacak mı? gibi kaygıları artık yaşamamalıyız! Doğal gazda depolama kapasitemiz çok önceden artırılmalı, belirli aralıklarla yaşadığımız bu gibi durumlar için bir B planımız mutlaka olmalıydı” dedi.
İHRACAT TAAHHÜDÜ VE RİSK ENDEKSİ
Bu durumunun, ihracat taahhütlerini gerçekleştirme noktasında iş insanlarını zor durumda bırakacağını söyleyen Küçükkayalar, orta vadede Türkiye sanayisinin risk endeksinin artmasına neden olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerektiğini kaydetti.
YEŞİL EKONOMİYE GEÇİLMELİ
RİSK YÖNETİMİ ÇOK ÖNEMLİ
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, planlı hareket etmenin ve risk yönetiminin önemini bir kez daha gördüklerini belirterek, “Her sert geçen kışta, İran ya da Rusya tarafından vanalar kapatılır mı? Her sıcak geçen yazda elektrik sunumu yeterli olacak mı? gibi kaygıları artık yaşamamalıyız! Doğal gazda depolama kapasitemiz çok önceden artırılmalı, belirli aralıklarla yaşadığımız bu gibi durumlar için bir B planımız mutlaka olmalıydı” dedi.
İHRACAT TAAHHÜDÜ VE RİSK ENDEKSİ
Bu durumunun, ihracat taahhütlerini gerçekleştirme noktasında iş insanlarını zor durumda bırakacağını söyleyen Küçükkayalar, orta vadede Türkiye sanayisinin risk endeksinin artmasına neden olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerektiğini kaydetti.
YEŞİL EKONOMİYE GEÇİLMELİ
Yaşanan sorunun, organize sanayi bölgelerinde yeşil ekonomiye geçilmesinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını vurgulayan Küçükkayalar, “Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum için, böylesi kesintilerden daha az etkilenmek ve orta vadede döviz tasarrufu için çok daha fazla güneş ve rüzgar enerji sistemlerinin kurulması gerekmektedir” dedi.
TEDBİRLER ALINMALI
Doğal gaz ve elektrik arzında yaşanan sorunlar nedeniyle pazartesi gününden itibaren organize sanayi bölgelerinde (OSB) kısıtlı miktarda enerji kullanılıyor. Bu süreçte üretim yapılamazken, ekonomik anlamda önemli kayıplar meydana geldi. Taahhütlü iş yapan firmaların ihracat konusundaki problemleri öne çıktı.
Elektrik kesintilerinin 3 gün süreceği yönünde bilgi aldıklarını belirten iş dünyası temsilcileri, sürecin uzamasından endişe ediyor. Enerji sorununa karşı çözüm önerisinde bulunan sektör temsilcileri, her OSB’nin kendi enerjisini üretmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının desteklenmesi ve gazın depolanabileceğini söylüyor.
ENERJİ POLİTİKALARI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYİ DESTEKLEMELİ
Dünya genelinde enerji sektöründe önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “İran’ın doğal gaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle uygulanmaya başlanan gaz kısıtlaması ve planlanan elektrik kesintileri, Bursa başta olmak üzere ülkemizin üretim merkezlerini olumsuz etkilemektedir. Bu konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile yaklaşık 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdik. Yürütülen diplomasi trafiği ve yapılan çalışmalarla enerji akışının en kısa sürede normal seyrine dönmesini ve üretimin kesintisiz olarak süreceğine inanıyorum. Bununla birlikte ülkemizin enerji politikaları kapsamında sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek yatırımların da ivedilikle yapılmasını bekliyoruz” dedi.
DOĞAL GAZ ÜRETİMİNİN YÜZDE 40 AZALTILMASI TALEBİ GELDİ
Yaşanan süreç ile ilgili bilgi veren Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, “Geçen hafta Perşembe Günü İran’daki bakım ve arızadan dolayı doğal gaz kesintisi olacağı söylendi. Cuma sabahından itibaren vanayı kapatacağı ifade edildi ve BOTAŞ’tan sanayilerdeki doğal gaz tüketimimizin yüzde 40 azaltılması talebi geldi. Bu teknik olarak mümkün olmayan bir şeydi. Bir firmaya gazını verdiğiniz müddetçe yüzde 40 az kullanın diyemiyorsunuz” diye konuştu.
PROJE YAPTILAR BÜYÜDÜLER
Temel amacı kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasındaki koordinasyon ve işbirliği sağlayıp, bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Hürriyet Bursa yeni bir çalışmaya başlıyor.
İşbirliğinin amacı ise işletmelerin alanlarında geliştirdikleri projelerle nereden nereye geldiklerini gösterip, farkındalık yaratmak.
Bu kapsamda BEBKA’dan destek almış firmalar Hürriyet Bursa sayfalarında boy gösterecek. Firmalar, hayata geçirdikleri projelerde fikrin nereden doğduğunu, uygulamada ne aşamalardan geçtiklerini, projenin işletmeye sağladığı katkıları anlatacak.
Yeşilova Holding bünyesindeki şirketlerden birisi olan Can Metal, 2007 yılında kuruldu. Holding bünyesinde otomotive parça üreten diğer şirketlerin alüminyum enjeksiyon alanındaki ihtiyacının buradan karşılanması planlanıyordu. Piyasadan ürün tedarik ederken, yaşanan sıkıntılar, bu şirketin kurulmasında etkili oldu. Faaliyete geçmesi ile toplam üretim kapasitesinin yüzde 80’i holding bünyesindeki diğer şirketlere gönderilmeye başladı.
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, 4 Nisan 2019’da göreve başladığını hatırlatarak, bu tarihten itibarin kanalizasyon işlerinin bittiği yerlerin üst yapı çalışmalarına odaklandıklarını söyledi. Kaldırım ve parke taşlarının döşediklerini ifade eden Keskin, “Bu taşların hemen hemen tamamını döşedik. Merkezde 5 bin metrekare bordür, kaldırım için taş aldık. Görev geldiğimizde birçok yerin üst yapı çalışması yapılmamıştı. Yaklaşık 700 bin lira masrafımız oldu” diye konuştu.
Daha önce Akçapınar’da 3 katlı ihalesi yapılmış köy binası bulunduğunu hatırlatan Keskin, bunun sözleşmesinin eksik olduğunu hatırlatarak, tamamladıklarını açıkladı.
ÇÖREK OTU PARA GETİRİYOR
Yazıbaş Mahallesi’nde çörek otu diktiklerini belirten Keskin, “Bunu ayıklama noktasında İl Tarım Müdürlüğü’nden makine temin edilmişti. Birkaç senedir atıl duruyordu. Onun binasını yaptık. Orada da vatandaşlarımız çörek otunu ayıklayabiliyor ve daha güzel fiyata satabiliyor” şeklinde konuştu.
Köylerde tuvalet, cami, fırın gibi işlerin devlet-millet işbirliği ile gerçekleştiğini söyleyen Keskin, buraya malzeme desteği yaptıklarını açıkladı. Bazı yerlerde kendi elemanlarıyla çalıştıklarını dile getiren Keskin, “İki mahallede binamız vardı. Çatılarını düzenledik. Yaklaşık 2 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. BUSKİ ile işbirliği yaparak, Kocayayla’nın altyapısını değiştirdik. Geçen sene gelen, giden kalabalık olunca altyapı yetersiz kaldı. BUSKİ malzemelerinin büyük bölümünü verdi. İşçiliği kendi çalışanlarımız ile yaptık” dedi.
Kocayayla’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çadırların yer aldığını anımsatan Keskin, iskeletlerini sağlamlaştırdıklarını açıkladı. Üstlerine branda yerleştirdiklerini ifade eden Keskin, “Islanmaması gerekiyordu. Ümit ediyoruz ki onlar rutubet almayacak ve sağlıklı şekilde turizme açmış olacağız” diye konuştu.
SLOW CITY ADIMLARIMIZ OLACAK
Baştan beri kırsal turizm ve devamında da ‘Slow City’in stratejilerinde yer aldığını açıklayan Keskin, “Çünkü bizim memleketimizin ‘’Fabrika kuralım burada insanlar ekmek sahibi olsunlar’ gibi bir şansı yok. Bakınca çok verimli tarım arazilerimiz de yok. Onun için buralarda kırsal turizmi canlandırmak istiyoruz. Bu noktada ‘Slow City’ müracaatımız olacak. İnceleme gezileri yaptık. Bu noktada adımlarımız olacak” diye konuştu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, rekabet gücü yüksek şehirlerin dünya ekonomilerine yön verdiği bir dönemin yaşandığını vurguladı. Dünyada artık ülkelerden çok şehir ekonomilerinin yarış içinde olduğuna dikkat çeken Kuş, “Bizler de Bursa iş dünyası olarak kentimizi dünya ile rekabette avantajlı bir konuma taşımak istiyoruz. Bu noktada otomotiv, tekstil, gıda ve kimya gibi sektörlerle birlikte köklü bir üretim geleneğine sahip olduğumuz bebe-çocuk sektöründe de firmalarımızın mevcut potansiyelini geliştirmek büyük önem taşıyor” dedi.
YÜZDE 80’İ BURSA’DAN
Türkiye’de bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe toplam üretimin yüzde 80’ini tek başına Bursa tarafından karşılandığını dile getiren Kuş, “Ticaret Bakanlığımızın destekleri ve BEKSİAD ile işbirliğinde yaklaşık 5 yıl önce başlattığımız çalışmalarla firmalarımızın ihracat odaklı dönüşümüne liderlik ederken, sektördeki işletmelerimizi de uluslararası rekabete hazırlıyoruz. Bu kapsamda 100’e yakın firmamızın kümelendiği 3 Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (UR-GE) geliştirdik. Firmalarımız için UR-GE faaliyetleri ile başta Rusya, ABD, Polonya, İran, Fas, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi farklı coğrafyalardaki ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir yanında yurt dışı pazarlama etkinlikleri gerçekleştirdik. Bursa’da düzenlediğimiz ikili iş görüşmeleri (B2B) organizasyonlarıyla da firmalarımız, yüzlerce ülkeden iş insanını üretim tesislerinde ağırlama ve ticaretini geliştirme fırsatı buldu” diye konuştu.
İHRECET HER YIL ARTIYOR
Sektörde moda ve trendleri belirleyen Junioshow Fuarları’nın da firmaların büyüme hedeflerinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Kuş, tüm bunların sonucunda da sektörtün, her sene ihracat rakamlarını kademeli olarak artırdığına dikkat çekti. Daha önce sadece iç pazar odaklı üretim yapan firmaların, kavuştukları yeni vizyonlarıyla artık uluslararası pazarların en önemli aktörleri arasında yer almayı hedeflediğinin altını çizen Kuş, “Bebe, çocuk konfeksiyonu firmalarımızın örnek başarıları, sektörümüzün kümelendiği Vişne Caddesi’nin çehresini de değiştiriyor. İşletmelerimizin artan ticaret potansiyeli, üretim alanlarının modernizasyonundan vitrin düzenlemeleri ve showroom alanlarına kadar her alanda güçlü bir şekilde hissediliyor” dedi.
BURSA BÜYÜRSE TÜRKİYE BÜYÜR
MÜŞTERİ PAHALILIKTAN ŞİKAYETÇİ
Kids Gold Mağaza Sorumlusu Süleyman Caneri:
Dış piyasaya çalışıyoruz. Ağırlık Orta Doğu olmak üzere dünyanın 40 farklı ülkesine ihracat yapıyoruz. Bebe elbisesi, tek tişört, elbise, pantolon, ikili penye takımı üretiyoruz. Yaklaşık 10 senedir de bu bölgedeyiz. Üretimimiz de var. Müşterilerimiz fiyat pahalılığından şikâyetçi. Doların düşmesi gerekiyor. Pandeminin de kalkması lazım.
IŞIKLANDIRMA OLMALI
Caddeye ışıklandırma yapılmalı. Burada milyon dolarlar dönüyor. Tabelalarda yabancı isimler yazılması gerekiyor. Burada bir adet otel bulunuyor. Onun kapasitesi de belli. Onun için yeterli olmuyor.
CADDEYİ ARAPLAR GÖTÜRÜYOR
Cadde Junior Kids Baby Mağaza Müdürü Kemal Kahraman:
Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, kuruluş aşamasında 30 kişi ile yola çıktıklarını hatırlatarak, bugün 250 üyeye ulaştıklarını kaydetti. Bölgede 3 binin üzerinde firmanın bulunduğunu ifade eden Yıldız, “Bu da 80 bin istihdama tekabül ediyor. Türkiye’de çocuk konfeksiyon üretiminin yüzde 70 – 80’ini Bursa üretiyor. Bunun yüzde 60’ını da yurtdışına satıyoruz. Dünyanın 5 kıtasına ihracatımız var. Pergeli Türkiye’nin ortasına koyduğumuzda, komşularımızın tamamına yoğun ihracatımız bulunuyor. 60 ülkeden de bölgeye alım için insanlar geliyor” dedi.
Bölgenin gelişmesi için BTSO ile ortak çalışmalarının olduğunu ve bunun büyük katkısını gördüklerini dile getiren Yıldız, “URGE çalışmaları firmalarımızın dünyaya açılması ve bölgemizin dünyaya tanıtımında çok büyük rol üstlendi. Bizim 2 URGE’miz var. Aynı sektörde URGE yapan tek sektörüz. Şu anda toplam 100 firmamız URGE desteklerinden istifade etti. Teşvik ile fuarlarımızı başlattık. Son iki fuar pandemi ile gerçekleşmese de yılda iki defa fuar düzenliyoruz” diye konuştu.
Zaman içinde bir takım değişiklikler yaşadıklarını belirten Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile de bölgenin daha güzel olması için fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
HURDALIKLARLA İLGİLİ DÜZENLEME YAPILMALI
Yaşadıkları problemlere de değinen Yıldız, “Birçok problemimiz var. En büyüğü hurdalıklar. Onlar da birer esnaf ama bir çözüm bulunmalı. Ya yer gösterilsin, ya da çeki düzen verilsin. 10 yıldır talebimiz var. Her belediye başkanı, valiye söylüyoruz. Dosyaları tutuyorlarsa birikmiştir. Öncelikli sorunumuz hurdalıklar. Kaldıramıyorsak, bunların önüne setler yapıp, reklam tabelası konabilir. Görüntü kirliliği yok edilebilir” diye konuştu.
AÇILMAYAN YOLLAR VE ÇÖP KONTEYNIRLARI
Kendi enerjimizi üretelim kalkan oluşturalım
Enerjide dışa bağımlılığı azaltma ve bu konuda yaşanabilecek sorunların köklü çözümü için çalışmalar yapılması gerektiğini belirten TÜGİAD ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Enerji krizi ile başa çıkmak istiyorsak, kendi enerjimizi üreterek, adeta büyük bir kalkan oluşturmalıyız. Üretim çarklarının aksamadan dönmesini ve ülke ekonomimizin iyileşerek güçlenmesini istiyorsak, sanayicinin sesine kulak verip, yeşil dönüşüm adımlarını hızlandırmalıyız” dedi.
İklim krizi tedirgin edici boyutlara ulaşmışken, enerji arzında önemli kısıntılarla karşı karşıya kaldıklarını anımsatan TÜGİAD ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, enerjide dışa bağımlı olmanın getirdiği dezavantajları esaslı bir şekilde gördüklerini kaydetti.
DJİTALLEŞME VE YEŞİL ÜRETİM BENİMSENMELİ
Yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Çevikel, “Bu bağlamda uzun zamandır gündemimizde olan ve sıklıkla dile getirdiğimiz iki konu var. Bunlar dijitalleşme ve yeşil üretim. Teknolojinin sunduğu imkanları kullanıp, geleneksel üretim tarzını geride bırakarak, çevreye zarar vermeyen ve karbon salımını azaltan, üretim metotlarını benimsememiz gerektiğini her fırsatta vurguluyoruz. Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat Çağrısı ile bu iki konu, gündemin zirvesine yerleşti. Karbon salınımını en aza indirerek, önümüzdeki süreçte sıfırlamayı öngören çağrı, özellikle ihracat yapanlar için harekete geçmeyi zorunlu kıldı” diye konuştu.
YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI HIZLANDI
Devletin konuya yakın ilgili olmasının önemli olduğunu söyleyen Çevikel, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘iklim dostu’ projelere 37 milyar lira kaynak aktarılacağı, yeşil finansman imkanlarının arttırılacağı, temiz üretim yapan sanayiye teşvik verileceğinin açıklandığını hatırlattı. Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verdiği son 8 yılda toplam kurulu gücün yüzde 40 arttığını belirten Çevikel, rüzgarda 8, güneşte de 195 kat büyüme yaşandığına dikkat çekti. Büyük bir mesafe kat edildiğinin altını çizen Çevikel, “Ancak yenilenebilir enerji alanında daha hızlı adımlar atarak, küresel aktörler arasındaki yerimizi almalıyız” dedi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE ODAKLANMALIYIZ
Bursa’nın, üretim ve ihracatta lokomotif kent olma konumunu korumak istiyorsa yenilenebilir enerji alanında öncü çalışmalara imza atması gerektiğini vurgulayan Çevikel, “Stratejik konumumuzun avantajları doğrultusunda temiz enerji üreten kaynakların kullanımını artırmalı ve liderlik yapmalıyız. İş dünyası ve karar verme mekanizmaları, mutlaka istişare ile çözüm önerilerine odaklanmalı” diye konuştu.
BİLİNÇ DÜZEYİNİ YÜKSELTMELİYİZ
Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı ile sanayiciler için zorunlu hale gelen yeşil üretimin, etkisinin en çok Bursa’da hissedileceğini belirten Çevikel, “Çünkü şehrimizdeki her bir organize sanayi bölgesi çok aktif. Bilhassa bu bölgeler bünyesindeki firmaları bilinçlendirerek, yenilenebilir enerjiye ilgiyi artırmak gerekiyor. Şehir olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıyı artırmak istiyorsak, uluslararası geçerliliği olan eylem planlarına uymalı, bilinç düzeyini yükselten hamleler yapmalıyız” diye konuştu.
SANAYİCİNİN SESİNE KULAK VERİLMELİ
Enerjide dışa bağımlılığı azaltma ve bu konuda yaşanabilecek sorunların köklü çözümü için çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Çevikel, “Enerji krizi ile başa çıkmak istiyorsak, kendi enerjimizi üreterek, adeta büyük bir kalkan oluşturmalıyız. Kent genelinde kurulacak yenilenebilir enerji sistemleri, sanayicilere yenilenebilir enerji alanında sunulacak kolaylıklar ve yatırım teşvikleriyle bu alanda ilerleyebilir ve olası krizlere karşı bağışıklık kazanabiliriz. Üretim çarklarının aksamadan dönmesini ve ülke ekonomimizin iyileşerek güçlenmesini istiyorsak, sanayicinin sesine kulak verip yeşil dönüşüm adımlarını hızlandırmalıyız” dedi.
BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK
TÜGİAD ve DOSABSİAD’da geleceğin üretim şekillerini belirleyecek yöntemler hakkında fikir sahibi olabilmek için sonuç odaklı eğitimler ile yoğun bilinçlendirme faaliyetlerine imza atmaya devam edeceklerini vurgulayan Çevikel, “Özellikle dijitalleşme alanında kat edeceğimiz yolla geleneksel üretim tarzından, çevre dostu üretim şekillerine geçiş yapacağımıza ve enerji krizlerinden en az hasarla çıkacağımıza inanıyorum” diye konuştu.