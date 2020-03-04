Keles’te hedef  yavaş şehir

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, baştan beri stratejilerinde kırsal turizm ve devamında da ‘Slow City’ çalışmasının bulunduğunu belirterek, “Çünkü bizim memleketimizin fabrika kuralım, burada insanlar ekmek sahibi olsunlar’ gibi bir şansı yok. Bakınca çok verimli tarım arazilerimiz de yok. Onun için kırsal turizmi canlandırmak istiyoruz. Bu noktada ‘Slow city’ müracaatımız olacak” dedi.
Mehmet Keskin
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, 4 Nisan 2019’da göreve başladığını hatırlatarak, bu tarihten itibarin kanalizasyon işlerinin bittiği yerlerin üst yapı çalışmalarına odaklandıklarını söyledi. Kaldırım ve parke taşlarının döşediklerini ifade eden Keskin, “Bu taşların hemen hemen tamamını döşedik. Merkezde 5 bin metrekare bordür, kaldırım için taş aldık. Görev geldiğimizde birçok yerin üst yapı çalışması yapılmamıştı. Yaklaşık 700 bin lira masrafımız oldu” diye konuştu.
Daha önce Akçapınar’da 3 katlı ihalesi yapılmış köy binası bulunduğunu hatırlatan Keskin, bunun sözleşmesinin eksik olduğunu hatırlatarak, tamamladıklarını açıkladı.
ÇÖREK OTU PARA GETİRİYOR
Yazıbaş Mahallesi’nde çörek otu diktiklerini belirten Keskin, “Bunu ayıklama noktasında İl Tarım Müdürlüğü’nden makine temin edilmişti. Birkaç senedir atıl duruyordu. Onun binasını yaptık. Orada da vatandaşlarımız çörek otunu ayıklayabiliyor ve daha güzel fiyata satabiliyor” şeklinde konuştu.
Köylerde tuvalet, cami, fırın gibi işlerin devlet-millet işbirliği ile gerçekleştiğini söyleyen Keskin, buraya malzeme desteği yaptıklarını açıkladı. Bazı yerlerde kendi elemanlarıyla çalıştıklarını dile getiren Keskin, “İki mahallede binamız vardı. Çatılarını düzenledik. Yaklaşık 2 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. BUSKİ ile işbirliği yaparak, Kocayayla’nın altyapısını değiştirdik. Geçen sene gelen, giden kalabalık olunca altyapı yetersiz kaldı. BUSKİ malzemelerinin büyük bölümünü verdi. İşçiliği kendi çalışanlarımız ile yaptık” dedi.
Kocayayla’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çadırların yer aldığını anımsatan Keskin, iskeletlerini sağlamlaştırdıklarını açıkladı. Üstlerine branda yerleştirdiklerini ifade eden Keskin, “Islanmaması gerekiyordu. Ümit ediyoruz ki onlar rutubet almayacak ve sağlıklı şekilde turizme açmış olacağız” diye konuştu.
SLOW CITY ADIMLARIMIZ OLACAK
Baştan beri kırsal turizm ve devamında da ‘Slow City’in stratejilerinde yer aldığını açıklayan Keskin, “Çünkü bizim memleketimizin ‘’Fabrika kuralım burada insanlar ekmek sahibi olsunlar’ gibi bir şansı yok. Bakınca çok verimli tarım arazilerimiz de yok. Onun için buralarda kırsal turizmi canlandırmak istiyoruz. Bu noktada ‘Slow City’ müracaatımız olacak. İnceleme gezileri yaptık. Bu noktada adımlarımız olacak” diye konuştu.
KÜLTÜR EVİ YAPILACAK
Yaptıkları incelemelerin ardından ‘Kültür Evi’ eksikliğinin bulunduğunu söyleyen Keskin Büyükşehir Belediyesi Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından bir Kültür Evi oluşturma çalışmalarına başladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yeri düzenliyoruz. Önümüzdeki günlerde faaliyete açacağız. Bir ilçenin kültür varlığını gösterebileceği en önemli yer ‘Kültür Evi’dir. Ondan sonra Kocayayla ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Eski bungalov evlerimiz var. Bunlara tuvalet, banyo yapacağız. İçlerini düzenleyeceğiz. 16 çadır ve bungalov evlerimiz ile önümüzdeki sene Kocayayla’da konaklamalı kırsal turizme başlamış olacağız. Mescit inşaatımız olacak.”
İKİ KÖY BİNASI DAHA GELİYOR
Kocayayla’nın içinden İnegöl yolunun geçtiğini söyleyen Keskin, bunun dışarıya alınması yönünde orman işletmesi ile bir mutabakat sağladıklarını açıkladı. Köylerde belediye binalarına ait tamirat, bakım, onarım çalışmalarının süreceğini belirten Keskin, “İki köy binası daha düşünüyoruz. Yerlerini belirledik proje çalışmaları devam ediyor. Keles içinde ve köylerinde üst yapı çalışmaları sürecek” diye konuştu.
KOCAYAYLA VE, KOCASU’DA ALTERNATİF SPORLAR
Bölgede iki BEBKA Projesi’nin bulunduğunu belirten Keskin, bunlardan birisinin Keles Belediyesi, diğerinin ise Züleyha Avşar’ın yürüttüğü bir rafting projesi olduğunu kaydetti. Projelerin içeriği ile ilgili bilgi veren Keskin, “Kocayayla üzerinde kaya tırmanışı, Kocasu üzerinde rafting çalışmaları olacak. Gezi güzergahları hazırlanıyor. Bunların baharda eğitimlerini vereceğiz. Gezi rehberlerimizi geliştireceğiz. Rafting ile ilgili kurslar olacak. Bu noktada da hızlı şekilde ilerleyeceğiz. Baharla birlikte atağa kalkacağız” dedi.
EKONOMİYİ CANLANDIRACAĞIZ
Otoyol ile birlikte İstanbul’un daha da yakınlaştığını belirten Keskin, ilçenin gerek Bursa, gerek İstanbul’un nefes alma potansiyeli olabileceğini dile getirdi. Buraları geliştirirken, beton yığınına dönüştürmeden, özelliğini koruyarak ilerlemenin önemine dikkat çeken Keskin, “Yeterince yerlerimiz var. Bunları değerlendirerek, önce kırsal sonra ‘Slow City’ gerçekleştireceğiz. Keles’in ekonomisini canlandırmak için gayretlerimiz sürecek” şeklinde konuştu.
KİRAZDA İHRACAT ATAĞINDAYIZ
İlçe kirazının çok güzel olduğunun altını çizen Keskin, önümüzdeki süreçte iç piyasadan ziyade ihracata odaklanacaklarını vurguladı. UİB’in proje ortağı olduğu Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün ortak çalışma semineri gerçekleştirdiklerini söyleyen Keskin, “Daha önce kiraz bahçeleri ile Antalya’nın Korkuteli İlçesi’ne gezi düzenlemiştik. Çiftçiler incelediler. Kirazı ihracata hazır hale nasıl getirecekleri çalışmaları yapacağız. Baharla ilgili bahçelerde bizzat budama ile ilgili özellikle ihracatçı firmalar ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği’nde çalışmalarımız olacak” diye konuştu.
İHRACATÇI FİRMA TALEBİ ARTTI
Geçen senelerde ilçeye ihracatçı firma gelmezken, şimdi ihracatçı firmalarının ilgisinin arttığına dikkat çeken Keskin, kararlı çalışmalarının bunun göstergesi olduğunu kaydetti. Kiraz ile ilgili özellikle kurutulma noktasında çalışmalar yapacaklarını belirten Keskin, “Kurusunun ihracatı konusunda çalışacağız. Çilek ile ilgili çalışmalarımız olacak. Özellikle vatandaşımızın tarımdan gelir elde etmesi yönünde diğer ürünlerle ilgili çalışmalar yapacağız. Mesela yaban mersini, tıbbi aromatik bitkiler var. Turizm, tarım ve hayvancılık olarak önümüzdeki süreçte Keles’te neler yapabiliriz konusunun plan ve programını yapacağız. Keles’in ekonomisini daha iyi seviyeye getirmek için gayret göstereceğiz” dedi.
KAPIMIZ AÇIK
İlçe halkının moral ve fikrine önem verdiklerinin altını çizen Keskin, öneri, fikir ve bilgi paylaşımına her zaman kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.
Keles’te hedef yavaş şehir
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, baştan beri stratejilerinde kırsal turizm ve devamında da ‘Slow City’ çalışmasının bulunduğunu belirterek, “Çünkü bizim memleketimizin fabrika kuralım, burada insanlar ekmek sahibi olsunlar’ gibi bir şansı yok. Bakınca çok verimli tarım arazilerimiz de yok. Onun için kırsal turizmi canlandırmak istiyoruz. Bu noktada ‘Slow city’ müracaatımız olacak” dedi.
Mehmet Keskin
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, 4 Nisan 2019’da göreve başladığını hatırlatarak, bu tarihten itibarin kanalizasyon işlerinin bittiği yerlerin üst yapı çalışmalarına odaklandıklarını söyledi. Kaldırım ve parke taşlarının döşediklerini ifade eden Keskin, “Bu taşların hemen hemen tamamını döşedik. Merkezde 5 bin metrekare bordür, kaldırım için taş aldık. Görev geldiğimizde birçok yerin üst yapı çalışması yapılmamıştı. Yaklaşık 700 bin lira masrafımız oldu” diye konuştu.
Daha önce Akçapınar’da 3 katlı ihalesi yapılmış köy binası bulunduğunu hatırlatan Keskin, bunun sözleşmesinin eksik olduğunu hatırlatarak, tamamladıklarını açıkladı.
ÇÖREK OTU PARA GETİRİYOR
Yazıbaş Mahallesi’nde çörek otu diktiklerini belirten Keskin, “Bunu ayıklama noktasında İl Tarım Müdürlüğü’nden makine temin edilmişti. Birkaç senedir atıl duruyordu. Onun binasını yaptık. Orada da vatandaşlarımız çörek otunu ayıklayabiliyor ve daha güzel fiyata satabiliyor” şeklinde konuştu.
Köylerde tuvalet, cami, fırın gibi işlerin devlet-millet işbirliği ile gerçekleştiğini söyleyen Keskin, buraya malzeme desteği yaptıklarını açıkladı. Bazı yerlerde kendi elemanlarıyla çalıştıklarını dile getiren Keskin, “İki mahallede binamız vardı. Çatılarını düzenledik. Yaklaşık 2 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. BUSKİ ile işbirliği yaparak, Kocayayla’nın altyapısını değiştirdik. Geçen sene gelen, giden kalabalık olunca altyapı yetersiz kaldı. BUSKİ malzemelerinin büyük bölümünü verdi. İşçiliği kendi çalışanlarımız ile yaptık” dedi.
Kocayayla’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çadırların yer aldığını anımsatan Keskin, iskeletlerini sağlamlaştırdıklarını açıkladı. Üstlerine branda yerleştirdiklerini ifade eden Keskin, “Islanmaması gerekiyordu. Ümit ediyoruz ki onlar rutubet almayacak ve sağlıklı şekilde turizme açmış olacağız” diye konuştu.
SLOW CITY ADIMLARIMIZ OLACAK
Baştan beri kırsal turizm ve devamında da ‘Slow City’in stratejilerinde yer aldığını açıklayan Keskin, “Çünkü bizim memleketimizin ‘’Fabrika kuralım burada insanlar ekmek sahibi olsunlar’ gibi bir şansı yok. Bakınca çok verimli tarım arazilerimiz de yok. Onun için buralarda kırsal turizmi canlandırmak istiyoruz. Bu noktada ‘Slow City’ müracaatımız olacak. İnceleme gezileri yaptık. Bu noktada adımlarımız olacak” diye konuştu.
KÜLTÜR EVİ YAPILACAK
Yaptıkları incelemelerin ardından ‘Kültür Evi’ eksikliğinin bulunduğunu söyleyen Keskin Büyükşehir Belediyesi Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından bir Kültür Evi oluşturma çalışmalarına başladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yeri düzenliyoruz. Önümüzdeki günlerde faaliyete açacağız. Bir ilçenin kültür varlığını gösterebileceği en önemli yer ‘Kültür Evi’dir. Ondan sonra Kocayayla ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Eski bungalov evlerimiz var. Bunlara tuvalet, banyo yapacağız. İçlerini düzenleyeceğiz. 16 çadır ve bungalov evlerimiz ile önümüzdeki sene Kocayayla’da konaklamalı kırsal turizme başlamış olacağız. Mescit inşaatımız olacak.”
İKİ KÖY BİNASI DAHA GELİYOR
Kocayayla’nın içinden İnegöl yolunun geçtiğini söyleyen Keskin, bunun dışarıya alınması yönünde orman işletmesi ile bir mutabakat sağladıklarını açıkladı. Köylerde belediye binalarına ait tamirat, bakım, onarım çalışmalarının süreceğini belirten Keskin, “İki köy binası daha düşünüyoruz. Yerlerini belirledik proje çalışmaları devam ediyor. Keles içinde ve köylerinde üst yapı çalışmaları sürecek” diye konuştu.
KOCAYAYLA VE, KOCASU’DA ALTERNATİF SPORLAR
Bölgede iki BEBKA Projesi’nin bulunduğunu belirten Keskin, bunlardan birisinin Keles Belediyesi, diğerinin ise Züleyha Avşar’ın yürüttüğü bir rafting projesi olduğunu kaydetti. Projelerin içeriği ile ilgili bilgi veren Keskin, “Kocayayla üzerinde kaya tırmanışı, Kocasu üzerinde rafting çalışmaları olacak. Gezi güzergahları hazırlanıyor. Bunların baharda eğitimlerini vereceğiz. Gezi rehberlerimizi geliştireceğiz. Rafting ile ilgili kurslar olacak. Bu noktada da hızlı şekilde ilerleyeceğiz. Baharla birlikte atağa kalkacağız” dedi.
EKONOMİYİ CANLANDIRACAĞIZ
Otoyol ile birlikte İstanbul’un daha da yakınlaştığını belirten Keskin, ilçenin gerek Bursa, gerek İstanbul’un nefes alma potansiyeli olabileceğini dile getirdi. Buraları geliştirirken, beton yığınına dönüştürmeden, özelliğini koruyarak ilerlemenin önemine dikkat çeken Keskin, “Yeterince yerlerimiz var. Bunları değerlendirerek, önce kırsal sonra ‘Slow City’ gerçekleştireceğiz. Keles’in ekonomisini canlandırmak için gayretlerimiz sürecek” şeklinde konuştu.
KİRAZDA İHRACAT ATAĞINDAYIZ
İlçe kirazının çok güzel olduğunun altını çizen Keskin, önümüzdeki süreçte iç piyasadan ziyade ihracata odaklanacaklarını vurguladı. UİB’in proje ortağı olduğu Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün ortak çalışma semineri gerçekleştirdiklerini söyleyen Keskin, “Daha önce kiraz bahçeleri ile Antalya’nın Korkuteli İlçesi’ne gezi düzenlemiştik. Çiftçiler incelediler. Kirazı ihracata hazır hale nasıl getirecekleri çalışmaları yapacağız. Baharla ilgili bahçelerde bizzat budama ile ilgili özellikle ihracatçı firmalar ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği’nde çalışmalarımız olacak” diye konuştu.
İHRACATÇI FİRMA TALEBİ ARTTI
Geçen senelerde ilçeye ihracatçı firma gelmezken, şimdi ihracatçı firmalarının ilgisinin arttığına dikkat çeken Keskin, kararlı çalışmalarının bunun göstergesi olduğunu kaydetti. Kiraz ile ilgili özellikle kurutulma noktasında çalışmalar yapacaklarını belirten Keskin, “Kurusunun ihracatı konusunda çalışacağız. Çilek ile ilgili çalışmalarımız olacak. Özellikle vatandaşımızın tarımdan gelir elde etmesi yönünde diğer ürünlerle ilgili çalışmalar yapacağız. Mesela yaban mersini, tıbbi aromatik bitkiler var. Turizm, tarım ve hayvancılık olarak önümüzdeki süreçte Keles’te neler yapabiliriz konusunun plan ve programını yapacağız. Keles’in ekonomisini daha iyi seviyeye getirmek için gayret göstereceğiz” dedi.
KAPIMIZ AÇIK
İlçe halkının moral ve fikrine önem verdiklerinin altını çizen Keskin, öneri, fikir ve bilgi paylaşımına her zaman kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.