Kalabalıktan uzakta doğayla baş başa

Koronavirüs pandemisi etkinlik ve tatil anlayışlarının da değişmesine neden oldu. Kalabalıklardan uzak, sosyal mesafenin öne çıktığı bu dönem, tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin yanı sıra gastronomi alanındaki zengin ürün potansiyeli ile Bursa’yı önemli bir alternatif olarak öne çıkardı. Tatilinin erteleyen veya çıkamayanlar için Bursa ve çevresinin güzelliklerini okurlarımız için paylaştık.
Mysia Yolları, pandemi günlerinde farklı etkinlikleri gerçekleştirebileceğiniz bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Kalabalıktan uzak şekilde doğada yürüyüşü, dağ bisikleti turları, atlı doğa yürüyüşü yapabileceğiniz gibi yamaç paraşütü de gerçekleştirebilirsiniz. Panoramik olarak kentin doğal güzellikleri ve tarihî mekânlarını izleyebilirsiniz. Konaklama isterseniz, kamp veya karavan alanlarından istifade edebilirsiniz.
Nilüfer Belediyesi’nin ‘Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi’ kapsamında Bursa’ya kazandırdığı ve Türkiye’nin en iyi rotaları arasında gösterilen Mysia Yolları, doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
Mysia yolları, antik dönemlerin önemli iki yerleşimini patikalarla birbirine bağlarken, aynı zamanda çeşitli spor aktivitelerinin yapılabileceği bir keşif için ziyaretçilerine ücretsiz bir tur davetinde bulunuyor. Dağ köylerini de içine alan parkur rotalarında doğaseverlerin keyifli vakit geçirebileceği yürüyüşler, dağ bisikleti turları, çadırlı kamp, panaromik manzara keyfi, kuş gözlemi, doğa fotoğrafçılığı, atlı doğa yürüyüşü ve sportif olta balıkçılığı gibi pek çok alternatif bulunuyor. Göletlerden, mağaralara, kamp ve piknik alanlarından atlı doğa yürüyüş parkurlarına doğal güzelliklerin keyfini tarihin izini sürerek, çıkarmak için doğanın çağrısına uymanız yeterli…
50 FARKLI ROTA
Mysia Yolları, 27 farklı doğa yürüyüşü, 18 bisiklet ve 5 atlı yürüyüş rotası olmak üzere, toplam 50 rota olarak tasarlandı. Bu rotalardan biri Misi’den Dağyenice Göleti’ne uzanan 10 kilometre uzunluğundaki rota. Meyve bahçeleri, tarlalar ve çam ormanları arasından devam eden yürüyüşçüler, Karabayır civarında biraz yükselerek, Dağyenice Köyü’ne ve gölete ulaşabilirler. Dağyenice Göleti’nden başlayıp, Atlas Mahallesi’ne uzanan 6,5 kilometrelik P4 parkuru da doğaseverlerle muhteşem bir deneyim yaşatıyor.
YÖN LEVHALARI VE KAREKOD UYGULAMALARI
Nilüfer’in güney kırsalındaki Misi (Gümüştepe) ve Gölyazı arasında kalan 21 mahalleyi birleştiren, toplam 310 kilometre uzunluğundaki rotalar ağına sahip olan Mysia Yolları’nda güvenliği sağlamak amacıyla uluslararası standartlara uygun işaretler, yön levhaları ve karekod uygulaması gibi teknolojik imkânlar sunuluyor.
SINIRLARI AŞTI
‘Mysia Yolları Nilüfer Alternatif Destinasyonları Projesi’ artık Nilüfer İlçesi sınırlarını aşmış durumda. Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Mudanya ve Orhaneli ilçelerine uzanan bu proje, konuklarını Uludağ ormanlarından, Uluabat Gölü’nden ve Marmara kıyılarından geçirerek, büyüleyici bir doğa yolculuğuna çıkarıyor.
PANDEMİ SÜRECİNDE DEĞERİ ARTTI
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kırsal alanda doğa ve kültürel turizme dayalı sürdürülebilir bir kalkınma yolu teşvik etmeyi hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları projesini oluşturduklarını açıkladı. Mysia Yolları’nın özellikle pandemi sürecinde değerinin daha da arttığını ifade eden Erdem, kalabalıktan uzak, doğayla baş başa bir ortamda vakit geçirmek isteyenler için Mysia Yolları’nın, çok sayıda alternatif sunduğunu hatırlattı.
HAVADAN KEŞİF
Fadıllı Havacılık Tesisleri Nilüfer Belediyesi bünyesinde, 2010 yılından bu yana Fadıllı Mahallesi’nde hizmet veriyor. Nilüfer’in doğal güzellikleri ve tarihî mekânları üzerinde yamaç paraşütü, paramotor uçuşları, ultralight uçuşları gerçekleştirilmesine imkan sağlayan tesis; 250 metre irtifalı Gölyazı ve Uluabat Gölü manzaralı kalkış alanı ve yılın büyük zamanı elverişli uçuşların gerçekleşebileceği hava koşulları ile geniş bir iniş alanına sahip. Tesiste ağırlıklı olarak yamaç paraşütü eğitimleri veriliyor. Bugüne kadar binlerce kişiyi gökyüzü ile buluşturan tesiste, deneyimli pilotlar eşliğinde tandem (iki kişilik) uçuş hizmeti de veriliyor.
Kentin hızından başı dönenlerin, doğal yaşamın ritmi ile kendine gelmek isteyenlerin yeni adresi ise Nilüfer Atlı Doğa Yürüyüşü Parkuru. Nilüfer Belediyesi ve Yeşil Bursa Rahvan At ve Binicilik Kulübü iş birliği ile hizmete giren merkez, ata sporu olan rahvan atçılığa hevesli olanlar için 15 bin metre uzunluktaki 3 orman parkurunda biniş eğitimi veriliyor. Merkezde ayrıca uygulanan özel, ücretsiz programlarla minik doğa tutkunlarına küçük yaşlarda at sevgisi kazandırılıyor.
MİSİ KAMP KARAVAN TESİSİ
Gümüştepe Mahallesi’nde, Nilüfer Çayı kenarında 12 dönüm üzerinde kurulan karavan tesisi, ilçenin turizm çeşitliğini yansıtan en özel örnekler arasında yer alıyor. Yerli ve yabancı kamp ve karavan tutkunlarını tarihî Misi Mahallesi ile buluşturan tesiste idari binalar, sosyal tesis, restoran ve içinde yemek pişirme, çamaşır yıkama, duş üniteleri, tuvaletler, karavan park alanları, lokanta ve çadır kamp alanları bulunuyor. Tesisin önemli bir diğer özelliği ise çocuklarını kampçılık ve doğada yaşam ile tanıştırmak isteyen ailelerin, güvenli bir ortamda burada kamp yapmasına imkan sağlaması.
Kalabalıktan uzakta doğayla baş başa
Koronavirüs pandemisi etkinlik ve tatil anlayışlarının da değişmesine neden oldu. Kalabalıklardan uzak, sosyal mesafenin öne çıktığı bu dönem, tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin yanı sıra gastronomi alanındaki zengin ürün potansiyeli ile Bursa’yı önemli bir alternatif olarak öne çıkardı. Tatilinin erteleyen veya çıkamayanlar için Bursa ve çevresinin güzelliklerini okurlarımız için paylaştık.
Mysia Yolları, pandemi günlerinde farklı etkinlikleri gerçekleştirebileceğiniz bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Kalabalıktan uzak şekilde doğada yürüyüşü, dağ bisikleti turları, atlı doğa yürüyüşü yapabileceğiniz gibi yamaç paraşütü de gerçekleştirebilirsiniz. Panoramik olarak kentin doğal güzellikleri ve tarihî mekânlarını izleyebilirsiniz. Konaklama isterseniz, kamp veya karavan alanlarından istifade edebilirsiniz.
Nilüfer Belediyesi’nin ‘Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi’ kapsamında Bursa’ya kazandırdığı ve Türkiye’nin en iyi rotaları arasında gösterilen Mysia Yolları, doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
Mysia yolları, antik dönemlerin önemli iki yerleşimini patikalarla birbirine bağlarken, aynı zamanda çeşitli spor aktivitelerinin yapılabileceği bir keşif için ziyaretçilerine ücretsiz bir tur davetinde bulunuyor. Dağ köylerini de içine alan parkur rotalarında doğaseverlerin keyifli vakit geçirebileceği yürüyüşler, dağ bisikleti turları, çadırlı kamp, panaromik manzara keyfi, kuş gözlemi, doğa fotoğrafçılığı, atlı doğa yürüyüşü ve sportif olta balıkçılığı gibi pek çok alternatif bulunuyor. Göletlerden, mağaralara, kamp ve piknik alanlarından atlı doğa yürüyüş parkurlarına doğal güzelliklerin keyfini tarihin izini sürerek, çıkarmak için doğanın çağrısına uymanız yeterli…
50 FARKLI ROTA
Mysia Yolları, 27 farklı doğa yürüyüşü, 18 bisiklet ve 5 atlı yürüyüş rotası olmak üzere, toplam 50 rota olarak tasarlandı. Bu rotalardan biri Misi’den Dağyenice Göleti’ne uzanan 10 kilometre uzunluğundaki rota. Meyve bahçeleri, tarlalar ve çam ormanları arasından devam eden yürüyüşçüler, Karabayır civarında biraz yükselerek, Dağyenice Köyü’ne ve gölete ulaşabilirler. Dağyenice Göleti’nden başlayıp, Atlas Mahallesi’ne uzanan 6,5 kilometrelik P4 parkuru da doğaseverlerle muhteşem bir deneyim yaşatıyor.
YÖN LEVHALARI VE KAREKOD UYGULAMALARI
Nilüfer’in güney kırsalındaki Misi (Gümüştepe) ve Gölyazı arasında kalan 21 mahalleyi birleştiren, toplam 310 kilometre uzunluğundaki rotalar ağına sahip olan Mysia Yolları’nda güvenliği sağlamak amacıyla uluslararası standartlara uygun işaretler, yön levhaları ve karekod uygulaması gibi teknolojik imkânlar sunuluyor.
SINIRLARI AŞTI
‘Mysia Yolları Nilüfer Alternatif Destinasyonları Projesi’ artık Nilüfer İlçesi sınırlarını aşmış durumda. Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Mudanya ve Orhaneli ilçelerine uzanan bu proje, konuklarını Uludağ ormanlarından, Uluabat Gölü’nden ve Marmara kıyılarından geçirerek, büyüleyici bir doğa yolculuğuna çıkarıyor.
PANDEMİ SÜRECİNDE DEĞERİ ARTTI
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kırsal alanda doğa ve kültürel turizme dayalı sürdürülebilir bir kalkınma yolu teşvik etmeyi hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları projesini oluşturduklarını açıkladı. Mysia Yolları’nın özellikle pandemi sürecinde değerinin daha da arttığını ifade eden Erdem, kalabalıktan uzak, doğayla baş başa bir ortamda vakit geçirmek isteyenler için Mysia Yolları’nın, çok sayıda alternatif sunduğunu hatırlattı.
HAVADAN KEŞİF
Fadıllı Havacılık Tesisleri Nilüfer Belediyesi bünyesinde, 2010 yılından bu yana Fadıllı Mahallesi’nde hizmet veriyor. Nilüfer’in doğal güzellikleri ve tarihî mekânları üzerinde yamaç paraşütü, paramotor uçuşları, ultralight uçuşları gerçekleştirilmesine imkan sağlayan tesis; 250 metre irtifalı Gölyazı ve Uluabat Gölü manzaralı kalkış alanı ve yılın büyük zamanı elverişli uçuşların gerçekleşebileceği hava koşulları ile geniş bir iniş alanına sahip. Tesiste ağırlıklı olarak yamaç paraşütü eğitimleri veriliyor. Bugüne kadar binlerce kişiyi gökyüzü ile buluşturan tesiste, deneyimli pilotlar eşliğinde tandem (iki kişilik) uçuş hizmeti de veriliyor.
Kentin hızından başı dönenlerin, doğal yaşamın ritmi ile kendine gelmek isteyenlerin yeni adresi ise Nilüfer Atlı Doğa Yürüyüşü Parkuru. Nilüfer Belediyesi ve Yeşil Bursa Rahvan At ve Binicilik Kulübü iş birliği ile hizmete giren merkez, ata sporu olan rahvan atçılığa hevesli olanlar için 15 bin metre uzunluktaki 3 orman parkurunda biniş eğitimi veriliyor. Merkezde ayrıca uygulanan özel, ücretsiz programlarla minik doğa tutkunlarına küçük yaşlarda at sevgisi kazandırılıyor.
MİSİ KAMP KARAVAN TESİSİ
Gümüştepe Mahallesi’nde, Nilüfer Çayı kenarında 12 dönüm üzerinde kurulan karavan tesisi, ilçenin turizm çeşitliğini yansıtan en özel örnekler arasında yer alıyor. Yerli ve yabancı kamp ve karavan tutkunlarını tarihî Misi Mahallesi ile buluşturan tesiste idari binalar, sosyal tesis, restoran ve içinde yemek pişirme, çamaşır yıkama, duş üniteleri, tuvaletler, karavan park alanları, lokanta ve çadır kamp alanları bulunuyor. Tesisin önemli bir diğer özelliği ise çocuklarını kampçılık ve doğada yaşam ile tanıştırmak isteyen ailelerin, güvenli bir ortamda burada kamp yapmasına imkan sağlaması.