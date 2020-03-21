İşbirliği ve ortak akla önem veriyoruz

İşe alım süreci ile ilgili bilgi veren Orhan Holding İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Evrim Bayam Pakiş, beyaz yakada işin gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyimin seçim kriterleri arasında yer aldığını açıkladı. Şirket kültürü ve değerlere uygunluğun önemli olduğunun altını çizen Pakiş, bu süreçte adayların Orhan Holding yetkinliklerine ne düzeyde sahip olduklarını ölçmeye yönelik yetkinlik envanterleri, teknik becerilerini ölçmeye yönelik muhakeme testleri, gerçek iş yaşamını simule eden değerlendirme merkezi uygulamaları ve yetkinlik bazlı yapılandırılmış iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.
ORTAK İŞ DİLİ İNGİLİZCE
Faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerde yönetici alımlarına Bursa’dan liderlik ettiklerini belirten Pakiş, yetenek havuzunu da kalibre ettiklerini dile getirdi. Global bir şirket olarak ortak iş dilinin İngilizce olduğunu açıklayan Pakiş, “Özellikle yönetsel pozisyonlar için İngilizce’ye tam anlamıyla hâkim olmak önem kazanıyor. Bu nedenle, işe alım sürecinde adaylarımıza yabancı dil testi de uyguluyoruz” diye konuştu.
MAVİ YAKA İŞE ALIM
Mavi yakada işe alımda fabrikaların insan kaynakları bölümleri ve ilgili yöneticilerin etkin olduğunu belirten Pakiş, adayların işe yatkınlıklarını ve becerilerini ölçen bir dizi uygulama içeren test ve iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydetti.
YÖNETİCİLERİ BURSA’DA AĞIRLIYORUZ
Global lokasyonlarda ve operasyonlarda görev alan yöneticileri öncelikle Bursa’da ağırlayıp, kişiselleştirilmiş oryantasyon ve işe uyum programları uyguladıklarını açıklayan Pakiş, etkili ve verimli çalışmalarına yönelik bilgi ve beceri ortamı hazırladıklarını söyledi. Bursa dışındaki fabrikalara ziyaretler organize ettiklerini de belirten Pakiş, “Ek olarak, farklı fonksiyonlardan 1 yıl süreli ‘Onboarding Supervisor’ adında çalışma arkadaşları atayarak; hem şirketi daha hızlı tanımalarını sağlıyoruz, hem de fonksiyonlar arasında iş birliğini ilk günden pekiştirmek için fırsat sunuyoruz. Ayrıca, belli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz İK görüşmeleri ile de bir yandan şirkette adaptasyonlarını hızlandırıp, bir yandan da ihtiyaç duydukları gelişimi destekliyoruz” diye konuştu.
ÜCRET POLİTİKASI
Ücret Yönetim Sistemi’nin iş kademeleri, ücret piyasası ve ücret politikası ile iş sonuçlarına katkının değerlendirildiğini belirten Pakiş, adil ve tutarlı ücret politikası ile başarıyı ödüllendirmek ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Faaliyet gösterdikleri ülkelerde ücret politikalarını oluştururken, oradaki şirketlerin mevcut ücret yapılarını göz önünde bulundurduklarını ekleyen Pakiş, piyasadaki konumları, rekabet koşulları ve ödeme güçlerini de dikkate aldıklarının aktardı.
EKİP İŞİ BİLİNCİ
Orhan Holding’de insan kaynağı grubunun ve şirketin başarısına yaptığı katkıyı bireysel ve ekip performansını göz önünde bulundurarak, değerlendirdiklerini açıklayan Pakiş, değerleri arasında yer alan ‘Tek yürek olarak işlerimizi başarırız’ sözünden hareketle tüm faaliyetleri ekip işi bilinciyle hayata geçirdiklerini kaydetti. İşbirliği ve ortak akla önem verdiklerinin altını çizen Pakiş, çalışanları karar vermeye cesaretlendirmeye çalıştıklarını vurguladı.
İNSAN KAYNAĞIMIZI İHRAÇ EDİYORUZ
Çalışanların performans ve yetkinliklerine dair gözden geçirme sürecini önümüzdeki yıl tüm operasyonlara yayacaklarını söyleyen Pakiş, “Amacımız, çalışanlarımızla yöneticileri arasında zamanında ve yerinde bir ‘Geri bildirim’ ve ‘İleri bildirim’ sağlamak. Bu şekilde diyalog ortamı hazırlamak ve karşılıklı gelişime katkı sağlamaktır. Global lokasyonlarımıza insan kaynağımızı ihraç ederek, büyüyoruz ve birlikte gelişiyoruz” diye konuştu.
LİDER KADROYU YETİŞTİRİYORUZ
Çalışanlarını eğitim ve gelişim programlarıyla desteklediklerini belirten Pakiş, kısa adı GOAL olan Global Orhan Academy of Leadership’i, Orhan Liderlik Akademisi altında konumlandırdıklarını kaydetti. Mevcut insan kaynağı ve yöneticilerinin yetkinliklerini geliştirmek ve Orhan Holding’in gelecekteki liderler kadrosunu yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Pakiş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2019 yılının sonunda CEO’muz Murat Orhan’ın liderliğinde Bursa’da icra kurulu üyelerimizin, tüm fabrika müdürlerimiz ve yöneticilerimizin kişisel ve online katılımları ile ‘Liderlik Pusulası’ gelişim programımızın lansmanını gerçekleştirdik. Amacımız, Orhan Liderlik yaklaşımını ve uygulamasını yeknesaklaştırarak, ortak kültürümüzü daha da geliştirmek ve liderlerimizin sürekli gelişimine katkı sağlamak. Gelişim programımız, karma eğitim metodolojisiyle ihtiyaçlara özel tasarlandı. Online platform üzerinden videolar, çeşitli içerikler ve sanal sınıflarla formal eğitimi gerçekleştirirken; yüz yüze workshoplar, sosyal öğrenme, webinar, 1-1 koçluk, proje ve ev ödevleri gibi pekiştirici uygulamalarla da gelişime hız katarak, içselleştirilmelerine olanak sağladı. 10 aylık program, faaliyet gösterdiğimiz tüm fabrikalardaki yöneticilerimizi kapsadı. Ayrıca, GOAL altında İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı dilde hazırlanan ‘Orhan Holding Business School’ ile tüm dünyadaki beyaz yakalı çalışanlara işletme yüksek lisans programı içeriğinde bir programı hızlandırılmış ve yoğunlaştırılmış bir formatta veriyoruz. Özellikle teknik bilgi ve deneyime sahip olan çalışanlarımızı gelecek pozisyonlarına hazırlıyoruz.”
FARKLI KÜLTÜRLERLE ETKİLEŞİM
Çalışanları yurt içi ve dışında kısa dönemler için görevlendirebildiklerini açıklayan Pakiş, aynı şekilde fabrikalarda da atamalar yapabildiklerini kaydetti. Tüm çalışanların deneyimlerinden ihtiyaçlara göre yararlandıklarını belirten Pakiş, çalışanların da farklı kültürlerle vizyonlarını geliştirmelerini istediklerini söyledi. Pakiş, mavi yakada da kısa dönemli görevlendirmelerle uzmanlıkları yaydıklarının altını çizdi.
YEDEKLEME PROGRAMI
‘GO SUCCESS’ olarak adlandırdıkları Global Orhan Yedekleme Programı ile binin üzerindeki beyaz yakalı çalışanı, performans ve potansiyel boyutlarıyla değerlendirdiklerini ifade eden Pakiş, yetenek havuzu ve kurumsal envanter oluşturup, geleceği planladıklarını ve bunu kritik pozisyonlara yedeklemek amacıyla kullandıklarını belirtti.
BİRBİRİMİZDEN ÖĞRENİRİZ
Her yıl gerçekleştirdikleri İK Zirvesi’nde faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerin insan kaynakları yöneticilerini bir araya getirdiklerini hatırlatan Pakiş, “Hem global süreçlerimizi ve gelişim fırsatlarımızı konuşuyor, hem de eğitimler ile faaliyetlerimizi planlıyoruz. Bu süreçte yakın çalışarak, birbirimizden öğrendiğimiz farklılıklar da oluyor” diye konuştu.
ÇALIŞAN BAĞLILIĞINI ARTTIRMAK EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZDEN
Çalışan mutluluğu, motivasyonu ve şirkete bağlılığını önemsediklerinin altını çizen Pakiş, bununla ilgili periyodik olarak anket yaptıklarını kaydetti. Öncelikleri sıraladıklarını belirten Pakiş, lokasyona özgü çalışmalar gerçekleştirdiklerini açıkladı. Motivasyon artırıcı gerçekleştirdikleri organizasyonlardan da bahseden Pakiş, “Yılbaşı yemeklerimizde çalışanlarımızla bir araya gelerek, başarılarını paylaşıyor, hep birlikte kutlamanın mutluluğuyla onları motive ediyoruz. Her yıl gerçekleştirdiğimiz aile pikniklerimiz, çalışanlarımızın çocuklarına verdiğimiz eğitimler, topluma katkı sağlamak amacıyla katıldığımız koşu, kan bağışı, Sevgi Evleri ile etkinlikler, dönemine göre yaptığımız doğum günü kutlamaları gibi aktiviteler bizi Orhan ailesi olarak birbirimize daha da kenetliyor” dedi.
GENÇ YETENEKLERİ YETİŞTİRİYOR
Son 3 yıldır Aisec ile ’Join Orhan Business (JOB)’ Eğitim Programı düzenlediklerini söyleyen Pakiş, dünyanın 4 yanından genç yeteneklere yatırım yapıp, yetiştirdiklerini belirterek, kurum kültürüyle geliştirip, uygun pozisyonlara yerleştirdiklerini kaydetti.
KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYORUZ
Bünyelerinde operatör, fabrika müdürü, üst düzey yönetimde olmak üzere farklı pozisyonlarda birçok kadın çalışanın olmasından gurur duyduklarını vurgulayan Pakiş, 15 farklı ülkedeki fabrikalarında yüzde 33 oranında kadın çalışma oranıyla farklı kültürlerde de kadınların çalışma hayatına katılmasına katkı sağladıklarının altını çizdi. Pakiş, Gemlik fabrikasında yönetim kademesinde yüzde 43 kadın çalışan oranını yakaladıklarını ekledi.
İNSAN KAYNAĞININ GELİŞİMİNE YATIRIM YAPARIZ
Global bir kuruluş olarak varlıklarını sürdürdüklerini anımsatan Pakiş, insan kaynağını ihtiyaç duydukları en etkili yerde konumlandırdıklarını söyledi. Otomotiv yan sanayide dünyada en yaygın faaliyet gösteren Türk şirketi olduklarını belirten Pakiş, “Bulunduğumuz lokasyonlarda güçlü, etkili, işinde uzman ve güvenilir bir işveren olarak biliniyoruz. Sürekli büyüyen ve gelişen bir grubuz. İnsan kaynağının gelişimine yatırım yaparız, çevik ve dinamiğiz. Çalışanlarımıza global bir şirkette çalışma ve global ekibin bir parçası olma imkânı tanıyoruz. Çalışanlarımızın iş yerini tüm dünya olarak tanımlıyoruz” şeklinde konuştu.
EĞİTİM ÖNEMLİ
Eğitime katkı sağladıklarını söyleyen Pakiş, çalışanların başarılı olan çocuklarının yanı sıra dışarıdan da birçok başarılı öğrenciye burs sağlamak amacıyla, 1996 yılında Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı’nın kurulduğunu anımsattı. Pakiş, Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Yüksek Okulu, Necla Orhan İlköğretim Okulu’nun yanı sıra Yenişehir’de devlete bağışlanan kız, erkek öğrenci yurtlarıyla eğitime olan tutku ve katkıyı pekiştirdiklerini kaydetti.
SANATA DESTEK
Onursal Başkan İbrahim Orhan’ın eşi Necla Orhan’ın fotoğraf sevgisiyle 21 yıldır Orhan Holding Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nı sürdürdüklerini hatırlatan Pakiş, yarışmanın Uluslararası Fotoğraf Federasyonu (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Federasyonu’nun (TFSF) desteğiyle gümüş plaketle onurlandırıldığını belirtti. Yarışmada dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok fotoğraf sanatçısının eserlerinin yer aldığını ifade eden Pakiş, kültür ve sanat alanına destek vererek, güzel duyguları paylaşmayı amaçladıklarını vurguladı. Bu yıl etkinliğin 15’incisini gerçekleştirdiklerini dile getiren Pakiş, yarışmaya bugüne kadar 6 binin üzerinde fotoğraf sanatçısının katıldığını ekledi.
İşbirliği ve ortak akla önem veriyoruz
Orhan Holding İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Evrim Bayam Pakiş, değerleri arasında yer alan ‘Tek yürek olarak işlerimizi başarırız’ sözünden hareketle tüm faaliyetleri ekip işi bilinciyle hayata geçirdiklerini kaydetti. İşbirliği ve ortak akla önem verdiklerinin altını çizen Pakiş, çalışanları karar vermeye cesaretlendirmeye çalıştıklarını vurguladı.Ana faaliyet alanı otomotiv yan sanayi olan Orhan Holding, sigortadan, araç satış distribütörlüğüne; akaryakıttan, tarım ve hayvancılığa kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. İbrahim Orhan tarafından 1972 yılında kurulan ve yıllar içerisinde gelişimini sürdüren Orhan Holding, bugün 15 ülkede faaliyet gösteriyor ve 10 binin üzerinde çalışana istihdam sağlıyor.
İşe alım süreci ile ilgili bilgi veren Orhan Holding İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Evrim Bayam Pakiş, beyaz yakada işin gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyimin seçim kriterleri arasında yer aldığını açıkladı. Şirket kültürü ve değerlere uygunluğun önemli olduğunun altını çizen Pakiş, bu süreçte adayların Orhan Holding yetkinliklerine ne düzeyde sahip olduklarını ölçmeye yönelik yetkinlik envanterleri, teknik becerilerini ölçmeye yönelik muhakeme testleri, gerçek iş yaşamını simule eden değerlendirme merkezi uygulamaları ve yetkinlik bazlı yapılandırılmış iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.
ORTAK İŞ DİLİ İNGİLİZCE
Faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerde yönetici alımlarına Bursa’dan liderlik ettiklerini belirten Pakiş, yetenek havuzunu da kalibre ettiklerini dile getirdi. Global bir şirket olarak ortak iş dilinin İngilizce olduğunu açıklayan Pakiş, “Özellikle yönetsel pozisyonlar için İngilizce’ye tam anlamıyla hâkim olmak önem kazanıyor. Bu nedenle, işe alım sürecinde adaylarımıza yabancı dil testi de uyguluyoruz” diye konuştu.
MAVİ YAKA İŞE ALIM
Mavi yakada işe alımda fabrikaların insan kaynakları bölümleri ve ilgili yöneticilerin etkin olduğunu belirten Pakiş, adayların işe yatkınlıklarını ve becerilerini ölçen bir dizi uygulama içeren test ve iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydetti.
YÖNETİCİLERİ BURSA’DA AĞIRLIYORUZ
Global lokasyonlarda ve operasyonlarda görev alan yöneticileri öncelikle Bursa’da ağırlayıp, kişiselleştirilmiş oryantasyon ve işe uyum programları uyguladıklarını açıklayan Pakiş, etkili ve verimli çalışmalarına yönelik bilgi ve beceri ortamı hazırladıklarını söyledi. Bursa dışındaki fabrikalara ziyaretler organize ettiklerini de belirten Pakiş, “Ek olarak, farklı fonksiyonlardan 1 yıl süreli ‘Onboarding Supervisor’ adında çalışma arkadaşları atayarak; hem şirketi daha hızlı tanımalarını sağlıyoruz, hem de fonksiyonlar arasında iş birliğini ilk günden pekiştirmek için fırsat sunuyoruz. Ayrıca, belli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz İK görüşmeleri ile de bir yandan şirkette adaptasyonlarını hızlandırıp, bir yandan da ihtiyaç duydukları gelişimi destekliyoruz” diye konuştu.
ÜCRET POLİTİKASI
Ücret Yönetim Sistemi’nin iş kademeleri, ücret piyasası ve ücret politikası ile iş sonuçlarına katkının değerlendirildiğini belirten Pakiş, adil ve tutarlı ücret politikası ile başarıyı ödüllendirmek ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Faaliyet gösterdikleri ülkelerde ücret politikalarını oluştururken, oradaki şirketlerin mevcut ücret yapılarını göz önünde bulundurduklarını ekleyen Pakiş, piyasadaki konumları, rekabet koşulları ve ödeme güçlerini de dikkate aldıklarının aktardı.
EKİP İŞİ BİLİNCİ
Orhan Holding’de insan kaynağı grubunun ve şirketin başarısına yaptığı katkıyı bireysel ve ekip performansını göz önünde bulundurarak, değerlendirdiklerini açıklayan Pakiş, değerleri arasında yer alan ‘Tek yürek olarak işlerimizi başarırız’ sözünden hareketle tüm faaliyetleri ekip işi bilinciyle hayata geçirdiklerini kaydetti. İşbirliği ve ortak akla önem verdiklerinin altını çizen Pakiş, çalışanları karar vermeye cesaretlendirmeye çalıştıklarını vurguladı.
İNSAN KAYNAĞIMIZI İHRAÇ EDİYORUZ
Çalışanların performans ve yetkinliklerine dair gözden geçirme sürecini önümüzdeki yıl tüm operasyonlara yayacaklarını söyleyen Pakiş, “Amacımız, çalışanlarımızla yöneticileri arasında zamanında ve yerinde bir ‘Geri bildirim’ ve ‘İleri bildirim’ sağlamak. Bu şekilde diyalog ortamı hazırlamak ve karşılıklı gelişime katkı sağlamaktır. Global lokasyonlarımıza insan kaynağımızı ihraç ederek, büyüyoruz ve birlikte gelişiyoruz” diye konuştu.
LİDER KADROYU YETİŞTİRİYORUZ
Çalışanlarını eğitim ve gelişim programlarıyla desteklediklerini belirten Pakiş, kısa adı GOAL olan Global Orhan Academy of Leadership’i, Orhan Liderlik Akademisi altında konumlandırdıklarını kaydetti. Mevcut insan kaynağı ve yöneticilerinin yetkinliklerini geliştirmek ve Orhan Holding’in gelecekteki liderler kadrosunu yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Pakiş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2019 yılının sonunda CEO’muz Murat Orhan’ın liderliğinde Bursa’da icra kurulu üyelerimizin, tüm fabrika müdürlerimiz ve yöneticilerimizin kişisel ve online katılımları ile ‘Liderlik Pusulası’ gelişim programımızın lansmanını gerçekleştirdik. Amacımız, Orhan Liderlik yaklaşımını ve uygulamasını yeknesaklaştırarak, ortak kültürümüzü daha da geliştirmek ve liderlerimizin sürekli gelişimine katkı sağlamak. Gelişim programımız, karma eğitim metodolojisiyle ihtiyaçlara özel tasarlandı. Online platform üzerinden videolar, çeşitli içerikler ve sanal sınıflarla formal eğitimi gerçekleştirirken; yüz yüze workshoplar, sosyal öğrenme, webinar, 1-1 koçluk, proje ve ev ödevleri gibi pekiştirici uygulamalarla da gelişime hız katarak, içselleştirilmelerine olanak sağladı. 10 aylık program, faaliyet gösterdiğimiz tüm fabrikalardaki yöneticilerimizi kapsadı. Ayrıca, GOAL altında İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı dilde hazırlanan ‘Orhan Holding Business School’ ile tüm dünyadaki beyaz yakalı çalışanlara işletme yüksek lisans programı içeriğinde bir programı hızlandırılmış ve yoğunlaştırılmış bir formatta veriyoruz. Özellikle teknik bilgi ve deneyime sahip olan çalışanlarımızı gelecek pozisyonlarına hazırlıyoruz.”
FARKLI KÜLTÜRLERLE ETKİLEŞİM
Çalışanları yurt içi ve dışında kısa dönemler için görevlendirebildiklerini açıklayan Pakiş, aynı şekilde fabrikalarda da atamalar yapabildiklerini kaydetti. Tüm çalışanların deneyimlerinden ihtiyaçlara göre yararlandıklarını belirten Pakiş, çalışanların da farklı kültürlerle vizyonlarını geliştirmelerini istediklerini söyledi. Pakiş, mavi yakada da kısa dönemli görevlendirmelerle uzmanlıkları yaydıklarının altını çizdi.
YEDEKLEME PROGRAMI
‘GO SUCCESS’ olarak adlandırdıkları Global Orhan Yedekleme Programı ile binin üzerindeki beyaz yakalı çalışanı, performans ve potansiyel boyutlarıyla değerlendirdiklerini ifade eden Pakiş, yetenek havuzu ve kurumsal envanter oluşturup, geleceği planladıklarını ve bunu kritik pozisyonlara yedeklemek amacıyla kullandıklarını belirtti.
BİRBİRİMİZDEN ÖĞRENİRİZ
Her yıl gerçekleştirdikleri İK Zirvesi’nde faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerin insan kaynakları yöneticilerini bir araya getirdiklerini hatırlatan Pakiş, “Hem global süreçlerimizi ve gelişim fırsatlarımızı konuşuyor, hem de eğitimler ile faaliyetlerimizi planlıyoruz. Bu süreçte yakın çalışarak, birbirimizden öğrendiğimiz farklılıklar da oluyor” diye konuştu.
ÇALIŞAN BAĞLILIĞINI ARTTIRMAK EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZDEN
Çalışan mutluluğu, motivasyonu ve şirkete bağlılığını önemsediklerinin altını çizen Pakiş, bununla ilgili periyodik olarak anket yaptıklarını kaydetti. Öncelikleri sıraladıklarını belirten Pakiş, lokasyona özgü çalışmalar gerçekleştirdiklerini açıkladı. Motivasyon artırıcı gerçekleştirdikleri organizasyonlardan da bahseden Pakiş, “Yılbaşı yemeklerimizde çalışanlarımızla bir araya gelerek, başarılarını paylaşıyor, hep birlikte kutlamanın mutluluğuyla onları motive ediyoruz. Her yıl gerçekleştirdiğimiz aile pikniklerimiz, çalışanlarımızın çocuklarına verdiğimiz eğitimler, topluma katkı sağlamak amacıyla katıldığımız koşu, kan bağışı, Sevgi Evleri ile etkinlikler, dönemine göre yaptığımız doğum günü kutlamaları gibi aktiviteler bizi Orhan ailesi olarak birbirimize daha da kenetliyor” dedi.
GENÇ YETENEKLERİ YETİŞTİRİYOR
Son 3 yıldır Aisec ile ’Join Orhan Business (JOB)’ Eğitim Programı düzenlediklerini söyleyen Pakiş, dünyanın 4 yanından genç yeteneklere yatırım yapıp, yetiştirdiklerini belirterek, kurum kültürüyle geliştirip, uygun pozisyonlara yerleştirdiklerini kaydetti.
KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYORUZ
Bünyelerinde operatör, fabrika müdürü, üst düzey yönetimde olmak üzere farklı pozisyonlarda birçok kadın çalışanın olmasından gurur duyduklarını vurgulayan Pakiş, 15 farklı ülkedeki fabrikalarında yüzde 33 oranında kadın çalışma oranıyla farklı kültürlerde de kadınların çalışma hayatına katılmasına katkı sağladıklarının altını çizdi. Pakiş, Gemlik fabrikasında yönetim kademesinde yüzde 43 kadın çalışan oranını yakaladıklarını ekledi.
İNSAN KAYNAĞININ GELİŞİMİNE YATIRIM YAPARIZ
Global bir kuruluş olarak varlıklarını sürdürdüklerini anımsatan Pakiş, insan kaynağını ihtiyaç duydukları en etkili yerde konumlandırdıklarını söyledi. Otomotiv yan sanayide dünyada en yaygın faaliyet gösteren Türk şirketi olduklarını belirten Pakiş, “Bulunduğumuz lokasyonlarda güçlü, etkili, işinde uzman ve güvenilir bir işveren olarak biliniyoruz. Sürekli büyüyen ve gelişen bir grubuz. İnsan kaynağının gelişimine yatırım yaparız, çevik ve dinamiğiz. Çalışanlarımıza global bir şirkette çalışma ve global ekibin bir parçası olma imkânı tanıyoruz. Çalışanlarımızın iş yerini tüm dünya olarak tanımlıyoruz” şeklinde konuştu.
EĞİTİM ÖNEMLİ
Eğitime katkı sağladıklarını söyleyen Pakiş, çalışanların başarılı olan çocuklarının yanı sıra dışarıdan da birçok başarılı öğrenciye burs sağlamak amacıyla, 1996 yılında Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı’nın kurulduğunu anımsattı. Pakiş, Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Yüksek Okulu, Necla Orhan İlköğretim Okulu’nun yanı sıra Yenişehir’de devlete bağışlanan kız, erkek öğrenci yurtlarıyla eğitime olan tutku ve katkıyı pekiştirdiklerini kaydetti.
SANATA DESTEK
Onursal Başkan İbrahim Orhan’ın eşi Necla Orhan’ın fotoğraf sevgisiyle 21 yıldır Orhan Holding Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nı sürdürdüklerini hatırlatan Pakiş, yarışmanın Uluslararası Fotoğraf Federasyonu (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Federasyonu’nun (TFSF) desteğiyle gümüş plaketle onurlandırıldığını belirtti. Yarışmada dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok fotoğraf sanatçısının eserlerinin yer aldığını ifade eden Pakiş, kültür ve sanat alanına destek vererek, güzel duyguları paylaşmayı amaçladıklarını vurguladı. Bu yıl etkinliğin 15’incisini gerçekleştirdiklerini dile getiren Pakiş, yarışmaya bugüne kadar 6 binin üzerinde fotoğraf sanatçısının katıldığını ekledi.