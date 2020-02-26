İnegöl’de her yıl yatırımla dolu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2019’un tasarruf ve hizmet yılı olarak geçtiğini belirterek, kent genelinde bütçesini en fazla yatırıma dönüştüren belediye olduklarını söyledi. Seçimin ardından 3 başlığın hayata geçmesine odaklandıklarının altını çizen Taban, bunları kurumsal değişim ve dönüşüm, teknolojik değişim ve dönüşüm ile yeni nesil belediyecilik olarak sıraladı. Önümüzdeki yılların yatırım yılı olacağını söyleyen Taban, “2020’de 200 milyon lira hedeflediğimiz bütçenin en az 100 milyonunu yatırıma dönüştürmeliyim. Şehir şantiyeye dönecek” dedi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 8 Kasım 2017 tarihinde göreve başladığını hatırlatarak, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar ara dönem geçirdiğini anımsattı. Bu süre içinde sahip oldukları potansiyeli tespit ettiklerini belirten Taban, aynı zamanda da yarım kalan projelerin tamamlanması için çalıştıklarını kaydetti. Belediyenin yeni dönem hedeflerini belirlediklerini ve çalışma arkadaşları ile paylaştıklarını söyleyen Taban, bunları kurumsal değişim ve dönüşüm, teknolojik değişim ve dönüşüm ve yeni nesil belediyecilik konu başlıkları ile özetledi. Bu üç başlığı olmazsa olmaz olarak nitelendiren Taban, kurumsal dönüşümü sağlamak adına eğitimlere başladıklarını ve ISO 10002 ve 9001 belgelerini aldıklarını dile getirdi.
DİJİTAL HARİTA
Vatandaşları koşturmadan teknoloji ve yazılım kullanarak, iş yaptıklarını belirten Taban, böylece veri toplamayı öğrendiklerini kaydetti. Coğrafi kent bilgisi sistemini kurumda oluşturduklarını ifade eden Taban, dijital harita ve verilerden elde ettikleri ile ‘nerede, ne var?’ onu görmeye başladıklarını açıkladı. Kurumlarla elektronik veri geçişi sağlamaya başladıklarını söyleyen Taban, anlık izleme kolaylığı sağladıklarını kaydetti. E-devlette Türkiye birincisi olduklarını vurgulayan Taban, “Bin 389 belediye içerisinde 32 kalem hizmet veren belediye pozisyonuna geldik. 6 hizmeti daha açmak isteğimizi Türksat yetkililerine ilettik. Entegresyon çalışmaları devam ediyor. Bu konuda heyecanlıyız. Teknolojik değişim süreci sürüyor. Elektronik belge ve imza yönetimine geçtik” diye konuştu.
2019 TASARRUF YILIYDI
Elektronik ortama geçmeden önce vatandaştan gelen bildirim sayısının 300’ler seviyesinde olduğunu belirten Taban, şu anda bu oranın aylık bazda 4 bin 400’lere kadar yükseldiğini kaydetti. Yıllık bazda 44 bin bildiri aldıklarını ifade eden Taban, katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerinin altını çizdi.
Kendileri açısından 2019’un tasarruf ve hizmet yılı olduğunu söyleyen Taban, “Yolun başında aynı heyecanla stratejik planımızı yaptık. Bütçe kaynaklarını oluşturduk. 2019’u bütçesinin yüzde 44,5’ini yatırıma dönüştürerek, kapattım. 2020’de ‘Bunu yüzde 50 – 60’lara çıkarabilir miyiz? Yatırıma döndürebilir miyiz?’ gibi bir düşüncemiz var. 2019 yılında Bursa bölgesinde bütçesini en fazla yatırıma dönüştüren belediye olduk. Tamamen verimli, performanslı, iktisatlı ve tasarruflu çalışmaya yöneldik” şeklinde konuştu.
BETON YOLDA BÜYÜK BAŞARI
Geçtiğimiz yıl hayata geçirdikleri silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasını bu yıl yaygınlaştırmayı istediklerini belirten Taban, “Türkiye’de fazla sıcak asfalt uygulaması kullanılıyor. Biz, ‘Ne yapabiliriz?’ diye araştırırken, beton yol uygulaması ile karşılaştık. Üniversite ve özel sektör bu konudaki STK’ları da yanımıza alarak, çalışmalar yaptık. Geçen sene 4 farklı noktada 3 kilometre uyguladık. Yüzde 98 başarı elde ettik. Şu anda farklı kent konseylerinden uygulamayı görmek için veya detay öğrenmek için geliyorlar. Türkiye’de daha fazla olacağını zannediyorum” dedi.
KOLAY VE HIZLI ERİŞİM
Çözüm merkezinin vatandaşlarla ilk temasın olduğu yer olduğunu dile getiren Taban, Türkiye’de en kolay ve hızlı erişilebilen merkezi olduklarını savundu. 153’ü arayan kişinin maksimum 5 saniyede cevaplandırıldığını söyleyen Taban, “Bunu da gün esaslı değil, yıl esaslı değerlendiriyoruz. Yıl boyunca bu standartta kalmamız gerekiyor. Yüzde 96 başarı elde ettik” diye konuştu.
TEMİZLİK İŞLERİYLE TASARRUF
Tasarruf ile 67 araç satın aldıklarını belirten Taban, filoyu büyüttüklerini kaydetti. Araçların gençleştirmenin yanı sıra teknolojik aletler de aldıklarını söyleyen Taban, “Temizlik işlerinde devrim niteliğinde işler yaptık ve yeniden üzerimize aldık. Genelde ‘Özelleştirmek lazım’ diyoruz ama buradan da tasarruf elde edebileceğimizi düşündüm. Önce çalışma arkadaşlarımızla konuyu masaya yatırdık. Şu anda tamamen kendi araçlarımızla bu süreci götürüyoruz. Aylık bazda yaklaşık 650 bin TL’lik tasarruf sağladık” dedi.
ÇİFTÇİYE DESTEK ARTTI
Hava kalitesinin yükseltilmesi ve olası afetlerle ilgili çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Taban, depreme yönelik toplanma alanları ve çadır yerlerini belirlediklerini kaydetti. Taban, buradaki hareket planını her bireyin duyacağı bir platforma taşımak istediklerini de ekledi. Tarımsal alanda çiftçilere destek olmak adına üreten çiftçiler kooperatifi kurduklarını söyleyen Taban, 6 milyon 500 bin liralık soğuk hava deposu kuracaklarını açıkladı. Çiftçiye mazot, ilaç, gübre fiyatını düşürme konusunda desteği sunamadıklarını ancak alternatif yöntemlerle destek sağlayabileceklerini düşündüğünü ifade eden Taban, kurutma işleme tesisi kuracaklarını ve markalaşmaya katkı sunacaklarını kaydetti.
KANAL İNEGÖL 2020’DE TAMAM
Tasarruf uygulamalarının görevde bulundukları son ana kadar süreceğini vurgulayan Taban, her tasarrufu, planladıkları işlere ya da plan dışında aciliyeti olan durumlara aktaracaklarını kaydetti. Bu yıl Kanal İstanbul benzeri Kanal İnegöl’ü hayal ettiklerini söyleyen Taban, “Bu projeyi kentimizin içinde 2020 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Kanal İstanbul’dan farklı olarak var olan bir dere yatağının ıslah edilmesi ile beraber ortaya çıkacak bir kanal projesi olacak. Bedre Deresi’nin ıslahı gerçekleşecek. Etrafta rekreasyon alanları, insanların yürüyüş yapabileceği, bisiklet sürebileceği, spor yapabileceği, her iki tarafta yeşil bir bandın olacağı, şartlar imkan verirse kayıkla dolaşabileceği bir yapı hayal ediyoruz. Yaklaşık 8 ile 10 milyon TL bütçeli proje, bir turizm değeri oluşturacak” dedi.
ÇOCUK DOSTU VE ENGELSİZ KENT
Tarihi ayağa kaldırmak adına İnegöl’ün fethini gerçekleştiren Turgut Alp’in türbe restorasyonu planladıklarını belirten Taban, 11 dönüm alan üzerine 2 milyon TL’lik bir proje hayata geçirmek istediklerini açıkladı. Çocuk Dostu ve Engelsiz Kent hedeflerinin bulunduğunu söyleyen Taban, “Çocukları ve gençleri önemsiyoruz. Huzur içinde oynayabilecek kaliteli vakit geçirecekleri alanları iyileştirmek istiyoruz. Farklı noktalarda mesire alanları, sosyal donatı uygulamaları, spor dinlenme ve eğlence parkları olacak. Yarı olimpik havuzumuz tamamlanacak” diye konuştu.
OYLAT VE YENİ TERMAL MERKEZ SİL BAŞTAN
Oylat’ın mevcut yerinin sil baştan yenilenmesi konusunda çalıştıklarını söyleyen Taban, İnegöl karayoluna 3 kilometre mesafede termal kaynak bulunduğunu belirterek, yeni bir Oylat kazandırmak istediklerini açıkladı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Taban, 1999 öncesi yapılmış yapıların sağlıklı kentsel dönüşüm modeli ile yenilenmesini arzu ettiğini belirterek, vatandaşı ikna ederek, bu süreci başlatmak istediklerini kaydetti. Pilot bölge belirlediklerini ve Turgutalp Mahallesi’nde kentsel dönüşüm alanı bulunduğunu ekleyen Taban, etaplar halinde estetik, sağlıklı ve modern yapıları hayata geçirmeyi planladıklarını aktardı.
BÜTÇENİN YARISI YATIRIMA GİDECEK
Bütün yılların yatırım yılı olacağını söyleyen Taban, “2020’de 200 milyonluk hedeflediğimiz bütçenin en az 100 milyonunu yatırıma dönüştürmeliyim. Şehir şantiyeye dönecek. Planlamaların olması ile kabuk değiştiren bir İnegöl göreceğiz” diye konuştu.
YENİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR
İnegölspor’un tesislerinin tamamlanacağını söyleyen Taban, atık toplama ve getirme merkezlerini bitireceklerini açıkladı. Erken çocukluk eğitim merkezini hayata geçireceklerini söyleyen Taban, kreş bazında çocukların ekolojik ortamda yer alarak, eğitim almaları ve tabiatın nimetlerden faydalanmalarını önemsediklerinin altını çizdi. Yeni belediye hizmet binası ve meydan projelerinin bulunduğunu ifade eden Taban, “2020’de tamamı olmasa da büyük oranda hedefe yaklaşmak istiyoruz. Bisiklet yolu ve istasyonlarını hayata geçirmek istiyoruz. Modern hayvan pazarı, mahalle konakları ve restorasyonları yapacağız” dedi.
YEŞİL ALAN
Türkiye’nin kişi başı yeşil alan ortalamasının 2,5 metrekare olduğunu söyleyen Taban, İnegöl’de bu oranın 3,5 metrekare, Avrupa’da ise 7 metrekare olduğunu kaydetti. Geçen sene 35 bin metrekare yeşil alan yapıldığını hatırlatan Taban, bu sene bunun üzerine çıkmayı hedeflediklerini ekledi.
İNEGÖL’E YENİ SEMBOL
İnegöl’e bir simge kazandırmayı planladıklarını ifade eden Taban, sandalye şeklindeki mimariyi karayolunun üzerine uygulayıp, içinde restoranların olduğu ve asansörle çıkıldığı bir kule restoran planladıklarını açıkladı. Yaklaşık 65-70 metre yükseklikte bir yapı düşündüklerini dile getiren Taban, çekim merkezi oluşturmayı istediklerini kaydetti. İnegöl’e yeni bir fuar merkezi kazandırma çalışmalarının da bulunduğunu dile getiren Taban, özel tasarım alanlarının bulunduğu bir üniversite kazandırma girişimleri olduğunu ekledi.
KÖFTE FESTİVALİ
İnegöl’de ilk defa köfte festivali gerçekleştirdiklerini hatırlatan Taban, “Bunu önemsiyorum. Bu organizasyonu daha profesyonel yapacağız. Bu konuda uzmanlığı daha fazla olanların görüş ve önerilerini katmaya karar verdik. İnegöl, gastronomide önemli marka değeri. Bunu da geliştireceğiz” dedi.
İnegöl’de her yıl yatırımla dolu
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2019’un tasarruf ve hizmet yılı olarak geçtiğini belirterek, kent genelinde bütçesini en fazla yatırıma dönüştüren belediye olduklarını söyledi. Seçimin ardından 3 başlığın hayata geçmesine odaklandıklarının altını çizen Taban, bunları kurumsal değişim ve dönüşüm, teknolojik değişim ve dönüşüm ile yeni nesil belediyecilik olarak sıraladı. Önümüzdeki yılların yatırım yılı olacağını söyleyen Taban, “2020’de 200 milyon lira hedeflediğimiz bütçenin en az 100 milyonunu yatırıma dönüştürmeliyim. Şehir şantiyeye dönecek” dedi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 8 Kasım 2017 tarihinde göreve başladığını hatırlatarak, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar ara dönem geçirdiğini anımsattı. Bu süre içinde sahip oldukları potansiyeli tespit ettiklerini belirten Taban, aynı zamanda da yarım kalan projelerin tamamlanması için çalıştıklarını kaydetti. Belediyenin yeni dönem hedeflerini belirlediklerini ve çalışma arkadaşları ile paylaştıklarını söyleyen Taban, bunları kurumsal değişim ve dönüşüm, teknolojik değişim ve dönüşüm ve yeni nesil belediyecilik konu başlıkları ile özetledi. Bu üç başlığı olmazsa olmaz olarak nitelendiren Taban, kurumsal dönüşümü sağlamak adına eğitimlere başladıklarını ve ISO 10002 ve 9001 belgelerini aldıklarını dile getirdi.
DİJİTAL HARİTA
Vatandaşları koşturmadan teknoloji ve yazılım kullanarak, iş yaptıklarını belirten Taban, böylece veri toplamayı öğrendiklerini kaydetti. Coğrafi kent bilgisi sistemini kurumda oluşturduklarını ifade eden Taban, dijital harita ve verilerden elde ettikleri ile ‘nerede, ne var?’ onu görmeye başladıklarını açıkladı. Kurumlarla elektronik veri geçişi sağlamaya başladıklarını söyleyen Taban, anlık izleme kolaylığı sağladıklarını kaydetti. E-devlette Türkiye birincisi olduklarını vurgulayan Taban, “Bin 389 belediye içerisinde 32 kalem hizmet veren belediye pozisyonuna geldik. 6 hizmeti daha açmak isteğimizi Türksat yetkililerine ilettik. Entegresyon çalışmaları devam ediyor. Bu konuda heyecanlıyız. Teknolojik değişim süreci sürüyor. Elektronik belge ve imza yönetimine geçtik” diye konuştu.
2019 TASARRUF YILIYDI
Elektronik ortama geçmeden önce vatandaştan gelen bildirim sayısının 300’ler seviyesinde olduğunu belirten Taban, şu anda bu oranın aylık bazda 4 bin 400’lere kadar yükseldiğini kaydetti. Yıllık bazda 44 bin bildiri aldıklarını ifade eden Taban, katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerinin altını çizdi.
Kendileri açısından 2019’un tasarruf ve hizmet yılı olduğunu söyleyen Taban, “Yolun başında aynı heyecanla stratejik planımızı yaptık. Bütçe kaynaklarını oluşturduk. 2019’u bütçesinin yüzde 44,5’ini yatırıma dönüştürerek, kapattım. 2020’de ‘Bunu yüzde 50 – 60’lara çıkarabilir miyiz? Yatırıma döndürebilir miyiz?’ gibi bir düşüncemiz var. 2019 yılında Bursa bölgesinde bütçesini en fazla yatırıma dönüştüren belediye olduk. Tamamen verimli, performanslı, iktisatlı ve tasarruflu çalışmaya yöneldik” şeklinde konuştu.
BETON YOLDA BÜYÜK BAŞARI
Geçtiğimiz yıl hayata geçirdikleri silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasını bu yıl yaygınlaştırmayı istediklerini belirten Taban, “Türkiye’de fazla sıcak asfalt uygulaması kullanılıyor. Biz, ‘Ne yapabiliriz?’ diye araştırırken, beton yol uygulaması ile karşılaştık. Üniversite ve özel sektör bu konudaki STK’ları da yanımıza alarak, çalışmalar yaptık. Geçen sene 4 farklı noktada 3 kilometre uyguladık. Yüzde 98 başarı elde ettik. Şu anda farklı kent konseylerinden uygulamayı görmek için veya detay öğrenmek için geliyorlar. Türkiye’de daha fazla olacağını zannediyorum” dedi.
KOLAY VE HIZLI ERİŞİM
Çözüm merkezinin vatandaşlarla ilk temasın olduğu yer olduğunu dile getiren Taban, Türkiye’de en kolay ve hızlı erişilebilen merkezi olduklarını savundu. 153’ü arayan kişinin maksimum 5 saniyede cevaplandırıldığını söyleyen Taban, “Bunu da gün esaslı değil, yıl esaslı değerlendiriyoruz. Yıl boyunca bu standartta kalmamız gerekiyor. Yüzde 96 başarı elde ettik” diye konuştu.
TEMİZLİK İŞLERİYLE TASARRUF
Tasarruf ile 67 araç satın aldıklarını belirten Taban, filoyu büyüttüklerini kaydetti. Araçların gençleştirmenin yanı sıra teknolojik aletler de aldıklarını söyleyen Taban, “Temizlik işlerinde devrim niteliğinde işler yaptık ve yeniden üzerimize aldık. Genelde ‘Özelleştirmek lazım’ diyoruz ama buradan da tasarruf elde edebileceğimizi düşündüm. Önce çalışma arkadaşlarımızla konuyu masaya yatırdık. Şu anda tamamen kendi araçlarımızla bu süreci götürüyoruz. Aylık bazda yaklaşık 650 bin TL’lik tasarruf sağladık” dedi.
ÇİFTÇİYE DESTEK ARTTI
Hava kalitesinin yükseltilmesi ve olası afetlerle ilgili çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Taban, depreme yönelik toplanma alanları ve çadır yerlerini belirlediklerini kaydetti. Taban, buradaki hareket planını her bireyin duyacağı bir platforma taşımak istediklerini de ekledi. Tarımsal alanda çiftçilere destek olmak adına üreten çiftçiler kooperatifi kurduklarını söyleyen Taban, 6 milyon 500 bin liralık soğuk hava deposu kuracaklarını açıkladı. Çiftçiye mazot, ilaç, gübre fiyatını düşürme konusunda desteği sunamadıklarını ancak alternatif yöntemlerle destek sağlayabileceklerini düşündüğünü ifade eden Taban, kurutma işleme tesisi kuracaklarını ve markalaşmaya katkı sunacaklarını kaydetti.
KANAL İNEGÖL 2020’DE TAMAM
Tasarruf uygulamalarının görevde bulundukları son ana kadar süreceğini vurgulayan Taban, her tasarrufu, planladıkları işlere ya da plan dışında aciliyeti olan durumlara aktaracaklarını kaydetti. Bu yıl Kanal İstanbul benzeri Kanal İnegöl’ü hayal ettiklerini söyleyen Taban, “Bu projeyi kentimizin içinde 2020 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Kanal İstanbul’dan farklı olarak var olan bir dere yatağının ıslah edilmesi ile beraber ortaya çıkacak bir kanal projesi olacak. Bedre Deresi’nin ıslahı gerçekleşecek. Etrafta rekreasyon alanları, insanların yürüyüş yapabileceği, bisiklet sürebileceği, spor yapabileceği, her iki tarafta yeşil bir bandın olacağı, şartlar imkan verirse kayıkla dolaşabileceği bir yapı hayal ediyoruz. Yaklaşık 8 ile 10 milyon TL bütçeli proje, bir turizm değeri oluşturacak” dedi.
ÇOCUK DOSTU VE ENGELSİZ KENT
Tarihi ayağa kaldırmak adına İnegöl’ün fethini gerçekleştiren Turgut Alp’in türbe restorasyonu planladıklarını belirten Taban, 11 dönüm alan üzerine 2 milyon TL’lik bir proje hayata geçirmek istediklerini açıkladı. Çocuk Dostu ve Engelsiz Kent hedeflerinin bulunduğunu söyleyen Taban, “Çocukları ve gençleri önemsiyoruz. Huzur içinde oynayabilecek kaliteli vakit geçirecekleri alanları iyileştirmek istiyoruz. Farklı noktalarda mesire alanları, sosyal donatı uygulamaları, spor dinlenme ve eğlence parkları olacak. Yarı olimpik havuzumuz tamamlanacak” diye konuştu.
OYLAT VE YENİ TERMAL MERKEZ SİL BAŞTAN
Oylat’ın mevcut yerinin sil baştan yenilenmesi konusunda çalıştıklarını söyleyen Taban, İnegöl karayoluna 3 kilometre mesafede termal kaynak bulunduğunu belirterek, yeni bir Oylat kazandırmak istediklerini açıkladı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Taban, 1999 öncesi yapılmış yapıların sağlıklı kentsel dönüşüm modeli ile yenilenmesini arzu ettiğini belirterek, vatandaşı ikna ederek, bu süreci başlatmak istediklerini kaydetti. Pilot bölge belirlediklerini ve Turgutalp Mahallesi’nde kentsel dönüşüm alanı bulunduğunu ekleyen Taban, etaplar halinde estetik, sağlıklı ve modern yapıları hayata geçirmeyi planladıklarını aktardı.
BÜTÇENİN YARISI YATIRIMA GİDECEK
Bütün yılların yatırım yılı olacağını söyleyen Taban, “2020’de 200 milyonluk hedeflediğimiz bütçenin en az 100 milyonunu yatırıma dönüştürmeliyim. Şehir şantiyeye dönecek. Planlamaların olması ile kabuk değiştiren bir İnegöl göreceğiz” diye konuştu.
YENİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR
İnegölspor’un tesislerinin tamamlanacağını söyleyen Taban, atık toplama ve getirme merkezlerini bitireceklerini açıkladı. Erken çocukluk eğitim merkezini hayata geçireceklerini söyleyen Taban, kreş bazında çocukların ekolojik ortamda yer alarak, eğitim almaları ve tabiatın nimetlerden faydalanmalarını önemsediklerinin altını çizdi. Yeni belediye hizmet binası ve meydan projelerinin bulunduğunu ifade eden Taban, “2020’de tamamı olmasa da büyük oranda hedefe yaklaşmak istiyoruz. Bisiklet yolu ve istasyonlarını hayata geçirmek istiyoruz. Modern hayvan pazarı, mahalle konakları ve restorasyonları yapacağız” dedi.
YEŞİL ALAN
Türkiye’nin kişi başı yeşil alan ortalamasının 2,5 metrekare olduğunu söyleyen Taban, İnegöl’de bu oranın 3,5 metrekare, Avrupa’da ise 7 metrekare olduğunu kaydetti. Geçen sene 35 bin metrekare yeşil alan yapıldığını hatırlatan Taban, bu sene bunun üzerine çıkmayı hedeflediklerini ekledi.
İNEGÖL’E YENİ SEMBOL
İnegöl’e bir simge kazandırmayı planladıklarını ifade eden Taban, sandalye şeklindeki mimariyi karayolunun üzerine uygulayıp, içinde restoranların olduğu ve asansörle çıkıldığı bir kule restoran planladıklarını açıkladı. Yaklaşık 65-70 metre yükseklikte bir yapı düşündüklerini dile getiren Taban, çekim merkezi oluşturmayı istediklerini kaydetti. İnegöl’e yeni bir fuar merkezi kazandırma çalışmalarının da bulunduğunu dile getiren Taban, özel tasarım alanlarının bulunduğu bir üniversite kazandırma girişimleri olduğunu ekledi.
KÖFTE FESTİVALİ
İnegöl’de ilk defa köfte festivali gerçekleştirdiklerini hatırlatan Taban, “Bunu önemsiyorum. Bu organizasyonu daha profesyonel yapacağız. Bu konuda uzmanlığı daha fazla olanların görüş ve önerilerini katmaya karar verdik. İnegöl, gastronomide önemli marka değeri. Bunu da geliştireceğiz” dedi.