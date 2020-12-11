Her türlü üretim seferberliğine hazırız

Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından çalışma hayatı, üretim, satış durma noktasına geldi. Bu dönemde ihracat rakamları da düştü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Bursa’dan geçen yıl Nisan ayında 1 milyar 248 milyon dolar ihracat yapılırken, bu yıl aynı ayda 436 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Geçen yıl Mayıs’ta 1 milyar 447 milyon dolarlık ihracat, bu yıl aynı dönemde 574 milyon dolara geriledi. Haziran’da ise 1 milyar 65 milyon dolardan, 930 milyon dolara düştü. Temmuz ayında nispeten daha iyi bir oran gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,14’lük düşüş ile 1 milyar 155 milyon dolar ihracat yapıldı. Temmuz ayı Bursa ihracatında, otomotiv ilk sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 düşüş yaşayan otomotiv, 579 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu sektörü aynı dönemde yüzde 3 gerileme yaşayıp, 141 milyon dolar ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. Yüzde 5 düşüş ile 85 milyon dolar ihracat yapan tekstil ve hammaddeleri ise üçüncü sırada yer aldı.Yılın 7 aylık performansında ise 35 milyar 494 milyon dolar ihracat gerçekleştiren İstanbul ilk sıradaki yerini korurken; Bursa, aynı dönemde 6 milyar 662 milyon dolarlık ihracat hayata geçirdi. İş dünyası temsilcilerine ihracat oranlarındaki gelişmeleri sorduk. Hızlı bir geri dönüş mü oluyor? En iyi dönüşler hangi sektörlerde yaşandı? Hangi sektörler daha yavaş toparlanıyor? Önümüzdeki dönem ile ilgili düşünceleri neler? İşte ihracat ile ilgili değerlendirmeleri…

OTOMOTİVDE TALEPLER DEĞİŞİYOR

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ihracatta daha önce görülmemiş düşüş yaşadıklarını kaydetti. Salgında vaka artışları olmadığı taktirde ihracat artışının süreceğini belirten Çelik, otomotivin yılı 23 ile 25 milyar dolar aralığında bitirebileceğini söyledi. Salgının tüketici tercihlerini de etkilediğine dikkat çeken Çelik, “Her tehdit içinde fırsatları da barındırmaktadır. Bu süreçte otomotiv endüstrisi, daha çevreci ve bireyselleştirilmiş araçlara yönelik talebin artacağı öngörüsü ile çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

Otomotiv ihracatının Nisan ayında yüzde 77 gerilediğini hatırlatan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, daha önce böyle bir düşüş yaşanmadığını kaydetti. Sektörel üretimin neredeyse tamamen durduğunu belirten Çelik, “AB’nin kapılarını büyük ölçüde kapatması ile ihracatımız 596 milyon dolara kadar geriledi. Mayıs’ta üretimin başlaması ile ihracat rakamımız 1,2 milyar dolar oldu.

Haziran’da ise işgünü fazlasının da katkısıyla tekrar 2 milyar doların üzerinde bir ihracata ulaştık. Temmuz ayında 4 iş günü sayısı az olsa da Haziran ayına kıyasla yüzde 9,2’lik bir artışla 2 milyar 201 milyon dolarlık bir değere ulaştık. Yılın geri kalanı için hem ülkemizde, hem de Avrupa’da ciddi bir ikinci dalga salgın ile karşılaşmazsak, Eylül ayından itibaren son 4 ayda daha iyi rakamlar bekliyoruz. Yılın geri kalanında her şey yolunda gittiği taktirde yılı 23-25 milyar dolar aralığında bir ihracat rakamı ile kapatacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.

GIDA VE DENİZCİLİKTE OLUMLU İVME

Pandeminin yoğun yaşandığı dönemde ihracat düşüşünün tüm sektörlerde görüldüğünü söyleyen Çelik, gıda, gemi ve yat gibi sektörlerin süreçte olumlu bir ivme kazandıklarını aktardı. Salgının tüketici tercihlerini de etkilediğine dikkat çeken Çelik, “Her tehdit içinde fırsatları da barındırmaktadır. Bu süreçte otomotiv endüstrisi, daha çevreci ve bireyselleştirilmiş araçlara yönelik talebin artacağı öngörüsü ile çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

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