Hedeflerimiz değil planlarımız saptı

Yaptıkları tanıtım çalışmalarından dolayı 2020’den umutlu olan turizmciler, ilk iki aydaki iyi performansın ardından pandemi nedeniyle düşüşün başladığını aktardı. Kent için belirlenen turizm hedeflerinde herhangi bir sapma olmadığını belirten turizmciler, planlarda bir takım aksaklıkların yaşandığını açıkladı. Kış dönemi için de iyimser yaklaşan turizmciler, Uludağ’ın ağırlıklı yerli turist potansiyeli olduğuna değinerek, yeterli doluluğa erişebileceğini savundu.
TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, dünya genelinde bir sorun yaşandığını hatırlatarak, Bursa’nın da bu süreçten etkilendiğini söyledi. Bursa için Körfez Ülkeleri ve Arap pazarının önemli olduğunu ifade eden Eker, o bölgelerde de tedbirler neticesinde giriş-çıkış yasaklarının sürdüğünü kaydetti.
Ülkelerin kendi vatandaşları, çalışma izni ve oturma izni olanlar ile iş nedeni ile seyahat edenlerin yolculuk yapabildiğini söyleyen Eker, “Turizm seyahati sadece Antalya Bölgesi’ne var. Onun dışındaki şehirlerde turizm sezonu açılmadı. Maalesef bu hedeflerimizi etkileyen bir durum. Zaten bu sene yeterli potansiyel olmadığı için otellerin yarısından çoğu da açmadı. Pandemi bitmediği sürece açılmaz. Artık beklentimiz gelecek yaz ayında” diye konuştu.
DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR
Turizmden gelecek yaz dönemine kadar çok fazla beklentilerinin olmadığını yineleyen Eker, “Aslında beklememek doğru. Belki daha sıkı tedbirler alınsa, gelecek yılı kurtarabilecektik. Şimdi gelecek yıl da tehlikeye giriyor. Halk olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Turizm olarak 3-5 ay belki iş yapamayacağız ama önümüzdeki yıl yapabiliriz. Dünya Hava Yolları Birliği tarafından yapılan bir açıklamada turizmin 2023 yılından önce eski duruma dönmeyeceği ve eski doluluklara ulaşmayacağı öngörülüyor. Bursa da tüm dünyanın etkilendiği gibi bu durumdan etkileniyor” dedi.
İÇ PAZAR ULUDAĞ’I DOLDURABİLİR
Sağlıkçılarla yaptıkları görüşmelerde aşı veya ilaç bulunmadığı sürece bu işin önümüzdeki yaza kadar devam edeceği öngörüsü bulunduğunu ifade eden Eker, kış turizminde de bu durumun yaşanabileceğini kaydetti. Ağırlıklı olarak iç pazara yönelik olduğu için Uludağ’ın belli bir doluluk oranını yakalayabileceğine değinen Eker, “Mesela Antalya’da Temmuz ve Ağustos ayında bir doluluk oldu. İç turizmin de etkisi oldu. Uludağ’da otel sayısı az olduğu için dolabilir. Uludağ, daha çok iç pazar ile doluyor. Belki bir avantaj olabilir” diye konuştu.
BAZI OTELLER SINIFTA KALDI
Otellerin bu süreçten başarılı çıktığını vurgulayan Eker, otellerle ilgili olumsuz bir durum duymadığını belirterek, iyi bir sınav verdiklerini savundu. Turizmcilerin kendilerini ispatladığını söyleyen Eker, “Uçaklarda, otellerde alınan önlemlerde bir sıkıntı çıkmadı. Ancak hizmet sektöründe bazı alanlar, çok iyi sınav veremedi” dedi.
MASKE, MESAFE, HİJYEN
İlerleyen dönemde maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uyması gerektiğinin altını çizen Eker, bunun topyekün bir mücadele olduğunu vurguladı. Tüm dünyanın uyması gereken ortak bir savaş verildiğini dile getiren Eker, “Herkesin maske, mesafe, hijyen kuralına uyması gerekiyor. Bunun dışında yapacak bir şey yok. ‘Rusya’yı Almanya’yı ziyaret edelim. İkna edelim’ yaklaşımının çok bir etkisi olmuyor bu süreçte. Dikkat edilmediği sürece bulaş riski yüksek” dedi.
DÜNYANIN NE KADARI AŞILANACAK?
Koronavirüsün ne zaman biteceğinin belli olmadığını vurgulayan Eker, bununla yaşamaya alışılması gerektiğini kaydetti. Korunma standartlarını yükseltmenin önemine işaret eden Eker, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sağlık önemli, ekonomi de önemli. Fuarlar yapacağız ama maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek, nasıl fuarlar yapabileceğimizi veya tatillerimizi maske, mesafe ve hijyene göre nasıl daha iyi yapabileceğimiz konusunda çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bunu da neden yapmamız lazım? Çünkü bu virüsün ne zaman biteceği belli değil. Aşı bulunsa 2 ay mı? 3 ay mı etki edecek? Bir yıl mı? Belli değil. Dünyanın ne kadarı aşılanacak? Belli değil. Bir de her yıl sars, ebola gibi virüsler çıkıyor. Aşısı bulunsa da iki yıl sonra başka bir salgının çıkmayacağının garantisini veremiyor kimse. O yüzden bundan sonraki dünya düzeninde tüm sektörlerde koronavirüs ile yaşamaya alışmalı. Bulaşa rağmen hayatı devam ettirmenin yöntemlerini geliştirmeliyiz.”
RİSKLİ ÜÇ KİŞİYİ FUARA ALMADIK
Bu süreç içerisinde fuar organizasyonu yaptıklarını hatırlatan Eker, HES kodu uygulaması gerçekleştirdiklerini anlattı. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nın sitesinden HES numaralarını da taradıklarını açıklayan Eker, “Üç kişiyi yüksek riskli gördüğümüz için fuar alanına almadık. Herkes maskesini taktı. Hijyen kurallarına uydu. Sorun yaşamadık. TÜRSAB olarak İstanbul’da güvenli toplantı örneği düzenledik. Ciddi önlemler aldık. Onun üzerinden bir haftadan fazla zaman geçti. Toplantıdan dolayı bulaş olmadı. Dolayısıyla koronavirüs ile birlikte her alanda yaşamaya alışmamız lazım” diye konuştu.
İLK ÜÇ AY OLUMLU GEÇTİ
TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ise 2020’nin ilk üç ayının Bursa turizmi açısından oldukça olumlu bir havada seyrettiğini söyledi. Bursa’nın en çok geceleme yapılan iller arasında geldiğini belirten Saraçoğlu, “Yabancılar; 155,7 bin geceleme ile yer alıyordu. Yerli ziyaretçilerin en çok geceleme yaptığı iller arasında 725,9 bin geceleme ile geliyordu. Yerli ve yabancı toplam ziyaretçilerin en çok ziyaret yaptığı iller arasında 881,6 bin geceleme ile dördüncü sırada yer almaktaydı” dedi.
HAZİRAN VE AĞUSTOS’TA ARTIŞ OLDU
Nisan ayı başından itibaren seyahat kısıtlamaları, uluslararası ve şehirlerarası ziyaretlerin olmaması, otellerin kapanması, tur ve transferlerin ertelenmesi durumlarının yaşandığını anımsatan Saraçoğlu, bu gelişmelerle birlikte turist ve geceleme sayısında nerdeyse sıfır noktasına ulaşıldığını söyledi. Haziran ayının ortalarına doğru küçük hareketliliklerin başladığını ifade eden Saraçoğlu, Ağustos ayı içerisinde biraz daha artış olduğunu ekledi.
HEDEFLERİMİZİ BÜYÜTTÜK
Bursa için belirlenen hedeflerde herhangi bir değişiklik olmadığını açıklayan Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2020 yılı içerisinde yapacağımız yerli ve yabancı tanıtım etkinliklerinden tarihsel sapmalar oldu. Örneğin, gastronomi turizmini geliştirmek ve Bursa’yı bu alanda öne çıkarmak için planladığımız ulusal gastronomi festivalini önümüzdeki yıllara ertelemek zorunda kaldık. Yine önemle üzerinde durduğumuz ve bu sene gerçekleştirmeyi planladığımız ‘Herkes kendi şehrinin bir günlük turisti olsun’ organizasyonumuzu da ertelemek zorunda kaldık. Nisan sonu Mayıs başı gibi Alman turizm gazetecileri ve önemli tur operatörlerini kentimizde misafir edip, 3 gün boyunca tanıtım faaliyetleri yapacaktık. Bu organizasyonumuz da gerçekleşmedi. 2020 yılından başlamak üzere hedef koyduğumuz Fransa, Belçika, Polonya ve Hollanda’da gerçekleştireceğimiz Bursa Tanıtım Günlerimiz’i de yapamadık. Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz Stuttgart/ Almanya CMT Fuarı eşliğinde yapılan etkinlikte olumlu geribildirimler almış ve planlamalarımızı bu doğrultuda yapmıştık fakat pandemi süreci tüm planları bozdu. Buna benzer birçok etkinlikleri bu süreçten dolayı mecburen ileriki tarihlere almak zorunda kaldık. Fakat her kriz bir fırsat yaratır anlayışıyla hedeflerimize yeni alanlar kattık ve hedefimizi biraz daha büyüttük diyebiliriz.”
KIŞ TURİZMİ İÇİN İYİMSERİZ
Kış turizmi konusunda iyimser düşündüğünü aktaran Saraçoğlu, geçen seneye oranla Uludağ’a gelecek yerli ve yabancı ziyaretçiler ile geceleme sayılarında düşüş olmasının normal bir ihtimal olacağını kaydetti. Ancak sezonun açılacağı 15 Aralık’a kadar olumlu yönde birçok değişikliğin yaşanacağını ifade eden Saraçoğlu, insanların güven duyarak, kış sporlarını yapacaklarını söyledi.
TEDBİRLERDE ULUSLARARASI ALANDA ÖNDEYİZ
Devlet yetkilileri tarafından yeteri kadar tedbir alındığını söyleyen Saraçoğlu, güvenli seyahat, güvenli konaklama ve hijyen sertifikaları konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını anımsattı. Sektörel denetimlerin sürekli yapıldığını anlatan Saraçoğlu, “Bu konuda uluslararası alanda öndeyiz ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bu konu teyit edildi” dedi.
BURSALILAR YAKIN YERLERİ TERCİH ETTİ
Bursalılar’ın yaz tatili tercihleri ile ilgili açıklamalarda da bulunan Saraçoğlu, Ege ve Akdeniz’de daha çok butik otellere gittiklerini söyledi. Genellikle hafta sonu konaklamalar ve kısa süreli tatil yaptıklarını belirten Saraçoğlu, “Bursa halkı bu sene, daha çok yaz tatili için yakın lokasyonları tercih etti. Konaklamada Bodrum, Marmaris, Antalya ve çevresi, Ayvalık, Çeşme, Alaçatı, Bozcada, Sapanca revaçta olan tatil beldeleri oldu. Günübirlik turlar ve tekne turları, artış gösterdi. Dikili bu dönemde yeni destinasyon olarak rağbet gördü” dedi.
Hedeflerimiz değil planlarımız saptı
Yaptıkları tanıtım çalışmalarından dolayı 2020’den umutlu olan turizmciler, ilk iki aydaki iyi performansın ardından pandemi nedeniyle düşüşün başladığını aktardı. Kent için belirlenen turizm hedeflerinde herhangi bir sapma olmadığını belirten turizmciler, planlarda bir takım aksaklıkların yaşandığını açıkladı. Kış dönemi için de iyimser yaklaşan turizmciler, Uludağ’ın ağırlıklı yerli turist potansiyeli olduğuna değinerek, yeterli doluluğa erişebileceğini savundu.
TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, dünya genelinde bir sorun yaşandığını hatırlatarak, Bursa’nın da bu süreçten etkilendiğini söyledi. Bursa için Körfez Ülkeleri ve Arap pazarının önemli olduğunu ifade eden Eker, o bölgelerde de tedbirler neticesinde giriş-çıkış yasaklarının sürdüğünü kaydetti.
Ülkelerin kendi vatandaşları, çalışma izni ve oturma izni olanlar ile iş nedeni ile seyahat edenlerin yolculuk yapabildiğini söyleyen Eker, “Turizm seyahati sadece Antalya Bölgesi’ne var. Onun dışındaki şehirlerde turizm sezonu açılmadı. Maalesef bu hedeflerimizi etkileyen bir durum. Zaten bu sene yeterli potansiyel olmadığı için otellerin yarısından çoğu da açmadı. Pandemi bitmediği sürece açılmaz. Artık beklentimiz gelecek yaz ayında” diye konuştu.
DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR
Turizmden gelecek yaz dönemine kadar çok fazla beklentilerinin olmadığını yineleyen Eker, “Aslında beklememek doğru. Belki daha sıkı tedbirler alınsa, gelecek yılı kurtarabilecektik. Şimdi gelecek yıl da tehlikeye giriyor. Halk olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Turizm olarak 3-5 ay belki iş yapamayacağız ama önümüzdeki yıl yapabiliriz. Dünya Hava Yolları Birliği tarafından yapılan bir açıklamada turizmin 2023 yılından önce eski duruma dönmeyeceği ve eski doluluklara ulaşmayacağı öngörülüyor. Bursa da tüm dünyanın etkilendiği gibi bu durumdan etkileniyor” dedi.
İÇ PAZAR ULUDAĞ’I DOLDURABİLİR
Sağlıkçılarla yaptıkları görüşmelerde aşı veya ilaç bulunmadığı sürece bu işin önümüzdeki yaza kadar devam edeceği öngörüsü bulunduğunu ifade eden Eker, kış turizminde de bu durumun yaşanabileceğini kaydetti. Ağırlıklı olarak iç pazara yönelik olduğu için Uludağ’ın belli bir doluluk oranını yakalayabileceğine değinen Eker, “Mesela Antalya’da Temmuz ve Ağustos ayında bir doluluk oldu. İç turizmin de etkisi oldu. Uludağ’da otel sayısı az olduğu için dolabilir. Uludağ, daha çok iç pazar ile doluyor. Belki bir avantaj olabilir” diye konuştu.
BAZI OTELLER SINIFTA KALDI
Otellerin bu süreçten başarılı çıktığını vurgulayan Eker, otellerle ilgili olumsuz bir durum duymadığını belirterek, iyi bir sınav verdiklerini savundu. Turizmcilerin kendilerini ispatladığını söyleyen Eker, “Uçaklarda, otellerde alınan önlemlerde bir sıkıntı çıkmadı. Ancak hizmet sektöründe bazı alanlar, çok iyi sınav veremedi” dedi.
MASKE, MESAFE, HİJYEN
İlerleyen dönemde maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uyması gerektiğinin altını çizen Eker, bunun topyekün bir mücadele olduğunu vurguladı. Tüm dünyanın uyması gereken ortak bir savaş verildiğini dile getiren Eker, “Herkesin maske, mesafe, hijyen kuralına uyması gerekiyor. Bunun dışında yapacak bir şey yok. ‘Rusya’yı Almanya’yı ziyaret edelim. İkna edelim’ yaklaşımının çok bir etkisi olmuyor bu süreçte. Dikkat edilmediği sürece bulaş riski yüksek” dedi.
DÜNYANIN NE KADARI AŞILANACAK?
Koronavirüsün ne zaman biteceğinin belli olmadığını vurgulayan Eker, bununla yaşamaya alışılması gerektiğini kaydetti. Korunma standartlarını yükseltmenin önemine işaret eden Eker, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sağlık önemli, ekonomi de önemli. Fuarlar yapacağız ama maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek, nasıl fuarlar yapabileceğimizi veya tatillerimizi maske, mesafe ve hijyene göre nasıl daha iyi yapabileceğimiz konusunda çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bunu da neden yapmamız lazım? Çünkü bu virüsün ne zaman biteceği belli değil. Aşı bulunsa 2 ay mı? 3 ay mı etki edecek? Bir yıl mı? Belli değil. Dünyanın ne kadarı aşılanacak? Belli değil. Bir de her yıl sars, ebola gibi virüsler çıkıyor. Aşısı bulunsa da iki yıl sonra başka bir salgının çıkmayacağının garantisini veremiyor kimse. O yüzden bundan sonraki dünya düzeninde tüm sektörlerde koronavirüs ile yaşamaya alışmalı. Bulaşa rağmen hayatı devam ettirmenin yöntemlerini geliştirmeliyiz.”
RİSKLİ ÜÇ KİŞİYİ FUARA ALMADIK
Bu süreç içerisinde fuar organizasyonu yaptıklarını hatırlatan Eker, HES kodu uygulaması gerçekleştirdiklerini anlattı. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nın sitesinden HES numaralarını da taradıklarını açıklayan Eker, “Üç kişiyi yüksek riskli gördüğümüz için fuar alanına almadık. Herkes maskesini taktı. Hijyen kurallarına uydu. Sorun yaşamadık. TÜRSAB olarak İstanbul’da güvenli toplantı örneği düzenledik. Ciddi önlemler aldık. Onun üzerinden bir haftadan fazla zaman geçti. Toplantıdan dolayı bulaş olmadı. Dolayısıyla koronavirüs ile birlikte her alanda yaşamaya alışmamız lazım” diye konuştu.
İLK ÜÇ AY OLUMLU GEÇTİ
TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ise 2020’nin ilk üç ayının Bursa turizmi açısından oldukça olumlu bir havada seyrettiğini söyledi. Bursa’nın en çok geceleme yapılan iller arasında geldiğini belirten Saraçoğlu, “Yabancılar; 155,7 bin geceleme ile yer alıyordu. Yerli ziyaretçilerin en çok geceleme yaptığı iller arasında 725,9 bin geceleme ile geliyordu. Yerli ve yabancı toplam ziyaretçilerin en çok ziyaret yaptığı iller arasında 881,6 bin geceleme ile dördüncü sırada yer almaktaydı” dedi.
HAZİRAN VE AĞUSTOS’TA ARTIŞ OLDU
Nisan ayı başından itibaren seyahat kısıtlamaları, uluslararası ve şehirlerarası ziyaretlerin olmaması, otellerin kapanması, tur ve transferlerin ertelenmesi durumlarının yaşandığını anımsatan Saraçoğlu, bu gelişmelerle birlikte turist ve geceleme sayısında nerdeyse sıfır noktasına ulaşıldığını söyledi. Haziran ayının ortalarına doğru küçük hareketliliklerin başladığını ifade eden Saraçoğlu, Ağustos ayı içerisinde biraz daha artış olduğunu ekledi.
HEDEFLERİMİZİ BÜYÜTTÜK
Bursa için belirlenen hedeflerde herhangi bir değişiklik olmadığını açıklayan Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2020 yılı içerisinde yapacağımız yerli ve yabancı tanıtım etkinliklerinden tarihsel sapmalar oldu. Örneğin, gastronomi turizmini geliştirmek ve Bursa’yı bu alanda öne çıkarmak için planladığımız ulusal gastronomi festivalini önümüzdeki yıllara ertelemek zorunda kaldık. Yine önemle üzerinde durduğumuz ve bu sene gerçekleştirmeyi planladığımız ‘Herkes kendi şehrinin bir günlük turisti olsun’ organizasyonumuzu da ertelemek zorunda kaldık. Nisan sonu Mayıs başı gibi Alman turizm gazetecileri ve önemli tur operatörlerini kentimizde misafir edip, 3 gün boyunca tanıtım faaliyetleri yapacaktık. Bu organizasyonumuz da gerçekleşmedi. 2020 yılından başlamak üzere hedef koyduğumuz Fransa, Belçika, Polonya ve Hollanda’da gerçekleştireceğimiz Bursa Tanıtım Günlerimiz’i de yapamadık. Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz Stuttgart/ Almanya CMT Fuarı eşliğinde yapılan etkinlikte olumlu geribildirimler almış ve planlamalarımızı bu doğrultuda yapmıştık fakat pandemi süreci tüm planları bozdu. Buna benzer birçok etkinlikleri bu süreçten dolayı mecburen ileriki tarihlere almak zorunda kaldık. Fakat her kriz bir fırsat yaratır anlayışıyla hedeflerimize yeni alanlar kattık ve hedefimizi biraz daha büyüttük diyebiliriz.”
KIŞ TURİZMİ İÇİN İYİMSERİZ
Kış turizmi konusunda iyimser düşündüğünü aktaran Saraçoğlu, geçen seneye oranla Uludağ’a gelecek yerli ve yabancı ziyaretçiler ile geceleme sayılarında düşüş olmasının normal bir ihtimal olacağını kaydetti. Ancak sezonun açılacağı 15 Aralık’a kadar olumlu yönde birçok değişikliğin yaşanacağını ifade eden Saraçoğlu, insanların güven duyarak, kış sporlarını yapacaklarını söyledi.
TEDBİRLERDE ULUSLARARASI ALANDA ÖNDEYİZ
Devlet yetkilileri tarafından yeteri kadar tedbir alındığını söyleyen Saraçoğlu, güvenli seyahat, güvenli konaklama ve hijyen sertifikaları konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını anımsattı. Sektörel denetimlerin sürekli yapıldığını anlatan Saraçoğlu, “Bu konuda uluslararası alanda öndeyiz ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bu konu teyit edildi” dedi.
BURSALILAR YAKIN YERLERİ TERCİH ETTİ
Bursalılar’ın yaz tatili tercihleri ile ilgili açıklamalarda da bulunan Saraçoğlu, Ege ve Akdeniz’de daha çok butik otellere gittiklerini söyledi. Genellikle hafta sonu konaklamalar ve kısa süreli tatil yaptıklarını belirten Saraçoğlu, “Bursa halkı bu sene, daha çok yaz tatili için yakın lokasyonları tercih etti. Konaklamada Bodrum, Marmaris, Antalya ve çevresi, Ayvalık, Çeşme, Alaçatı, Bozcada, Sapanca revaçta olan tatil beldeleri oldu. Günübirlik turlar ve tekne turları, artış gösterdi. Dikili bu dönemde yeni destinasyon olarak rağbet gördü” dedi.