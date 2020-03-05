Harmancık’ın geleceği turizmde

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, 2020 yılının kendileri açısından yatırım ve hizmet yılı olacağını söyledi. İlçe geleceğinin turizmde olduğunu aktaran Ataş, kent mobilyaları yatırımının yanı sıra termal yatırımlarla iş imkanı sağlayıp, göçü engellemeyi; ilerleyen zamanda da tersine göç için çabalayacaklarını kaydetti.
Yılmaz Ataş
Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, 2019’un iyi şekilde geçtiğini söyledi. Önceki dönemden borçlu bir belediye devralmadıklarını belirten Ataş, 2020’den ümitli olduklarını ve daha güzel bir yıl beklediklerini vurguladı.
GELECEK KIŞA DOĞALGAZ HAZIR
Yarım kalan projelerin tamamlanacağı yönünde söz verdiklerini anımsatan Ataş, bu yıl için yapacakları çalışmalardan da bahsetti. Şehit Adil Kınık Okul Kampüsü’nün içinde halk eğitim, imam hatip ortaokulu ve ilköğretim okulunun yer aldığını ifade eden Ataş, “Büyükşehir kanalıyla bu çalışma başladı. 6 - 7 milyonluk liralık bir yatırım yapılıyor. 2020’de ihalesi olup, temeli atılacak. Atık su arıtma tesisimiz, Büyükşehir’den geçti. 7’si İller Bankası, 7’si Büyükşehir’den olmak üzere 14 milyon liralık bir çalışma olacak. İstimlak sorunu vardı. Onlar da çözüldü. Sadece ihaleye çıkması kaldı. 2020’de bu başlayacak. Doğalgaz devletin bir yatırımı. Mart veya Nisan ayı gibi kazı çalışmaları başlayacak. İlk gazı da ilköğretim okulumuza vereceğiz. Önümüzdeki kışa insanlarımız doğalgaz ile girecek” diye konuştu.
KENT MOBİLYASININ MERKEZİ
Kent mobilyaları üretim merkezinin son aşamasına geldiklerini açıklayan Ataş, “Türkiye’nin kent mobilyalarını karşılamayı hedefliyoruz. Bunun proje ortakları yüksekokul, Harmancık Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak yer alıyor. Biz, buradan piknik masası, bank, kamelya gibi en basit üretimden başlayıp; hem istihdam sağlayacağız, hem de kent mobilyası üreteceğiz. İstikbali olan ve alınan bir ürün olarak dikkat çekiyor. İşin içinde Büyükşehir Belediyesi de olduğu için sadece Bursa olarak bakmamak lazım. Pazarlama gücüne sahibiz” dedi.
ALTYAPI TAMAMLANIYOR
Altyapıda içme suyu yatırımlarının devam ettiğini belirten Ataş, yüzde 50’sinin bittiğini dile getirdi. Mayıs’ta Harmancık’ın içme suyu probleminin biteceğini söyleyen Ataş, “Yağmur suyu ve kanalizasyon daha önce bitmişti. Merkezdeki belli yerlerin elektriğini yer altına aldıracağız. Altyapımız tamamen bitmiş olacak” diye konuştu.
OYUNCAK KÜTÜPHANESİ HAZIR
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda projesini araştırdıkları yüzme havuzu ve iki basketbol sahası yapacaklarını açıklayan Ataş, 2 veya 3 ay içerisinde ihalesinin yapılmasını planladıklarını açıkladı. İlçede 200 yataklı öğrenci yurdunun geçici kabulünün yapıldığını aktaran Ataş, “Eylüle yetiştirmeyi düşünüyoruz. Oyuncak kütüphanemizi açıyoruz. Bina iç tefrişatını yapıyoruz. Oyuncakları topladık. Öğrencilere paylaşımı öğrenmeleri noktasında yardımcı olacağız. Herkes oyuncak getirip, değiştirebilecek” diye konuştu.
KÖYLERE SERVİS HİZMETİ
Seçimde köylere servis hizmeti sözü verdiğini anımsatan Ataş, Büyükşehir’den hibe otobüs aldıklarını belirterek, “Bakımlarını yaptırıyoruz. Cüzi miktarlar karşılığında insanların ulaşımını sağlayacağız. 2020 yılı bizim için yatırım ve hizmet yılı olacak. Sloganımız o” dedi
YATIRIMCI ARANIYOR
Harmancık’ta eko tesislerin bulunduğunu söyleyen Ataş, eksikliklerinin bulunduğunu belirterek, tamamlamak için çalıştıklarını söyledi. Burayı hem turizm, hem kongre merkezi olarak işletmek istediklerini vurgulayan Ataş, “Sıcak su konusunda yatırımcılarla görüşüyoruz. Ilıcaksu’da projesi çizilen yeri alınan bir sıcak suyumuz var. Yatırımcı bulabilirsek, her şeyi hazır. Kaynak sorununun çözülmesi yönünde mücadele ediyoruz. Bu bölgenin turizmle kalkınacağını düşünüyoruz. BEBKA tarafından da buradaki yatırımlar örnek olarak gösteriliyor” dedi.
50 YENİ İSTİHDAM
Eko turizmin mevcut durumunda 22 kişiyi istihdam ettiğini belirten Ataş, yıllık 110 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını açıkladı. Yeni projelerle 50 yeni istihdam daha kazandırabileceklerini söyleyen Ataş, D-230 karayolunun geçiş güzergahında olmalarının çevre illerden gelecekler açısından avantaj yaratacağını kaydetti.
ÖNCELİĞİMİZ GÖÇÜ DURDURMAK
Kent mobilyaları yatırımının yanı sıra termal yatırımlarla iş imkanı sağlayıp, göçü engellemeyi istediklerini açıklayan Ataş, ilerleyen zamanda da tersine göç için çabalayacaklarını kaydetti. Dertlerinin bu olduğunu dile getiren Ataş, “Önceliğimiz mevcudu muhafaza etmek. Bursa’da oturan insan oranın rahatlık ve sosyalliğinin ardından Harmancık’a dönmek istemiyor. Normal şartlarda bizim yaşanan göçü durdurmamız gerekiyor” diye konuştu.
MARKA ÜRÜN
İlçe nüfusunun yaşlandığına dikkat çeken Ataş, bu nedenle ticari açıdan tarım ve hayvancılığın olmadığını söyledi. Bölgede soğuğa dayanıklı ürünlerin yetiştiğini belirten Ataş, “İlçemizde ayva, ceviz, kiraz yetiştiriliyor. Ayva talep edenleri, yaygınlaştırma yoluna gideceğiz. Burada marka meyve olmasını istiyoruz” dedi.
Harmancık’ın geleceği turizmde
Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, 2020 yılının kendileri açısından yatırım ve hizmet yılı olacağını söyledi. İlçe geleceğinin turizmde olduğunu aktaran Ataş, kent mobilyaları yatırımının yanı sıra termal yatırımlarla iş imkanı sağlayıp, göçü engellemeyi; ilerleyen zamanda da tersine göç için çabalayacaklarını kaydetti.
Yılmaz Ataş
Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, 2019’un iyi şekilde geçtiğini söyledi. Önceki dönemden borçlu bir belediye devralmadıklarını belirten Ataş, 2020’den ümitli olduklarını ve daha güzel bir yıl beklediklerini vurguladı.
GELECEK KIŞA DOĞALGAZ HAZIR
Yarım kalan projelerin tamamlanacağı yönünde söz verdiklerini anımsatan Ataş, bu yıl için yapacakları çalışmalardan da bahsetti. Şehit Adil Kınık Okul Kampüsü’nün içinde halk eğitim, imam hatip ortaokulu ve ilköğretim okulunun yer aldığını ifade eden Ataş, “Büyükşehir kanalıyla bu çalışma başladı. 6 - 7 milyonluk liralık bir yatırım yapılıyor. 2020’de ihalesi olup, temeli atılacak. Atık su arıtma tesisimiz, Büyükşehir’den geçti. 7’si İller Bankası, 7’si Büyükşehir’den olmak üzere 14 milyon liralık bir çalışma olacak. İstimlak sorunu vardı. Onlar da çözüldü. Sadece ihaleye çıkması kaldı. 2020’de bu başlayacak. Doğalgaz devletin bir yatırımı. Mart veya Nisan ayı gibi kazı çalışmaları başlayacak. İlk gazı da ilköğretim okulumuza vereceğiz. Önümüzdeki kışa insanlarımız doğalgaz ile girecek” diye konuştu.
KENT MOBİLYASININ MERKEZİ
Kent mobilyaları üretim merkezinin son aşamasına geldiklerini açıklayan Ataş, “Türkiye’nin kent mobilyalarını karşılamayı hedefliyoruz. Bunun proje ortakları yüksekokul, Harmancık Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak yer alıyor. Biz, buradan piknik masası, bank, kamelya gibi en basit üretimden başlayıp; hem istihdam sağlayacağız, hem de kent mobilyası üreteceğiz. İstikbali olan ve alınan bir ürün olarak dikkat çekiyor. İşin içinde Büyükşehir Belediyesi de olduğu için sadece Bursa olarak bakmamak lazım. Pazarlama gücüne sahibiz” dedi.
ALTYAPI TAMAMLANIYOR
Altyapıda içme suyu yatırımlarının devam ettiğini belirten Ataş, yüzde 50’sinin bittiğini dile getirdi. Mayıs’ta Harmancık’ın içme suyu probleminin biteceğini söyleyen Ataş, “Yağmur suyu ve kanalizasyon daha önce bitmişti. Merkezdeki belli yerlerin elektriğini yer altına aldıracağız. Altyapımız tamamen bitmiş olacak” diye konuştu.
OYUNCAK KÜTÜPHANESİ HAZIR
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda projesini araştırdıkları yüzme havuzu ve iki basketbol sahası yapacaklarını açıklayan Ataş, 2 veya 3 ay içerisinde ihalesinin yapılmasını planladıklarını açıkladı. İlçede 200 yataklı öğrenci yurdunun geçici kabulünün yapıldığını aktaran Ataş, “Eylüle yetiştirmeyi düşünüyoruz. Oyuncak kütüphanemizi açıyoruz. Bina iç tefrişatını yapıyoruz. Oyuncakları topladık. Öğrencilere paylaşımı öğrenmeleri noktasında yardımcı olacağız. Herkes oyuncak getirip, değiştirebilecek” diye konuştu.
KÖYLERE SERVİS HİZMETİ
Seçimde köylere servis hizmeti sözü verdiğini anımsatan Ataş, Büyükşehir’den hibe otobüs aldıklarını belirterek, “Bakımlarını yaptırıyoruz. Cüzi miktarlar karşılığında insanların ulaşımını sağlayacağız. 2020 yılı bizim için yatırım ve hizmet yılı olacak. Sloganımız o” dedi
YATIRIMCI ARANIYOR
Harmancık’ta eko tesislerin bulunduğunu söyleyen Ataş, eksikliklerinin bulunduğunu belirterek, tamamlamak için çalıştıklarını söyledi. Burayı hem turizm, hem kongre merkezi olarak işletmek istediklerini vurgulayan Ataş, “Sıcak su konusunda yatırımcılarla görüşüyoruz. Ilıcaksu’da projesi çizilen yeri alınan bir sıcak suyumuz var. Yatırımcı bulabilirsek, her şeyi hazır. Kaynak sorununun çözülmesi yönünde mücadele ediyoruz. Bu bölgenin turizmle kalkınacağını düşünüyoruz. BEBKA tarafından da buradaki yatırımlar örnek olarak gösteriliyor” dedi.
50 YENİ İSTİHDAM
Eko turizmin mevcut durumunda 22 kişiyi istihdam ettiğini belirten Ataş, yıllık 110 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını açıkladı. Yeni projelerle 50 yeni istihdam daha kazandırabileceklerini söyleyen Ataş, D-230 karayolunun geçiş güzergahında olmalarının çevre illerden gelecekler açısından avantaj yaratacağını kaydetti.
ÖNCELİĞİMİZ GÖÇÜ DURDURMAK
Kent mobilyaları yatırımının yanı sıra termal yatırımlarla iş imkanı sağlayıp, göçü engellemeyi istediklerini açıklayan Ataş, ilerleyen zamanda da tersine göç için çabalayacaklarını kaydetti. Dertlerinin bu olduğunu dile getiren Ataş, “Önceliğimiz mevcudu muhafaza etmek. Bursa’da oturan insan oranın rahatlık ve sosyalliğinin ardından Harmancık’a dönmek istemiyor. Normal şartlarda bizim yaşanan göçü durdurmamız gerekiyor” diye konuştu.
MARKA ÜRÜN
İlçe nüfusunun yaşlandığına dikkat çeken Ataş, bu nedenle ticari açıdan tarım ve hayvancılığın olmadığını söyledi. Bölgede soğuğa dayanıklı ürünlerin yetiştiğini belirten Ataş, “İlçemizde ayva, ceviz, kiraz yetiştiriliyor. Ayva talep edenleri, yaygınlaştırma yoluna gideceğiz. Burada marka meyve olmasını istiyoruz” dedi.