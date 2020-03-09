Güçlü iletişimle 4 kuşak bir arada

Bu hafta 7 sektörde 12 şirketle faaliyetini sürdüren Coşkunöz Holding’in insan kaynakları uygulamalarını ele alıyoruz. Bünyesinde 2 bin 300 çalışanı bulunan kuruluşun İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Öneyman, yaptıkları çalışmaları anlattı. İşe alım sürecinde şirketteki açık pozisyonları gerek kendi internet siteleri, gerekse kariyer ve iş bulma siteleri üzerinden yayınladıklarını söyleyen Öneyman, yönetici pozisyonları için farklı platformlardan da yararlanabildiklerini ekledi. İşe alımda en önemli ilkelerinin, tüm adaylara fırsat eşitliği sunmak olduğunun altını çizen Öneyman, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmadan pozisyon gerekliliklerini sağlayan herkesi sürece dahil ettiklerini kaydetti.
MEVCUT ÇALIŞANLAR YOLUYLA
Personel ihtiyacının öncelikle mevcut çalışanlar yoluyla; GEN-C Yetenek Programı veya Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan yeni mezun olup, ilgili pozisyona başvuru yapan adaylar arasından değerlendirildiğini belirten Öneyman, “İhtiyacımız çalışan personeller arasından görev değişikliği, terfi ya da rotasyon karşılanmaması durumunda, dış kaynaktan temin yoluna gidiliyor. Bunun için tüm veri tabanı, insan kaynakları istihdam siteleri, Coşkunöz Holding CV Bank, meslek odaları, kariyer fuarları başvuruları, İŞKUR, özel istihdam büroları incelenerek, uygun adaylar tespit ediliyor. Adaylar pozisyonun gerekliliklerine göre; Bilgi Sınavı, Psikoteknik Değerlendirme/ Yabancı Dil Testleri, Mesleki Kişilik Envanteri, Sunum, Değerlendirme Merkezi, Referans Kontrolü gibi çeşitli değerlendirme uygulamalarına dahil oluyor. Bilgi, beceri, yetenek ve hedefleri, pozisyonun gerekleriyle örtüşen uygun adaylara yazılı iş teklifimizi iletiyoruz” diye konuştu.
İŞE UYUM ÖNEMLİ
Yurtdışı lokasyonlarının da bulunduğunu hatırlatan Öneyman, personelin işe uyumunun önemli olduğunu vurguladı. Yeni çalışana; hem yönetici, hem de tüm çalışanların kendini ilk günden itibaren ailenin parçası gibi hissetmesinde sorumlu davrandığını söyleyen Öneyman, buna motivasyonu yükselten uygulamaların da hizmet ettiğini kaydetti. Standart oryantasyonun yanı sıra holding olarak periyodik genel oryantasyon gerçekleştirdiklerini belirten Öneyman, “Hedefimiz, Coşkunöz Holding kültürünün ve değerlerinin ilk ağızdan anlatılıp, yayılması ve farklı şirketlerde işe başlayan arkadaşlarımızın birbirlerini tanımalarına imkân oluşturup, aidiyetlerinin artmasını sağlamak. Bir diğer iyi uygulamamız ise Uyum Görüşmeleri. Bunlar, yeni işbaşı yapan çalışanlarımızın adaptasyonlarını hızlandırmak ve işbaşı hazırlıkları ile ilgili geri bildirimleri almak amacıyla işe başladıkları ilk 45-60’ıncı günleri arasında İK Kariyer Gelişim Uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilen görüşmelerdir. Görüşme çıktılarına göre aksiyon alınıp, ilgili kişiler tarafından takip edilir” dedi.
REKABETÇİ ÜCRET POLİTİKASI
Beyaz yaka çalışanlar için ücretlendirmede kademe yapısının bulunduğunu açıklayan Öneyman, yılda bir kez yapılan ücret artışlarında, enflasyon gelişimi ve sektör ücret verileri dikkate alınarak, rekabetçi ücret yapısı sağlandığını kaydetti. Öneyman, örgütlü olan iş yerlerinde, mavi yaka çalışanların ücretlendirme ve özlük haklarının Toplu İş Sözleşmesi kapsamında belirlendiğini hatırlattı.
İK HEDEFLERİDESTEKLER
Senenin başında belirlenen şirket hedefleri doğrultusunda, çalışanların yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine uygun hedefler saptadıklarını söyleyen Öneyman, bunun yıl içinde takip edildiğini kaydetti. Zaman içinde gerekli değişiklik ve yönlendirmelerin yapıldığını belirten Öneyman, 6 ayda bir gerçekleştirilen hedeflerle karşılaştırıp, performans düzeylerinin belirlendiğini aktardı. Çalışanların kişisel kariyer planlamalarından kendilerinin sorumlu olduğunu ifade eden Öneyman, bu konuda ilk yöneticilerinin rehberlik ettiğini, insan kaynaklarının ise yenilikçi uygulamaları ile bu süreci desteklediğini vurguladı.
İLERİ BİLDİRİM UYGULUYORUZ
Bu yıl önceliklerinin genç yetenekli çalışanları tepe pozisyonlara hazırlamak olduğunu vurgulayan Öneyman, “Bu kapsamda yapılandırılmış bir gelişim projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu projenin başarılı olması liderlerimize bağlı. 2020 yılı aynı zamanda ‘Lider Gelişim Yılı’mız olacak. Sektöre de baktığımızda kariyer gelişimi gençlerin işe aidiyetini artıran en önemli konu. Eksikliğinde yetenekli olanları elde tutmanız mümkün değil. Bu kapsamda yöneticilerimizden beklentimiz ‘Koç Gibi Lider’ olmalarıdır. Koç Gibi Lider’in en temel özelliği dinlemektir. Çalışanımız ne istiyor? Hayalleri, hedefleri, temel motivasyonu ne? Güçlü ve zorlayıcı sorularımız ile çalışanda ‘Aha’ anları yaratmalı, çalışanın hedeflerinde netleşmesine yardımcı olmalıyız. Güçlü yönlerini keşfetmeyi sağlamalı, gelecek hedefine göre gelişim alanlarını aynalamalıyız. Buna ileri bildirim diyoruz. İleride başarılı olması için neye ihtiyacı var? Bunu konuşalım. Kişi o zaman pozitifte kalıp, harekete geçebilir” dedi.
GENÇ YETENEKLERİ KEŞFEDİYORUZ
Coşkunöz Holding olarak genç yetenekleri keşfetmeyi ve yetiştirmeyi önemsediklerini vurgulayan Öneyman, GEN-C ile yenilikçi, lider, girişimci, araştırmacı, analitik, dinamik bir neslin oluşumuna katkı sağladıklarını kaydetti. Çalışanların kurumsal sadakatini ve çalışma sürelerini belirleyen unsurların önceki yıllara göre değişiklik göstermeye başladığına dikkat çeken Öneyman, “Mesleki ve bireysel gelişime katkı, işin sağladığı tatmin duygusu, fikirlerini özgür bir ortamda beyan edebilme, keyifli bir iş ortamı gibi unsurlar; en az ücret politikası ve yan haklar kadar önem kazandı. Biz de çalışanlarımızın eğitimine katkı sunan, sosyal yaşamlarını çeşitlendiren projelerimizle bu sadakati her geçen yıl artırıyoruz. Çalışma koşullarını ve sunduğumuz imkanları, çalışanların gözünden değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Her 2 yılda bir yaptığımız ‘Çalışan Memnuniyeti Anketi’ ile attığımız adımların ne kadar başarıya ulaştığını ölçme imkan buluyoruz. Bu bakış açısı kurum içi sinerjiyi artırdığı gibi süreçlerimizi daima iyileştirmemize de yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.
BÜYÜK BİR AİLEYİZ
Holding bünyesinde piknikler, paylaşım toplantıları, yeni yıl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi önemli gün kutlamaları düzenlediklerini söyleyen Öneyman, çalışan mutluluğu için iç etkinlikler organize ettiklerini açıkladı. Çalışanların talepleri doğrultusunda su altı sporları, tiyatro, müzik, dans, maker club ve basketbol gibi sosyal kulüpler kurulduğunu da ekleyen Öneyman, isteyenlerin bunlara liderlik edebildiklerini kaydetti. Çalışanlarla geniş bir aile olduklarını vurgulayan Öneyman, ailelerin yanı sıra çocuklara yönelik projelere de önem verdiklerinin altını çizdi.
KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMSİYORUZ
Kadın istihdamına önem verdiklerini vurgulayan Öneyman, anne veya anne adayı olan çalışanların yaşamlarını kolaylaştırmak adına farklı projeler yürüttüklerini açıkladı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için çalışan UN Women adında bir Birleşmiş Milletler (BM) örgütü bulunduğunu belirten Öneyman, “Kadınların yaşamın her alanına katılımını destekleyen örgütün çalışma alanlarından biri de kadınların ekonomik güçlenmesine katkı sağlamak. Biz de UN Women tarafından sürdürülen Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) inisiyatifinin imzacıları arasında yer alıyoruz” dedi.
FARKIMIZ KURULUŞUMUZA DAYANIYOR
Kurucuları M. Kemal Coşkunöz’ün ‘Bir işi yapıyorsam, en iyisi olmalıyım’ sözünün kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Öneyman, eğitimci ve sanayici köklerinin faaliyet gösterdikleri coğrafyalara da katkı sağladığını kaydetti. Katma değerli büyümeyi tüm paydaşları ile gerçekleştirdiklerini söyleyen Öneyman, sürekli gelişim ve büyümeye katkı sağlayan; kalıcı değerler oluşturup, ayak izini arttırma vizyonuyla çalıştıklarını kaydetti. Öneyman, bu vizyonun insan kaynakları yönetimini, iş stratejilerinin odağında konumlanmasını sağladığını dile getirdi.
HER BİREYE SORUMLULUK DÜŞÜYOR
Kurucularının ‘Kemal Hoca’ olarak tanındığını anımsatan Öneyman, “Toplumsal sorunların çözümünde her bireye sorumluluk düştüğüne inanıyordu. Bu vizyonuyla Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan mesleki eğitimdeki eksikliği gidermek, sanayide yetişmiş nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve daha da önemlisi, mesleksiz gençleri iş ve meslek sahibi yapmak için bir adım attı. 1988 yılında Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’nı kurdu. Vakıf bünyesinde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle kendine güvenen, üretken, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmış bireyler yetiştirilmesine destek oluyoruz. Öte yandan 1997 yılında kurulan M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bin öğrenci kapasitesiyle Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından destekleniyor. Uygulamalı Meslek Edindirme Programı, MEB Hizmet İçi Eğitim Programları, Sektöre Özel Eğitim Programları’nın yanı sıra Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Eğitimi üzerine programlarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.
BİR NEVİ
Öğrenmeye açık olma anlayışını ve bilgi paylaşımını şirket kültürüne entegre etme vizyonu dahilinde geçen yıl ‘Tersine Mentorluk’ programı ‘Bir Nevi’yi hayata geçirdiklerini açıklayan Öneyman, program kapsamında, 2015-2018 yılları arasında bünyelerine katılan 30 yaş ve altı beyaz yaka çalışanların, üst düzey yöneticilere mentorluk verdiğini kaydetti.
KUVVETLİ İLETİŞİM
Odağına insanı alan, tüm farklılıkları kucaklayan bir şirket kültürü benimsediklerini hatırlatan Öneyman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dört kuşağın bir arada çalıştığı ve genç popülasyonun yüksek olduğu ender kuruluşlardan biriyiz. Çalışanlarımızın yüzde 68’i ‘Y’ jenerasyonundan oluşuyor. Bu oran yönetici kademelerinde yüzde 40 iken, üst düzey yönetici kademesinde de yüzde 10 olarak karşımıza çıkmakta. Tüm bu farklı grupların harmoni içerisinde çalışması ve hatta birbirini daha da yukarı taşıması, kuvvetli bir iletişim ihtiyacını da beraberinde getiriyor.”
ASIL MESELE, BİRBİRİMİZİ DİNLEMEK VE ANLAMAK
Coşkunöz Holding’in genç çalışanları ve yöneticileri arasında kurulan bu paylaşımı çok kıymetli bulduklarının altını çizen Öneyman, “Gençler, deneyimleriyle fark yaratan yöneticilerle bir araya gelince programın başarısı da kaçınılmaz oldu. Deneyimler eş zamanlı paylaşılırken, kuşaklar arasındaki sinerjide de gözle görülür bir artış yaşandı. Birbirimizi gerçekten dinlediğimizde, mesleki deneyim ve yaştan bağımsız olarak birbirimizi besleyebileceğimize inandığımızda, ne denli olumlu sonuçlar alınabileceğini hep birlikte gördük. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki, her şeyin başı iletişim. Asıl mesele, birbirimizi dinlemek ve anlamak. Bu da niyet ile başlıyor” dedi.
Güçlü iletişimle 4 kuşak bir arada
Kurucuları M. Kemal Coşkunöz’ün ‘Bir işi yapıyorsam, en iyisi olmalıyım’ sözünün kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Coşkunöz Holding İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Öneyman, eğitimci ve sanayici köklerinin faaliyet gösterdikleri coğrafyalara da katkı sağladığını söylüyor. Odağına insanı alan, tüm farklılıkları kucaklayan bir şirket kültürü benimsediklerini vurgulayan Öneyman, “Dört kuşağın bir arada çalıştığı ve genç popülasyonun yüksek olduğu ender kuruluşlardan biriyiz. Tüm bu farklı grupların harmoni içerisinde çalışması ve hatta birbirini daha da yukarı taşıması, kuvvetli bir iletişim ihtiyacını da beraberinde getiriyor” diyor.
Bu hafta 7 sektörde 12 şirketle faaliyetini sürdüren Coşkunöz Holding’in insan kaynakları uygulamalarını ele alıyoruz. Bünyesinde 2 bin 300 çalışanı bulunan kuruluşun İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Öneyman, yaptıkları çalışmaları anlattı. İşe alım sürecinde şirketteki açık pozisyonları gerek kendi internet siteleri, gerekse kariyer ve iş bulma siteleri üzerinden yayınladıklarını söyleyen Öneyman, yönetici pozisyonları için farklı platformlardan da yararlanabildiklerini ekledi. İşe alımda en önemli ilkelerinin, tüm adaylara fırsat eşitliği sunmak olduğunun altını çizen Öneyman, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmadan pozisyon gerekliliklerini sağlayan herkesi sürece dahil ettiklerini kaydetti.
MEVCUT ÇALIŞANLAR YOLUYLA
Personel ihtiyacının öncelikle mevcut çalışanlar yoluyla; GEN-C Yetenek Programı veya Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan yeni mezun olup, ilgili pozisyona başvuru yapan adaylar arasından değerlendirildiğini belirten Öneyman, “İhtiyacımız çalışan personeller arasından görev değişikliği, terfi ya da rotasyon karşılanmaması durumunda, dış kaynaktan temin yoluna gidiliyor. Bunun için tüm veri tabanı, insan kaynakları istihdam siteleri, Coşkunöz Holding CV Bank, meslek odaları, kariyer fuarları başvuruları, İŞKUR, özel istihdam büroları incelenerek, uygun adaylar tespit ediliyor. Adaylar pozisyonun gerekliliklerine göre; Bilgi Sınavı, Psikoteknik Değerlendirme/ Yabancı Dil Testleri, Mesleki Kişilik Envanteri, Sunum, Değerlendirme Merkezi, Referans Kontrolü gibi çeşitli değerlendirme uygulamalarına dahil oluyor. Bilgi, beceri, yetenek ve hedefleri, pozisyonun gerekleriyle örtüşen uygun adaylara yazılı iş teklifimizi iletiyoruz” diye konuştu.
İŞE UYUM ÖNEMLİ
Yurtdışı lokasyonlarının da bulunduğunu hatırlatan Öneyman, personelin işe uyumunun önemli olduğunu vurguladı. Yeni çalışana; hem yönetici, hem de tüm çalışanların kendini ilk günden itibaren ailenin parçası gibi hissetmesinde sorumlu davrandığını söyleyen Öneyman, buna motivasyonu yükselten uygulamaların da hizmet ettiğini kaydetti. Standart oryantasyonun yanı sıra holding olarak periyodik genel oryantasyon gerçekleştirdiklerini belirten Öneyman, “Hedefimiz, Coşkunöz Holding kültürünün ve değerlerinin ilk ağızdan anlatılıp, yayılması ve farklı şirketlerde işe başlayan arkadaşlarımızın birbirlerini tanımalarına imkân oluşturup, aidiyetlerinin artmasını sağlamak. Bir diğer iyi uygulamamız ise Uyum Görüşmeleri. Bunlar, yeni işbaşı yapan çalışanlarımızın adaptasyonlarını hızlandırmak ve işbaşı hazırlıkları ile ilgili geri bildirimleri almak amacıyla işe başladıkları ilk 45-60’ıncı günleri arasında İK Kariyer Gelişim Uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilen görüşmelerdir. Görüşme çıktılarına göre aksiyon alınıp, ilgili kişiler tarafından takip edilir” dedi.
REKABETÇİ ÜCRET POLİTİKASI
Beyaz yaka çalışanlar için ücretlendirmede kademe yapısının bulunduğunu açıklayan Öneyman, yılda bir kez yapılan ücret artışlarında, enflasyon gelişimi ve sektör ücret verileri dikkate alınarak, rekabetçi ücret yapısı sağlandığını kaydetti. Öneyman, örgütlü olan iş yerlerinde, mavi yaka çalışanların ücretlendirme ve özlük haklarının Toplu İş Sözleşmesi kapsamında belirlendiğini hatırlattı.
İK HEDEFLERİDESTEKLER
Senenin başında belirlenen şirket hedefleri doğrultusunda, çalışanların yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine uygun hedefler saptadıklarını söyleyen Öneyman, bunun yıl içinde takip edildiğini kaydetti. Zaman içinde gerekli değişiklik ve yönlendirmelerin yapıldığını belirten Öneyman, 6 ayda bir gerçekleştirilen hedeflerle karşılaştırıp, performans düzeylerinin belirlendiğini aktardı. Çalışanların kişisel kariyer planlamalarından kendilerinin sorumlu olduğunu ifade eden Öneyman, bu konuda ilk yöneticilerinin rehberlik ettiğini, insan kaynaklarının ise yenilikçi uygulamaları ile bu süreci desteklediğini vurguladı.
İLERİ BİLDİRİM UYGULUYORUZ
Bu yıl önceliklerinin genç yetenekli çalışanları tepe pozisyonlara hazırlamak olduğunu vurgulayan Öneyman, “Bu kapsamda yapılandırılmış bir gelişim projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu projenin başarılı olması liderlerimize bağlı. 2020 yılı aynı zamanda ‘Lider Gelişim Yılı’mız olacak. Sektöre de baktığımızda kariyer gelişimi gençlerin işe aidiyetini artıran en önemli konu. Eksikliğinde yetenekli olanları elde tutmanız mümkün değil. Bu kapsamda yöneticilerimizden beklentimiz ‘Koç Gibi Lider’ olmalarıdır. Koç Gibi Lider’in en temel özelliği dinlemektir. Çalışanımız ne istiyor? Hayalleri, hedefleri, temel motivasyonu ne? Güçlü ve zorlayıcı sorularımız ile çalışanda ‘Aha’ anları yaratmalı, çalışanın hedeflerinde netleşmesine yardımcı olmalıyız. Güçlü yönlerini keşfetmeyi sağlamalı, gelecek hedefine göre gelişim alanlarını aynalamalıyız. Buna ileri bildirim diyoruz. İleride başarılı olması için neye ihtiyacı var? Bunu konuşalım. Kişi o zaman pozitifte kalıp, harekete geçebilir” dedi.
GENÇ YETENEKLERİ KEŞFEDİYORUZ
Coşkunöz Holding olarak genç yetenekleri keşfetmeyi ve yetiştirmeyi önemsediklerini vurgulayan Öneyman, GEN-C ile yenilikçi, lider, girişimci, araştırmacı, analitik, dinamik bir neslin oluşumuna katkı sağladıklarını kaydetti. Çalışanların kurumsal sadakatini ve çalışma sürelerini belirleyen unsurların önceki yıllara göre değişiklik göstermeye başladığına dikkat çeken Öneyman, “Mesleki ve bireysel gelişime katkı, işin sağladığı tatmin duygusu, fikirlerini özgür bir ortamda beyan edebilme, keyifli bir iş ortamı gibi unsurlar; en az ücret politikası ve yan haklar kadar önem kazandı. Biz de çalışanlarımızın eğitimine katkı sunan, sosyal yaşamlarını çeşitlendiren projelerimizle bu sadakati her geçen yıl artırıyoruz. Çalışma koşullarını ve sunduğumuz imkanları, çalışanların gözünden değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Her 2 yılda bir yaptığımız ‘Çalışan Memnuniyeti Anketi’ ile attığımız adımların ne kadar başarıya ulaştığını ölçme imkan buluyoruz. Bu bakış açısı kurum içi sinerjiyi artırdığı gibi süreçlerimizi daima iyileştirmemize de yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.
BÜYÜK BİR AİLEYİZ
Holding bünyesinde piknikler, paylaşım toplantıları, yeni yıl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi önemli gün kutlamaları düzenlediklerini söyleyen Öneyman, çalışan mutluluğu için iç etkinlikler organize ettiklerini açıkladı. Çalışanların talepleri doğrultusunda su altı sporları, tiyatro, müzik, dans, maker club ve basketbol gibi sosyal kulüpler kurulduğunu da ekleyen Öneyman, isteyenlerin bunlara liderlik edebildiklerini kaydetti. Çalışanlarla geniş bir aile olduklarını vurgulayan Öneyman, ailelerin yanı sıra çocuklara yönelik projelere de önem verdiklerinin altını çizdi.
KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMSİYORUZ
Kadın istihdamına önem verdiklerini vurgulayan Öneyman, anne veya anne adayı olan çalışanların yaşamlarını kolaylaştırmak adına farklı projeler yürüttüklerini açıkladı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için çalışan UN Women adında bir Birleşmiş Milletler (BM) örgütü bulunduğunu belirten Öneyman, “Kadınların yaşamın her alanına katılımını destekleyen örgütün çalışma alanlarından biri de kadınların ekonomik güçlenmesine katkı sağlamak. Biz de UN Women tarafından sürdürülen Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) inisiyatifinin imzacıları arasında yer alıyoruz” dedi.
FARKIMIZ KURULUŞUMUZA DAYANIYOR
Kurucuları M. Kemal Coşkunöz’ün ‘Bir işi yapıyorsam, en iyisi olmalıyım’ sözünün kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Öneyman, eğitimci ve sanayici köklerinin faaliyet gösterdikleri coğrafyalara da katkı sağladığını kaydetti. Katma değerli büyümeyi tüm paydaşları ile gerçekleştirdiklerini söyleyen Öneyman, sürekli gelişim ve büyümeye katkı sağlayan; kalıcı değerler oluşturup, ayak izini arttırma vizyonuyla çalıştıklarını kaydetti. Öneyman, bu vizyonun insan kaynakları yönetimini, iş stratejilerinin odağında konumlanmasını sağladığını dile getirdi.
HER BİREYE SORUMLULUK DÜŞÜYOR
Kurucularının ‘Kemal Hoca’ olarak tanındığını anımsatan Öneyman, “Toplumsal sorunların çözümünde her bireye sorumluluk düştüğüne inanıyordu. Bu vizyonuyla Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan mesleki eğitimdeki eksikliği gidermek, sanayide yetişmiş nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve daha da önemlisi, mesleksiz gençleri iş ve meslek sahibi yapmak için bir adım attı. 1988 yılında Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’nı kurdu. Vakıf bünyesinde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle kendine güvenen, üretken, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmış bireyler yetiştirilmesine destek oluyoruz. Öte yandan 1997 yılında kurulan M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bin öğrenci kapasitesiyle Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından destekleniyor. Uygulamalı Meslek Edindirme Programı, MEB Hizmet İçi Eğitim Programları, Sektöre Özel Eğitim Programları’nın yanı sıra Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Eğitimi üzerine programlarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.
BİR NEVİ
Öğrenmeye açık olma anlayışını ve bilgi paylaşımını şirket kültürüne entegre etme vizyonu dahilinde geçen yıl ‘Tersine Mentorluk’ programı ‘Bir Nevi’yi hayata geçirdiklerini açıklayan Öneyman, program kapsamında, 2015-2018 yılları arasında bünyelerine katılan 30 yaş ve altı beyaz yaka çalışanların, üst düzey yöneticilere mentorluk verdiğini kaydetti.
KUVVETLİ İLETİŞİM
Odağına insanı alan, tüm farklılıkları kucaklayan bir şirket kültürü benimsediklerini hatırlatan Öneyman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dört kuşağın bir arada çalıştığı ve genç popülasyonun yüksek olduğu ender kuruluşlardan biriyiz. Çalışanlarımızın yüzde 68’i ‘Y’ jenerasyonundan oluşuyor. Bu oran yönetici kademelerinde yüzde 40 iken, üst düzey yönetici kademesinde de yüzde 10 olarak karşımıza çıkmakta. Tüm bu farklı grupların harmoni içerisinde çalışması ve hatta birbirini daha da yukarı taşıması, kuvvetli bir iletişim ihtiyacını da beraberinde getiriyor.”
ASIL MESELE, BİRBİRİMİZİ DİNLEMEK VE ANLAMAK
Coşkunöz Holding’in genç çalışanları ve yöneticileri arasında kurulan bu paylaşımı çok kıymetli bulduklarının altını çizen Öneyman, “Gençler, deneyimleriyle fark yaratan yöneticilerle bir araya gelince programın başarısı da kaçınılmaz oldu. Deneyimler eş zamanlı paylaşılırken, kuşaklar arasındaki sinerjide de gözle görülür bir artış yaşandı. Birbirimizi gerçekten dinlediğimizde, mesleki deneyim ve yaştan bağımsız olarak birbirimizi besleyebileceğimize inandığımızda, ne denli olumlu sonuçlar alınabileceğini hep birlikte gördük. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki, her şeyin başı iletişim. Asıl mesele, birbirimizi dinlemek ve anlamak. Bu da niyet ile başlıyor” dedi.