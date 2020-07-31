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Serhat Tezcan

Serhat Tezcan

stezcan@hurriyet.com.tr

Görünürlüğe ve iletişime yatırım

31 Temmuz 2020

Koronavirüs birçok konuda yaşamı kısıtladı. Bu alanlardan birisi de ekonomi… Çalışma hayatı durma noktasına geldi. Üretim asgari düzeye indi. Ticaret sınırlı oranda gerçekleşti. Sınırlar kapandı. İhracat dip yaptı. Bu durumdan Bursa’daki şirketleri nasıl etkilendi? 2020 yılı hedeflerinde bir sapma oldu mu? 2021 yılından beklentileri ne? İşte şirketlerin önümüzdeki dönem hedef, strateji ve öngördükleri fırsatları…

Görünürlüğe ve iletişime yatırım

Önümüzdeki senelerde daha çok dijital iletişime ve görünürlüğe yatırım yapacakları bir yıl olacağını söyleyen Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Vasfiye Çilek, “Aynı zamanda yeni trendler doğrultusunda yeni ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturacağız” dedi.

Görünürlüğe ve iletişime yatırımAile şirketi olarak 1996’da kurulan Çilek Mobilya; bebek, çocuk ve genç̧ odalarında uzmanlaşarak, 5 kıtada 71 ülkede yer alıyor ve 500’ün üzerinde satış noktasında hizmet veriyor. Hem Ar-Ge merkezi, hem de Tasarım Merkezi’ni bulunan Çilek Mobilya, 3 vardiya üretim yapıyor.


Şirket hedeflerinden bahseden Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Vasfiye Çilek, 2020 yılı hedefleri içerisinde geçen yıla oranla satışlarını yüzde 35 arttırma planı bulunduğunu hatırlatarak, “Hemen her şirket gibi pandemi sürecinden etkilensek de süreç sonunda belirgin şekilde artan mobilya talepleri ile bu hedefimizi yılsonuna kadar gerçekleştireceğiz gibi görünüyor. Hedeflerimizden bir diğeri olan kurumsal imajımızı üst düzeyde tutmaya devam etmek.

Özellikle mağazalarımızın dekorasyonunun yenilenmesi ve kurumsal kıyafet ve araçlarımızın güncellenmesi gibi konular halen devam etmekte” diye konuştu.

DİJİTAL İLETİŞİM ARTACAK

Önümüzdeki senelerde daha çok dijital iletişime ve görünürlüğe yatırım yapacakları bir yıl olacağını açıklayan Çilek, “Aynı zamanda yeni trendler doğrultusunda yeni ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturacağız. Bir diğer deyişle, 2021 her yönden farkındalıklarımızın olduğundan daha ileriye taşındığı ve planladığımız stratejilerimizi devam ettireceğimiz bir yıl olacak” dedi.

Pandemi dönemi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Çilek, hızlı bir şekilde home-ofis çalışma düzenine geçtiklerini açıkladı.

TALEPLERİ KARŞILADIK

Görünürlüğe ve iletişime yatırım

Uzaktan çalışmaya başladıklarını anımsatan Çilek, “Yeterli alt yapımız sayesinde sürekli iletişimde kalarak, işlerimizi verimli bir şekilde yönetmeyi başardık. Gerçekleştirdiğimiz dijital projelerle müşterilerimizin taleplerini de zamanında ve olması gereken şekilde karşıladık.

Hızlı aksiyon alarak, hem çalışanlarımızın sağlığı, hem müşterilerimizin ihtiyaçları için doğru adımları attık. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde durum analizi yaparak ve hızlı aksiyon alarak geçişleri yönetme konusunda farkındalık oluşturduk” diye konuştu.

YARIN: DİLEKPOR YALITIM VE AMBALAJ MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

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