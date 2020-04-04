‘Geleceğe ve insana yatırım yapıyoruz’

Mehmet Ali Yormazoğlu tarafından 1978 yılında kurulan May Tohum, sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının araştırılması ve üretimini gerçekleştiriyor. Merkezi Bursa olan ve ülke genelinde 2 tesis, 5 Ar-Ge istasyonu ile faaliyetlerini gösteren işletme, 350 çalışana istihdam sağlıyor. Ülke genelinde 8 bölgede satış ağı bulunan May Tohum, 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
İşe alım süreci ile ilgili bilgi veren May Tohum İnsan Kaynakları Müdürü Sebla Gül, kadro taleplerini yıllık ve çok yıllık olarak belirlediklerini belirterek, ilgili yıla ait istihdam haritası oluşturduklarını kaydetti. Önceliğin genellikle iç istihdam kaynağı olduğunu açıklayan Gül, “Eğer içeride ilgili kadro için uygun profilde bir çalışanımız yok ise kurum dışı adaylara ulaşmak üzere kariyer sitelerine, iş arama portallarına ve hatta son yıllarda sosyal medya kanallarına ilan çıkıyoruz” diye konuştu.
ONLINE GÖRÜŞME
Türkiye’nin hemen her bölgesinde çalışma sahasının olması nedeni ile görüşmelerde yoğun şekilde teknolojiyi kullandıklarını söyleyen Gül, başvurusunu değerlendirdikleri adayların büyük bir kısmı ile öncelikle uzaktan online görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Sonrasında yüz yüze yetkinlik bazlı mülakat gerçekleştirdiklerini anlatan Gül, işe alım sürecini fırsat eşitliği odağında, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın yalnızca iş-aday uyumunu önceliklendirerek, yönettiklerini ifade etti.
İşe uygun bulunan adaylara sunum, test, referans kontrol gibi süreçleri tamamladıktan sonra ücret ve yan haklar paketini sunduklarını belirten Gül, kabulleriyle birlikte onları aileye dahil ettiklerini kaydetti. Dahil edemedikleri adaylara da birebir dönüş gerçekleştirdiklerini ifade eden Gül, “İş başvurusu sürecinde adaylara her aşamada yaptığımız geri bildirimler doğrultusunda son 8 yıldır ‘İnsana Saygı’ ödülünü almaya layık görülüyoruz” dedi.
‘Hoş geldin. Bu anahtarın, bu da müşteri listen’ denilen dönemin çok geride kaldığını söyleyen Gül, her kurumun sahip olduğu kültüre çalışanlarını hızla adapte edebilmek için birçok yol izlediğini dile getirdi. May Tohum’un yeni aile üyelerini merkez fabrikasında ağırladıklarını anlatan Gül, “Onları oryantasyon programına tabi tutuyoruz. Yasaların zorunlu kıldığı iş sağlığı güvenliği eğitimi ile başlayan program, kültürümüze hoş geldin eğitim paketi, genel oryantasyon ve bölüm oryantasyonları ile devam ediyor. Bu noktada hedefimiz, MAY kültürünün ilk ağızdan aktarılması, yeni üyenin tüm MAY ailesi ile tanışması ve kurum kültürüne hızlı adapte olması. Kişinin kuruma adapte olduğu gibi işine de hızlıca adapte olabilmesi için pozisyon bazında hazırlanmış 100’ü aşkın işbaşı eğitim paketimiz var. Spesifik bir işe sahip olduğumuzdan tüm çalışanlarımızın pozisyon bazında standartlaştırılmış bu işbaşı eğitimlerinden geçerek, aynı kültür şemsiyesinde çalışmalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.
ADAPTASYON DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMELERİ
Uyum sürecinin oryantasyon ve işbaşı eğitim süreçleri ile de sınırlı kalmadığını belirten Gül, “Yeni çalışanlarımızla 2 ay sonunda ve 1 yıl sonunda ‘adaptasyon değerlendirme görüşmeleri’ gerçekleştiriyoruz ve bu görüşmeler esnasında uyum takip sürecimize dair çok pozitif geri bildirimler alıyoruz” dedi.
ÜCRET SİSTEMİ
Ücretlendirme sisteminin kademe alt yapısında kurgulandığını, yetkinlik ve yeterlilik parametreleri doğrultusunda çalıştığını açıklayan Gül, kendi tasarladıkları ve adaleti önde tutan, gelişmiş bir sistem olduğunu aktardı. Adayın sahip olduğu yeterlilikleri sisteme tanımlamadıklarını belirten Gül, sistemin adaya sunulacak ücret ve yan haklar paketini hazırlaması için yeterli olduğunu ekledi.
YÖNETSEL POZİSYONLARIN YÜZDE 79’U İÇ TERFİ
Kurum hedefleri ışığında bölüm bazlı hedefler belirlediklerini açıklayan Gül, iş aileleri bazında da yetkinlik göstergeleri ve gelişim ihtiyaçlarını bütünleştiren, bir performans değerlendirme sistemine sahip olduklarını kaydetti. Bu doğrultuda sene başında çalışanların yöneticileri ile uzlaşarak hedef belirlediklerini aktaran Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu hedefler sisteme tanımlanır. 6’ncı ay sonunda ara değerlendirme ve geri bildirim görüşmeleri gerçekleşir. Sene sonunda da final hedef ve yetkinlik değerlendirme görüşmesi ile süreç sonlanır. Kariyer planlamaya gelince iç terfi oranı oldukça yüksek bir şirketiz. İşe alım sürecinde olduğu gibi kariyer planlama sürecinde de önceliği iç insan kaynağımıza veriyoruz. Yönetsel pozisyonlarımızın yüzde 79’unun iç terfi ile tamamlanmış olması bunun önemli bir göstergesidir.”
4 KUŞAK BİR ARADA ÇALIŞIYOR
İşletme bünyesinde 4 kuşak bir arada çalıştıklarına dikkat çeken Gül, yeni kuşakları bir kurumda uzun süre tutmanın, eski kuşaklara oranla daha zor olduğuna değinerek, “Onların bize ayak uydurmasını beklemek yerine sistemlerimizi onlara uyumlu hale getirmeye gayret ediyoruz. İş yaşamına hazırlanan üniversite gençliği ile sıklıkla hedef ve beklenti görüşmeleri yapıyor, onlarla yaptığımız anket analizleri doğrultusunda sistemlerimizi yapılandırıyoruz. Çalışanlarımıza fikirlerini rahatlıkla dile getirebilecekleri ve uygulayabilecekleri, iş tatmini sağlayabilecekleri, kendilerini gerçekleştirebilecekleri keyifli bir iş ortamı sunmaya gayret ediyoruz. Sanırım bunu başarabiliyoruz ki; kıdem ortalamamız 8,5 yıl. En son gerçekleştirdiğimiz ödül törenimizde 30’uncu yılını ödül ile kutladığımız çalışanlarımız mevcut” şeklinde konuştu.
MOTİVASYON AKTİVİTELERİ
Gezi, etkinlik çerçevesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yılbaşı gibi özel gün kutlamaları yaptıklarını söyleyen Gül, son dönemde çalışanları daha fazla motive eden, aile katılımlı ‘MAY Teşekkür Ödül Töreni’, çevre günü, sağlık seminerleri gibi sosyal sorumluluğa yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kurum içinde yeni sistemler kurup, çalışanları da bu sistemlere dahil edip, iş motivasyonlarını arttırdıklarını belirten Gül, iç eğitmen, iç denetmen takımlarının bu motive gruplara örnek olduğunu kaydetti.
İŞ YAŞAMINA 3-0 ÖNDE BAŞLIYORLAR
Son dönemde uygulamaya koydukları ve öne çıkan en güzel örneğin öğrenci gelişim projeleri olduğuna değinen Gül, “En az MAY markamız kadar öne çıkan ve sektörde fark yaratmamıza sebep olan öğrenci gelişim projelerimiz; AkadeMAY, MAY Staj ve İşTe Yetenek. Her yıl ortalamada 10 üniversitede, ziraat fakültesi kampüslerinde, kariyer günlerinde, ulusal kongrelerde 1000’i aşkın genç ile buluşuyor ve projelerimizi tanıtıyoruz. AkadeMay projemiz ile ziraat fakültelerinin 2’nci sınıfında okuyan öğrencileri seçiyor, onlara 3 yaz dönemi art arda, 3’er aylık periyotlarda, sırayla tüm teknik departmanlarımızda teori ile pratiği sahada buluşturma imkanı sunuyoruz. Yazın ekonomik gelir elde etme şansı yakalayan gençlerimiz, kış döneminde de burs kazanma imkanına sahip oluyorlar. Finalde iş yaşamına 3-0 önde başlıyorlar. Yeni mezunların isyan ettiği ‘Tüm firmalar tecrübe istiyor, yeni mezun kabul etmiyorlar. Biz bu tecrübeyi ne zaman edineceğiz?’ sorununu tamamen oyun dışı bırakmış oluyorlar. Kendilerine sunduğumuz istihdam imkanı ile iş yaşamına daha donanımlı şekilde atılıyorlar. Gelecek neslin tarıma ilgi duymasını, ziraatın daha bilinçli tercih edilmesini hedef alan yeni bir projemiz de çok yakında hayata geçecek” dedi.
EĞİTİMLER SUNUYORUZ
Projeleri arasındaki önemli konumda bulunan iç eğitim sistematiğinde de profesyonel eğitimler tasarlayıp, çalışanlara sunduklarını ifade eden Gül, “Bu konuda çok iddialıyız. Çalışanlarımıza hem uzun süreli, hem de hap eğitim olarak tanımladığımız 2-3 saatlik hızlandırılmış eğitimler sunuyoruz. Hatta bu eğitimleri yalnızca çalışanlarımıza sunmakla kalmayıp, üniversite öğrenci kitlemize de bunlardan faydalanma imkanı sağlıyoruz. Potansiyel çalışanlarımıza, mevcut çalışanlarımıza bu imkanları sunmakla yetinmiyor, bir diğer paydaşımız olan çiftçilerimize de eğitim imkanı sunuyoruz” diye konuştu.
MODERN VE AKILLI TARIM
KazanMAYı Bilen Çiftçi Projesi çatısı altında, tarımsal üretimde kaynakların etkin kullanımı, maliyet, harcama, bütçe, yatırım planlama gibi konularda çiftçi paydaşlarını bilinçlendirdiklerini belirten Gül, sektörü güçlendirmek adına ‘Finansal Okuryazarlık’ seminerleri düzenlediklerini açıkladı. Pilot yıl ilan ettikleri 2020’de projelerinin Konya ve Çanakkale çiftçisi ile buluştuğunu söyleyen Gül, “Aldığımız geri bildirimler; özellikle genç çiftçilerin klasik ve kara düzen tarımdan, modern ve akıllı tarıma yönelme isteğini eğitimimiz ile hayata geçirme imkanı yarattığı için son derece pozitifti” dedi.
BİRÇOK DEPARTMANDA KADIN ÇALIŞAN SAYIMIZ ARTTI
Kurum değeri olarak ayrımcılığa karşı olduklarını ancak kadınlara yönelik pozitif bir ayrımcılık uyguladıklarını söyleyen Gül, 2016’da UN Women çatısı altında yapılanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri- WEPs imzacısı olduklarını hatırlattı. Bursa Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi olduklarını da anımsatan Gül, “Bu prensiplere imza attığımız günden bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik birçok çalışma yürüttük. 2016’da kurum içinde kurduğumuz MAY Kadın Platformumuz ile kadına yönelik yürüttüğümüz faaliyetler, kayda değer oranda artan kadın istihdam oranımız, oluşturduğumuz eşitlik politikası, kadınlarımızın haklarını ve her durumda başvuracakları platformları tanımladığımız MAY Kadın rehberi bu çalışmalara birkaç örnek. Faaliyet Kurulu’muzda, şirketimizin önemli birçok departmanın başında ve sahada görev alan mühendislerimizin içerisinde çok sayıda kadın çalışanımız bulunmakta. Her geçen gün sayıları artmakta, bunu da gururla belirtebilirim” şeklinde konuştu.
İNSANA DEĞER VERİYORUZ
May Tohumu diğer şirketlerden ayıran özellikleri ile ilgili değerlendirmede de bulunan Gül, “Sosyal boyutta, geleceğe yaptığımız yatırımlar, tüm paydaşlarımıza yani insana verdiğimiz değer. Teknik boyutta ise bu topraklarda doğup, rekabetçi düzeyde bir dünya oyuncusu haline gelmemize olanak sağlayan Ar-Ge yatırımlarımız diyebilirim” dedi.
BİR TOHUMUN YOLCULUĞU
Her yıl çalışanların çocukları içerisinden kura ile belirledikleri iki anaokulunu şirkete davet ettiklerini belirten Gül, çocuklara bir tohumun yolculuğunu, sofralarındaki lezzetlerin hangi serüvenlerden geçerek oraya ulaştığını anlattıklarını, tohum ektirerek daha o yaşlarda ilgi duymalarını sağladıklarını da sözlerine ekledi.
‘Geleceğe ve insana yatırım yapıyoruz’
Bu hafta ‘Yeni Nesil İK’ya konuk olan May Tohum İnsan Kaynakları Müdürü Sebla Gül, şirkette iç terfi oranının yüksek olduğunu belirterek, yönetsel pozisyonların yüzde 79’unun bu şekilde tamamlandığını söyledi. Geleceğe yatırım yaptıklarını ve insana değer verdiklerini ifade eden Gül, teknik olarak da rekabetçi düzeyde bir dünya oyuncusu haline gelmelerine olanak sağlayan Ar-Ge yatırımlarının diğer firmalardan ayırıcı özellikleri olduğunu ekledi.
Mehmet Ali Yormazoğlu tarafından 1978 yılında kurulan May Tohum, sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının araştırılması ve üretimini gerçekleştiriyor. Merkezi Bursa olan ve ülke genelinde 2 tesis, 5 Ar-Ge istasyonu ile faaliyetlerini gösteren işletme, 350 çalışana istihdam sağlıyor. Ülke genelinde 8 bölgede satış ağı bulunan May Tohum, 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
İşe alım süreci ile ilgili bilgi veren May Tohum İnsan Kaynakları Müdürü Sebla Gül, kadro taleplerini yıllık ve çok yıllık olarak belirlediklerini belirterek, ilgili yıla ait istihdam haritası oluşturduklarını kaydetti. Önceliğin genellikle iç istihdam kaynağı olduğunu açıklayan Gül, “Eğer içeride ilgili kadro için uygun profilde bir çalışanımız yok ise kurum dışı adaylara ulaşmak üzere kariyer sitelerine, iş arama portallarına ve hatta son yıllarda sosyal medya kanallarına ilan çıkıyoruz” diye konuştu.
ONLINE GÖRÜŞME
Türkiye’nin hemen her bölgesinde çalışma sahasının olması nedeni ile görüşmelerde yoğun şekilde teknolojiyi kullandıklarını söyleyen Gül, başvurusunu değerlendirdikleri adayların büyük bir kısmı ile öncelikle uzaktan online görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Sonrasında yüz yüze yetkinlik bazlı mülakat gerçekleştirdiklerini anlatan Gül, işe alım sürecini fırsat eşitliği odağında, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın yalnızca iş-aday uyumunu önceliklendirerek, yönettiklerini ifade etti.
İşe uygun bulunan adaylara sunum, test, referans kontrol gibi süreçleri tamamladıktan sonra ücret ve yan haklar paketini sunduklarını belirten Gül, kabulleriyle birlikte onları aileye dahil ettiklerini kaydetti. Dahil edemedikleri adaylara da birebir dönüş gerçekleştirdiklerini ifade eden Gül, “İş başvurusu sürecinde adaylara her aşamada yaptığımız geri bildirimler doğrultusunda son 8 yıldır ‘İnsana Saygı’ ödülünü almaya layık görülüyoruz” dedi.
‘Hoş geldin. Bu anahtarın, bu da müşteri listen’ denilen dönemin çok geride kaldığını söyleyen Gül, her kurumun sahip olduğu kültüre çalışanlarını hızla adapte edebilmek için birçok yol izlediğini dile getirdi. May Tohum’un yeni aile üyelerini merkez fabrikasında ağırladıklarını anlatan Gül, “Onları oryantasyon programına tabi tutuyoruz. Yasaların zorunlu kıldığı iş sağlığı güvenliği eğitimi ile başlayan program, kültürümüze hoş geldin eğitim paketi, genel oryantasyon ve bölüm oryantasyonları ile devam ediyor. Bu noktada hedefimiz, MAY kültürünün ilk ağızdan aktarılması, yeni üyenin tüm MAY ailesi ile tanışması ve kurum kültürüne hızlı adapte olması. Kişinin kuruma adapte olduğu gibi işine de hızlıca adapte olabilmesi için pozisyon bazında hazırlanmış 100’ü aşkın işbaşı eğitim paketimiz var. Spesifik bir işe sahip olduğumuzdan tüm çalışanlarımızın pozisyon bazında standartlaştırılmış bu işbaşı eğitimlerinden geçerek, aynı kültür şemsiyesinde çalışmalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.
ADAPTASYON DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMELERİ
Uyum sürecinin oryantasyon ve işbaşı eğitim süreçleri ile de sınırlı kalmadığını belirten Gül, “Yeni çalışanlarımızla 2 ay sonunda ve 1 yıl sonunda ‘adaptasyon değerlendirme görüşmeleri’ gerçekleştiriyoruz ve bu görüşmeler esnasında uyum takip sürecimize dair çok pozitif geri bildirimler alıyoruz” dedi.
ÜCRET SİSTEMİ
Ücretlendirme sisteminin kademe alt yapısında kurgulandığını, yetkinlik ve yeterlilik parametreleri doğrultusunda çalıştığını açıklayan Gül, kendi tasarladıkları ve adaleti önde tutan, gelişmiş bir sistem olduğunu aktardı. Adayın sahip olduğu yeterlilikleri sisteme tanımlamadıklarını belirten Gül, sistemin adaya sunulacak ücret ve yan haklar paketini hazırlaması için yeterli olduğunu ekledi.
YÖNETSEL POZİSYONLARIN YÜZDE 79’U İÇ TERFİ
Kurum hedefleri ışığında bölüm bazlı hedefler belirlediklerini açıklayan Gül, iş aileleri bazında da yetkinlik göstergeleri ve gelişim ihtiyaçlarını bütünleştiren, bir performans değerlendirme sistemine sahip olduklarını kaydetti. Bu doğrultuda sene başında çalışanların yöneticileri ile uzlaşarak hedef belirlediklerini aktaran Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu hedefler sisteme tanımlanır. 6’ncı ay sonunda ara değerlendirme ve geri bildirim görüşmeleri gerçekleşir. Sene sonunda da final hedef ve yetkinlik değerlendirme görüşmesi ile süreç sonlanır. Kariyer planlamaya gelince iç terfi oranı oldukça yüksek bir şirketiz. İşe alım sürecinde olduğu gibi kariyer planlama sürecinde de önceliği iç insan kaynağımıza veriyoruz. Yönetsel pozisyonlarımızın yüzde 79’unun iç terfi ile tamamlanmış olması bunun önemli bir göstergesidir.”
4 KUŞAK BİR ARADA ÇALIŞIYOR
İşletme bünyesinde 4 kuşak bir arada çalıştıklarına dikkat çeken Gül, yeni kuşakları bir kurumda uzun süre tutmanın, eski kuşaklara oranla daha zor olduğuna değinerek, “Onların bize ayak uydurmasını beklemek yerine sistemlerimizi onlara uyumlu hale getirmeye gayret ediyoruz. İş yaşamına hazırlanan üniversite gençliği ile sıklıkla hedef ve beklenti görüşmeleri yapıyor, onlarla yaptığımız anket analizleri doğrultusunda sistemlerimizi yapılandırıyoruz. Çalışanlarımıza fikirlerini rahatlıkla dile getirebilecekleri ve uygulayabilecekleri, iş tatmini sağlayabilecekleri, kendilerini gerçekleştirebilecekleri keyifli bir iş ortamı sunmaya gayret ediyoruz. Sanırım bunu başarabiliyoruz ki; kıdem ortalamamız 8,5 yıl. En son gerçekleştirdiğimiz ödül törenimizde 30’uncu yılını ödül ile kutladığımız çalışanlarımız mevcut” şeklinde konuştu.
MOTİVASYON AKTİVİTELERİ
Gezi, etkinlik çerçevesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yılbaşı gibi özel gün kutlamaları yaptıklarını söyleyen Gül, son dönemde çalışanları daha fazla motive eden, aile katılımlı ‘MAY Teşekkür Ödül Töreni’, çevre günü, sağlık seminerleri gibi sosyal sorumluluğa yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kurum içinde yeni sistemler kurup, çalışanları da bu sistemlere dahil edip, iş motivasyonlarını arttırdıklarını belirten Gül, iç eğitmen, iç denetmen takımlarının bu motive gruplara örnek olduğunu kaydetti.
İŞ YAŞAMINA 3-0 ÖNDE BAŞLIYORLAR
Son dönemde uygulamaya koydukları ve öne çıkan en güzel örneğin öğrenci gelişim projeleri olduğuna değinen Gül, “En az MAY markamız kadar öne çıkan ve sektörde fark yaratmamıza sebep olan öğrenci gelişim projelerimiz; AkadeMAY, MAY Staj ve İşTe Yetenek. Her yıl ortalamada 10 üniversitede, ziraat fakültesi kampüslerinde, kariyer günlerinde, ulusal kongrelerde 1000’i aşkın genç ile buluşuyor ve projelerimizi tanıtıyoruz. AkadeMay projemiz ile ziraat fakültelerinin 2’nci sınıfında okuyan öğrencileri seçiyor, onlara 3 yaz dönemi art arda, 3’er aylık periyotlarda, sırayla tüm teknik departmanlarımızda teori ile pratiği sahada buluşturma imkanı sunuyoruz. Yazın ekonomik gelir elde etme şansı yakalayan gençlerimiz, kış döneminde de burs kazanma imkanına sahip oluyorlar. Finalde iş yaşamına 3-0 önde başlıyorlar. Yeni mezunların isyan ettiği ‘Tüm firmalar tecrübe istiyor, yeni mezun kabul etmiyorlar. Biz bu tecrübeyi ne zaman edineceğiz?’ sorununu tamamen oyun dışı bırakmış oluyorlar. Kendilerine sunduğumuz istihdam imkanı ile iş yaşamına daha donanımlı şekilde atılıyorlar. Gelecek neslin tarıma ilgi duymasını, ziraatın daha bilinçli tercih edilmesini hedef alan yeni bir projemiz de çok yakında hayata geçecek” dedi.
EĞİTİMLER SUNUYORUZ
Projeleri arasındaki önemli konumda bulunan iç eğitim sistematiğinde de profesyonel eğitimler tasarlayıp, çalışanlara sunduklarını ifade eden Gül, “Bu konuda çok iddialıyız. Çalışanlarımıza hem uzun süreli, hem de hap eğitim olarak tanımladığımız 2-3 saatlik hızlandırılmış eğitimler sunuyoruz. Hatta bu eğitimleri yalnızca çalışanlarımıza sunmakla kalmayıp, üniversite öğrenci kitlemize de bunlardan faydalanma imkanı sağlıyoruz. Potansiyel çalışanlarımıza, mevcut çalışanlarımıza bu imkanları sunmakla yetinmiyor, bir diğer paydaşımız olan çiftçilerimize de eğitim imkanı sunuyoruz” diye konuştu.
MODERN VE AKILLI TARIM
KazanMAYı Bilen Çiftçi Projesi çatısı altında, tarımsal üretimde kaynakların etkin kullanımı, maliyet, harcama, bütçe, yatırım planlama gibi konularda çiftçi paydaşlarını bilinçlendirdiklerini belirten Gül, sektörü güçlendirmek adına ‘Finansal Okuryazarlık’ seminerleri düzenlediklerini açıkladı. Pilot yıl ilan ettikleri 2020’de projelerinin Konya ve Çanakkale çiftçisi ile buluştuğunu söyleyen Gül, “Aldığımız geri bildirimler; özellikle genç çiftçilerin klasik ve kara düzen tarımdan, modern ve akıllı tarıma yönelme isteğini eğitimimiz ile hayata geçirme imkanı yarattığı için son derece pozitifti” dedi.
BİRÇOK DEPARTMANDA KADIN ÇALIŞAN SAYIMIZ ARTTI
Kurum değeri olarak ayrımcılığa karşı olduklarını ancak kadınlara yönelik pozitif bir ayrımcılık uyguladıklarını söyleyen Gül, 2016’da UN Women çatısı altında yapılanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri- WEPs imzacısı olduklarını hatırlattı. Bursa Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi olduklarını da anımsatan Gül, “Bu prensiplere imza attığımız günden bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik birçok çalışma yürüttük. 2016’da kurum içinde kurduğumuz MAY Kadın Platformumuz ile kadına yönelik yürüttüğümüz faaliyetler, kayda değer oranda artan kadın istihdam oranımız, oluşturduğumuz eşitlik politikası, kadınlarımızın haklarını ve her durumda başvuracakları platformları tanımladığımız MAY Kadın rehberi bu çalışmalara birkaç örnek. Faaliyet Kurulu’muzda, şirketimizin önemli birçok departmanın başında ve sahada görev alan mühendislerimizin içerisinde çok sayıda kadın çalışanımız bulunmakta. Her geçen gün sayıları artmakta, bunu da gururla belirtebilirim” şeklinde konuştu.
İNSANA DEĞER VERİYORUZ
May Tohumu diğer şirketlerden ayıran özellikleri ile ilgili değerlendirmede de bulunan Gül, “Sosyal boyutta, geleceğe yaptığımız yatırımlar, tüm paydaşlarımıza yani insana verdiğimiz değer. Teknik boyutta ise bu topraklarda doğup, rekabetçi düzeyde bir dünya oyuncusu haline gelmemize olanak sağlayan Ar-Ge yatırımlarımız diyebilirim” dedi.
BİR TOHUMUN YOLCULUĞU
Her yıl çalışanların çocukları içerisinden kura ile belirledikleri iki anaokulunu şirkete davet ettiklerini belirten Gül, çocuklara bir tohumun yolculuğunu, sofralarındaki lezzetlerin hangi serüvenlerden geçerek oraya ulaştığını anlattıklarını, tohum ektirerek daha o yaşlarda ilgi duymalarını sağladıklarını da sözlerine ekledi.