Festivallerin merkezi olacak

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, göreve geldikten sonra sözünü verdiği sosyal projeleri hayata geçirdiğini kaydetti. Trafik sorununu aşılması için master plan hazırladıklarını anlatan Tanır, geniş katılımlı, akıllı şehir uygulamalarının yer alacağı bir meydan projesi için de çalıştıklarını açıkladı. İlçenin tarım, turizm ve sanayiyi bünyesinde barındırdığını hatırlatan Tanır, turizmde Saitabat ve Kazancı bölgelerine odaklandıklarını vurguladı. Hava kirliliğinin önüne geçmek üzere çalıştıklarının altını çizen Tanır, güneş enerjisi yatırımı yaptıklarını ekledi. ‘Kestel, festivaller kenti olacak’ diye söz verdiğini hatırlatan Tanır, “Tiyatral gösteri, konser, söyleşi tarzında programlarımız ile Bursa’da en iddialı ilçelerden birisi olduğumuzu ve bunu da geliştireceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 10 ayı geride bıraktıklarını belirterek, seçimlerden önce vatandaşın karşısına seçim beyannamesi ile çıktıklarını hatırlattı. Burada vatandaşa 5 yıl boyunca neler vaat ettiklerini sıraladıklarını ifade eden Tanır, “Stratejik plana oturtarak, buna resmiyet kazandırmış olduk. Bu beyannamenin ötesine geçerek, fazlasını yerine getireceğiz” diye konuştu.
Mazbatayı aldıktan sonra çalışma arkadaşlarının pozisyonlarını tekrar değerlendirilmesi ve yenilerinin katılması yönünde planlama yaptıklarını söyleyen Tanır, genç transferler ve daha donanımlı, enerjik ve tecrübeli personelle kadrolarını güçlendirdikleri açıkladı.
Geçmiş dönemden borçsuz bir belediye devraldıklarını açıklayan Tanır, “Bizde aynı bütçe disiplini içerisinde bu stratejik plan ve verdiğimiz seçim vaatleri doğrultusunda planlamamızı yaptık. Kısa vadede maliyet gerektirmeyen vatandaşımıza dokunan işler gerçekleştirdik. Mesela evlenen kardeşlerimize destek olmak adına düğün salonlarının fiyatını yarı yarıya düşüreceğiz demiştik. Gelir gelmez bunu düşürdük. Belediyemizin düğün salonlarında çevremizdeki en ucuz düğünü burada yapabiliyorlar. Ekmeği ucuzlatacağız dedik. 400 gram ekmek burada 1 TL. Çok basit görülebilir ama bunları hemen gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin farklı yerlerinde olduğu gibi Kestel’de ulaşımın sorunların başında geldiğini söyleyen Tanır, çözümü yönünde Büyükşehir’in daha önce çalıştığı profesyonel bir firma ile ilerlediklerini açıkladı. Kestel’e bir ulaşım master plan hazırlattıklarını anlatan Tanır, “UKOME’de onaylatmak üzereyiz. Kısmen meclisimizle paylaştık. Halkımızla da paylaşma aşamasındayız. Kestel’de ulaşım ile alakalı sorunların kaldırılması ve önümüzdeki yıllarda uzun bir süre sorun olmaktan çıkması için bir master plan oluşturuyoruz” diye konuştu.
TRAFİK SORUN OLMAYACAK
Yeni bir kamulaştırma, yol açılması yanında mevcut yolların daha rantabl kullanılması yönünde planlama yaptıklarını vurgulayan Tanır, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tek yön uygulaması burada bizim en fazla başvurduğumuz metotlardan birisi. Bazı ana arterleri tek yöne çeviriyoruz. Parklanma şeritlerini net şekilde ifade ediyoruz. Şu anda Büyükşehir’in yaptığı bir otoparkımız var. Otopark alanlarının tespiti ve imalatını gerçekleştireceğiz. Meydanımız projelerimizden birisi. Aynı zamanda altının otopark olması nedeniyle ulaşımı da ilgilendiriyor. Giriş çıkışlarını da tespit ettik. Vani Mehmet Mahallemiz’de bir otopark planlamamız var. Bunun projesi bitmek üzere. Çok kısa sürede imalatına geçeceğiz. Denetimleri artırarak, yanlış parklanmanın da önüne geçerek, trafik uzun vadede sorun olmaktan çıkacak.”
GENİŞ KATILIMLI PROJE
Gerçekleştirmeyi planladıkları projelerden birisinin meydan olduğunu anımsatan Tanır, geniş katılımlı farklı perspektiften bakılan güzel bir proje oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti. Yapılan akıllı şehirler seminerinde akıllı şehir ve meydanları inceleme imkanı bulduklarını belirten Tanır, “Meydanımızda kısmen örneklerinin sergilendiği bir düzenleme yapacağız. Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile protokol imzaladık. 3 proje çalışacağız. Bunlardan birisi meydanımız olacak. Bölüm Başkanı Nilüfer Akıncıtürk ve onun himayesindeki doçent akademisyenler, bir konsorsiyum şeklinde projelendirme çalışması yapacaklar. Herhangi bir ücret ödemeyeceğiz. Modern, akıllı teknolojileri kullanan bir meydan olacak. Öncelikle bu bölgenin en önemli ihtiyacı otopark, onun fizibilitesi devam ediyor. Akıllı şehircilik denince akla 5G teknolojisi geliyor. Burada sulama sistemleri, havanın nem ve sıcaklığına göre çalışacak. Aydınlatmada da akıllı teknoloji uygulamalar yer alacak” dedi.
HAKKIMIZI ALACAĞIZ
Kırsal mahalleler ve köylerin tarımsal kalkınması ile ilgili söz verdiğini hatırlatan Tanır, Büyükşehir’deki uygulamanın benzeri Tarım A.Ş. kurmak istediklerini kaydetti. Köy muhtarları ve kooperatiflerin içinde yer aldığı bir yapıyı planladıkların açıklayan Tanır, “Köylü ve kooperatiflerin belli güçleri var. ‘Bu çerçevede neler yapabiliriz?’ aşamasındayız. ‘Süs bitkileri ve fidancılar ile neler yapabiliriz?’ bunu araştırıyoruz. Belediye olarak fuarlara gidiyoruz, stant açıyoruz, ziyaretler yapıyoruz. Türkiye ve Kestel olarak dünya pazarında hak ettiğimiz payı almak için belediye olarak üreticilerimizin yanlarında olacağız. İlçe olarak iddialıyız” dedi.
İKİ BÖLGEYE AĞIRLIK VERECEĞİZ
İlçenin tarım, turizm ve sanayiyi içinde barındıran bir yer olduğunu hatırlatan Tanır, pek çok köyün bulunduğunu belirterek, iki noktaya odaklandıklarını söyledi. Bunlardan birisinin Saitabat, diğerinin ise Kazancı olduğunu dile getiren Tanır, “Saitabat’ta bize tahsisli bir bölge var. Birinci derece SİT Bölgesi olduğu için burada iyileştirme çalışmaları kısıtlı kalıyor. Kazancı’da yeni bir bölge tahsisi istedik. Şu an neticelenmek üzere ve A Tipi Mesire Alanı olacak. Bungalov ev tarzı konaklama yerleri olabilecek. Ekstrem sporların da yapılabileceği özellik kazandıracağız. SİT elverdiği ölçüde Saitabat, Kazancı’da daha üst düzeyde orman, dağ, tabiat, turizm ve sportif faaliyetlerin yapıldığı yurt içi ve dışı misafirlerin ağırlandığı iki bölgeye ağırlık vererek, turizmi canlandırmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.
HAVA KİRLİLİĞİNİ KISMEN DURDURDUK
İlçede 4 sanayi bölgesi bulunduğunu anımsatan Tanır, bunlardan 3’ünün organize, diğerinin ise belediyemize bağlı olduğunu kaydetti. Çevre kirliliği nedeniyle çok fazla gündeme geldiklerini belirten Tanır, bunun önüne geçmek için çalıştıklarını açıkladı. Buradaki denetim yetkisinin bakanlıkta olduğunu dile getiren Tanır, “Ekiplerimiz gece, gündüz denetim yaparak; tutanak tutup, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletiyor. Hava kirliliğini kısmen durdurduk. Yeni çıkan yönetmeliğe binaen kirletici fabrikalar, birinci derece filtrelerini taktılar. Kısa sürede ikinci etap filtrelerini taktığı zaman bu kirlilik büyük oranda azalmış olacak. Bunun takipçisiyiz. Ölçüm istasyon sayımız bir. Bunun 2’ye çıkartılması ile ilgili bakanlıktan talepte bulunduk. Denetimler daha etkin sürdürülür, vatandaşlarımız daha temiz hava solurlar” dedi.
SEÇİM SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ
Kültür ve festival denilince Nilüfer’in akla geldiğini söyleyen Tanır, ‘Kestel, festivaller kenti olacak’ diye seçim beyannamesinde sözünün olduğunu hatırlatarak, “Geldiğimizden günden beri ikinci festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Aylık olarak 3 aydır, takvime bağlamak suretiyle faaliyetlerimizi bülten ile yayınlayıp, disipline bağladık. Tiyatral gösteri, konser, söyleşi tarzında programlarımız ile Bursa’da en iddialı ilçelerden birisi olduğumuzu ve bunu da geliştireceğimizi ifade etmek istiyorum. Yıldırım ve Nilüfer’den misafirlerimiz geliyor. Diğer yerlerde bu tarz faaliyetler ufak tefek de olsa ücret mukabilinde yapılıyor. Biz, herhangi bir ücret almadan faaliyetlerimize başladık ve devam ediyor” şeklinde konuştu.
TERTEMİZ PROJE YAPIYORUZ
Belediyenin öz kaynaklarıyla 5,5 milyon TL bütçeli güneş enerji santralinin bitmek üzere olduğunu söyleyen Tanır, çevreci bir enerji kaynağına sahip olacaklarını açıkladı. Hesaplamalarımıza göre 3,5 yıl içinde yatırımın kendini amorti edeceğini ifade eden Tanır, “10 yıl devlet alım garantisi olan bir proje. Böylece belediyemizin tüm tesisleri ve parklarımızdaki elektriği tamamen karşılamış oluyoruz. Yıllık yaklaşık 1,5 milyon TL elektrik sarfiyatımız var. Bunu karşılayabilecek. Tertemiz bir proje olacak” dedi.
Festivallerin merkezi olacak
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, göreve geldikten sonra sözünü verdiği sosyal projeleri hayata geçirdiğini kaydetti. Trafik sorununu aşılması için master plan hazırladıklarını anlatan Tanır, geniş katılımlı, akıllı şehir uygulamalarının yer alacağı bir meydan projesi için de çalıştıklarını açıkladı. İlçenin tarım, turizm ve sanayiyi bünyesinde barındırdığını hatırlatan Tanır, turizmde Saitabat ve Kazancı bölgelerine odaklandıklarını vurguladı. Hava kirliliğinin önüne geçmek üzere çalıştıklarının altını çizen Tanır, güneş enerjisi yatırımı yaptıklarını ekledi. ‘Kestel, festivaller kenti olacak’ diye söz verdiğini hatırlatan Tanır, “Tiyatral gösteri, konser, söyleşi tarzında programlarımız ile Bursa’da en iddialı ilçelerden birisi olduğumuzu ve bunu da geliştireceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 10 ayı geride bıraktıklarını belirterek, seçimlerden önce vatandaşın karşısına seçim beyannamesi ile çıktıklarını hatırlattı. Burada vatandaşa 5 yıl boyunca neler vaat ettiklerini sıraladıklarını ifade eden Tanır, “Stratejik plana oturtarak, buna resmiyet kazandırmış olduk. Bu beyannamenin ötesine geçerek, fazlasını yerine getireceğiz” diye konuştu.
Mazbatayı aldıktan sonra çalışma arkadaşlarının pozisyonlarını tekrar değerlendirilmesi ve yenilerinin katılması yönünde planlama yaptıklarını söyleyen Tanır, genç transferler ve daha donanımlı, enerjik ve tecrübeli personelle kadrolarını güçlendirdikleri açıkladı.
Geçmiş dönemden borçsuz bir belediye devraldıklarını açıklayan Tanır, “Bizde aynı bütçe disiplini içerisinde bu stratejik plan ve verdiğimiz seçim vaatleri doğrultusunda planlamamızı yaptık. Kısa vadede maliyet gerektirmeyen vatandaşımıza dokunan işler gerçekleştirdik. Mesela evlenen kardeşlerimize destek olmak adına düğün salonlarının fiyatını yarı yarıya düşüreceğiz demiştik. Gelir gelmez bunu düşürdük. Belediyemizin düğün salonlarında çevremizdeki en ucuz düğünü burada yapabiliyorlar. Ekmeği ucuzlatacağız dedik. 400 gram ekmek burada 1 TL. Çok basit görülebilir ama bunları hemen gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin farklı yerlerinde olduğu gibi Kestel’de ulaşımın sorunların başında geldiğini söyleyen Tanır, çözümü yönünde Büyükşehir’in daha önce çalıştığı profesyonel bir firma ile ilerlediklerini açıkladı. Kestel’e bir ulaşım master plan hazırlattıklarını anlatan Tanır, “UKOME’de onaylatmak üzereyiz. Kısmen meclisimizle paylaştık. Halkımızla da paylaşma aşamasındayız. Kestel’de ulaşım ile alakalı sorunların kaldırılması ve önümüzdeki yıllarda uzun bir süre sorun olmaktan çıkması için bir master plan oluşturuyoruz” diye konuştu.
TRAFİK SORUN OLMAYACAK
Yeni bir kamulaştırma, yol açılması yanında mevcut yolların daha rantabl kullanılması yönünde planlama yaptıklarını vurgulayan Tanır, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tek yön uygulaması burada bizim en fazla başvurduğumuz metotlardan birisi. Bazı ana arterleri tek yöne çeviriyoruz. Parklanma şeritlerini net şekilde ifade ediyoruz. Şu anda Büyükşehir’in yaptığı bir otoparkımız var. Otopark alanlarının tespiti ve imalatını gerçekleştireceğiz. Meydanımız projelerimizden birisi. Aynı zamanda altının otopark olması nedeniyle ulaşımı da ilgilendiriyor. Giriş çıkışlarını da tespit ettik. Vani Mehmet Mahallemiz’de bir otopark planlamamız var. Bunun projesi bitmek üzere. Çok kısa sürede imalatına geçeceğiz. Denetimleri artırarak, yanlış parklanmanın da önüne geçerek, trafik uzun vadede sorun olmaktan çıkacak.”
GENİŞ KATILIMLI PROJE
Gerçekleştirmeyi planladıkları projelerden birisinin meydan olduğunu anımsatan Tanır, geniş katılımlı farklı perspektiften bakılan güzel bir proje oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti. Yapılan akıllı şehirler seminerinde akıllı şehir ve meydanları inceleme imkanı bulduklarını belirten Tanır, “Meydanımızda kısmen örneklerinin sergilendiği bir düzenleme yapacağız. Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile protokol imzaladık. 3 proje çalışacağız. Bunlardan birisi meydanımız olacak. Bölüm Başkanı Nilüfer Akıncıtürk ve onun himayesindeki doçent akademisyenler, bir konsorsiyum şeklinde projelendirme çalışması yapacaklar. Herhangi bir ücret ödemeyeceğiz. Modern, akıllı teknolojileri kullanan bir meydan olacak. Öncelikle bu bölgenin en önemli ihtiyacı otopark, onun fizibilitesi devam ediyor. Akıllı şehircilik denince akla 5G teknolojisi geliyor. Burada sulama sistemleri, havanın nem ve sıcaklığına göre çalışacak. Aydınlatmada da akıllı teknoloji uygulamalar yer alacak” dedi.
HAKKIMIZI ALACAĞIZ
Kırsal mahalleler ve köylerin tarımsal kalkınması ile ilgili söz verdiğini hatırlatan Tanır, Büyükşehir’deki uygulamanın benzeri Tarım A.Ş. kurmak istediklerini kaydetti. Köy muhtarları ve kooperatiflerin içinde yer aldığı bir yapıyı planladıkların açıklayan Tanır, “Köylü ve kooperatiflerin belli güçleri var. ‘Bu çerçevede neler yapabiliriz?’ aşamasındayız. ‘Süs bitkileri ve fidancılar ile neler yapabiliriz?’ bunu araştırıyoruz. Belediye olarak fuarlara gidiyoruz, stant açıyoruz, ziyaretler yapıyoruz. Türkiye ve Kestel olarak dünya pazarında hak ettiğimiz payı almak için belediye olarak üreticilerimizin yanlarında olacağız. İlçe olarak iddialıyız” dedi.
İKİ BÖLGEYE AĞIRLIK VERECEĞİZ
İlçenin tarım, turizm ve sanayiyi içinde barındıran bir yer olduğunu hatırlatan Tanır, pek çok köyün bulunduğunu belirterek, iki noktaya odaklandıklarını söyledi. Bunlardan birisinin Saitabat, diğerinin ise Kazancı olduğunu dile getiren Tanır, “Saitabat’ta bize tahsisli bir bölge var. Birinci derece SİT Bölgesi olduğu için burada iyileştirme çalışmaları kısıtlı kalıyor. Kazancı’da yeni bir bölge tahsisi istedik. Şu an neticelenmek üzere ve A Tipi Mesire Alanı olacak. Bungalov ev tarzı konaklama yerleri olabilecek. Ekstrem sporların da yapılabileceği özellik kazandıracağız. SİT elverdiği ölçüde Saitabat, Kazancı’da daha üst düzeyde orman, dağ, tabiat, turizm ve sportif faaliyetlerin yapıldığı yurt içi ve dışı misafirlerin ağırlandığı iki bölgeye ağırlık vererek, turizmi canlandırmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.
HAVA KİRLİLİĞİNİ KISMEN DURDURDUK
İlçede 4 sanayi bölgesi bulunduğunu anımsatan Tanır, bunlardan 3’ünün organize, diğerinin ise belediyemize bağlı olduğunu kaydetti. Çevre kirliliği nedeniyle çok fazla gündeme geldiklerini belirten Tanır, bunun önüne geçmek için çalıştıklarını açıkladı. Buradaki denetim yetkisinin bakanlıkta olduğunu dile getiren Tanır, “Ekiplerimiz gece, gündüz denetim yaparak; tutanak tutup, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletiyor. Hava kirliliğini kısmen durdurduk. Yeni çıkan yönetmeliğe binaen kirletici fabrikalar, birinci derece filtrelerini taktılar. Kısa sürede ikinci etap filtrelerini taktığı zaman bu kirlilik büyük oranda azalmış olacak. Bunun takipçisiyiz. Ölçüm istasyon sayımız bir. Bunun 2’ye çıkartılması ile ilgili bakanlıktan talepte bulunduk. Denetimler daha etkin sürdürülür, vatandaşlarımız daha temiz hava solurlar” dedi.
SEÇİM SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ
Kültür ve festival denilince Nilüfer’in akla geldiğini söyleyen Tanır, ‘Kestel, festivaller kenti olacak’ diye seçim beyannamesinde sözünün olduğunu hatırlatarak, “Geldiğimizden günden beri ikinci festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Aylık olarak 3 aydır, takvime bağlamak suretiyle faaliyetlerimizi bülten ile yayınlayıp, disipline bağladık. Tiyatral gösteri, konser, söyleşi tarzında programlarımız ile Bursa’da en iddialı ilçelerden birisi olduğumuzu ve bunu da geliştireceğimizi ifade etmek istiyorum. Yıldırım ve Nilüfer’den misafirlerimiz geliyor. Diğer yerlerde bu tarz faaliyetler ufak tefek de olsa ücret mukabilinde yapılıyor. Biz, herhangi bir ücret almadan faaliyetlerimize başladık ve devam ediyor” şeklinde konuştu.
TERTEMİZ PROJE YAPIYORUZ
Belediyenin öz kaynaklarıyla 5,5 milyon TL bütçeli güneş enerji santralinin bitmek üzere olduğunu söyleyen Tanır, çevreci bir enerji kaynağına sahip olacaklarını açıkladı. Hesaplamalarımıza göre 3,5 yıl içinde yatırımın kendini amorti edeceğini ifade eden Tanır, “10 yıl devlet alım garantisi olan bir proje. Böylece belediyemizin tüm tesisleri ve parklarımızdaki elektriği tamamen karşılamış oluyoruz. Yıllık yaklaşık 1,5 milyon TL elektrik sarfiyatımız var. Bunu karşılayabilecek. Tertemiz bir proje olacak” dedi.