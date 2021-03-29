Esnafın talebi çok

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, bölgede hurdalıklar ile ilgili düzenleme yapılmasını, dikey ve yatay caddelerin açılmasını ve estetik dokunuşlar beklediklerini belirterek, “Bölgemiz daha temiz ve estetik olabilir” dedi.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, kuruluş aşamasında 30 kişi ile yola çıktıklarını hatırlatarak, bugün 250 üyeye ulaştıklarını kaydetti. Bölgede 3 binin üzerinde firmanın bulunduğunu ifade eden Yıldız, “Bu da 80 bin istihdama tekabül ediyor. Türkiye’de çocuk konfeksiyon üretiminin yüzde 70 – 80’ini Bursa üretiyor. Bunun yüzde 60’ını da yurtdışına satıyoruz. Dünyanın 5 kıtasına ihracatımız var. Pergeli Türkiye’nin ortasına koyduğumuzda, komşularımızın tamamına yoğun ihracatımız bulunuyor. 60 ülkeden de bölgeye alım için insanlar geliyor” dedi.

Bölgenin gelişmesi için BTSO ile ortak çalışmalarının olduğunu ve bunun büyük katkısını gördüklerini dile getiren Yıldız, “URGE çalışmaları firmalarımızın dünyaya açılması ve bölgemizin dünyaya tanıtımında çok büyük rol üstlendi. Bizim 2 URGE’miz var. Aynı sektörde URGE yapan tek sektörüz. Şu anda toplam 100 firmamız URGE desteklerinden istifade etti. Teşvik ile fuarlarımızı başlattık. Son iki fuar pandemi ile gerçekleşmese de yılda iki defa fuar düzenliyoruz” diye konuştu.

Zaman içinde bir takım değişiklikler yaşadıklarını belirten Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile de bölgenin daha güzel olması için fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

HURDALIKLARLA İLGİLİ DÜZENLEME YAPILMALI

Yaşadıkları problemlere de değinen Yıldız, “Birçok problemimiz var. En büyüğü hurdalıklar. Onlar da birer esnaf ama bir çözüm bulunmalı. Ya yer gösterilsin, ya da çeki düzen verilsin. 10 yıldır talebimiz var. Her belediye başkanı, valiye söylüyoruz. Dosyaları tutuyorlarsa birikmiştir. Öncelikli sorunumuz hurdalıklar. Kaldıramıyorsak, bunların önüne setler yapıp, reklam tabelası konabilir. Görüntü kirliliği yok edilebilir” diye konuştu.

AÇILMAYAN YOLLAR VE ÇÖP KONTEYNIRLARI