Enerjide kurtuluş formülü ithal değil doğal kaynak

Verimliliği artırmak için tezgah aldılar. Bir seferde 4 parça üreterek hem zaman, hem elektrik tasarrufu sağladılar. Bir başka projeyle de hava kompresörlerini soğutmak için kullandıkları suyu peteklere vererek, ısınma ihtiyacını karşıladılar. Verimliliğini artıran işletme bugün üretiminin yüzde 55’ini ihraç ediyor, 360 kişiye istihdam sağlıyor. MSK Çelik Dövme Firması Mali İşler Müdürü Dinçer Yiğit, yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak istediklerini belirterek, bu konuda kolaylıklar sağlanabileceğini söylüyor.

Karacabey’de 1995 yılında kurulan MSK Çelik Dövme Firması, 22 kişilik istihdamı ile faaliyetine başladı. Firma, otomotiv sanayiye yönelik sıcak çelik dövme işleri yapıyordu. Otomotiv gelişince farklı firmalardan da talep gelmeye başladı. İş potansiyeli artınca, yatırım yapmaları gerekti. Karacabey Otogar Bölgesi’ndeki küçük ölçekli yerden, Bursa - Karacabey Yolu üzerindeki daha büyük bir yere taşındılar. Büyük bir fabrika kurdular.

Yeni yerlerinde üretim, siparişler ve istihdam yükseldi. Bu sürece ihracatı nasıl ekleyebileceklerini düşünmeye başladılar. Bir personel istihdam ederek, konuya odaklandılar. Firma sahibi Murat Kazangil’in daha önce katıldığı fuarlardaki bağlantıları ile ilk ihracat Almanya’ya yapıldı. Yurt dışı kapısı açıldı. Bu iş onları heyecanlandırdı. Hem yurt içi, hem yurt dışındaki potansiyel ve pastadan pay alabileceklerini görünce bu defa yatırıma yöneldiler.

VERİMLİLİK ÇAĞRISI

BEBKA’nın ilk kuruluş yıllarıydı. Yatırım başvurusu için çağrı açıyorlardı. Verimlilik üzerine bir konu başlığı vardı. Ondan yararlanmak istediler. Üretim sürecini ele aldılar. Üretim safhalarında parçaları bir kalıp içine koyuyorlardı. Malzemeye presler vasıtasıyla baskı uygulayarak şekillendiriyorlardı. ‘Bir parçayı aynı anda vurarak, neden daha fazla üretmeyelim?’ diye sorgulamaya başladılar. Kalıbı biraz daha büyütebilirlerdi. BEBKA’nın bu konudaki çağrısına karşı bir proje sundular. Bir tezgah ve onun öncesinde bir ön şekillendirici makine satın almayı planlıyorlardı.

ARAŞTIRMA YAPTILAR

Bu makinelerin en uygunu Çin’deydi. Almanya’da üretilen makinelerin ciddi fiyat farkı vardı. Konuyla ilgili Çin’e birkaç kere gittiler. Araştırma yaptılar. Maliyet, firmaya uygunluk, uygulama aşamasında firma ile yapacakları sözleşmeler, oraya yapacakları ödemeleri değerlendirdiler. Çin’deki firmadan prosedürleri yerine getirmelerini istediler. Teklif vermelerini ve bankaya ön sipariş bedeli yatırma zorunluluğunu aktarmaları konusunda biraz zorlandılar. Ancak anlaştılar. Çin’den o tezgahların gelmesi yaklaşık 1,5 ay sürdü. Makine alımı ile enerji verimliliği sağladılar.