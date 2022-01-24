Enerji verimliliği başarıyı getirdi

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, baştan beri stratejilerinde kırsal turizm ve devamında da ‘Slow City’ çalışmasının bulunduğunu belirterek, “Çünkü bizim memleketimizin fabrika kuralım, burada insanlar ekmek sahibi olsunlar’ gibi bir şansı yok. Bakınca çok verimli tarım arazilerimiz de yok. Onun için kırsal turizmi canlandırmak istiyoruz. Bu noktada ‘Slow city’ müracaatımız olacak” dedi.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, 4 Nisan 2019’da göreve başladığını hatırlatarak, bu tarihten itibarin kanalizasyon işlerinin bittiği yerlerin üst yapı çalışmalarına odaklandıklarını söyledi. Kaldırım ve parke taşlarının döşediklerini ifade eden Keskin, “Bu taşların hemen hemen tamamını döşedik. Merkezde 5 bin metrekare bordür, kaldırım için taş aldık. Görev geldiğimizde birçok yerin üst yapı çalışması yapılmamıştı. Yaklaşık 700 bin lira masrafımız oldu” diye konuştu.

Daha önce Akçapınar’da 3 katlı ihalesi yapılmış köy binası bulunduğunu hatırlatan Keskin, bunun sözleşmesinin eksik olduğunu hatırlatarak, tamamladıklarını açıkladı.

ÇÖREK OTU PARA GETİRİYOR

Yazıbaş Mahallesi’nde çörek otu diktiklerini belirten Keskin, “Bunu ayıklama noktasında İl Tarım Müdürlüğü’nden makine temin edilmişti. Birkaç senedir atıl duruyordu. Onun binasını yaptık. Orada da vatandaşlarımız çörek otunu ayıklayabiliyor ve daha güzel fiyata satabiliyor” şeklinde konuştu.

Köylerde tuvalet, cami, fırın gibi işlerin devlet-millet işbirliği ile gerçekleştiğini söyleyen Keskin, buraya malzeme desteği yaptıklarını açıkladı. Bazı yerlerde kendi elemanlarıyla çalıştıklarını dile getiren Keskin, “İki mahallede binamız vardı. Çatılarını düzenledik. Yaklaşık 2 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. BUSKİ ile işbirliği yaparak, Kocayayla’nın altyapısını değiştirdik. Geçen sene gelen, giden kalabalık olunca altyapı yetersiz kaldı. BUSKİ malzemelerinin büyük bölümünü verdi. İşçiliği kendi çalışanlarımız ile yaptık” dedi.

Kocayayla’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çadırların yer aldığını anımsatan Keskin, iskeletlerini sağlamlaştırdıklarını açıkladı. Üstlerine branda yerleştirdiklerini ifade eden Keskin, “Islanmaması gerekiyordu. Ümit ediyoruz ki onlar rutubet almayacak ve sağlıklı şekilde turizme açmış olacağız” diye konuştu.

SLOW CITY ADIMLARIMIZ OLACAK

Baştan beri kırsal turizm ve devamında da ‘Slow City’in stratejilerinde yer aldığını açıklayan Keskin, “Çünkü bizim memleketimizin ‘’Fabrika kuralım burada insanlar ekmek sahibi olsunlar’ gibi bir şansı yok. Bakınca çok verimli tarım arazilerimiz de yok. Onun için buralarda kırsal turizmi canlandırmak istiyoruz. Bu noktada ‘Slow City’ müracaatımız olacak. İnceleme gezileri yaptık. Bu noktada adımlarımız olacak” diye konuştu.