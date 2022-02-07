Endüstriye tasarrufu öğretti, 4 şirkette 94 kişiye iş verdi

Otobüslerin ön ve yan camlarını yapan köklü bir firmanın kurucularının ikinci jenerasyon üyelerinden biriydi Alaattin Tezgen. Çocukluk yıllarında özellikle tatillerde fabrikaya gidip, kimin ne yaptığını gözlüyordu. Boyu yetmese de bazen iki sandığı üst üste koyup, camın kenarlarını bant zımpara ile tıraşlıyordu.
Eğitimini tamamladıktan sonra firmaya geri döndü. 1994 krizinden sonra bir sürü yenilikler olmuştu. Sektörde de ciddi bir rekabet vardı. Alaattin, genç ve idealist olarak teknolojik yatırım yapılması, katma değeri yüksek, herkesin yapamadığı, rekabetin az olduğu bir alanda ilerlemenin daha iyi olacağı görüşünü savunuyordu.
O dönemde İstanbul’da bir fuara katıldı. Lübnanlı bir firmanın temsilcileri stantlarını ziyaret etti. Aralarında diyalog gelişti. Firma yetkilisi, ‘Balistik cam yapabilir misiniz?’ sorusunu yöneltti. Balistik cam ile otobüs camının alakası yoktu. ‘Yapmak ister misiniz?’ diye sorusunu farklı şekilde yöneltti. Bir süre sohbet ettikten sonra aralarında kartvizit alışverişi oldu. Fuarın ardından buluşma sözü verdiler. Daha sonra bir araya geldiler. Hayallerinden bahseden Alaattin’e karşısındaki firma temsilcisi, ‘İstiyorsan bunu ben sana öğretebilirim’ dedi.
DENEMELER YAPTI
Bursa’ya döndüğünde ilk yapılan yönetim kurulu toplantısında yaşananları anlattı. Önlerinde fırsat olduğunu söyledi. Bu üretimle daha önce bahsettiği noktaya gelebileceklerine inanıyordu. Söyleminde pek başarılı olamadı ama o, kararlıydı. İşletmede geceleri ve hafta sonları denemeler yapmaya başladı. Camları üst üste koyup, kavis vermeye çalışıyordu. Fabrika kurucusu büyük amcasının yardımıyla çalışmalarını sürdürdü. Çok katlı camı da bükebildiğini gördü. Lübnanlılar’ın desteği de oldu ve bir malzeme çıkardı. İlk camı lamine etti, kenara koydu.
Ardından internette balistik camla ilgili firmalarla görüşmelere başladı. Suudi Arabistan’da bir firmadan epostasına dönüş aldı. Krallığın araçlarının zırhlamasını yapan firmaydı. İlgilendiklerini söylediler. Yazışmaların ardından firma yetkilileri, İstanbul’a geldi. Firma yetkilisi, ürün görmek istedi. Tecrübeli insanlardı. Alaattin ise bu konuda sadece bir çalışma yapmıştı. Ürünü gösterdi. ‘Yapıyoruz’ dedi. Karşısındaki güldü. Masaya 500 takım cam siparişi ve karşılığında 2,5 milyon dolarlık anlaşmayı kapsayan sözleşmeyi koydu. ‘Yaptığını görebilseydim imza atmaya gelmiştim. Kendini yapmış şekilde anlattın’ dedi. Olay istediği gibi gerçekleşmemişti ama bu durum onu kamçılamıştı.
Doğal gaz ve elektrik arzında yaşanan sorunlar nedeniyle pazartesi gününden itibaren organize sanayi bölgelerinde (OSB) kısıtlı miktarda enerji kullanılıyor. Bu süreçte üretim yapılamazken, ekonomik anlamda önemli kayıplar meydana geldi. Taahhütlü iş yapan firmaların ihracat konusundaki problemleri öne çıktı.
İş dünyası temsilcileri, mutlaka bir B Planı olması gerektiğine değinirken, OSB’lerin kendi elektriğini üretmesi gerektiğine işaret etti. İş insanlarının bir talebi de kesinti gibi durumlarda önceden planlama yapılması ve bu plan dahilinde hareket edilmesi oldu.
RİSK YÖNETİMİ ÇOK ÖNEMLİ
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, planlı hareket etmenin ve risk yönetiminin önemini bir kez daha gördüklerini belirterek, “Her sert geçen kışta, İran ya da Rusya tarafından vanalar kapatılır mı? Her sıcak geçen yazda elektrik sunumu yeterli olacak mı? gibi kaygıları artık yaşamamalıyız! Doğal gazda depolama kapasitemiz çok önceden artırılmalı, belirli aralıklarla yaşadığımız bu gibi durumlar için bir B planımız mutlaka olmalıydı” dedi.
İHRACAT TAAHHÜDÜ VE RİSK ENDEKSİ
Bu durumunun, ihracat taahhütlerini gerçekleştirme noktasında iş insanlarını zor durumda bırakacağını söyleyen Küçükkayalar, orta vadede Türkiye sanayisinin risk endeksinin artmasına neden olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerektiğini kaydetti.
YEŞİL EKONOMİYE GEÇİLMELİ
Doğal gaz ve elektrik arzında yaşanan sorunlar nedeniyle pazartesi gününden itibaren organize sanayi bölgelerinde (OSB) kısıtlı miktarda enerji kullanılıyor. Bu süreçte üretim yapılamazken, ekonomik anlamda önemli kayıplar meydana geldi. Taahhütlü iş yapan firmaların ihracat konusundaki problemleri öne çıktı.
Elektrik kesintilerinin 3 gün süreceği yönünde bilgi aldıklarını belirten iş dünyası temsilcileri, sürecin uzamasından endişe ediyor. Enerji sorununa karşı çözüm önerisinde bulunan sektör temsilcileri, her OSB’nin kendi enerjisini üretmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının desteklenmesi ve gazın depolanabileceğini söylüyor.
ENERJİ POLİTİKALARI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYİ DESTEKLEMELİ
Dünya genelinde enerji sektöründe önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “İran’ın doğal gaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle uygulanmaya başlanan gaz kısıtlaması ve planlanan elektrik kesintileri, Bursa başta olmak üzere ülkemizin üretim merkezlerini olumsuz etkilemektedir. Bu konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile yaklaşık 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdik. Yürütülen diplomasi trafiği ve yapılan çalışmalarla enerji akışının en kısa sürede normal seyrine dönmesini ve üretimin kesintisiz olarak süreceğine inanıyorum. Bununla birlikte ülkemizin enerji politikaları kapsamında sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek yatırımların da ivedilikle yapılmasını bekliyoruz” dedi.
DOĞAL GAZ ÜRETİMİNİN YÜZDE 40 AZALTILMASI TALEBİ GELDİ
Yaşanan süreç ile ilgili bilgi veren Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, “Geçen hafta Perşembe Günü İran’daki bakım ve arızadan dolayı doğal gaz kesintisi olacağı söylendi. Cuma sabahından itibaren vanayı kapatacağı ifade edildi ve BOTAŞ’tan sanayilerdeki doğal gaz tüketimimizin yüzde 40 azaltılması talebi geldi. Bu teknik olarak mümkün olmayan bir şeydi. Bir firmaya gazını verdiğiniz müddetçe yüzde 40 az kullanın diyemiyorsunuz” diye konuştu.
PROJE YAPTILAR BÜYÜDÜLER
Temel amacı kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasındaki koordinasyon ve işbirliği sağlayıp, bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Hürriyet Bursa yeni bir çalışmaya başlıyor.
İşbirliğinin amacı ise işletmelerin alanlarında geliştirdikleri projelerle nereden nereye geldiklerini gösterip, farkındalık yaratmak.
Bu kapsamda BEBKA’dan destek almış firmalar Hürriyet Bursa sayfalarında boy gösterecek. Firmalar, hayata geçirdikleri projelerde fikrin nereden doğduğunu, uygulamada ne aşamalardan geçtiklerini, projenin işletmeye sağladığı katkıları anlatacak.
Yeşilova Holding bünyesindeki şirketlerden birisi olan Can Metal, 2007 yılında kuruldu. Holding bünyesinde otomotive parça üreten diğer şirketlerin alüminyum enjeksiyon alanındaki ihtiyacının buradan karşılanması planlanıyordu. Piyasadan ürün tedarik ederken, yaşanan sıkıntılar, bu şirketin kurulmasında etkili oldu. Faaliyete geçmesi ile toplam üretim kapasitesinin yüzde 80’i holding bünyesindeki diğer şirketlere gönderilmeye başladı.
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, 4 Nisan 2019’da göreve başladığını hatırlatarak, bu tarihten itibarin kanalizasyon işlerinin bittiği yerlerin üst yapı çalışmalarına odaklandıklarını söyledi. Kaldırım ve parke taşlarının döşediklerini ifade eden Keskin, “Bu taşların hemen hemen tamamını döşedik. Merkezde 5 bin metrekare bordür, kaldırım için taş aldık. Görev geldiğimizde birçok yerin üst yapı çalışması yapılmamıştı. Yaklaşık 700 bin lira masrafımız oldu” diye konuştu.
Daha önce Akçapınar’da 3 katlı ihalesi yapılmış köy binası bulunduğunu hatırlatan Keskin, bunun sözleşmesinin eksik olduğunu hatırlatarak, tamamladıklarını açıkladı.
ÇÖREK OTU PARA GETİRİYOR
Yazıbaş Mahallesi’nde çörek otu diktiklerini belirten Keskin, “Bunu ayıklama noktasında İl Tarım Müdürlüğü’nden makine temin edilmişti. Birkaç senedir atıl duruyordu. Onun binasını yaptık. Orada da vatandaşlarımız çörek otunu ayıklayabiliyor ve daha güzel fiyata satabiliyor” şeklinde konuştu.
Köylerde tuvalet, cami, fırın gibi işlerin devlet-millet işbirliği ile gerçekleştiğini söyleyen Keskin, buraya malzeme desteği yaptıklarını açıkladı. Bazı yerlerde kendi elemanlarıyla çalıştıklarını dile getiren Keskin, “İki mahallede binamız vardı. Çatılarını düzenledik. Yaklaşık 2 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. BUSKİ ile işbirliği yaparak, Kocayayla’nın altyapısını değiştirdik. Geçen sene gelen, giden kalabalık olunca altyapı yetersiz kaldı. BUSKİ malzemelerinin büyük bölümünü verdi. İşçiliği kendi çalışanlarımız ile yaptık” dedi.
Kocayayla’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çadırların yer aldığını anımsatan Keskin, iskeletlerini sağlamlaştırdıklarını açıkladı. Üstlerine branda yerleştirdiklerini ifade eden Keskin, “Islanmaması gerekiyordu. Ümit ediyoruz ki onlar rutubet almayacak ve sağlıklı şekilde turizme açmış olacağız” diye konuştu.
SLOW CITY ADIMLARIMIZ OLACAK
Baştan beri kırsal turizm ve devamında da ‘Slow City’in stratejilerinde yer aldığını açıklayan Keskin, “Çünkü bizim memleketimizin ‘’Fabrika kuralım burada insanlar ekmek sahibi olsunlar’ gibi bir şansı yok. Bakınca çok verimli tarım arazilerimiz de yok. Onun için buralarda kırsal turizmi canlandırmak istiyoruz. Bu noktada ‘Slow City’ müracaatımız olacak. İnceleme gezileri yaptık. Bu noktada adımlarımız olacak” diye konuştu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, rekabet gücü yüksek şehirlerin dünya ekonomilerine yön verdiği bir dönemin yaşandığını vurguladı. Dünyada artık ülkelerden çok şehir ekonomilerinin yarış içinde olduğuna dikkat çeken Kuş, “Bizler de Bursa iş dünyası olarak kentimizi dünya ile rekabette avantajlı bir konuma taşımak istiyoruz. Bu noktada otomotiv, tekstil, gıda ve kimya gibi sektörlerle birlikte köklü bir üretim geleneğine sahip olduğumuz bebe-çocuk sektöründe de firmalarımızın mevcut potansiyelini geliştirmek büyük önem taşıyor” dedi.
YÜZDE 80’İ BURSA’DAN
Türkiye’de bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe toplam üretimin yüzde 80’ini tek başına Bursa tarafından karşılandığını dile getiren Kuş, “Ticaret Bakanlığımızın destekleri ve BEKSİAD ile işbirliğinde yaklaşık 5 yıl önce başlattığımız çalışmalarla firmalarımızın ihracat odaklı dönüşümüne liderlik ederken, sektördeki işletmelerimizi de uluslararası rekabete hazırlıyoruz. Bu kapsamda 100’e yakın firmamızın kümelendiği 3 Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (UR-GE) geliştirdik. Firmalarımız için UR-GE faaliyetleri ile başta Rusya, ABD, Polonya, İran, Fas, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi farklı coğrafyalardaki ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir yanında yurt dışı pazarlama etkinlikleri gerçekleştirdik. Bursa’da düzenlediğimiz ikili iş görüşmeleri (B2B) organizasyonlarıyla da firmalarımız, yüzlerce ülkeden iş insanını üretim tesislerinde ağırlama ve ticaretini geliştirme fırsatı buldu” diye konuştu.
İHRECET HER YIL ARTIYOR
Sektörde moda ve trendleri belirleyen Junioshow Fuarları’nın da firmaların büyüme hedeflerinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Kuş, tüm bunların sonucunda da sektörtün, her sene ihracat rakamlarını kademeli olarak artırdığına dikkat çekti. Daha önce sadece iç pazar odaklı üretim yapan firmaların, kavuştukları yeni vizyonlarıyla artık uluslararası pazarların en önemli aktörleri arasında yer almayı hedeflediğinin altını çizen Kuş, “Bebe, çocuk konfeksiyonu firmalarımızın örnek başarıları, sektörümüzün kümelendiği Vişne Caddesi’nin çehresini de değiştiriyor. İşletmelerimizin artan ticaret potansiyeli, üretim alanlarının modernizasyonundan vitrin düzenlemeleri ve showroom alanlarına kadar her alanda güçlü bir şekilde hissediliyor” dedi.
BURSA BÜYÜRSE TÜRKİYE BÜYÜR
MÜŞTERİ PAHALILIKTAN ŞİKAYETÇİ
Kids Gold Mağaza Sorumlusu Süleyman Caneri:
Dış piyasaya çalışıyoruz. Ağırlık Orta Doğu olmak üzere dünyanın 40 farklı ülkesine ihracat yapıyoruz. Bebe elbisesi, tek tişört, elbise, pantolon, ikili penye takımı üretiyoruz. Yaklaşık 10 senedir de bu bölgedeyiz. Üretimimiz de var. Müşterilerimiz fiyat pahalılığından şikâyetçi. Doların düşmesi gerekiyor. Pandeminin de kalkması lazım.
IŞIKLANDIRMA OLMALI
Caddeye ışıklandırma yapılmalı. Burada milyon dolarlar dönüyor. Tabelalarda yabancı isimler yazılması gerekiyor. Burada bir adet otel bulunuyor. Onun kapasitesi de belli. Onun için yeterli olmuyor.
CADDEYİ ARAPLAR GÖTÜRÜYOR
Cadde Junior Kids Baby Mağaza Müdürü Kemal Kahraman:
Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, kuruluş aşamasında 30 kişi ile yola çıktıklarını hatırlatarak, bugün 250 üyeye ulaştıklarını kaydetti. Bölgede 3 binin üzerinde firmanın bulunduğunu ifade eden Yıldız, “Bu da 80 bin istihdama tekabül ediyor. Türkiye’de çocuk konfeksiyon üretiminin yüzde 70 – 80’ini Bursa üretiyor. Bunun yüzde 60’ını da yurtdışına satıyoruz. Dünyanın 5 kıtasına ihracatımız var. Pergeli Türkiye’nin ortasına koyduğumuzda, komşularımızın tamamına yoğun ihracatımız bulunuyor. 60 ülkeden de bölgeye alım için insanlar geliyor” dedi.
Bölgenin gelişmesi için BTSO ile ortak çalışmalarının olduğunu ve bunun büyük katkısını gördüklerini dile getiren Yıldız, “URGE çalışmaları firmalarımızın dünyaya açılması ve bölgemizin dünyaya tanıtımında çok büyük rol üstlendi. Bizim 2 URGE’miz var. Aynı sektörde URGE yapan tek sektörüz. Şu anda toplam 100 firmamız URGE desteklerinden istifade etti. Teşvik ile fuarlarımızı başlattık. Son iki fuar pandemi ile gerçekleşmese de yılda iki defa fuar düzenliyoruz” diye konuştu.
Zaman içinde bir takım değişiklikler yaşadıklarını belirten Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile de bölgenin daha güzel olması için fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
HURDALIKLARLA İLGİLİ DÜZENLEME YAPILMALI
Yaşadıkları problemlere de değinen Yıldız, “Birçok problemimiz var. En büyüğü hurdalıklar. Onlar da birer esnaf ama bir çözüm bulunmalı. Ya yer gösterilsin, ya da çeki düzen verilsin. 10 yıldır talebimiz var. Her belediye başkanı, valiye söylüyoruz. Dosyaları tutuyorlarsa birikmiştir. Öncelikli sorunumuz hurdalıklar. Kaldıramıyorsak, bunların önüne setler yapıp, reklam tabelası konabilir. Görüntü kirliliği yok edilebilir” diye konuştu.
AÇILMAYAN YOLLAR VE ÇÖP KONTEYNIRLARI
DÜNDEN BUGÜNE
VİŞNE CADDESİ
Vişne Caddesi sahip olduğu potansiyeli ile kente önemli oranda katma değer sağlıyor. Ancak bunun karşılığında hak ettiği ilgi ve değeri görüyor mu? Hürriyet Bursa olarak bölgeyi mercek altına aldık. Bölgenin durumu nasıl? Ne yapılıyor? Nasıl bir değer ortaya konuyor? Eksiklikleri neler? gibi soruların yanıtları için birçok kesimin görüşlerine yer verdik. Değerlendirmeyi okurlarımızın yorumuna bıraktık. İşte Vişne Caddesi’nin durumu…
Vişne Caddesi’nde e yaklaşık 20 yıl öncesine kadar kara tezgah olarak bilinen makinelerle tekstil ürünleri üretiliyordu. İmalat, yurtiçi ve yurtdışına satılıyordu. İşletmelerdeki makineler büyük olduğu için faaliyet gösterilen üretim alanları da geniş ve sağlamdı. Bunun yanı sıra bulundukları cadde de büyüktü. Lokasyon olarak kent merkezine yakın olması avantajdı. Büyüyen ve gelişen kentin istediğiniz bölgesine ulaşım rahattı. Bu nedenle tercih edilen bir bölgeydi.
GÜNDEME BAĞLI DEĞİŞİMLER
Ekonomide ve dünyadaki gelişmelere bağlı olarak burada da değişiklikler oldu. Faaliyet gösteren işletmelerden bazıları büyüyüp, organize sanayi bölgelerine taşındı. Bazıları ise dünyadaki gelişmelere ayak uyduramayarak, kapısına kilit vurdu. Sonrasında da bazı işletmeler boş kaldı ve değişim başladı.
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdiresi Ayşe Korkmaz, okulda cerrahi maske ürettiklerini açıkladı. Üretimin Moda Tasarım Teknolojileri Alanı bünyesinde gerçekleştirildiğini belirten Korkmaz, üretimde öğretmen, öğrenci ve personellerin gönüllü görev aldığını dile getirdi. Okulun döner sermaye işletmesi bulunduğunu da belirten Korkmaz, “Yasal sınırlama gelene kadar bu çerçevede satışlar yaptık. Ağırlıklı olarak işletmelerden talepler geldi” diye konuştu.
Üretime 18 Mart 2020 tarihinde başladıklarını anımsatan Korkmaz, “Tüm dünyada ve ülkemizde salgın ile ilgili gelişmeleri gördükçe öncelikle; ‘Biz neler yapabiliriz?’ düşüncemiz oluştu. Basında Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı diğer meslek liselerinde dezenfektan üretimi gibi örnek çalışmalar yapıldığını gördük. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz vasıtası ile de maske ve tulum konusunda da yoğun ihtiyaç olduğu haberini aldık. Kendi imkanlarımızı gözden geçirerek, maske üretimini başarabileceğimize karar verdik. Bu anlamda Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğinin ne kadar yerinde ve zamanında oluştuğuna sevindik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde, ilimizdeki diğer meslek liseleri ile koordineli olarak malzeme araştırmalarını yaptık ve üretimleri planladık. Ülkemizin bu süreci en az hasarla atlatabilmesi adına hafta sonları dahil özverili bir çalışma temposuyla üretimlerimizi sürdürmekteyiz. Atölyelerimizde üretilen maskeler; sağlık çalışanlarımızın kullanımına sunuluyor” dedi.
ZORLUKLAR AŞILDI
Başlangıçta hammadde temin etme konusunda zorluklar yaşandıklarını belirten Korkmaz, yaşanan zorlukları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulların dayanışma içindeki çalışması ile aşıldığını ve tüm malzemelerin temin edildiğini kaydetti. Yarı mamul maskelerin temininden sonra, lastik ve telleri dikerek ürünü oluşturduklarını ifade eden Korkmaz, düzenli olarak günde 400 adet maske üretecek şekilde ekibi organize ettiklerini açıkladı.
HİBE VE DESTEK ALDIK
Üretim sürecinin BEBKA ile bağlantılı olduğunun altını çizen Korkmaz, “BEBKA’nın 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibe alınan, projelendirilmiş bir bütçe ile donanımlarımızı sağladık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BEBKA’nın teknolojik, güncel üretimler yapabilmemiz için sunduğu bu fırsatı değerlendirdik. Dikiş makinelerimizi, ütülerimizi ve çalışma ortamlarımızı teknolojik olarak yeniledik. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve kurumsal ortaklarımızla bağlantılarımız da oldu. Bursa tekstil sektörünün önde gelen firmaları da proje iştirakçilerimiz olarak Covid 19 ile mücadele amaçlı üretimlerimizde sürekli arayarak, ihtiyaçlarımızı sormuş ve destek amaçlı iyi niyetlerini belirttiler” diye konuştu.
ÖĞRENCİLERİMİZ PROJE HAZIRLAMANIN ÖNEMİNİ ANLADI
Ürün tamamlandıktan sonra bunları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve Vefa Sosyal Destek Grubu’na gönderdiklerini açıklayan Korkmaz, “Alanlarıyla ilgili çalışmalara katkı sağlamaktan ve maske dikimini öğrenmiş olmalarından dolayı öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Ayrıca BEBKA kapsamında yürüttüğümüz projemizin böyle anlamlı bir üretimde katkısını görünce, proje hazırlamanın anlamını ve önemini daha iyi anlayarak, motive oldular” dedi.
Sıfırda da ikinci elde de rekor satışın yaşanacağı bir yıl olacağını açıklayan 0 araç bayii yöneticileri, yeterli sıfır araç oranı ile piyasada dengenin sağlanabileceğini savundu. Sertepe Otomotiv, İnşaat, Tekstil, Sanayi, Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Serkan Güler, ikinci el otomobilde en belirleyici noktanın araç bulunurluğu olduğunu belirterek, pandeminin etkisi ile çoğu markada sıkıntılar meydana geldiğini söyledi.
Araçlarda ÖTV ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldığını hatırlatan Güler, satış matrahı 130 bin liranın altında kalan araçların yüzde 50, 130 bin TL’nin üzerindeki araçların yüzde 80’lik dilimde yer aldığını kaydetti. Modellerin yüzde 80’e çıkınca fiyatların da otomatik olarak arttığına işaret eden Güler, “O artış insanları ikinci ele yönlendirdi. İkinci ele bu kadar talep olunca fiyatları kısa zamanda yukarı çekmiş oldu. İnsanlar sattığı aynı aracı tekrar geri alamamaktan şikayetçi aslında. Kullanıcılardan da ‘Fiyatlar arttı, bu fırsat’ diye satan oldu ama ne yazık ki sattıkları fiyatta yeni araç alamadılar veya benzer bir otomobil alamadılar. Çok hızlı şekilde yükseliş gözlendi” diye konuştu.
TOPLU TAŞIMADAN BİREYSEL KULLANIMA
Pandeminin de sektörü etkilediğini savunan Güler, fabrikaların üretim hacimlerinin azaldığını veya bazı markalarda tamamen durdurduğunu kaydetti. Sıfır ve ikinci el araç piyasasında satışların yüksek sonuçlanacağını söyleyen Güler, “Sıfır otomobil satışında pazarın bu yıl 800 binlere dayanacağı planlanıyor. Son 3 ayda oldukça fazla araç geliyor. Pandemi başlangıcında itibaren yaklaşık 4 ay boyunca azalan sıfır araç arzı talebi karşılamayınca otomatikman talep ikinci ele kaymış oldu. İnsanların bireysel araç kullanma ihtiyacı da yükseldi. Pandemi döneminde toplu taşımadan bireysel araç alımına yöneldiler” şeklinde konuştu.
ARAÇ SAKLAMAK KİMSENİN İŞİNE YARAMAZ
İkinci el araç alacaklara tavsiyede de bulunan Güler, alacakları modelin sıfırını inceleyip, onun fiyatı ve olup olmadığına bakarak hareket etmeleri önerisinde bulundu. Bayilerin ve distribütörlerin araçları tuttuğu yönündeki iddiaları da kabul etmeyen Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
Hürriyet Bursa ikinci el otomobil fiyatlarındaki tırmanışı araştırdı. İkinci el ve 0 km araç satıcılarıyyla görüşen Hürriyet Bursa, bu konuda rahatsızlıkları ve talepleri ilk ağızdan öğrendi.
Geçen yılın ikinci yarısından itibaren başlayan ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış, ivmesini artırarak sürdürüyor. Yaşanan durumdan alım yapanlar kadar satış yapanlar da şikayet ediyor. Bazı modellerde yüzde 100 oranında artış gözleniyor. Kimi araçlarda ise ikinci el ile sıfır araç fiyatı aynı seviyede seyrediyor. Konuyla ilgili yaşananları sektör temsilcileri ile konuştuk. Bu durumun neden kaynaklandığını, piyasada dengenin nasıl sağlanabileceğini, fiyatlardaki çıkış trendinin devam edip etmeyeceğini, önümüzdeki yıl beklentilerini sorduk. İkinci el otomobil piyasasının nabzını tuttuk.
FİYATI YÜZDE 100 ARTAN VAR
Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, araç fiyatlarındaki artışın piyasayı ele geçirmek isteyen kartellerden kaynaklandığını ileri sürdü. Vatandaşın da farkında olmadan bu duruma destek verdiğini ifade eden Yanık, özellikle yılbaşından Ekim ayına kadarki süreçte çok ciddi artışlar yaşandığını kaydetti. Her araçta farklı oranda artış olduğunu belirten Yanık, bunun yüzde 100 oranında yansımalarının da görüldüğünü ekledi.
DEVLET SAHAYA İNMELİ
Türkiye’de sıfır araç girişi olmadığı için araç fiyatlarının yükseldiği yönünde bahaneler sunulduğunu anlatan Yanık, “Eğer Türkiye’ye sıfır araç girişi yok ise talep de yoksa ki bunlar, ‘Araç satamıyoruz’ diye ÖTV indirimi talebinde bulundular. Şu anda nasıl sıra veriyorlar? Devlet masa başında denetim yapmayı bırakacak. Sahayı bilen insanlarla sahaya inip, gümrükleri denetleyecekler. Sıfır bayilerin otoparklarını denetleyecekler. Arabaların Türkiye’ye girip, girmediğini kontrol edip; ciddi matematiksel hesap yapıp, neden bu kadar artış olduğuna bakacaklar. Bunun araştırılması lazım” diye konuştu.
İNTERNET SİTELERİ KONTROL ALTINA ALINMALI
Şule VURAL ALKAN
1’İNCİ SINIFTA ÖĞRETMEN İLE KURULACAK BAĞ ÖNEMLİ
Kızım bu yıl 1’inci sınıfa başladı. Sadece iki gün ve onun da yarısında eğitim görüyorlar. Henüz öğretmeni ile birbirlerini yakından tanıma şansını elde edemedi. 1’inci sınıfta öğretmen ile kurulacak bağın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Henüz bu bağ oluşmadan online eğitimin ne kadar faydası olur bunu yaşayarak göreceğiz. Bu nedenle bu yıl en büyük mağduriyeti 1’inci sınıfların yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü örgün eğitim uzaktan öğretimle asla karşılaştırılamaz. Hatta henüz okuma yazma bilmeyen bir çocuk söz konusuysa maalesef durum biraz daha kritik. İlk okuma yazma ve alfabe öğretimi, öğretmen rehberliğinde gerçekleşmesi gereken bir süreç.
EKRANDA DİSİPLİNİ SAĞLAMAK ZOR
Özellikle uzaktan eğitimde biz velilere büyük görev düşüyor. Çocukları ekran karşısına geçirmek ve disiplini sağlamak zor. Yaşadığımız sürecin açıklarını kapatmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz.
OKUL MEVCUDU ARTTI
Mart ayından beri devam eden pandemi döneminde, 21 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına 12 Ekim tarihinde geçildi. İlkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıflar, ortaokul 8’inci sınıflar, lise hazırlık ve 12’inci sınıflar, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri ilk derslerine girdi. İkinci dönemin başlamasının üzerinden bir hafta geçti. Bursa ve çevresindeki durumu yetkililere sorduk. Genel durum ile ilgili değerlendirmelerde bulunan sendikası temsilcileri, gözlemlerini aktardılar.
GENEL BİR STANDART YOK
Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Özkan Rona, okullarda önlemlerin standart şeklinde alınmadığını söyledi. Önlemler konusunda bütün sorumluluğun okul idarelerine bırakıldığını belirten Rona, “Mevcut kaynağı olan, elden bağış alabilen, para toplayabilen okullar bu önlemleri daha fazla alabildi. Dezenfektan, yedek maske temin etti. Kimi okullar ateş ölçer alabildi. Yönlendirme tabelaları koyabildi. Mesafe uyarıları yapılabildi. Kıt ekonomik kaynakları olan okullar da bütçeleri kadar önlem alabildiler. Dolayısıyla okullarda alınan önlemlerle ilgili genel bir standart yok. Sağlık Bakanlığı’nın koyduğu standartların yakalanamadığı okullar var” dedi.
YETERLİ PERSONEL YOK
Bakanlık tarafından ‘Her teneffüsten sonra temas edilebilecek yüzeylerinin tamamı dezenfekte edilecek’ açıklaması olduğunu hatırlatan Rona, tırabzan, kapı kolu, musluk gibi öğrenci ve öğretmenlerin temas ettiği her yerin bu düzenlemenin içine girdiğini söyledi. Okullarda yeterli yardımcı hizmetlinin olmadığını söyleyen Rona, bu nedenle eksiklik yaşandığını ekledi.
ÖNLEMLER CİDDİYETLE ALINMALI
Okullarda seyreltilmiş şekilde gruplar halinde eğitim yapıldığını belirten Rona, “Özellikle merkezde zaten ikili eğitim yapılıyordu. Şimdi seyreltilmiş ikili eğitim yapılıyor. Sabahki ve öğlenci öğrenciler arasında yer değişiminde genel bir dezenfeksiyon işlemi yapılması gerekirken, bu işlem de yapılamıyor. Okulların hem yeterli miktarda hijyen maddesi alabilecek imkanı yok, hem de bunu sürekli yapabilecek personeli yok. O nedenle önlemler yeteri kadar alınmadı. Belli noktalara dezenfektan monte etmekle, öğrencilerin okula maskeyle gelip oturmalarını sağlamakla bu iş olmuyor. Önlemler ciddiyetle alınmadı” diye konuştu.
Bu yılın Temmuz ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,9 oranında bir düştüğüne dikkat çeken Güney Marmara Turizm Otelciler Birliği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, buna göre 932 bin 927 kişinin geldiğini söyledi. 2020 yılı Temmuz ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeleri açıklayan Yazıcı, bunların sırasıyla Almanya, Ukrayna, İngiltere, Hollanda ve Fransa olduğunu kaydetti. Aynı dönemde en fazla ziyaret yapılan iller ile ilgili bilgi veren Yazıcı, ilk 5 sırada İstanbul, Antalya, Edirne, İzmir ve Muğla’nın yer aldığını aktardı.
Turizm geliri ve ortalama harcama rakamları açısından da bilgi veren Yazıcı, “2019 yılında yabancı ziyaretçilerin ortalama harcaması 642 ABD Doları olarak gerçekleşmişti. 2019 yılının aylık genel ortalama harcaması 666 ABD Doları olarak kayıtlara geçti. 2020 yılında ise; yabancı ziyaretçilerin üç aylık ortalama harcaması 710 ABD Doları olarak gerçekleşmişti. 2020 yılının aylık genel ortalama harcaması ise 727 ABD Doları olarak kayda geçti” dedi.
DOLULUK ANCAK YÜZDE 25
Bursa otellerinin ortalamalarına bakıp, değerlendirmede bulunan Yazıcı, “Mart sonu itibariyle pek çok otel faaliyetlerine ara vermişti. Nisan ve Mayıs ayı dolulukları yüzde 10-12 seviyelerindeyken, bu oran Haziran ve Temmuz ayı doluluklarına yüzde 20-25 oranına ancak çıkabildi” diye konuştu.
POTANSİYELİ DÜŞTÜ
Bursa otellerinin yüzde 80’inin, yüzde 50 kapasite ile faaliyete başladığını açıklayan Yazıcı, şu andaki doluluk oranlarının yüzde 25-30 seviyelerinde olduğuna dikkat çekti. Açık olan otellerin hepsinin sertifikalı olarak hizmet verdiklerini vurgulayan Yazıcı, “Şehir otellerinde konaklama hizmeti kadar yiyecek ve içecek operasyonları da çok önemli. Son kısıtlamalardan sonra yiyecek ve içecek potansiyeli de düştü. Pandemi sebebiyle her gün farklı bir durum ile karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden de kış sezonunu yaşayıp, göreceğiz ama önlemlerimizi alıyoruz” şeklinde konuştu.
TALEP ALIYORUZ ANCAK...
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle turizm sektörünün çok fazla etkilendiğini söyleyen Karinna Hotel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, Türkiye’nin turizm ülkesi olduğunu belirterek, bunun da ekonomiye yansıması olduğunu ekledi. Özellikle yaz döneminde Bursa’ya gelen Arap misafirlerin bu yıl neredeyse hiç gelmediğini aktaran Türk, “Yaz döneminde Uludağ’da otelimizi açamadık. Ama dağ evlerimiz bu süreçte yerli misafirlerimizin tatil ihtiyacını giderdi. Bursa ve Uludağ için yatırım hedefleri seneye ertelendi diyebilirim” dedi.
SORU İŞARETLERİ VAR
Bu yıl Uludağ’a doğalgazın geldiğini hatırlatan Türk, en büyük yeniliğin bu olduğunu anlattı. İşletmelerin Ekim, Kasım ayında pandemi sürecinin seyrine göre Güvenli Turizm Sertifikası alacaklarını söyleyen Türk, işletmecilerin ‘Tesisimi yüzde 60 kapasite ile açabilir miyiz?’ kaygısı yaşadıklarını kaydetti. Bunun yanında birçok soru işaretinin de bulunduğunu anlatan Türk, “Her yıl büyük bir pazar olan kış festivali olur mu? Yılbaşı, sömestrde durum nereye evrilir? Ekim ve Kasım aylarında net bir durumda adım atmak istiyoruz” diye konuştu.
VAKALARIN ARTMAMASI TEMENNİMİZ
Tesis olarak Güvenli Turizm Belgesi’ni aldıklarını açıklayan Türk, “Odalarımızda ve aktivite alanlarında her türlü hijyen ve mesafeli alan oluşturduk. Aynısını orman evlerinde de yaptık. Orası hizmet veriyor. Sonbahar için hazırlıklarımızı yaptık ancak Mart ayındaki gibi vaka sayılarının artmaması temennisindeyiz” dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, geçen süreçte şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ile hafta sonu sokağa çıkma yasakları nedeniyle yurtiçi seyahatlerin azaldığını söyledi. Bursa’ya yurtdışından çok yurtiçi seyahate hareketlilik kazandırmanın önemine değinen Ölçüoğlu, “Yurtiçi turizmi canlandırmak için çalışmalıyız. Benim hep söylediğim o zaten. Arap turistlerden ayrı Bursa’ya yerli turistin gelmesi gerekiyor. İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir’de yaşayan insanların yeni yollar ile kente kolay erişim imkanı bulunuyor” diye konuştu.
KARANTİNADAN DOLAYI SEYAHATE ÇIKMAM DİYORLAR
Gelecek konusunda pozitif olmaya çalıştıklarını anlatan Ölçüoğlu, tatil ve fuar organizasyonları için şu değerlendirmeleri yaptı:
“Turistler gelseler bile Türkiye’den kendi ülkelerine döndüklerinde karantinaya girecekler. Bu, birçok kişi için büyük bir handikap. Bu durumda ‘Hiç seyahate çıkmam’ veya ‘Kendi ülkemde kalırım’ diyor. Bunu özellikle Avrupalılar söylüyor. Dönüşte 10-15 gün karantina... Birçoğu için imkansız bir durum. Bursa’da fuarlar olacak deniyor. Onlara da yurtdışından gelenler oluyor. Onların da ellerini, kollarını bağlayan kendi ülkelerine döndüklerinde uygulanan karantina koşulları olacaktır. İki günlük fuara gelecek sonra 14 gün evde oturmak zorunda kalacak. Kimse gelmez öyle bir fuara.”
HERKES KENDİ ÜLKESİNDE TATİL YAPTI
Bursa’ya gelecek olanların da karantina uygulamalarından dolayı vazgeçtiklerini söyleyen Ölçüoğlu, dünyadaki turizmin bu kadar düşme nedeninin de bu olduğunu savundu. Her yerde iç turizme odaklanıldığını anlatan Ölçüoğlu, “Kendi otellerimizde de Güney’de de görüyoruz. Hep yerli turist var. Bu Almanya’da da Hollanda da öyle. Herkes kendi ülkesinde tatil yaptı ki dönüşte karantinaya girilmesin diye” dedi.
FUARLARA KATILDIK
Geçen sene Dubai ve Sofya’da BTSO ve TÜRSAB olarak turizm fuarlarına katıldıklarını anlatan Ölçüoğlu, iyi bir dönem yaşadıklarını açıkladı. Mart ayı itibariyle koronavirüsün çıkmasıyla bu yaz döneminin Bursa için çok kötü geçtiğini söyleyen Ölçüoğlu, sene sonuna kadar da parlak görmediğini aktardı.
TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, dünya genelinde bir sorun yaşandığını hatırlatarak, Bursa’nın da bu süreçten etkilendiğini söyledi. Bursa için Körfez Ülkeleri ve Arap pazarının önemli olduğunu ifade eden Eker, o bölgelerde de tedbirler neticesinde giriş-çıkış yasaklarının sürdüğünü kaydetti.
Ülkelerin kendi vatandaşları, çalışma izni ve oturma izni olanlar ile iş nedeni ile seyahat edenlerin yolculuk yapabildiğini söyleyen Eker, “Turizm seyahati sadece Antalya Bölgesi’ne var. Onun dışındaki şehirlerde turizm sezonu açılmadı. Maalesef bu hedeflerimizi etkileyen bir durum. Zaten bu sene yeterli potansiyel olmadığı için otellerin yarısından çoğu da açmadı. Pandemi bitmediği sürece açılmaz. Artık beklentimiz gelecek yaz ayında” diye konuştu.
DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR
Turizmden gelecek yaz dönemine kadar çok fazla beklentilerinin olmadığını yineleyen Eker, “Aslında beklememek doğru. Belki daha sıkı tedbirler alınsa, gelecek yılı kurtarabilecektik. Şimdi gelecek yıl da tehlikeye giriyor. Halk olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Turizm olarak 3-5 ay belki iş yapamayacağız ama önümüzdeki yıl yapabiliriz. Dünya Hava Yolları Birliği tarafından yapılan bir açıklamada turizmin 2023 yılından önce eski duruma dönmeyeceği ve eski doluluklara ulaşmayacağı öngörülüyor. Bursa da tüm dünyanın etkilendiği gibi bu durumdan etkileniyor” dedi.
İÇ PAZAR ULUDAĞ’I DOLDURABİLİR
Sağlıkçılarla yaptıkları görüşmelerde aşı veya ilaç bulunmadığı sürece bu işin önümüzdeki yaza kadar devam edeceği öngörüsü bulunduğunu ifade eden Eker, kış turizminde de bu durumun yaşanabileceğini kaydetti. Ağırlıklı olarak iç pazara yönelik olduğu için Uludağ’ın belli bir doluluk oranını yakalayabileceğine değinen Eker, “Mesela Antalya’da Temmuz ve Ağustos ayında bir doluluk oldu. İç turizmin de etkisi oldu. Uludağ’da otel sayısı az olduğu için dolabilir. Uludağ, daha çok iç pazar ile doluyor. Belki bir avantaj olabilir” diye konuştu.
BAZI OTELLER SINIFTA KALDI
Pandemi öncesinde hem Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü, hem de başkanı olduğu Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği üzerinden 2018 ve 2019’da çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyanın her yerinde Bursa’nın tanıtımını yaptıklarını kaydetti. Birçok ülkede turizm profesyonelleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Aktaş, gerek acentelerin, gerek otellerin Güney Kore, Almanya, Dubai, Hollanda, Bulgaristan, Japonya, Umman, Bahreyn, Katar gibi birçok ülkede acentelerle anlaşmalar gerçekleştirip, rezervasyonlar aldıklarını dile getirdi.
İYİ SİNYALLER ALINDI
Bu senenin Ocak ve Şubat aylarında alınan konaklama istatistiklerinin 2020’nin turizm açısından son derece iyi geçeceğinin sinyallerini verdiğini söyleyen Aktaş, “Çünkü önceki yıllara göre Ocak ve Şubat aylarında turist sayılarımızda belirgin bir artış trendi oluşmaya başlamıştı. Fakat Mart ayında tüm dünyada olduğu gibi turizm adeta Bursa’da da durma noktasına geldi. Haziran ayından sonra rakamlarda bir miktar iyileşme olmuş olsa da istenilen sayılara ulaşmak mümkün olmadı” diye konuştu.
Covid-19 süreci nedeniyle herkesin ‘Maske, Mesafe, Temizlik’ kuralları ile sağlığına dikkat ettiğini söyleyen Aktaş, aşı ve tedavi konusunda dünya genelinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, bunun da bir gün geçeceğini kaydetti. Turizm sektörünün beklentisinin tüm bunları geride bırakıp, turizmin tekrar ivmelenerek istenen seviyelere gelmesi olarak özetleyen Aktaş, “Biz de buna inanıyoruz, bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmaların meyvesini belki bu sene toplayamadık fakat Covid-19’u geride bıraktığımızda turizmde çok daha iyi yerlerde olacağız” dedi.
ORTADOĞU, UZAKDOĞU VE AVRUPA
Bursa’da turizm sektöründe tüm paydaşların birlik halinde olduğunun altını çizen Aktaş, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ortak hedefler oluşturup, bu hedeflere birlikte yürüdüklerini söyleyen Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü:
Endüstriye tasarrufu öğretti, 4 şirkette 94 kişiye iş verdi
Endüstri tesislerine enerji verimliliği sağlamak amacıyla yola çıktı. Daha sonra kurduğu yapı ile bu projelerin imalatını da üstlendi. Çalıştığı firmaların referansı ile yurt dışında iş yapmaya başladı. Bugün 4 şirketi ile doğrudan 94 kişiye istihdam sağlıyor.
Türkiye’deki üreticilerin odaklandığı en önemli konunun üretim olduğuna dikkat çeken SAİ Firma Sahibi Bener Kurt, “Bir süre sonra üretim yapabilecek enerjiyi, suyu bulamayacak noktaya geleceğiz. Türkiye’de verimlilik çok düşük” diye konuştu.
İkisi profesör, ikisi mühendis olmak üzere toplam dört kişi 2009 yılında bir araya geldi. Enerji verimliliği ile ilgili sektörel anlamda çok fazla şirket yoktu. Bu nedenle enerji verimliliği projeleri geliştirmek üzerine bir şirket kurdular. Aynı zamanda işletme içinde yer alan profesörlerin, Ar-Ge projeleri vardı. Bunları da hayata geçirmeyi planlıyorlardı. İlk olarak Ulutek’te bir yer tuttular. Enerji verimlilik danışman şirketi lisansı da aldılar.
Çalışma prensibi içinde prosesi geliştirmek için bir fabrikaya giriyorlardı. O fabrikanın aynı üretimi, daha az enerji ile nasıl yapacağı konusunda çalışıyorlardı. Aynı enerjiyle daha fazla üretimi, nasıl yapacaklarını planlıyorlardı. Bu anlamda sanayi tesislerine çözümler üretiyorlardı.
Enerji verimliliği konusundaki çalışmalar sürüyordu ancak uygulama yoktu. İş yaptıkları çevreler, çalıştıkları firmalardan duydukları sıkıntıları çok fazla dile getirmeye başlamıştı. Daha sonra ‘Gelin, siz yapın’ demeye başladılar. Uygulama tarafında da çözüm üretmeye başladılar.
Atık ısı geri kazanımları ile ilgili çalışma yapma iştahının ve talebin arttığı dönemdi. Atık ısıyı değerlendirmenin çeşitli yöntemleri vardı. Bundan soğutma yapmak istediler. Bu süreçte küçük işletmelerin yaşadığı finansal döngü konusunda sıkıntı dışında herhangi bir problemleri yoktu. Zamanla o sorunu da aştılar.
ÖNCE TASARRUF SONRA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Şirket olarak bakış açıları önce az tüketme, sonra da bu tükettiğini en verimli üretme şeklindeydi. Önce tasarruf, sonra enerji verimliliği gözüyle bakıyorlardı. Bu çerçevede atık ısı potansiyeli, öncelikle geri kazanılabilecek ve tasarruf edilebilecek kalemdi. O yüzden oraya odaklandılar.
Bu çalışmalar çerçevesinde BEBKA’dan destek aldılar. Karşılığında bir atık ısı oluşturma istasyonunu hayata geçirdiler. Bunu Bursa’daki atölyede yapıp, atık baca gazlarını simüle ettiler. Arkasına yaptıkları geri kazanım üniteleri ile bundan soğutma yapmaya çalıştılar. Başarılı da oldu
MÜHENDİSLİK VE TASARIM YETENEĞİ
Atık ısının geri kazanımı ile ilgili hesaplamalar ve bunlarla ilgili mühendislik çalışmaları yaptılar. Daha önce sahip olmadıkları tasarım yeteneğini geliştirdiler. Bu proje belki çok ilerlemedi ama orada öğrendikleri baca gazı geri kazanımı ile ilgili bir sürü ekonomizer üretip, sattılar. Ekonomizer de baca gazından direkt ısıyı kazandıkları sistemdi.
Daha sonra ortaklık yapısını değiştirdiler. O zamana kadar iki ortak çok aktif çalışıyordu. Birisi bir işte, diğeri başka bir iş ile uğraşıyordu. Personel yetiştirmeliri mümkün olmuyordu. Ortaklık yapısını ayırınca Bener, daha kurumsal yapı oluşturmaya karar verdi. Sorumluluğu personellere verdi. Finansal olarak saha sorumlusu ayrı, proje sorumlusu ayrıydı. Onun görevi bunları yönlendirmek ve doğru işlerin yapılmasını sağlamak oldu.
ÇALIŞANLARI İLE BÜYÜDÜ
Hücre yapısı şeklinde bölünme mantığı ile şirketi büyütme stratejisini benimsedi. En büyük gelişmeyi çalışma arkadaşları ile sağladı. İşletme çalışanlarla büyüdü. Patron şirketi olmaktan çıkıp, vizyonu değiştirdiler. Sorumluluk ve yetkiyi kişilere verince daha rahat ilerlediler. İşin içinde taahhüt, uygulama olunca kendi kendini yöneten küçük hücreler şeklinde organize etmek daha mantıklı oldu. Küçük olan işletmeler de bir süre sonra gelişti. Bu şekilde birbirini destekleyen 4 şirketten oluşan bir organizasyon oluştu. Birinin iş yoğunluğu olduğunda personeller o tarafa gidiyor, teknik desteği firmalar birbirine veriyordu.
Bener Kurt, büyüyen yapıyla şu an dört şirkete ulaştı. İşletmelerin bünyesinde 75 mavi yaka, 19 beyaz yaka olmak üzere toplam 94 kişi istihdam ediyor. Bunun dışında 40 kişilik taşeron ekip çalıştırıyor. Enerji verimliliği ve taahhüt üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
İHRACATA BAŞLADI
Tamamen sanayiye yönelik çalıştıklarını söyleyen SAİ Firma Sahibi Makine Yüksek Mühendisi Bener Kurt, ihracata da başladıklarını açıkladı. Belçika’da bir proje yaptıklarını anlatan Kurt, “Genelde müşterilerimiz kurumsal firmalar. O firmaların başarılı yaptığımız işlerinin benzerleri, yurt dışında olduğunda teklif almaya başladılar. Onlardan bir tanesini aldık. Bizim için güzel oldu. Türkiye’de imalatları yapıp tasarladıklarımızın montajını yapacağız” dedi.
ŞUBE AÇMA PLANI VAR
İhracatla ilgili bir yapı oluşturup yurtdışında da bir şube açmayı planladıklarını açıklayan Kurt, proje işlerinin devamının geleceğini tahmin ettiklerini söyledi. Rusya’yla ilgili de bir çalışmaya başladıklarını anlatan Kurt, o coğrafyaya biraz daha eğileceklerini ekledi.
Hedeflerinden de bahseden Kurt, “SAİ Enerji olarak tamamladığımız bir Ar-Ge projemiz var. Bütün proses ve tasarımı bize ait olmak üzere EPP üretimini başardık. Bunun pilot tesisi de faal çalışıyor. Denemelere başlayacak. Bu hammaddenin Türkiye’de üretilmesi ile alakalı yatırım planımız var. 2023 yılında bunu faal hale getirmeyi planlıyoruz” dedi.
HEYECANLANDIRAN PROJE
Pilot bir üretim tesisi ile birkaç müşteriye yetecek kadar yapmaya başlayacaklarını yineleyen Kurt, 2022 yılının ilk 3 ayında malzeme vermeye başlayacaklarını belirterek, “Bizi en fazla heyecanlandıran proje o. Eskişehir’de yapacağız. Yaklaşık 20-25 kişiye istihdam sağlayacağız. Genelde proses akışı üzerinden yapacağız. Türkiye geneline ve yurtdışına satılabilir bir tesis oluşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Türkiye’nin 2017 yılındaki 12 milyon Euro EPP ithalatı yaptığını hatırlatan Kurt, bunun yıllık yaklaşık büyüme rakamının yüzde 30 olduğunu açıkladı. İhtiyacın yüzde 60’ını karşılayacak kapasitede bir tesis yapmayı planladıklarını söyleyen Kurt, “Bu ürün, yoğun olarak otomotiv sektöründe kullanılıyor. Arabanın içinde 200 parçada yer alıyor. Savunma sanayinde, güvenlik ekipmanlarında kasklarda, dizliklerde, konteynırlarda, iklimlendirme sistemlerinde yer alıyor. Hafif olduğu için çocuk mobilyalarında birçok yerde kullanılıyor” dedi.
TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK DÜŞÜK
Türkiye’deki üreticilerin odaklandığı en önemli konunun üretim olduğuna dikkat çeken Kurt, “Bir süre sonra üretim yapabilecek enerjiyi, suyu bulamayacak noktaya geleceğiz. Türkiye’de verimlilik çok düşük. Odakta olması gereken en temel konu bu. Enerji verimliliği de düşük, üretim verimliliği de” diye konuştu.
Sanayinin yüzde 40 tasarruf potansiyelinin olduğunun altını çizen Kurt, oranın yüksekliğine dikkat çekti. Bunun çok aşağılara çekilebileceğini söyleyen Kurt, “Buna odaklanılması gerekiyor. Doğal gaz ve elektrik fiyatları görece düşükken insanlar unutuyor. Mesela doğal gaz ve elektrik fiyatları yükselince telefonlarımız durmuyor. ‘Enerji verimliliği ile ilgili proje yapmak istiyoruz’ diyorlar. Bu dönem dönem olmuştur” dedi.
PARAMIZ VE KAYNAKLARIMIZ BOŞA GİDİYOR
Bu konuda farkındalığın yeni oluşmaya başladığını söyleyen Kurt, gidilecek çok yol olduğunu vurguladı. Bu konuda bazı sektörler çok başarılı iken, bazı sektörlerin çok geride olduğuna dikkat çeken Kurt, “Verimliliğe odaklanmadığımız takdirde paramız ve kaynaklarımız boşa gidiyor” diye konuştu.
BURSA’DA SU HOYRATÇA KULLANILIYOR
Suyun da hoyratça kullanıldığını vurgulayan Kurt, “Bursa’da hoyratça kullanım var. Su önümüzdeki dönemde dikkat edilmesi gereken bir konu. Damlasının kıymetli olduğu, mumla arayacağımız bir şey haline gelmek üzere. Bir tarafta sanayide kullanım şeklini, bir tarafta tarımın sıkıntılarla yüzleşmiş olduğunu görüyorum. Bu konuda yabancı firmaların daha dominant yaklaşımı var. Tekstildeki uygulamalar sayesinde insanlar sayaç takmaya başladı. Parasını ödemeden Avrupa’da sayaçsız su kullanımı mümkün mü? Bizde böyle değil. Bunların üzerine gidilmesi gerekiyor” dedi.
YÜZDE 40 TASARRUF POTANSİYELİ VAR
Önümüzdeki dönemde suyun birinci plana, enerjinin ikinci plana geleceğini ifade eden Kurt, “Enerjinin hala endüstride tasarruf potansiyeli yüzde 40 civarında. Yani yapılabilecek daha bir sürü çalışma var. Ayrıca işletmelerde bir sürü atık ısı var ama bundan faydalanmak yerine doğal gaz ve karbon kaynaklı enerjileri kullanmaya devam ediyorlar” diye konuştu.