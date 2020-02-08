En büyük yatırımı insana yapıyoruz

İşe alım süreçleri ile ilgili bilgi veren Türk Prysmian Kablo İnsan Kaynakları Direktörü Aysun Kalmık, grubun hizmet kalitesini artıracak ve başarısına katkıda bulunacak kişileri seçtiklerini açıkladı. Farklı geçmişlere ve yeteneklere sahip bireyleri işe almayı hedeflediklerini söyleyen Kalmık, her tür çeşitliliği kucakladıklarını kaydetti. Çeşitliliğin meritokrasiyi yönlendirdiğini vurgulayan Kalmık, bu durumun her düzeyde önemli değer getirdiğine ve buna bağlı olarak, pazar fırsatlarını yakalama, müşteriler ile hissedarlar için değeri en üst düzeye çıkarma olasılığını artırdığına inandıklarını kaydetti. Hem beyaz, hem de mavi yaka için yıl bazında yapılan analizler doğrultusunda, kadro ihtiyaçları planlandıklarını belirten Kalmık, “ Pozisyonun gereklerine, Prysmian Group’un değerleri ile liderlik prensiplerine ve elbette ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip, geleceğimizi birlikte oluşturabileceğimiz adaylara ulaşmak için en uygun kanalları belirliyoruz. Ardından da duyurularımızı gerçekleştiriyoruz. İşe alım sürecimiz ise, yetkinlik bazlı mülakat süreci, değerlendirme merkezi çalışmaları, online kişilik, yabancı dil envanterleri, genel yetenek testleri, referans kontrolleri ve teklif adımları ile ilerliyor. Prysmian Group olarak sürdürdüğümüz global programlarımız olan ‘Build the Future’, ‘Make-It’, ‘Sell-It’ ve ‘Sum-It’ isimli programlarımız da bu alanda gerek grup, gerek Türkiye olarak, firmamızın en önemli işe alım yatırımları arasında yer alıyor” diye konuştu.
PERFORMANSTA P3 KRİTERİ
Uyum süreci ile ilgili bilgi veren Kalmık, rotasyon, eğitim ve mentörlük odaklı bir oryantasyon programı uyguladıklarını kaydetti. Makro-ekonomik göstergeler, piyasa araştırmaları ve kıyaslamalar ile ücret politikasını belirlediklerini açıklayan Kalmık, şirket performansı ve performans yönetimi sistemindeki değerlendirmelerin de önemine değindi. Çalışan performansını P3 adını verdikleri Prysmian, People, Performance sistemi kapsamında değerlendirdiklerini söyleyen Kalmık, bunun anahtar performans göstergeleri ile Prysmian Group değerleri ışığında belirlenmiş liderlik prensipleri ve davranış göstergelerinden oluştuğunu ekledi. Tüm yıla yayılan ve interaktif, sürekli geri-bildirim doğrultusunda yönetilen P3 sisteminin, tamamen online bir platformda olduğunu açıklayan Kalmık, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gerek bireysel, gerek yönetici tarafından gelişim odağı ile sahipleniliyor. Her arkadaşımız ilk olarak, kendi hedeflerini belirliyor ve yöneticilerinin yönlendirmeleri doğrultusunda, üzerinde anlaşılan hedefler ise ortak olarak kararlaştırılıyor. Sene boyunca, bu hedefler ve liderlik yetkinlikleri sürekli geri bildirimler yoluyla ve değişimlere duyarlı olarak belirlenen gelişim planları takip edilerek, geliştiriliyor. Sene sonunda ise, yine öncelikle bireysel sonrasında da yöneticilerin yaptığı değerlendirme sonucunda mutabakat sağlanarak, bir sonraki dönemin ‘Bireysel Gelişim Planları ve Kariyer Hedefleri’ üzerinde detaylı bir plan yapılıyor. Sürdürülebilir bir hale getiriliyor. Bu süreç, yöneticilerin katılımıyla birlikte gerçekleştirilen kalibrasyon toplantısı ve sonuçların grubumuzun merkezine raporlanması ile tamamlanıyor. Tüm bu süreç içerisinde altını çizmekten keyif aldığımız bir prensibimiz, kişisel gelişim yolculuğunun, öncelikle kişilerin kendilerinin sorumluluğunda olması ve her arkadaşımızın bu süreçte aktif olarak yer alması. Yöneticilerin ve İnsan Kaynakları Departmanı olarak bizim sorumluluğumuz ise fırsat eşitliğinin ve her arkadaşımızın değerli olduğunun bilincinde gelişim yatırımlarını doğru şekilde belirlemek ve bunları tek tek gerçekleştirmek.”
TÜRKİYE DOĞAL BİR YETENEK MERKEZİ
P3 Performans Yönetimi Sistemi doğrultusunda, sürdürülebilir yüksek başarı gösterenleri Prysmian-People-Performance-Potential (P4) adını verdikleri yetenek yönetimi sürecine dahil ettiklerini söyleyen Kalmık, gelişim alanlarına göre, grubun merkezinin de yer aldığı İtalya’nın Milano kentinde bulunan SDA Bocconi Üniversitesi iş birliğinde yapılandırılan ve çeşitli seviyelerden oluşan global liderlik programlarımıza dahil ettiklerini kaydetti. Dünya çapında 50 ülkede yer alan 112 tesisin birinde, uygun olduğunu düşündükleri uluslararası görevler için teklifler sunduklarını ekleyen Kalmık, “Global İşe Alım Programımız olan Build the Future bünyesinde, 2012 yılından bu yana 10 Türk genci, grubun dünya çapında farklı lokasyonlarında, çeşitli kademelerde görev yapıyorlar. Ayrıca, 2 eski CEO’muz yine grubumuz bünyesinde üst yönetimde, 2 eski üretim müdürümüz grubumuzun farklı bölgelerinde ve ilgili bölgenin bütün üretim faaliyetlerinden sorumlu olarak COO olarak görev yapıyorlar. Toplamda, şu anda 10’un üzerinde ülkede üretim, satış, satın alma, süreç iyileştirme gibi farklı alanlarda yaklaşık 20 Türk arkadaşımız görev alıyor. Bu da bizi elbette son derece mutlu ediyor. Türkiye doğal bir yetenek merkezi olarak görülüyor ve grubumuza daha da fazla yetenek kazandırma yolunda beklentileri artırıyor. Bu da, tabii ki, insan kaynakları olarak bizlerin sorumluluğunu hem ülkemiz, hem grubumuz adına daha da artırıyor” diye konuştu.
ÜRETİM AKADEMİSİ
Sürdürülebilirlik bakış açısı doğrultusunda, yetenek yönetimi süreçlerine, destekleyici takım ruhu ile aile sıcaklığından oluşan kurum kültürünü geliştirmeye önem verdiklerinin altını çizen Kalmık, katılımcı yönetim anlayışında ilerlediklerini açıkladı. Tüm süreçlerde herkesin fikrini dahil etmeye gayret ettiklerini belirten Kalmık, süreçleri yönetmeye ve dinlemeye zaman ayırdıklarını kaydetti. Çalışma arkadaşlarını destekleyip, yetkilendirdiklerini, cesaretlendirdiklerini söyleyen Kalmık, “Mudanya’da bulunan ve tüm gruba global olarak hizmet veren ‘Üretim Akademimiz’ sayesinde arkadaşlarımızın gelişimlerine yatırım yapıyoruz. Gerek ofis çalışanlarımıza, gerek saha çalışanlarımıza özel olarak gelişim programları düzenliyoruz. Arkadaşlarımızın hayatlarına, sağlıklı yaşamalarına aktivite odalarımız, spor salonumuz, spor koçlukları, diyetisyen destekleri, sigara bırakma destekleri gibi faydalar sağlıyoruz. Ayrıca Performans Yönetimi, Yetenek Yönetimi, Bireysel Gelişim Planları, Adil ve Rekabetçi Ücret & Fayda Paketleri ile İnsan Kaynakları Politikalarımızı destekliyor ve bu programları sürekli geliştiriyoruz. Bütün yaptıklarımızı da SDA Bocconi Üniversitesi tarafından yürütülen, global bir iklim araştırması ile ölçüyor, takip edip, raporluyoruz” dedi.
MUTLULUK KUMBARASI
Bünyelerinde genç çalışma arkadaşlarından oluşturdukları birçok çalışma ekibi bulunduğunu belirten Kalmık, projeler ile adaptasyonu hızlandırdıklarını kaydetti. Sürdürülebilirlik bakış açısı kapsamında, sosyal sorumluluk çalışmalarını önemsediklerini vurgulayan Kalmık, “Ancak geçtiğimiz dönemde, bunu firmamız adına bağış yapmaktan bir adım öteye taşıdık. Bu süreçlere çalışanlarımızı da dahil ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın zamanlarını sosyal sorumluluk faaliyetlerine de ayırmaları için onları cesaretlendiriyor, bu konuda öncülük ediyoruz. Bu kapsamda, 2019 yılı içerisinde gerek çalışanlarımız, gerek tedarikçilerimiz, gerekse müşterilerimizin katkıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde seçtiğimiz okullar ile iş birlikleri yaptık. ‘Mutluluk Kumbarası’ adını verdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projemiz ile ihtiyaç sahibi çocuklarımızın dileklerini gerçekleştirdik. Yine 2019 yılında, Bursa’nın Çağrışan Bölgesi’nde çıkmış olan yangında kül olan bölgeyi ağaçlandırma çalışmalarına katıldık. Kızılay’a yine çalışanlarımızın katılımıyla kan bağışı yaptık ve toplam bin 34 çalışma saatimizi sosyal sorumluluk projelerine adadık. Önümüzdeki günlerde çok önem verdiğimiz bu alanda ‘Körler için Okuma’ gibi farklı alanlarda, farklı çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
YENİ UYGULAMALAR
İK alanında son dönemde yaptıkları uygulamalardan da bahseden Kalmık, bunları sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmaları, Üretim Sahasında ve Sendika Odasında Açık Kapı Çalışmaları, İç Eğitmen Yetiştirme Projesi, Global Üretim Akademisi, Bölge Liderlik Akademisi, Bölge Operatör Geliştirme Akademisi, Bölge Sağlık, Güvenlik ve Çevre Akademisi, Koçluk Projesi, Kurumsal Kültür Çalıştayı ve Kültür Geliştirme Proje Grupları, Dijital HR Projesi, Dijital Arşiv Projesi, Job Banding Projesi ve Diversity & Inclusion Projesi olarak sıraladı.
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM SEKTÖRÜN DİKKATİNİ ÇEKECEĞİZ
Kablo sektörünün erkek egemen bir sektör olduğuna dikkat çeken Kalmık, bunu değiştirmenin hızlı ve kolay olmadığını ancak kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Firma CEO’sunun da bir kadın olduğunu hatırlatan Kalmık, yönetim kurulundaki kadın üye oranının yüzde 37,5, üst yönetimdeki kadın oranının ise yüzde 25 seviyesinde olduğunu vurguladı. Prysmian Group’un dünya çapında 29 bin kişilik toplam işgücünün yaklaşık yüzde 30’unun kadın olduğunu anımsatan Kalmık, “2017’de yüzde 6,4 olan kadın yönetici oranını 2018’de yüzde 10,8’e yükselten bir çatı altında çalışmak bizim için de mutluluk verici. Türk Prysmian’da ise 500’ün üzerinde çalışanımız bulunuyor. Bu sayı içerisinde yer alan beyaz yaka çalışanlarımızın yüzde 40’ı kadın. Eminim önümüzdeki dönemde çok daha fazla sayıda kadın yönetici ile tüm sektörümüzün de dikkatini çekeceğiz” diye konuştu.
DENİZE EN ÇOK MAVİ YAKIŞIR
Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında çevre konusunda hassas bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Kalmık, “Denize en çok mavi yakışır’ mottosuyla fabrikamınız önündeki sahili temizledik. Etkinlikte, 78 çalışanımızla beraber tırmık, kürek gibi ekipmanlar ile 2 saatte 320 kg plastik, sigara izmariti, kağıt, cam ve birçok çöp topladık. Ayrıca 2019 yılı yetkili satıcılar toplantımız kapsamında, A-Takımı yetkili satıcılarımızla birlikte, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yer alan Yukarı Sarpın İlköğretim Okulu’nun 280 öğrencisinin kışlık bot ihtiyacını karşıladık ve okulun bilgisayar, yazıcı, spor ekipmanları gibi farklı bazı ihtiyaçlarını temin ettik” dedi.
İNSANA YATIRIM
Kendilerini diğer şirketlerden ayıran özelliklerden de bahseden Kalmık, en büyük yatırımlarını insana yaptıklarını kaydetti. Global Liderlik Programları, Global İşe Alım Programları, tüm dünyada sundukları Uluslararası İş Fırsatları, Global Akdemi gibi avantajlar sağladıklarını söyleyen Kalmık, spor salonu, diyetisyen, spor koçlukları, aktivite odalarının da aktiviteleri içinde barındıran Wellbeing Programları ile gerek ofis çalışanlarına, gerek saha çalışanlarına özel sundukları gelişim programları ile öne çıktıklarını kaydetti. Halka açık bir şirket olmanın getirdiği sorumluluk ve gurur duyguları ile hareket ettiklerini belirten Kalmık, sosyal sorumluluk bilinci, sürdürülebilirlik bakış açısı, değerleri, liderlik gücü, finansal gücü farklı kılan unsurlardan olduğunu sözlerine ekledi.
En büyük yatırımı insana yapıyoruz
Türk Prysmian Kablo İnsan Kaynakları Direktörü Aysun Kalmık, en büyük yatırımı insana yaptıklarını söylüyor. Farklı geçmişlere ve yeteneklere sahip bireyleri işe almayı hedeflediklerini ifade eden Kalmık, her tür çeşitliliği kucakladıklarını belirtiyor.
İşe alım süreçleri ile ilgili bilgi veren Türk Prysmian Kablo İnsan Kaynakları Direktörü Aysun Kalmık, grubun hizmet kalitesini artıracak ve başarısına katkıda bulunacak kişileri seçtiklerini açıkladı. Farklı geçmişlere ve yeteneklere sahip bireyleri işe almayı hedeflediklerini söyleyen Kalmık, her tür çeşitliliği kucakladıklarını kaydetti. Çeşitliliğin meritokrasiyi yönlendirdiğini vurgulayan Kalmık, bu durumun her düzeyde önemli değer getirdiğine ve buna bağlı olarak, pazar fırsatlarını yakalama, müşteriler ile hissedarlar için değeri en üst düzeye çıkarma olasılığını artırdığına inandıklarını kaydetti. Hem beyaz, hem de mavi yaka için yıl bazında yapılan analizler doğrultusunda, kadro ihtiyaçları planlandıklarını belirten Kalmık, “ Pozisyonun gereklerine, Prysmian Group’un değerleri ile liderlik prensiplerine ve elbette ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip, geleceğimizi birlikte oluşturabileceğimiz adaylara ulaşmak için en uygun kanalları belirliyoruz. Ardından da duyurularımızı gerçekleştiriyoruz. İşe alım sürecimiz ise, yetkinlik bazlı mülakat süreci, değerlendirme merkezi çalışmaları, online kişilik, yabancı dil envanterleri, genel yetenek testleri, referans kontrolleri ve teklif adımları ile ilerliyor. Prysmian Group olarak sürdürdüğümüz global programlarımız olan ‘Build the Future’, ‘Make-It’, ‘Sell-It’ ve ‘Sum-It’ isimli programlarımız da bu alanda gerek grup, gerek Türkiye olarak, firmamızın en önemli işe alım yatırımları arasında yer alıyor” diye konuştu.
PERFORMANSTA P3 KRİTERİ
Uyum süreci ile ilgili bilgi veren Kalmık, rotasyon, eğitim ve mentörlük odaklı bir oryantasyon programı uyguladıklarını kaydetti. Makro-ekonomik göstergeler, piyasa araştırmaları ve kıyaslamalar ile ücret politikasını belirlediklerini açıklayan Kalmık, şirket performansı ve performans yönetimi sistemindeki değerlendirmelerin de önemine değindi. Çalışan performansını P3 adını verdikleri Prysmian, People, Performance sistemi kapsamında değerlendirdiklerini söyleyen Kalmık, bunun anahtar performans göstergeleri ile Prysmian Group değerleri ışığında belirlenmiş liderlik prensipleri ve davranış göstergelerinden oluştuğunu ekledi. Tüm yıla yayılan ve interaktif, sürekli geri-bildirim doğrultusunda yönetilen P3 sisteminin, tamamen online bir platformda olduğunu açıklayan Kalmık, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gerek bireysel, gerek yönetici tarafından gelişim odağı ile sahipleniliyor. Her arkadaşımız ilk olarak, kendi hedeflerini belirliyor ve yöneticilerinin yönlendirmeleri doğrultusunda, üzerinde anlaşılan hedefler ise ortak olarak kararlaştırılıyor. Sene boyunca, bu hedefler ve liderlik yetkinlikleri sürekli geri bildirimler yoluyla ve değişimlere duyarlı olarak belirlenen gelişim planları takip edilerek, geliştiriliyor. Sene sonunda ise, yine öncelikle bireysel sonrasında da yöneticilerin yaptığı değerlendirme sonucunda mutabakat sağlanarak, bir sonraki dönemin ‘Bireysel Gelişim Planları ve Kariyer Hedefleri’ üzerinde detaylı bir plan yapılıyor. Sürdürülebilir bir hale getiriliyor. Bu süreç, yöneticilerin katılımıyla birlikte gerçekleştirilen kalibrasyon toplantısı ve sonuçların grubumuzun merkezine raporlanması ile tamamlanıyor. Tüm bu süreç içerisinde altını çizmekten keyif aldığımız bir prensibimiz, kişisel gelişim yolculuğunun, öncelikle kişilerin kendilerinin sorumluluğunda olması ve her arkadaşımızın bu süreçte aktif olarak yer alması. Yöneticilerin ve İnsan Kaynakları Departmanı olarak bizim sorumluluğumuz ise fırsat eşitliğinin ve her arkadaşımızın değerli olduğunun bilincinde gelişim yatırımlarını doğru şekilde belirlemek ve bunları tek tek gerçekleştirmek.”
TÜRKİYE DOĞAL BİR YETENEK MERKEZİ
P3 Performans Yönetimi Sistemi doğrultusunda, sürdürülebilir yüksek başarı gösterenleri Prysmian-People-Performance-Potential (P4) adını verdikleri yetenek yönetimi sürecine dahil ettiklerini söyleyen Kalmık, gelişim alanlarına göre, grubun merkezinin de yer aldığı İtalya’nın Milano kentinde bulunan SDA Bocconi Üniversitesi iş birliğinde yapılandırılan ve çeşitli seviyelerden oluşan global liderlik programlarımıza dahil ettiklerini kaydetti. Dünya çapında 50 ülkede yer alan 112 tesisin birinde, uygun olduğunu düşündükleri uluslararası görevler için teklifler sunduklarını ekleyen Kalmık, “Global İşe Alım Programımız olan Build the Future bünyesinde, 2012 yılından bu yana 10 Türk genci, grubun dünya çapında farklı lokasyonlarında, çeşitli kademelerde görev yapıyorlar. Ayrıca, 2 eski CEO’muz yine grubumuz bünyesinde üst yönetimde, 2 eski üretim müdürümüz grubumuzun farklı bölgelerinde ve ilgili bölgenin bütün üretim faaliyetlerinden sorumlu olarak COO olarak görev yapıyorlar. Toplamda, şu anda 10’un üzerinde ülkede üretim, satış, satın alma, süreç iyileştirme gibi farklı alanlarda yaklaşık 20 Türk arkadaşımız görev alıyor. Bu da bizi elbette son derece mutlu ediyor. Türkiye doğal bir yetenek merkezi olarak görülüyor ve grubumuza daha da fazla yetenek kazandırma yolunda beklentileri artırıyor. Bu da, tabii ki, insan kaynakları olarak bizlerin sorumluluğunu hem ülkemiz, hem grubumuz adına daha da artırıyor” diye konuştu.
ÜRETİM AKADEMİSİ
Sürdürülebilirlik bakış açısı doğrultusunda, yetenek yönetimi süreçlerine, destekleyici takım ruhu ile aile sıcaklığından oluşan kurum kültürünü geliştirmeye önem verdiklerinin altını çizen Kalmık, katılımcı yönetim anlayışında ilerlediklerini açıkladı. Tüm süreçlerde herkesin fikrini dahil etmeye gayret ettiklerini belirten Kalmık, süreçleri yönetmeye ve dinlemeye zaman ayırdıklarını kaydetti. Çalışma arkadaşlarını destekleyip, yetkilendirdiklerini, cesaretlendirdiklerini söyleyen Kalmık, “Mudanya’da bulunan ve tüm gruba global olarak hizmet veren ‘Üretim Akademimiz’ sayesinde arkadaşlarımızın gelişimlerine yatırım yapıyoruz. Gerek ofis çalışanlarımıza, gerek saha çalışanlarımıza özel olarak gelişim programları düzenliyoruz. Arkadaşlarımızın hayatlarına, sağlıklı yaşamalarına aktivite odalarımız, spor salonumuz, spor koçlukları, diyetisyen destekleri, sigara bırakma destekleri gibi faydalar sağlıyoruz. Ayrıca Performans Yönetimi, Yetenek Yönetimi, Bireysel Gelişim Planları, Adil ve Rekabetçi Ücret & Fayda Paketleri ile İnsan Kaynakları Politikalarımızı destekliyor ve bu programları sürekli geliştiriyoruz. Bütün yaptıklarımızı da SDA Bocconi Üniversitesi tarafından yürütülen, global bir iklim araştırması ile ölçüyor, takip edip, raporluyoruz” dedi.
MUTLULUK KUMBARASI
Bünyelerinde genç çalışma arkadaşlarından oluşturdukları birçok çalışma ekibi bulunduğunu belirten Kalmık, projeler ile adaptasyonu hızlandırdıklarını kaydetti. Sürdürülebilirlik bakış açısı kapsamında, sosyal sorumluluk çalışmalarını önemsediklerini vurgulayan Kalmık, “Ancak geçtiğimiz dönemde, bunu firmamız adına bağış yapmaktan bir adım öteye taşıdık. Bu süreçlere çalışanlarımızı da dahil ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın zamanlarını sosyal sorumluluk faaliyetlerine de ayırmaları için onları cesaretlendiriyor, bu konuda öncülük ediyoruz. Bu kapsamda, 2019 yılı içerisinde gerek çalışanlarımız, gerek tedarikçilerimiz, gerekse müşterilerimizin katkıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde seçtiğimiz okullar ile iş birlikleri yaptık. ‘Mutluluk Kumbarası’ adını verdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projemiz ile ihtiyaç sahibi çocuklarımızın dileklerini gerçekleştirdik. Yine 2019 yılında, Bursa’nın Çağrışan Bölgesi’nde çıkmış olan yangında kül olan bölgeyi ağaçlandırma çalışmalarına katıldık. Kızılay’a yine çalışanlarımızın katılımıyla kan bağışı yaptık ve toplam bin 34 çalışma saatimizi sosyal sorumluluk projelerine adadık. Önümüzdeki günlerde çok önem verdiğimiz bu alanda ‘Körler için Okuma’ gibi farklı alanlarda, farklı çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. YENİ UYGULAMALAR
İK alanında son dönemde yaptıkları uygulamalardan da bahseden Kalmık, bunları sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmaları, Üretim Sahasında ve Sendika Odasında Açık Kapı Çalışmaları, İç Eğitmen Yetiştirme Projesi, Global Üretim Akademisi, Bölge Liderlik Akademisi, Bölge Operatör Geliştirme Akademisi, Bölge Sağlık, Güvenlik ve Çevre Akademisi, Koçluk Projesi, Kurumsal Kültür Çalıştayı ve Kültür Geliştirme Proje Grupları, Dijital HR Projesi, Dijital Arşiv Projesi, Job Banding Projesi ve Diversity & Inclusion Projesi olarak sıraladı.
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM SEKTÖRÜN DİKKATİNİ ÇEKECEĞİZ
Kablo sektörünün erkek egemen bir sektör olduğuna dikkat çeken Kalmık, bunu değiştirmenin hızlı ve kolay olmadığını ancak kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Firma CEO’sunun da bir kadın olduğunu hatırlatan Kalmık, yönetim kurulundaki kadın üye oranının yüzde 37,5, üst yönetimdeki kadın oranının ise yüzde 25 seviyesinde olduğunu vurguladı. Prysmian Group’un dünya çapında 29 bin kişilik toplam işgücünün yaklaşık yüzde 30’unun kadın olduğunu anımsatan Kalmık, “2017’de yüzde 6,4 olan kadın yönetici oranını 2018’de yüzde 10,8’e yükselten bir çatı altında çalışmak bizim için de mutluluk verici. Türk Prysmian’da ise 500’ün üzerinde çalışanımız bulunuyor. Bu sayı içerisinde yer alan beyaz yaka çalışanlarımızın yüzde 40’ı kadın. Eminim önümüzdeki dönemde çok daha fazla sayıda kadın yönetici ile tüm sektörümüzün de dikkatini çekeceğiz” diye konuştu.
DENİZE EN ÇOK MAVİ YAKIŞIR
Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında çevre konusunda hassas bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Kalmık, “Denize en çok mavi yakışır’ mottosuyla fabrikamınız önündeki sahili temizledik. Etkinlikte, 78 çalışanımızla beraber tırmık, kürek gibi ekipmanlar ile 2 saatte 320 kg plastik, sigara izmariti, kağıt, cam ve birçok çöp topladık. Ayrıca 2019 yılı yetkili satıcılar toplantımız kapsamında, A-Takımı yetkili satıcılarımızla birlikte, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yer alan Yukarı Sarpın İlköğretim Okulu’nun 280 öğrencisinin kışlık bot ihtiyacını karşıladık ve okulun bilgisayar, yazıcı, spor ekipmanları gibi farklı bazı ihtiyaçlarını temin ettik” dedi.
İNSANA YATIRIM
Kendilerini diğer şirketlerden ayıran özelliklerden de bahseden Kalmık, en büyük yatırımlarını insana yaptıklarını kaydetti. Global Liderlik Programları, Global İşe Alım Programları, tüm dünyada sundukları Uluslararası İş Fırsatları, Global Akdemi gibi avantajlar sağladıklarını söyleyen Kalmık, spor salonu, diyetisyen, spor koçlukları, aktivite odalarının da aktiviteleri içinde barındıran Wellbeing Programları ile gerek ofis çalışanlarına, gerek saha çalışanlarına özel sundukları gelişim programları ile öne çıktıklarını kaydetti. Halka açık bir şirket olmanın getirdiği sorumluluk ve gurur duyguları ile hareket ettiklerini belirten Kalmık, sosyal sorumluluk bilinci, sürdürülebilirlik bakış açısı, değerleri, liderlik gücü, finansal gücü farklı kılan unsurlardan olduğunu sözlerine ekledi.