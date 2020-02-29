 En büyük projem içme suyu altyapısı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, seçimin ardından içerde tasarruf tedbirlerine yöneldiklerini belirterek, Ankara tarafında da ‘Neler yapabiliriz?’ planlamaları yaptıklarını kaydetti. Kanar, göçü engelleyip, ilçe potansiyelini kullanmak için tarım, sanayi ve turizmde büyümelerinin gerektiğini vurguladı. En büyük projesinin içme suyu altyapısını geliştirmek olduğunu açıklayan Kanar, bunların seçim kaybettiren projeler olduğuna dikkat çekerek, “Neticede bizim koltuk derdimiz olmadığı için ne olursa olsun, bu projeyi 5 yıl içinde bitireceğim” dedi.
Geçtiğimiz yılı değerlendirirken 2019’u ikiye bölmek gerektiğini söyleyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İstanbul seçimleri ile birlikte en son başkanın kendisi olduğunu kaydetti. Bir senelik ilçe başkanlığının ardından belediye başkan adayı olduğunu ve seçimi kazandığını hatırlatan Kanar, “Kolay değil. Müthiş bir seçim kampanyası geçti. Nerdeyse 600 oy ile seçim kazandık. 100 bin nüfuslu ve 65 bin seçmen içerisinde, 600 oy heyecan verici bir seçim geçirtti. Bu konuda da halkımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Zor bir yılın geride kaldığını söyleyen Kanar ekonomik saldırılar yaşandığını ve bu süre içinde belediyenin gelir ve giderinin ne durumda olduğunu öğrendiklerini kaydetti. Bütün belediyelerde olduğu gibi Mustafakemalpaşa’da da borç sarmalı olduğunu ifade eden Kanar, “İkinci 6 ay içinde ‘Bu borç sarmalından nasıl çıkarız?’ diye bir planlamamız oldu. İçerde tasarruf tedbirlerine giderken, dışarda Ankara ayağıyla ‘Neler yapabiliriz?’ şeklinde planlama yaptık” dedi.
10 MİLYONLUK YATIRIM
Kasım ortasında il başkanı ve vekiller ile Ankara’ya çıkarma yaptıkların belirten Kanar, önce 321 bin metrekarelik bir ‘Millet Bahçesi’ tahsis edildiğini kaydetti. İlgili alana TOKİ 5 milyon TL bedelli Millet Bahçesi prototipi yapacağını söyleyen Kanar, “Hem büyük alan kazandırdık, hem yapımını TOKİ’ye devrettik. Proje çizilince değeri 10 milyon TL’ye çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Daire Başkanlığı bunu planladı. Şu anda TOKİ’ye devretti. TOKİ’nin yapım sırasını bekleyeceğiz. İçerisinde Millet Kıraathanesi olacak. Gençlerin dinlenebileceği, uluslararası tarzda bir kütüphane planlıyoruz. Yeme-içme alanları, güvercin park, becerebilirsek tıbbi aromatik ekili alanlar, safran gibi halkımız için pahalı olan aynı zamanda çiftçimizin de yararlanabileceği üretim bölgeleri planlıyoruz. Mesire alanları ve otopark olacak. Ekonomik şartlar mümkün olduğunca her şey yapılabilir. İnteraktif olduğu için halkın istediğine göre şekillenebilir. Saydıklarımız elzem yapılar. Hem bölgeyi kalkındıracak, hem de 321 dönüm alanı büyük bir iş başaracağımızı düşünüyorum” diye konuştu.
BAL’A ÇIKARIZ
İlk geldiklerinde ‘Mustafakemalpaşaspor’u belediyespor yapacağız’ diye söz verdiklerini anımsatan Kanar, “Bizim gibi 3’üncü ligde oynayan bir takım; yakışmayan bir yerde, süper amatörde oynuyor. Takımı ilk aldığımızda dağılma aşamasındaydı. Şu anda hiç borcumuz yok ve transfer de yapıyoruz. Halkımızdan destek de istedik. Bağışlarla desteklediler. Aldığımız oyuncularla da şu an iyi seviyedeyiz. İkinci yarı böyle gider ve BAL’a çıkarız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
BENİM EN BÜYÜK PROJEM
Seçim sürecinde herkesin ilçesine fantastik proje yapmayı düşündüğünü dile getiren Kanar, ilçenin altyapısı ve içme sularının bulunmadığını kaydetti. En büyük projesinin içme suyu hattının değiştirilmesi olacağını vurgulayan Kanar, “Çünkü biz asbestli, kanserojen madde yapan borulardan su içiyoruz. Dolayısıyla asıl amacımız büyükşehir belediyesinden ihaleye çıkarak, bu yıl içinde kepçeyi vurup, 5 yıllık süre içinde söz verdiğim içme suyu boru hattını güçlendireceğiz. Benim en büyük projem bu. 1881 yılında kurulan belediyenin bundan sonraki asıl amacı fantastik proje olması lazım ancak ana temel konumuz içme suyu borusunu değiştirmek olacak. İlçenin bütün içme suyu hattı değişecek. Aşağı yukarı 50 milyon TL’lik bir bütçe gerekiyor” diye konuştu.
KOLTUK DERDİMİZ YOK
İçme suyu veya alt yapı projelerinin belediye başkanlarına seçim kaybettiren çalışmalar olduğunu söyleyen Kanar, “Her taraf çamur, batak içinde gezilir. Herkes toz topraktan bıkar. Üstüne asfalt da kapatsanız, bundan sonra ‘Ne yaptı ki?’ olur. Görünmeyen proje olur. Neticede bizim koltuk derdimiz olmadığı için ne olursa olsun, bu projeyi 5 yıl içinde bitireceğim. İlçemizde yüzde 65 kayıp, kaçak var. Bunu önlemek ilçemize bir baraj kazandırmak demek” dedi.
SOSYAL YARDIMLAŞMA MERKEZİ BİTİYOR
Bir söz daha verdiğini anımsatan Kanar, “Perşembe Pazarı’nda yerden ıspanak, pırasa yapraklarını toplayıp da ihtiyaç sahibi yemek yapıyorsa, bu benim vebalim demiştim. Bununla ilgili 4-5 projeyi kapsayan tesisi çevirdik. İsmini Sosyal Yardımlaşma Merkezi koyduk. Projenin içinde Gıda Bankası, Giysi Bankası, Taziye Odaları, 3 odalı içinde banyo, tuvalet olan kimsesizlerin barınabileceği yer yaptık. En önemlisi ise aşevi inşa ettik. Yıl boyu buradan faydalanabilecekler. 3,5 dönüm alanda gerçekleşti. Yaklaşık 1 dönümü kapatıldı. Geri kalanı rekreasyon alanı olarak duruyor. Çevre düzenlemesi ve peyzajı kaldı şu anda” diye konuştu.
SARNIÇ DİNLENME TESİSİ HİZMETTE
Sarnıç Dinlenme Tesisleri’ni 5 ay içinde hayata geçirdiklerini söyleyen Kanar, 10 dönüm alanda yeşil alan, okçuluk merkezi, trafik eğitim alanı, açık hava sineması, yöresel ürün satış, çocuk alanı, kahvaltı ve akşam yemeği salonlarından olduğunu kaydetti. Suuçtu’ya çok yakın olduğu için çok fazla ilgi gördüğünü dile getiren Kanar, TANAP’ın da bir projesi olduğunu hatırlatarak, birlikte bitirdiklerini kaydetti.
DÜNYADAKİ HİBELERİ TAKİP EDİYORUZ
Plan Proje Müdürlüğü’nde bütün mimar, mühendisleri topladıklarını açıklayan Kanar, onların da projelere katkı sağladıklarını belirterek, aynı zamanda dünyadaki hibe projelerini de araştırdıklarını kaydetti.
TEK DÜZE GİDEN PROJELERİMİZ YOK
Mustafakemalpaşa’nın çok büyük bir alana sahip olduğunu söyleyen Kanar, yüzölçümü olarak yaklaşık bin 641 kilometrekarelik alan ile Bursa’nın dörtte birini kapsadığını kaydetti. İlçede 131 mahalle bulunduğunu ve bunun 110’unun kırsalda yer aldığını belirten Kanar, “81’i dağ mahallesi. Böyle bir alana hitap etmek için büyük bir enerji ve ekipman desteği gerekiyor. Bu bütçelerle kolay değil, Büyükşehir her zaman destek veriyor ama belli bir noktada yetersiz kalıyorsunuz. Oradaki göçü engellemek adına tarımsal projeler de düşünüyoruz. Tarım, sanayi ve turizmde büyümeliyiz ki hem göçü engelleyelim, hem de ilçenin potansiyelini kullanalım diye düşünüyoruz. Tek düze giden projelerimiz yok” diye konuştu.
GÜLLÜCE’YE TİCARI ALAN
Güllüce’de 420 dönümlük ticari alan oluşturacaklarını açıklayan Kanar, “OSB’lerde iş kuramayan ve KOBİ tarzında faaliyet gösteren, bin ile 5 bin metrekare alanlarda, 10 ile 50 kişi çalıştıran işletmelere bir bölge kurmuş olacağız. Burada hem belediyemiz kazanacak, hem de büyük bir işgücü sağlanacak” dedi.
YENİ ÜRÜN ARAYIŞIMIZ VAR
Tarımsal Kalkınma Müdürlüğü kurduklarını hatırlatan Kanar, çiftçiler ile kooperatiflerin burada bir araya geldiklerini kaydetti. Toplantılar yapıp, tarımsal yönde yenilik çözecek ekipler kurduklarını da söyleyen Kanar, “En zor bölüm çiftçilik diye düşünüyorum. Bölgede domates, salçalık biber, toz biber, aromatik bitki, yağ biberi, mısır var. Karacabey Ovası ile burası önemli oranda ürün karşılıyor. Aynı ürünlerle gidince toprak zayıflıyor. Ürün çok olunca para yapmıyor. Bu nedenle yeni ürün arayışımız var. Tarımsal Müdürlüğümüzü bunun için kurduk. ‘Neler yetişiyor? Hangi yöne ağırlık var? Neye ihtiyaç var?’ planlama için çalışacak” şeklinde konuştu.
HAYVANSEVER KOMİSYONU ÇALIŞIYOR
Hayvan barınağı yaptıklarını söyleyen Kanar, bütün hayvan severlere bildirimde de bulunduklarını belirterek, “Hayvan severlerden bir komisyon kurduk. Ayrıca ilçenin çeşitli yerlerine köpek evleri oluşturduk. Kuş kafesleri ile kedi barınakları yapıyoruz” diye konuştu.
PARNTİ KİMLİĞİNİ ÇIKARDIK
Mustafakemalpaşa’da AK Parti, MHP veya Cumhur İttifakı olarak değil; tüm kararların büyük bir oranda oybirliği ile geçtiğini söyleyen Kanar, parti kimliklerini çıkardıklarını kaydetti. Muhalefetin önerilere de önem verdiklerinin belirten Kanar, “Öbür türlü partizanlık olurdu. Hatta bir projede benim istediğim projelerden çevirip, muhalefetin istediği şartlara getirdik ki mantıklı bir projeydi. O şekilde daha iyi olacağını görüp, bizde ona yöneldik. İnteraktif ve sinerjisi bol olan bir meclisimiz olduğunu düşünüyorum. Bende ekip başı olarak gurur duyuyorum. Hepimiz arkadaşız. Kavgaya, gürültüye mahal vermeden ilçemiz için çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Ortak akılla işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Halkımız bize güvensin” dedi.
KAPI KAPI ‘BİZ GELDİK’ DİYORUZ
‘Biz Geldik’ isimli 10 kişilik bir ekip kurduklarını söyleyen Kanar, “Bu ekibimiz önce bütün mahalleleri kapı kapı gezdiler. Sadece belediye ile ilgili dertleri değil; kimin, hangi kuruluşla ne gibi dertleri olduğuna ulaşıp, sordular. Onlardan dilekçe aldılar. Kurumlara başvurdular. Tüm yetkim onlarda. Bir sorun bildirdikleri anda bütün mülklerimiz önce ona cevap vermek zorundalar. ‘Vatandaşın bu sorunu var. Ne kadar zamanda halledeceksiniz? Ne oldu? diye sorma yetkisine sahipler. İkinci etapta da pazar günleri kurulan Perşembe Pazarı’nda 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlarımızın alışveriş eşyalarını taşıyorlar ve evlerine bırakıyorlar. Bizim önem verdiğimiz bir proje” diye konuştu.
En büyük projem içme suyu altyapısı
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, seçimin ardından içerde tasarruf tedbirlerine yöneldiklerini belirterek, Ankara tarafında da ‘Neler yapabiliriz?’ planlamaları yaptıklarını kaydetti. Kanar, göçü engelleyip, ilçe potansiyelini kullanmak için tarım, sanayi ve turizmde büyümelerinin gerektiğini vurguladı. En büyük projesinin içme suyu altyapısını geliştirmek olduğunu açıklayan Kanar, bunların seçim kaybettiren projeler olduğuna dikkat çekerek, “Neticede bizim koltuk derdimiz olmadığı için ne olursa olsun, bu projeyi 5 yıl içinde bitireceğim” dedi.
Geçtiğimiz yılı değerlendirirken 2019’u ikiye bölmek gerektiğini söyleyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İstanbul seçimleri ile birlikte en son başkanın kendisi olduğunu kaydetti. Bir senelik ilçe başkanlığının ardından belediye başkan adayı olduğunu ve seçimi kazandığını hatırlatan Kanar, “Kolay değil. Müthiş bir seçim kampanyası geçti. Nerdeyse 600 oy ile seçim kazandık. 100 bin nüfuslu ve 65 bin seçmen içerisinde, 600 oy heyecan verici bir seçim geçirtti. Bu konuda da halkımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Zor bir yılın geride kaldığını söyleyen Kanar ekonomik saldırılar yaşandığını ve bu süre içinde belediyenin gelir ve giderinin ne durumda olduğunu öğrendiklerini kaydetti. Bütün belediyelerde olduğu gibi Mustafakemalpaşa’da da borç sarmalı olduğunu ifade eden Kanar, “İkinci 6 ay içinde ‘Bu borç sarmalından nasıl çıkarız?’ diye bir planlamamız oldu. İçerde tasarruf tedbirlerine giderken, dışarda Ankara ayağıyla ‘Neler yapabiliriz?’ şeklinde planlama yaptık” dedi.
10 MİLYONLUK YATIRIM
Kasım ortasında il başkanı ve vekiller ile Ankara’ya çıkarma yaptıkların belirten Kanar, önce 321 bin metrekarelik bir ‘Millet Bahçesi’ tahsis edildiğini kaydetti. İlgili alana TOKİ 5 milyon TL bedelli Millet Bahçesi prototipi yapacağını söyleyen Kanar, “Hem büyük alan kazandırdık, hem yapımını TOKİ’ye devrettik. Proje çizilince değeri 10 milyon TL’ye çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Daire Başkanlığı bunu planladı. Şu anda TOKİ’ye devretti. TOKİ’nin yapım sırasını bekleyeceğiz. İçerisinde Millet Kıraathanesi olacak. Gençlerin dinlenebileceği, uluslararası tarzda bir kütüphane planlıyoruz. Yeme-içme alanları, güvercin park, becerebilirsek tıbbi aromatik ekili alanlar, safran gibi halkımız için pahalı olan aynı zamanda çiftçimizin de yararlanabileceği üretim bölgeleri planlıyoruz. Mesire alanları ve otopark olacak. Ekonomik şartlar mümkün olduğunca her şey yapılabilir. İnteraktif olduğu için halkın istediğine göre şekillenebilir. Saydıklarımız elzem yapılar. Hem bölgeyi kalkındıracak, hem de 321 dönüm alanı büyük bir iş başaracağımızı düşünüyorum” diye konuştu.
BAL’A ÇIKARIZ
İlk geldiklerinde ‘Mustafakemalpaşaspor’u belediyespor yapacağız’ diye söz verdiklerini anımsatan Kanar, “Bizim gibi 3’üncü ligde oynayan bir takım; yakışmayan bir yerde, süper amatörde oynuyor. Takımı ilk aldığımızda dağılma aşamasındaydı. Şu anda hiç borcumuz yok ve transfer de yapıyoruz. Halkımızdan destek de istedik. Bağışlarla desteklediler. Aldığımız oyuncularla da şu an iyi seviyedeyiz. İkinci yarı böyle gider ve BAL’a çıkarız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
BENİM EN BÜYÜK PROJEM
Seçim sürecinde herkesin ilçesine fantastik proje yapmayı düşündüğünü dile getiren Kanar, ilçenin altyapısı ve içme sularının bulunmadığını kaydetti. En büyük projesinin içme suyu hattının değiştirilmesi olacağını vurgulayan Kanar, “Çünkü biz asbestli, kanserojen madde yapan borulardan su içiyoruz. Dolayısıyla asıl amacımız büyükşehir belediyesinden ihaleye çıkarak, bu yıl içinde kepçeyi vurup, 5 yıllık süre içinde söz verdiğim içme suyu boru hattını güçlendireceğiz. Benim en büyük projem bu. 1881 yılında kurulan belediyenin bundan sonraki asıl amacı fantastik proje olması lazım ancak ana temel konumuz içme suyu borusunu değiştirmek olacak. İlçenin bütün içme suyu hattı değişecek. Aşağı yukarı 50 milyon TL’lik bir bütçe gerekiyor” diye konuştu.
KOLTUK DERDİMİZ YOK
İçme suyu veya alt yapı projelerinin belediye başkanlarına seçim kaybettiren çalışmalar olduğunu söyleyen Kanar, “Her taraf çamur, batak içinde gezilir. Herkes toz topraktan bıkar. Üstüne asfalt da kapatsanız, bundan sonra ‘Ne yaptı ki?’ olur. Görünmeyen proje olur. Neticede bizim koltuk derdimiz olmadığı için ne olursa olsun, bu projeyi 5 yıl içinde bitireceğim. İlçemizde yüzde 65 kayıp, kaçak var. Bunu önlemek ilçemize bir baraj kazandırmak demek” dedi.
SOSYAL YARDIMLAŞMA MERKEZİ BİTİYOR
Bir söz daha verdiğini anımsatan Kanar, “Perşembe Pazarı’nda yerden ıspanak, pırasa yapraklarını toplayıp da ihtiyaç sahibi yemek yapıyorsa, bu benim vebalim demiştim. Bununla ilgili 4-5 projeyi kapsayan tesisi çevirdik. İsmini Sosyal Yardımlaşma Merkezi koyduk. Projenin içinde Gıda Bankası, Giysi Bankası, Taziye Odaları, 3 odalı içinde banyo, tuvalet olan kimsesizlerin barınabileceği yer yaptık. En önemlisi ise aşevi inşa ettik. Yıl boyu buradan faydalanabilecekler. 3,5 dönüm alanda gerçekleşti. Yaklaşık 1 dönümü kapatıldı. Geri kalanı rekreasyon alanı olarak duruyor. Çevre düzenlemesi ve peyzajı kaldı şu anda” diye konuştu.
SARNIÇ DİNLENME TESİSİ HİZMETTE
Sarnıç Dinlenme Tesisleri’ni 5 ay içinde hayata geçirdiklerini söyleyen Kanar, 10 dönüm alanda yeşil alan, okçuluk merkezi, trafik eğitim alanı, açık hava sineması, yöresel ürün satış, çocuk alanı, kahvaltı ve akşam yemeği salonlarından olduğunu kaydetti. Suuçtu’ya çok yakın olduğu için çok fazla ilgi gördüğünü dile getiren Kanar, TANAP’ın da bir projesi olduğunu hatırlatarak, birlikte bitirdiklerini kaydetti.
DÜNYADAKİ HİBELERİ TAKİP EDİYORUZ
Plan Proje Müdürlüğü’nde bütün mimar, mühendisleri topladıklarını açıklayan Kanar, onların da projelere katkı sağladıklarını belirterek, aynı zamanda dünyadaki hibe projelerini de araştırdıklarını kaydetti.
TEK DÜZE GİDEN PROJELERİMİZ YOK
Mustafakemalpaşa’nın çok büyük bir alana sahip olduğunu söyleyen Kanar, yüzölçümü olarak yaklaşık bin 641 kilometrekarelik alan ile Bursa’nın dörtte birini kapsadığını kaydetti. İlçede 131 mahalle bulunduğunu ve bunun 110’unun kırsalda yer aldığını belirten Kanar, “81’i dağ mahallesi. Böyle bir alana hitap etmek için büyük bir enerji ve ekipman desteği gerekiyor. Bu bütçelerle kolay değil, Büyükşehir her zaman destek veriyor ama belli bir noktada yetersiz kalıyorsunuz. Oradaki göçü engellemek adına tarımsal projeler de düşünüyoruz. Tarım, sanayi ve turizmde büyümeliyiz ki hem göçü engelleyelim, hem de ilçenin potansiyelini kullanalım diye düşünüyoruz. Tek düze giden projelerimiz yok” diye konuştu.
GÜLLÜCE’YE TİCARI ALAN
Güllüce’de 420 dönümlük ticari alan oluşturacaklarını açıklayan Kanar, “OSB’lerde iş kuramayan ve KOBİ tarzında faaliyet gösteren, bin ile 5 bin metrekare alanlarda, 10 ile 50 kişi çalıştıran işletmelere bir bölge kurmuş olacağız. Burada hem belediyemiz kazanacak, hem de büyük bir işgücü sağlanacak” dedi.
YENİ ÜRÜN ARAYIŞIMIZ VAR
Tarımsal Kalkınma Müdürlüğü kurduklarını hatırlatan Kanar, çiftçiler ile kooperatiflerin burada bir araya geldiklerini kaydetti. Toplantılar yapıp, tarımsal yönde yenilik çözecek ekipler kurduklarını da söyleyen Kanar, “En zor bölüm çiftçilik diye düşünüyorum. Bölgede domates, salçalık biber, toz biber, aromatik bitki, yağ biberi, mısır var. Karacabey Ovası ile burası önemli oranda ürün karşılıyor. Aynı ürünlerle gidince toprak zayıflıyor. Ürün çok olunca para yapmıyor. Bu nedenle yeni ürün arayışımız var. Tarımsal Müdürlüğümüzü bunun için kurduk. ‘Neler yetişiyor? Hangi yöne ağırlık var? Neye ihtiyaç var?’ planlama için çalışacak” şeklinde konuştu.
HAYVANSEVER KOMİSYONU ÇALIŞIYOR
Hayvan barınağı yaptıklarını söyleyen Kanar, bütün hayvan severlere bildirimde de bulunduklarını belirterek, “Hayvan severlerden bir komisyon kurduk. Ayrıca ilçenin çeşitli yerlerine köpek evleri oluşturduk. Kuş kafesleri ile kedi barınakları yapıyoruz” diye konuştu.
PARNTİ KİMLİĞİNİ ÇIKARDIK
Mustafakemalpaşa’da AK Parti, MHP veya Cumhur İttifakı olarak değil; tüm kararların büyük bir oranda oybirliği ile geçtiğini söyleyen Kanar, parti kimliklerini çıkardıklarını kaydetti. Muhalefetin önerilere de önem verdiklerinin belirten Kanar, “Öbür türlü partizanlık olurdu. Hatta bir projede benim istediğim projelerden çevirip, muhalefetin istediği şartlara getirdik ki mantıklı bir projeydi. O şekilde daha iyi olacağını görüp, bizde ona yöneldik. İnteraktif ve sinerjisi bol olan bir meclisimiz olduğunu düşünüyorum. Bende ekip başı olarak gurur duyuyorum. Hepimiz arkadaşız. Kavgaya, gürültüye mahal vermeden ilçemiz için çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Ortak akılla işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Halkımız bize güvensin” dedi.
KAPI KAPI ‘BİZ GELDİK’ DİYORUZ
‘Biz Geldik’ isimli 10 kişilik bir ekip kurduklarını söyleyen Kanar, “Bu ekibimiz önce bütün mahalleleri kapı kapı gezdiler. Sadece belediye ile ilgili dertleri değil; kimin, hangi kuruluşla ne gibi dertleri olduğuna ulaşıp, sordular. Onlardan dilekçe aldılar. Kurumlara başvurdular. Tüm yetkim onlarda. Bir sorun bildirdikleri anda bütün mülklerimiz önce ona cevap vermek zorundalar. ‘Vatandaşın bu sorunu var. Ne kadar zamanda halledeceksiniz? Ne oldu? diye sorma yetkisine sahipler. İkinci etapta da pazar günleri kurulan Perşembe Pazarı’nda 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlarımızın alışveriş eşyalarını taşıyorlar ve evlerine bırakıyorlar. Bizim önem verdiğimiz bir proje” diye konuştu.