Elektrikli araçlarla ihtiyaç yüzde 40 artacak

Bu yılı ‘İklim Yılı’ ilan eden Nilüfer Belediyesi, Başkanlar Sözleşmesi’ndeki yeni hedefini, 2030’a kadar yüzde 40 emisyon azaltımını yakalamak olarak belirledi. GES Projeleri ile ilgili çalışmalarını da genişletiyor. Herkesin geleceğe karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması için sürekli yeni projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.



Nilüfer Belediyesi, 2014 yılında Avrupa Komisyonu’nun enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklan konularında çalışan belediyeleri desteklemek üzere oluşturduğu ‘Belediye Başkanlan Sözleşmesi’ni imzaladı. Bu sözleşmedeki hedef 2020 yılına kadar karbon emisyonlarının yüzde 20 oranında azaltılmasıydı. Aynı zamanda enerjiye olan talebin yüzde 20 azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının da yüzde 20 oranında artırılması da hedefler arasındaydı. Nilüfer Belediyesi bu 6 yıllık süreçte tüketimlerini takip etti ve 2020 itibariyle yüzde 16’nın üzerinde bir emisyon azaltımı sağladı.

Nilüfer Belediyesi, başkanlar sözleşmesindeki yeni hedef olan 2030 yılına kadar yüzde 40 karbon emisyonu azaltım taahhüdünü de yeniledi. Nilüfer Belediyesi’nin yeni hedefi, 2030’a kadar yüzde 40 emisyon azaltımını yakalamak olarak açıklandı.

Nilüfer Belediyesi, kısa bir süre önce kentteki tüm paydaşlarını da dahil ederek Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planı Çalıştayı düzenlemişti. Bu Çalıştay’ın sonunda Nilüfer’deki sera gazı azaltım ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini içeren ‘Nilüfer Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planı’ hazırlandı.

İHALEYE ÇIKILACAK

Nilüfer Belediyesi’nin, kentte yenilenebilir enerji kaynaklan kullanımının arttırılmasına dair İller Bankası’na yaptığı kredi başvurusu olumlu sonuçlandı. Bu kredi ile yakın zamanda Güngören’de 1 megavat kapasiteli bir güneş enerji santralinin ihalesine çıkılacak.

GES PROJELERİ



