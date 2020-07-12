Doğa ve lezzetin buluştuğu ilçe

Mustafakemalpaşa’da gezdikçe birbirinden güzel doğal alanları keşfedip, tadını çıkaracaksınız. Bu alanları isterseniz, fotoğraf karelerine yansıtıp, ölümsüzleştirebilirsiniz. Bölgeyi gezerken, lezzetlerinden de uzak kalmamalısınız. Peynir tatlısının yanı sıra manda evi ürünleri ilginizi çekebilir.
Suuçtu Şelalesi, Mustafakemalpaşa’ya 18 kilometre mesafede bulunuyor ve ilçenin içme suyunu karşılıyor. Yaklaşık 38 metre yükseklikten dökülen şelale, belediye tarafından hizmete açılan mesire ve piknik alanları, yöresel lezzetleri, kafe işletmesi ve dört mevsim farklı renge bürünen kendine has doğası ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Özellikle yaz günlerinde yolunuz buraya düşerse, şelale keyfini ve piknik yapmayı unutmayın.
TÜMBÜLDEK KAPLICALARI
Tümbüldek Kaplıcaları ilçenin 15 kilometre güneyinde, Akarca Köyü içinde yer alıyor. Akarca’ya 2 kilometre uzaklıkta bulunan Bahariye Mahallesi’nde bulunan tarihi hamam kalıntıları miladi dönemden bu yana bölgede şifalı suların bulunduğu tespit edildi. Türk yapısı iki kubbeli hamamıyla romatizma başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği söylenen Tümbüldek Kaplıcaları; yeşil doğasıyla ilgi görüyor. Kaplıcalarının yanında bir mesire yeri olarak da kullanılıyor. Son yıllarda civar illerde ve İstanbul‘da da adının duyulmuş olması kaplıcaların ziyaretçi sayısını arttırdı. Konaklamak için, belediye tarafından 15 günlük dönemler halinde kiraya verilen 30 civarında küçük daire ve odalar kullanılıyor.
SOLDERE SUYU VADİSİ
Söğütalan Mahallesi, Mustafakemalpaşa merkezine 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Söğütalan Su Değirmeni’nin üzerinde bulunduğu Soldere Suyu, Söğütalan Köyü sınırlarından başlıyor. Söğütalan Bucak Merkezi yakınında bulunan Suçıkan olarak isimlendirilen yerden, bir tepenin altında kaya mağaradan gürültüyle çıkan Soldere suları, yeşil ağaçlık bir vadide akarak Mustafakemalpaşa Çayı’na dökülüyor. Soldere Suyu Vadisi, bol miktarda tatlı su balığını barındırıyor. Soldere, ayrıca irili ufaklı birçok şelaleye de sahip. Yürümek isteyenler için de çok güzel bir parkuru bulunuyor.
TARİHİ DEĞİRMEN
Söğütalan Mahallesinin en anlamlı simgelerinden biri de yaklaşık 350 yıllık tarihi değirmen. Geleneğe sahip çıkan girişimci bir vatandaş tarafından restore edilen değirmende doğal buğdaydan un üretiliyor. Köy usulü taş fırınlarda pişirilen ekmekler satışa sunulurken, isteyen misafirlere doğal ürünlerle hazırlanan serpme kahvaltı hizmeti de veriliyor. Farklı un çeşitleriyle üretilen ekmekler ve doğal ürünler vatandaşlardan ilgi görüyor.
DORAK MAHALLESİ
Dorak Mahallesi, Mustafakemalpaşa’ya yaklaşık 15 dakika mesafede tarihi kalıntılar barındıran çeşitli, doğal güzelliklerle bezeli eşsiz bir yer. Uluabat Gölü kıyısındaki Dorak, muhteşem göl manzarası ile ziyaretçilerine keyif veriyor. Uluabat manzarasını izlemek için gelen turistlerin mola verebileceği seyir terasları, su ve yeşilin birleştiği verimli Marmara Ovası’nı izlemek isteyenler
için eşsiz bir uğrak yeri.
KARAOĞLAN MANDA EVİ
Kökleri yüzlerce yıl önceye dayanan Karaoğlan Köyü, Uluabat ve Mustafakemalpaşa Çayı’nın bereketiyle, Bursa’da mandacılığın merkezi konumunda yer alıyor. Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Kırsalda Ekonomik Kalkınma Programı tarafından yöre kadınlarının emekleriyle bu potansiyel, Karaoğlan Köyü’nün Türkiye’de eko-argo turizminin de merkezi haline gelmesini sağlayacak. Manda bakımından, iş güvenliğine, iletişimden meslek etiğine kadar pek çok konuda eğitim alan kadınlar, Karaoğlan Manda Evi Derneği çatısı altında toplanarak yöresel ürünleri; köyü ziyaret edenlerin beğenilerine sunuyor. Karaoğlan Köyü eşsiz göl manzarası altında Manda Evi’nde satışa sunulan manda eti, sütü, yoğurdu, kaymağı, peyniri ve doğal olarak hazırlanan yöresel lezzetleri ile ziyaretçilerini bekliyor.
PEYNİR TATLISI
Kırsal kalkınmanın temeli olan, yöreye has doğal gıda ürünlerinin başında tüm dünyada bilinen peynir tatlısı geliyor. Yöre halkı tarafından yüzlerce dekar arazide üretilip, Türkiye’ye ve dünyaya ihraç edilen salçalık biber, domates, kırmızıbiber ve süt ürünleri de bölgenin doğal-organik besinleri arasında yer alıyor.
ÖMERALTI KÖYÜ-DOĞAL PLATO
Ömeraltı Köyü; Mustafakemalpaşa’ya 52, Bursa’ya 137 kilometre uzaklıkta saklı bir cennet. Verimli toprakları ve ormancılık endüstrisi ile yöre halkının yüzü gülüyor. Aynı zamanda bir dağ köyü olan Ömeraltı, sarp ve dik yokuşları ve patikalardan gidilebilen tarlalarıyla pek çok fotoğraf tutkunu için vazgeçilmez bir alan. Biraz serinlemek, çam ormanları içinde dağ havası almak, yöreye özel doğal lezzetlerin tadına varmak ve doğanın eşsiz renklerini yakalamak istiyorsanız, Ömeraltı Mahallesi tam size göre bir yer.
KÖSEHOROZ ŞELALESİ
Kösehoroz Şelalesi, ismini veren Kösehoroz Köyü yakınlarındaki Değirmendere üzerinde yer alıyor. Yüksekliği yaklaşık 18 metre ve suyun düştüğü yerde doğa harikası bir kaya göleti oluşturmuş. Değirmendere, Kirmasti Çayı’nın kollarından olan Alev Çayı’na dökülüyor ve bu iki çayı birleştiren dere yatağı ve orman arazileri Şapçı Şelalesi gibi irili ufaklı 10’dan fazla şelaleye de ev sahipliği yapıyor. Doğa yürüyüşü, dağcılık, kamp ve tatlı su balıkçılığına ilgisi olan ziyaretçiler için biçilmiş kaftan…
Doğa ve lezzetin buluştuğu ilçe
Mustafakemalpaşa’da gezdikçe birbirinden güzel doğal alanları keşfedip, tadını çıkaracaksınız. Bu alanları isterseniz, fotoğraf karelerine yansıtıp, ölümsüzleştirebilirsiniz. Bölgeyi gezerken, lezzetlerinden de uzak kalmamalısınız. Peynir tatlısının yanı sıra manda evi ürünleri ilginizi çekebilir.
Suuçtu Şelalesi, Mustafakemalpaşa’ya 18 kilometre mesafede bulunuyor ve ilçenin içme suyunu karşılıyor. Yaklaşık 38 metre yükseklikten dökülen şelale, belediye tarafından hizmete açılan mesire ve piknik alanları, yöresel lezzetleri, kafe işletmesi ve dört mevsim farklı renge bürünen kendine has doğası ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Özellikle yaz günlerinde yolunuz buraya düşerse, şelale keyfini ve piknik yapmayı unutmayın.
TÜMBÜLDEK KAPLICALARI
Tümbüldek Kaplıcaları ilçenin 15 kilometre güneyinde, Akarca Köyü içinde yer alıyor. Akarca’ya 2 kilometre uzaklıkta bulunan Bahariye Mahallesi’nde bulunan tarihi hamam kalıntıları miladi dönemden bu yana bölgede şifalı suların bulunduğu tespit edildi. Türk yapısı iki kubbeli hamamıyla romatizma başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği söylenen Tümbüldek Kaplıcaları; yeşil doğasıyla ilgi görüyor. Kaplıcalarının yanında bir mesire yeri olarak da kullanılıyor. Son yıllarda civar illerde ve İstanbul‘da da adının duyulmuş olması kaplıcaların ziyaretçi sayısını arttırdı. Konaklamak için, belediye tarafından 15 günlük dönemler halinde kiraya verilen 30 civarında küçük daire ve odalar kullanılıyor.
SOLDERE SUYU VADİSİ
Söğütalan Mahallesi, Mustafakemalpaşa merkezine 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Söğütalan Su Değirmeni’nin üzerinde bulunduğu Soldere Suyu, Söğütalan Köyü sınırlarından başlıyor. Söğütalan Bucak Merkezi yakınında bulunan Suçıkan olarak isimlendirilen yerden, bir tepenin altında kaya mağaradan gürültüyle çıkan Soldere suları, yeşil ağaçlık bir vadide akarak Mustafakemalpaşa Çayı’na dökülüyor. Soldere Suyu Vadisi, bol miktarda tatlı su balığını barındırıyor. Soldere, ayrıca irili ufaklı birçok şelaleye de sahip. Yürümek isteyenler için de çok güzel bir parkuru bulunuyor.
TARİHİ DEĞİRMEN
Söğütalan Mahallesinin en anlamlı simgelerinden biri de yaklaşık 350 yıllık tarihi değirmen. Geleneğe sahip çıkan girişimci bir vatandaş tarafından restore edilen değirmende doğal buğdaydan un üretiliyor. Köy usulü taş fırınlarda pişirilen ekmekler satışa sunulurken, isteyen misafirlere doğal ürünlerle hazırlanan serpme kahvaltı hizmeti de veriliyor. Farklı un çeşitleriyle üretilen ekmekler ve doğal ürünler vatandaşlardan ilgi görüyor.
DORAK MAHALLESİ
Dorak Mahallesi, Mustafakemalpaşa’ya yaklaşık 15 dakika mesafede tarihi kalıntılar barındıran çeşitli, doğal güzelliklerle bezeli eşsiz bir yer. Uluabat Gölü kıyısındaki Dorak, muhteşem göl manzarası ile ziyaretçilerine keyif veriyor. Uluabat manzarasını izlemek için gelen turistlerin mola verebileceği seyir terasları, su ve yeşilin birleştiği verimli Marmara Ovası’nı izlemek isteyenler
için eşsiz bir uğrak yeri.
KARAOĞLAN MANDA EVİ
Kökleri yüzlerce yıl önceye dayanan Karaoğlan Köyü, Uluabat ve Mustafakemalpaşa Çayı’nın bereketiyle, Bursa’da mandacılığın merkezi konumunda yer alıyor. Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Kırsalda Ekonomik Kalkınma Programı tarafından yöre kadınlarının emekleriyle bu potansiyel, Karaoğlan Köyü’nün Türkiye’de eko-argo turizminin de merkezi haline gelmesini sağlayacak. Manda bakımından, iş güvenliğine, iletişimden meslek etiğine kadar pek çok konuda eğitim alan kadınlar, Karaoğlan Manda Evi Derneği çatısı altında toplanarak yöresel ürünleri; köyü ziyaret edenlerin beğenilerine sunuyor. Karaoğlan Köyü eşsiz göl manzarası altında Manda Evi’nde satışa sunulan manda eti, sütü, yoğurdu, kaymağı, peyniri ve doğal olarak hazırlanan yöresel lezzetleri ile ziyaretçilerini bekliyor.
PEYNİR TATLISI
Kırsal kalkınmanın temeli olan, yöreye has doğal gıda ürünlerinin başında tüm dünyada bilinen peynir tatlısı geliyor. Yöre halkı tarafından yüzlerce dekar arazide üretilip, Türkiye’ye ve dünyaya ihraç edilen salçalık biber, domates, kırmızıbiber ve süt ürünleri de bölgenin doğal-organik besinleri arasında yer alıyor.
ÖMERALTI KÖYÜ-DOĞAL PLATO
Ömeraltı Köyü; Mustafakemalpaşa’ya 52, Bursa’ya 137 kilometre uzaklıkta saklı bir cennet. Verimli toprakları ve ormancılık endüstrisi ile yöre halkının yüzü gülüyor. Aynı zamanda bir dağ köyü olan Ömeraltı, sarp ve dik yokuşları ve patikalardan gidilebilen tarlalarıyla pek çok fotoğraf tutkunu için vazgeçilmez bir alan. Biraz serinlemek, çam ormanları içinde dağ havası almak, yöreye özel doğal lezzetlerin tadına varmak ve doğanın eşsiz renklerini yakalamak istiyorsanız, Ömeraltı Mahallesi tam size göre bir yer.
KÖSEHOROZ ŞELALESİ
Kösehoroz Şelalesi, ismini veren Kösehoroz Köyü yakınlarındaki Değirmendere üzerinde yer alıyor. Yüksekliği yaklaşık 18 metre ve suyun düştüğü yerde doğa harikası bir kaya göleti oluşturmuş. Değirmendere, Kirmasti Çayı’nın kollarından olan Alev Çayı’na dökülüyor ve bu iki çayı birleştiren dere yatağı ve orman arazileri Şapçı Şelalesi gibi irili ufaklı 10’dan fazla şelaleye de ev sahipliği yapıyor. Doğa yürüyüşü, dağcılık, kamp ve tatlı su balıkçılığına ilgisi olan ziyaretçiler için biçilmiş kaftan…