Doğa sporu & gastronomi

İsmi daha çok mobilya başkenti olarak öne çıkan İnegöl’de farklı alternatifler bulabilirsiniz. Oylat’ın doğasından ve şifalı sularından faydalanabileceğiniz gibi mağarasını gezebilirsiniz. Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’nde 13 ayrı branşın uygulamalarını hayata geçirebilirsiniz. Tarihi ve kültürel merkezlerini ziyaret edebilirsiniz. Acıkırsanız ilçenin dünya markası haline gelmiş İnegöl köftesi yiyebilirsiniz.
Oylat Kaplıcaları; dertlere derman olan kaynak suyuyla yeşil örtüsü ve bol oksijeniyle adeta bir terapi merkezi diyebiliriz. Şehir merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulan Oylat; çam, gürgen, meşe, kestane, ıhlamur, kavak, çınar ağaçları ile kuşburnu ve böğürtlen bitkilerinden meydana gelen ormanlarıyla ziyaretçilerine doyumsuz doğa güzellikleri ile huzur sunuyor. Oylat civarında bulunan kalıntılar, kaplıcanın Roma dönemine kadar uzandığını gösteriyor. Şifalı suları; cilt hastalıkları, romatizma, tansiyon, eklem iltihaplanması, strese bağlı rahatsızlıklar, kireçlenme gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olup, Oylat Vadisi ile yeşillikler içinde eşsiz doğa manzarası ile dikkat çekiyor. Çevre köylülerin doğal ürünlerini sattığı köy pazarında ise gelenlerin hatıra olarak alabileceği hediyelik eşyalar bulunuyor. Konaklamak için farklı tercihler yapılabilecek Oylat’ta tesis, otel ve apartlar yer alıyor.
3 MİLYON YILLIK MAĞARA
Oylat Bölgesi’nde 3 milyon senelik doğal oluşum olan Oylat Mağarası da ziyaretçilerden ilgi görüyor. Toplam uzunluğu 750 metre, yüksekliği ise 93 metre olan mağara; astım, nefes darlığı, bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. Nem oranı yüzde 90 olan mağaranın yaz ve kışın sıcaklığı ise +18 derece olarak dikkat çekiyor. İçerideki sarkıt ve dikitlerin 1 santimetresinin 16 yılda oluştuğunu detay bilgi olarak paylaşabiliriz.
DOSTUM İLE DOĞAYLA KUCAKLAŞ
Yeşilin her tonunu bağrında taşıyan İnegöl; yaylaları, ormanları, dereleri ve kanyonları ile doğal güzelliklerini koruyor. Yeniceköy Mahallesi’ndeki Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), şehrin doğal güzellikleriyle insanları buluşturuyor. 13 ayrı branşın yer aldığı merkezde yamaç paraşütünden bungalov evlere, okçuluktan balıkçılığa, bisiklet, ATV, motocross, kampçılık, havacılık gibi pek çok alanda hizmet veriyor. Göl kenarında bulunan tesisleriyle dikkat çekiyor. Aktaş Tepe ismi verilen 2 bin 222 rakımlı tepede, Türkiye’de eşi benzeri bulunmayan 3 yöne uçuş imkanı veren tecrübe yaşanıyor.
İNEGÖL KÖFTESİNİ TADIN
İnegöl tüm bu değerlerini, gelen her ziyaretçinin mutlaka tadına bakmadan dönmediği İnegöl Köftesi ile taçlandırıyor. Namı ülke sınırlarını aşmış olan İnegöl Köftesi, lezzeti ve sunumuyla tadına bakanları kendine hayran bırakıyor.
MÜZELER TARİHE IŞIK TUTUYOR
İnegöl Kent Müzesi de dikkat çeken ve gezilebilecek yerler arasında geliyor. 2009 yılında açılan müze, şehrin geçmişine ışık tutan ve geçmişle geleceği buluşturan bir mekan konumunda. Tamamı ilçe halkının bağışladığı tarihi değere sahip envanterlerle oluşturulan müze, bugüne kadar yüz binlerce misafiri ağırladı. Bu müzenin hemen arka kısmında da şehrin simgesi olan mobilya sektörünün tarihinin canlandırıldığı İnegöl Mobilya ve Ağaç Sanayi Müzesi yer alıyor.
HANEDANIN İLK ŞEHİDİ BAYKOCA
Osmanlı’nın beylikten devlete geçişinin en yakın şahitlerinden olan İnegöl, o dönemlerin izlerini hala taşıyor. Osmanlı hanedanının ilk şehidinin mezarı İnegöl’de bulunuyor. Osmangazi’nin yeğeni, Savcı Bey’in oğlu Baykoca, 1268-1384 yılları arasında yaşadı. Bir ilkbahar gecesi Osman Bey’in bir miktar kuvvet ile ansızın kaleyi basmak için yola çıktığını haber alan Rum tekfuru, pusu kurarak onları bekleyip, pusu kurulan yerde Baykoca şehit oldu. Baykoca’nın türbesi, İnegöl’ün Hamzabey kırsal Mahallesi’nde bulunuyor. Bu dönemden kabri bulunanlardan birisi de Osmangazi’nin silah arkadaşı Turgutalp’tir. İshakpaşa Camisi ve kapalı çarşı bölgesi geçmişten günümüze gelen tarihi bölgelerdendir.
BAŞKANDAN DAVET
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, doğa ve sağlık turizminin yeni merkezi konumundaki şehirlere her yıl 100 binlerce turistin geldiğini belirterek, özellikle Oylat’ın yurt dışından dahi müdavimleri olduğunu hatırlattı. Yerel yönetimlerin şehirlerin bu değerlerini daha da parlatması gerektiğini söyleyen Taban, “İnegöl’e sanayi ve tarım şehri unvanının yanında turizm kenti unvanını da kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. İstiyoruz ki ülkemizin dört bir yanından misafirlerimiz gelip, bu güzelliklere şahit olsun. Gelen tüm misafirlerimize de ‘Bizim gönüllü turizm elçimiz olun, gördüklerinizi kendi şehirlerinizde anlatın’ diyoruz. Buradan ben bir kez daha tüm yurttaşlarımızı şehrimize davet ediyorum. Gelin bu doğal güzellikleri, şifalı sularımızı, tarihi değerlerimizi, İnegöl köftemizi, adrenalin dolu aktivitelerimizi birlikte yaşayıp güzel anılar biriktirelim” dedi.
YARIN: KARACABEY VE ÇEVRESİ
Doğa sporu & gastronomi
İsmi daha çok mobilya başkenti olarak öne çıkan İnegöl’de farklı alternatifler bulabilirsiniz. Oylat’ın doğasından ve şifalı sularından faydalanabileceğiniz gibi mağarasını gezebilirsiniz. Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’nde 13 ayrı branşın uygulamalarını hayata geçirebilirsiniz. Tarihi ve kültürel merkezlerini ziyaret edebilirsiniz. Acıkırsanız ilçenin dünya markası haline gelmiş İnegöl köftesi yiyebilirsiniz.
Oylat Kaplıcaları; dertlere derman olan kaynak suyuyla yeşil örtüsü ve bol oksijeniyle adeta bir terapi merkezi diyebiliriz. Şehir merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulan Oylat; çam, gürgen, meşe, kestane, ıhlamur, kavak, çınar ağaçları ile kuşburnu ve böğürtlen bitkilerinden meydana gelen ormanlarıyla ziyaretçilerine doyumsuz doğa güzellikleri ile huzur sunuyor. Oylat civarında bulunan kalıntılar, kaplıcanın Roma dönemine kadar uzandığını gösteriyor. Şifalı suları; cilt hastalıkları, romatizma, tansiyon, eklem iltihaplanması, strese bağlı rahatsızlıklar, kireçlenme gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olup, Oylat Vadisi ile yeşillikler içinde eşsiz doğa manzarası ile dikkat çekiyor. Çevre köylülerin doğal ürünlerini sattığı köy pazarında ise gelenlerin hatıra olarak alabileceği hediyelik eşyalar bulunuyor. Konaklamak için farklı tercihler yapılabilecek Oylat’ta tesis, otel ve apartlar yer alıyor.
3 MİLYON YILLIK MAĞARA
Oylat Bölgesi’nde 3 milyon senelik doğal oluşum olan Oylat Mağarası da ziyaretçilerden ilgi görüyor. Toplam uzunluğu 750 metre, yüksekliği ise 93 metre olan mağara; astım, nefes darlığı, bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. Nem oranı yüzde 90 olan mağaranın yaz ve kışın sıcaklığı ise +18 derece olarak dikkat çekiyor. İçerideki sarkıt ve dikitlerin 1 santimetresinin 16 yılda oluştuğunu detay bilgi olarak paylaşabiliriz.
DOSTUM İLE DOĞAYLA KUCAKLAŞ
Yeşilin her tonunu bağrında taşıyan İnegöl; yaylaları, ormanları, dereleri ve kanyonları ile doğal güzelliklerini koruyor. Yeniceköy Mahallesi’ndeki Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), şehrin doğal güzellikleriyle insanları buluşturuyor. 13 ayrı branşın yer aldığı merkezde yamaç paraşütünden bungalov evlere, okçuluktan balıkçılığa, bisiklet, ATV, motocross, kampçılık, havacılık gibi pek çok alanda hizmet veriyor. Göl kenarında bulunan tesisleriyle dikkat çekiyor. Aktaş Tepe ismi verilen 2 bin 222 rakımlı tepede, Türkiye’de eşi benzeri bulunmayan 3 yöne uçuş imkanı veren tecrübe yaşanıyor.
İNEGÖL KÖFTESİNİ TADIN
İnegöl tüm bu değerlerini, gelen her ziyaretçinin mutlaka tadına bakmadan dönmediği İnegöl Köftesi ile taçlandırıyor. Namı ülke sınırlarını aşmış olan İnegöl Köftesi, lezzeti ve sunumuyla tadına bakanları kendine hayran bırakıyor.
MÜZELER TARİHE IŞIK TUTUYOR
İnegöl Kent Müzesi de dikkat çeken ve gezilebilecek yerler arasında geliyor. 2009 yılında açılan müze, şehrin geçmişine ışık tutan ve geçmişle geleceği buluşturan bir mekan konumunda. Tamamı ilçe halkının bağışladığı tarihi değere sahip envanterlerle oluşturulan müze, bugüne kadar yüz binlerce misafiri ağırladı. Bu müzenin hemen arka kısmında da şehrin simgesi olan mobilya sektörünün tarihinin canlandırıldığı İnegöl Mobilya ve Ağaç Sanayi Müzesi yer alıyor.
HANEDANIN İLK ŞEHİDİ BAYKOCA
Osmanlı’nın beylikten devlete geçişinin en yakın şahitlerinden olan İnegöl, o dönemlerin izlerini hala taşıyor. Osmanlı hanedanının ilk şehidinin mezarı İnegöl’de bulunuyor. Osmangazi’nin yeğeni, Savcı Bey’in oğlu Baykoca, 1268-1384 yılları arasında yaşadı. Bir ilkbahar gecesi Osman Bey’in bir miktar kuvvet ile ansızın kaleyi basmak için yola çıktığını haber alan Rum tekfuru, pusu kurarak onları bekleyip, pusu kurulan yerde Baykoca şehit oldu. Baykoca’nın türbesi, İnegöl’ün Hamzabey kırsal Mahallesi’nde bulunuyor. Bu dönemden kabri bulunanlardan birisi de Osmangazi’nin silah arkadaşı Turgutalp’tir. İshakpaşa Camisi ve kapalı çarşı bölgesi geçmişten günümüze gelen tarihi bölgelerdendir.
BAŞKANDAN DAVET
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, doğa ve sağlık turizminin yeni merkezi konumundaki şehirlere her yıl 100 binlerce turistin geldiğini belirterek, özellikle Oylat’ın yurt dışından dahi müdavimleri olduğunu hatırlattı. Yerel yönetimlerin şehirlerin bu değerlerini daha da parlatması gerektiğini söyleyen Taban, “İnegöl’e sanayi ve tarım şehri unvanının yanında turizm kenti unvanını da kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. İstiyoruz ki ülkemizin dört bir yanından misafirlerimiz gelip, bu güzelliklere şahit olsun. Gelen tüm misafirlerimize de ‘Bizim gönüllü turizm elçimiz olun, gördüklerinizi kendi şehirlerinizde anlatın’ diyoruz. Buradan ben bir kez daha tüm yurttaşlarımızı şehrimize davet ediyorum. Gelin bu doğal güzellikleri, şifalı sularımızı, tarihi değerlerimizi, İnegöl köftemizi, adrenalin dolu aktivitelerimizi birlikte yaşayıp güzel anılar biriktirelim” dedi.
YARIN: KARACABEY VE ÇEVRESİ