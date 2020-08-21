Bursa 3 sektörün kazananı oldu

BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, 2018 krizi sonrası içeride ertelenen talep, zayıf geçen 2019 satışları ve pandemi nedeniyle 2020 yılı ilk yarısında çok düşük performans olduğunu belirterek, ertelenen talebin ikinci yarıda güçlü bir iç pazar yaratacağını söyledi. Otomotiv, tekstil ve tarımın bu dönemden güçlenerek çıktığını ifade eden Çağan, “Kazanan 3 sektör de Bursa’nın” dedi.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, koronavirüs salgınının hammaddeye ulaşımda yaşanan aksaklıkların yanı sıra lojistik sıkıntıları, seyahat kısıtlamaları, nakit akışı ve tedarik zincirinde yaşanan bozulmalarla birlikte küresel ekonomi dengesini alt üst ettiğini söyledi. Türkiye’de özellikle Nisan ve Mayıs aylarında ekonomik kayıplarla, ihracatta dip seviyelerin görüldüğünü hatırlatan Çağan, Haziran ayında kredilerdeki artış ve likidite desteğiyle birçok sektörün hareketlenmeye başladığını kaydetti.
Pandeminin etkilerinin en fazla hissedildiği Nisan ayında ihracat oranının sipariş iptalleri ya da ertelemeler ile birlikte yüzde 41 düşüşle 8 milyar 990 milyon dolara kadar gerilediğini anımsatan Çağan, “Mayıs’ta da 9 milyar 967 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Fakat Haziran, piyasalardaki toparlanmanın kendini gösterdiği bir ay oldu. Haziran’da yüzde 15,8 yükselişle 13 milyar 369 milyon dolara ulaşan ihracat, Temmuz ayında ise geçen senenin aynı ayına göre yüzde 8,4 artış kaydetti. Bu dönemde yükselen döviz kurları ise Türkiye’nin fiyat rekabeti gücünü bir nebze artırarak, ihracata olumlu bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
Bursa açısından da değerlendirmede bulunan Çağan, yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen aylık ihracatın, pandemi etkisiyle üretime ara verilmesi ya da sınırlı devamlarla birlikte Nisan’da 436 milyon dolara, Mayıs’ta da 574 milyon dolara kadar gerilediğini hatırlattı. Mayıs ayının son haftası ve Haziran ayı ile birlikte yüzde 40’lara kadar düşen kapasite kullanım oranlarının yeniden yükselişe geçtiğini belirten Çağan, “Haziran ayında 930 milyon dolara ulaşan Bursa ihracatı, Temmuz ayında ise 1 milyar 155 milyon dolarla, yılın başındaki seviyeyi yeniden yakaladı” dedi.
DIŞ TALEBİ TETİKLEYECEK
Ertelenen taleplerin güçlü bir iç pazar yaratacağını savunan Çağan, “2018 krizi sonrası içeride ertelenen talep, zayıf geçen 2019 satışları ve pandemi nedeniyle 2020 yılı ilk yarısının da çok düşük performans ile devam etmesi sonucu ertelenen talep, ikinci yarıda güçlü bir iç pazar yaratacaktır. Satışımızın büyük bölümünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa pazarı da pandemi sonrası yakın coğrafyadan ürünleri temin ederek, kendini daha emniyette hissedecektir. Ayrıca, rekabetçi döviz kuru da dış talebi tetikleyecek ve çarkları yüzde 100 kapasite ile çalıştıracağına inanıyorum” diye konuştu.
TÜRKİYE’YE YÜKLÜ SİPARİŞLER GELMEYE BAŞLADI
Türkiye’nin göreceli olarak pandemi sürecini çok iyi yönettiğini belirten Çağan, güçlü sağlık sektörü ve devletin verdiği desteğin tedarik zincirinde kırılma yaşanmamasına neden olduğunu kaydetti. Rekabet ettikleri Uzakdoğu ülkelerinde ise farklı bir durum olduğuna işaret eden Çağan, “Üretme potansiyelini kaybetmemiş Türkiye’ye yüklü siparişler gelmeye başladı. Türkiye’nin ihracat lokomotifi olan tekstil ve otomotiv sektörleri, pandemi sürecinden kazanarak, çıkan sektörler olacaktır” dedi.
TARIMIN ÖNEMİ ANLAŞILDI
Otomotiv ve tekstil kadar Bursa için çok önemli olan tarım sektörünün de pandemi sürecinde öneminin anlaşıldığını vurgulayan Çağan, dünya devletlerinin kendi kaynaklarını korumaya alması sonucu, gıdada kendi kendine yeten bir ülke olmanın değerinin herkes tarafından anlaşıldığını kaydetti. Çiftçinin ürünlerinin ticari değerinin de yükseldiğini söyleyen Çağan, “Kamu otoritesinin desteği ve geçen yıllara göre daha iyi bir performans sergilemesi sonrası, sanayicinin de sektöre ilgisini artacağını düşünüyorum. Kazanan 3 sektör de Bursa’nın” diye konuştu.
Bursa 3 sektörün kazananı oldu
BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, 2018 krizi sonrası içeride ertelenen talep, zayıf geçen 2019 satışları ve pandemi nedeniyle 2020 yılı ilk yarısında çok düşük performans olduğunu belirterek, ertelenen talebin ikinci yarıda güçlü bir iç pazar yaratacağını söyledi. Otomotiv, tekstil ve tarımın bu dönemden güçlenerek çıktığını ifade eden Çağan, “Kazanan 3 sektör de Bursa’nın” dedi.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, koronavirüs salgınının hammaddeye ulaşımda yaşanan aksaklıkların yanı sıra lojistik sıkıntıları, seyahat kısıtlamaları, nakit akışı ve tedarik zincirinde yaşanan bozulmalarla birlikte küresel ekonomi dengesini alt üst ettiğini söyledi. Türkiye’de özellikle Nisan ve Mayıs aylarında ekonomik kayıplarla, ihracatta dip seviyelerin görüldüğünü hatırlatan Çağan, Haziran ayında kredilerdeki artış ve likidite desteğiyle birçok sektörün hareketlenmeye başladığını kaydetti.
Pandeminin etkilerinin en fazla hissedildiği Nisan ayında ihracat oranının sipariş iptalleri ya da ertelemeler ile birlikte yüzde 41 düşüşle 8 milyar 990 milyon dolara kadar gerilediğini anımsatan Çağan, “Mayıs’ta da 9 milyar 967 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Fakat Haziran, piyasalardaki toparlanmanın kendini gösterdiği bir ay oldu. Haziran’da yüzde 15,8 yükselişle 13 milyar 369 milyon dolara ulaşan ihracat, Temmuz ayında ise geçen senenin aynı ayına göre yüzde 8,4 artış kaydetti. Bu dönemde yükselen döviz kurları ise Türkiye’nin fiyat rekabeti gücünü bir nebze artırarak, ihracata olumlu bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
Bursa açısından da değerlendirmede bulunan Çağan, yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen aylık ihracatın, pandemi etkisiyle üretime ara verilmesi ya da sınırlı devamlarla birlikte Nisan’da 436 milyon dolara, Mayıs’ta da 574 milyon dolara kadar gerilediğini hatırlattı. Mayıs ayının son haftası ve Haziran ayı ile birlikte yüzde 40’lara kadar düşen kapasite kullanım oranlarının yeniden yükselişe geçtiğini belirten Çağan, “Haziran ayında 930 milyon dolara ulaşan Bursa ihracatı, Temmuz ayında ise 1 milyar 155 milyon dolarla, yılın başındaki seviyeyi yeniden yakaladı” dedi.
DIŞ TALEBİ TETİKLEYECEK
Ertelenen taleplerin güçlü bir iç pazar yaratacağını savunan Çağan, “2018 krizi sonrası içeride ertelenen talep, zayıf geçen 2019 satışları ve pandemi nedeniyle 2020 yılı ilk yarısının da çok düşük performans ile devam etmesi sonucu ertelenen talep, ikinci yarıda güçlü bir iç pazar yaratacaktır. Satışımızın büyük bölümünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa pazarı da pandemi sonrası yakın coğrafyadan ürünleri temin ederek, kendini daha emniyette hissedecektir. Ayrıca, rekabetçi döviz kuru da dış talebi tetikleyecek ve çarkları yüzde 100 kapasite ile çalıştıracağına inanıyorum” diye konuştu.
TÜRKİYE’YE YÜKLÜ SİPARİŞLER GELMEYE BAŞLADI
Türkiye’nin göreceli olarak pandemi sürecini çok iyi yönettiğini belirten Çağan, güçlü sağlık sektörü ve devletin verdiği desteğin tedarik zincirinde kırılma yaşanmamasına neden olduğunu kaydetti. Rekabet ettikleri Uzakdoğu ülkelerinde ise farklı bir durum olduğuna işaret eden Çağan, “Üretme potansiyelini kaybetmemiş Türkiye’ye yüklü siparişler gelmeye başladı. Türkiye’nin ihracat lokomotifi olan tekstil ve otomotiv sektörleri, pandemi sürecinden kazanarak, çıkan sektörler olacaktır” dedi.
TARIMIN ÖNEMİ ANLAŞILDI
Otomotiv ve tekstil kadar Bursa için çok önemli olan tarım sektörünün de pandemi sürecinde öneminin anlaşıldığını vurgulayan Çağan, dünya devletlerinin kendi kaynaklarını korumaya alması sonucu, gıdada kendi kendine yeten bir ülke olmanın değerinin herkes tarafından anlaşıldığını kaydetti. Çiftçinin ürünlerinin ticari değerinin de yükseldiğini söyleyen Çağan, “Kamu otoritesinin desteği ve geçen yıllara göre daha iyi bir performans sergilemesi sonrası, sanayicinin de sektöre ilgisini artacağını düşünüyorum. Kazanan 3 sektör de Bursa’nın” diye konuştu.