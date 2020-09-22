Burada mesafe problemi yok

Tesis olarak Güvenli Turizm Belgesi’ni aldıklarını açıklayan Karinna Hotel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, odalarda ve aktivite alanlarında her türlü hijyen ve mesafeli alanı oluşturduklarını söyledi. Uludağ’ın kayak merkezi olması nedeniyle sosyal mesafeye uygun koşulların rahatlıkla oluşturabileceğini savunan Türk, sahillerdeki gibi yakın şezlong probleminin burada olmadığını dile getirdi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle turizm sektörünün çok fazla etkilendiğini söyleyen Karinna Hotel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, Türkiye’nin turizm ülkesi olduğunu belirterek, bunun da ekonomiye yansıması olduğunu ekledi. Özellikle yaz döneminde Bursa’ya gelen Arap misafirlerin bu yıl neredeyse hiç gelmediğini aktaran Türk, “Yaz döneminde Uludağ’da otelimizi açamadık. Ama dağ evlerimiz bu süreçte yerli misafirlerimizin tatil ihtiyacını giderdi. Bursa ve Uludağ için yatırım hedefleri seneye ertelendi diyebilirim” dedi.
SORU İŞARETLERİ VAR
Bu yıl Uludağ’a doğalgazın geldiğini hatırlatan Türk, en büyük yeniliğin bu olduğunu anlattı. İşletmelerin Ekim, Kasım ayında pandemi sürecinin seyrine göre Güvenli Turizm Sertifikası alacaklarını söyleyen Türk, işletmecilerin ‘Tesisimi yüzde 60 kapasite ile açabilir miyiz?’ kaygısı yaşadıklarını kaydetti. Bunun yanında birçok soru işaretinin de bulunduğunu anlatan Türk, “Her yıl büyük bir pazar olan kış festivali olur mu? Yılbaşı, sömestrde durum nereye evrilir? Ekim ve Kasım aylarında net bir durumda adım atmak istiyoruz” diye konuştu.
VAKALARIN ARTMAMASI TEMENNİMİZ
Tesis olarak Güvenli Turizm Belgesi’ni aldıklarını açıklayan Türk, “Odalarımızda ve aktivite alanlarında her türlü hijyen ve mesafeli alan oluşturduk. Aynısını orman evlerinde de yaptık. Orası hizmet veriyor. Sonbahar için hazırlıklarımızı yaptık ancak Mart ayındaki gibi vaka sayılarının artmaması temennisindeyiz” dedi.
SAHİLLERDEKİ GİBİ BİR DURUM YOK
Uludağ’ın kayak merkezi olması nedeniyle sosyal mesafeye uygun koşulların rahatlıkla oluşturabileceğini savunan Türk, sahillerdeki gibi yakın şezlong probleminin burada olmadığını dile getirdi. Kayak pistinde herkesin özgür olduğunu belirten Türk, “Sadece pist çıkışı ve otel aktivite alanlarında önlem alınabilir. Bu yıl iyi bir kış ve kar olacak. Kentimize ve kış turizmine en büyük katkı yine devam edecektir” diye konuştu.
MORAL BOZMADAN ÖNLEMLERİMİZİ ALALIM
Yaz döneminde Bursa’yı öğrenip, gelen Rus misafirlerin olduğunu anlatan Türk, orman evlerinde ağırladıkları misafirlerinin Göller Bölgesi’ni ziyaret ettiklerini aktardı. Kışın kayak yapmak için gelme taleplerinin bulunduğunu belirten Türk, “Moral bozmadan önlemlerimizi alırsak, tesislerimiz hizmet verecektir” dedi.
Burada mesafe problemi yok
Tesis olarak Güvenli Turizm Belgesi’ni aldıklarını açıklayan Karinna Hotel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, odalarda ve aktivite alanlarında her türlü hijyen ve mesafeli alanı oluşturduklarını söyledi. Uludağ’ın kayak merkezi olması nedeniyle sosyal mesafeye uygun koşulların rahatlıkla oluşturabileceğini savunan Türk, sahillerdeki gibi yakın şezlong probleminin burada olmadığını dile getirdi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle turizm sektörünün çok fazla etkilendiğini söyleyen Karinna Hotel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, Türkiye’nin turizm ülkesi olduğunu belirterek, bunun da ekonomiye yansıması olduğunu ekledi. Özellikle yaz döneminde Bursa’ya gelen Arap misafirlerin bu yıl neredeyse hiç gelmediğini aktaran Türk, “Yaz döneminde Uludağ’da otelimizi açamadık. Ama dağ evlerimiz bu süreçte yerli misafirlerimizin tatil ihtiyacını giderdi. Bursa ve Uludağ için yatırım hedefleri seneye ertelendi diyebilirim” dedi.
SORU İŞARETLERİ VAR
Bu yıl Uludağ’a doğalgazın geldiğini hatırlatan Türk, en büyük yeniliğin bu olduğunu anlattı. İşletmelerin Ekim, Kasım ayında pandemi sürecinin seyrine göre Güvenli Turizm Sertifikası alacaklarını söyleyen Türk, işletmecilerin ‘Tesisimi yüzde 60 kapasite ile açabilir miyiz?’ kaygısı yaşadıklarını kaydetti. Bunun yanında birçok soru işaretinin de bulunduğunu anlatan Türk, “Her yıl büyük bir pazar olan kış festivali olur mu? Yılbaşı, sömestrde durum nereye evrilir? Ekim ve Kasım aylarında net bir durumda adım atmak istiyoruz” diye konuştu.
VAKALARIN ARTMAMASI TEMENNİMİZ
Tesis olarak Güvenli Turizm Belgesi’ni aldıklarını açıklayan Türk, “Odalarımızda ve aktivite alanlarında her türlü hijyen ve mesafeli alan oluşturduk. Aynısını orman evlerinde de yaptık. Orası hizmet veriyor. Sonbahar için hazırlıklarımızı yaptık ancak Mart ayındaki gibi vaka sayılarının artmaması temennisindeyiz” dedi.
SAHİLLERDEKİ GİBİ BİR DURUM YOK
Uludağ’ın kayak merkezi olması nedeniyle sosyal mesafeye uygun koşulların rahatlıkla oluşturabileceğini savunan Türk, sahillerdeki gibi yakın şezlong probleminin burada olmadığını dile getirdi. Kayak pistinde herkesin özgür olduğunu belirten Türk, “Sadece pist çıkışı ve otel aktivite alanlarında önlem alınabilir. Bu yıl iyi bir kış ve kar olacak. Kentimize ve kış turizmine en büyük katkı yine devam edecektir” diye konuştu.
MORAL BOZMADAN ÖNLEMLERİMİZİ ALALIM
Yaz döneminde Bursa’yı öğrenip, gelen Rus misafirlerin olduğunu anlatan Türk, orman evlerinde ağırladıkları misafirlerinin Göller Bölgesi’ni ziyaret ettiklerini aktardı. Kışın kayak yapmak için gelme taleplerinin bulunduğunu belirten Türk, “Moral bozmadan önlemlerimizi alırsak, tesislerimiz hizmet verecektir” dedi.