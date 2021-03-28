Bölgeye estetik dokunuş bekliyorlar

Vişne Caddesi, kentin katma değeri en yüksek caddelerinden birisi… 3 binden fazla işletme faaliyet gösteriyor, 60 ülkeden ziyaretçi alışveriş için geliyor. Elde edilen ihracat milyon dolarlarla telaffuz ediliyor… Geçmiş yıllara nazaran çevrede ve mağazalarda iyileşme olsa da genel itibariyle arka mahalle görüntüsünden kurtulması gerekiyor. Peki bunun için ne gibi değişiklikler yapılmalı?

DÜNDEN BUGÜNE

VİŞNE CADDESİ

Vişne Caddesi sahip olduğu potansiyeli ile kente önemli oranda katma değer sağlıyor. Ancak bunun karşılığında hak ettiği ilgi ve değeri görüyor mu? Hürriyet Bursa olarak bölgeyi mercek altına aldık. Bölgenin durumu nasıl? Ne yapılıyor? Nasıl bir değer ortaya konuyor? Eksiklikleri neler? gibi soruların yanıtları için birçok kesimin görüşlerine yer verdik. Değerlendirmeyi okurlarımızın yorumuna bıraktık. İşte Vişne Caddesi’nin durumu…

Vişne Caddesi’nde e yaklaşık 20 yıl öncesine kadar kara tezgah olarak bilinen makinelerle tekstil ürünleri üretiliyordu. İmalat, yurtiçi ve yurtdışına satılıyordu. İşletmelerdeki makineler büyük olduğu için faaliyet gösterilen üretim alanları da geniş ve sağlamdı. Bunun yanı sıra bulundukları cadde de büyüktü. Lokasyon olarak kent merkezine yakın olması avantajdı. Büyüyen ve gelişen kentin istediğiniz bölgesine ulaşım rahattı. Bu nedenle tercih edilen bir bölgeydi.

GÜNDEME BAĞLI DEĞİŞİMLER

Ekonomide ve dünyadaki gelişmelere bağlı olarak burada da değişiklikler oldu. Faaliyet gösteren işletmelerden bazıları büyüyüp, organize sanayi bölgelerine taşındı. Bazıları ise dünyadaki gelişmelere ayak uyduramayarak, kapısına kilit vurdu. Sonrasında da bazı işletmeler boş kaldı ve değişim başladı.

