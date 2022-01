B PLANI GEREKLİ

Ocaktaki yanma kaybını en aza indirmek için proje geliştiren Can Metal, BEBKA desteğinden faydalanarak, enerji verimliliği sağladı. Bu sayede rekabet avantajını artıran şirket, yıllar içerisinde büyümesini sürdürdü. Proje öncesinde tamamen iç piyasaya çalışan Can Metal, bu yıl ihracat hedefini toplam cirosunun yüzde 40’ı olarak belirledi. İstihdam oranını da o günden bu yana 6 kat arttırdı. Ürün çeşitliliğine yönelmeyi istediklerini açıklayan Can Metal Genel Müdürü Ümit Semerci, “İhracata daha fazla ağırlık vererek, yeni ürün ve pazarlarla büyümeyi planlıyoruz” diye konuştu.

PROJE YAPTILAR BÜYÜDÜLER

Temel amacı kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasındaki koordinasyon ve işbirliği sağlayıp, bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Hürriyet Bursa yeni bir çalışmaya başlıyor.

İşbirliğinin amacı ise işletmelerin alanlarında geliştirdikleri projelerle nereden nereye geldiklerini gösterip, farkındalık yaratmak.

Bu kapsamda BEBKA’dan destek almış firmalar Hürriyet Bursa sayfalarında boy gösterecek. Firmalar, hayata geçirdikleri projelerde fikrin nereden doğduğunu, uygulamada ne aşamalardan geçtiklerini, projenin işletmeye sağladığı katkıları anlatacak.

Yeşilova Holding bünyesindeki şirketlerden birisi olan Can Metal, 2007 yılında kuruldu. Holding bünyesinde otomotive parça üreten diğer şirketlerin alüminyum enjeksiyon alanındaki ihtiyacının buradan karşılanması planlanıyordu. Piyasadan ürün tedarik ederken, yaşanan sıkıntılar, bu şirketin kurulmasında etkili oldu. Faaliyete geçmesi ile toplam üretim kapasitesinin yüzde 80’i holding bünyesindeki diğer şirketlere gönderilmeye başladı.