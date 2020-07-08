Alternatif turizm kenti

Koronavirüs pandemisi etkinlik ve tatil anlayışlarının da değişmesine neden oldu. Kalabalıklardan uzak, sosyal mesafenin öne çıktığı bu dönem, tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin yanı sıra gastronomi alanındaki zengin ürün potansiyeli ile Bursa’yı önemli bir alternatif olarak öne çıkardı. Tatilinin erteleyen veya çıkamayanlar için Bursa ve çevresinin güzelliklerini okurlarımız için paylaştık.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, insanların tatil anlayışlarını değiştirdi. Alışılagelmiş tatil anlayışının yerini hijyen ve temizliğin öne çıktığı, kalabalık ortamlardan uzak, doğada daha fazla vakit geçirme gibi aktiviteler aldı. Hem fiziksel, hem psikolojik olarak rahat edilebilecek ortamlar daha fazla önem kazanırken, Uludağ’ı, gölleri, şelaleleri, denizi, yaylaları, lezzetleri ile Bursa; tatilcilere eşsiz tatil fırsatları sunuyor.
DOĞA TURİZMİ ÖNE ÇIKIYOR
Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni normal yaşam koşullarına uygun planlanan turizm politikasının başında, trekking, kamp ve karavan turizmi geliyor. Kentin doğusundan batısına kadar birçok bölgede yürüyüş etkinlikleri yapılabilecek rotalar yer alıyor. Aynı zamanda Bursa’nın farklı yerlerinde karavan park alanlarının yanı sıra, kamp alanları da bulunuyor. Bursa’nın yeşili ve doğasını keşfederken, modern yaşama yakın ama şehirden uzak sağlıklı alanlarda tatil yapabilirsiniz.
DOĞA SPORLARI
Kentte doğa sporları için de önemli fırsatlar yer alıyor. Şehrin en gizemli noktalarına ulaşan yürüyüş rotalarını hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, adrenalin parklar, rafting, kaya tırmanışı, mağaracılık, bisikletli doğa turları gibi doğa sporlarının yapılabileceği alanlar hazırlıyor. Öte yandan su sporları ve deniz tutkunları için Gölyazı’da kayık turları, İznik Gölü’nde de su sporlarını öne çıkaracak farklı aktivite alanları oluşturuyor.
BURSA AVANTAJLI
Pandemi sonrası daha da önem kazanan eko turizmde de Bursa avantajlı konumda yer alıyor. Dağ ilçelerinde ve İznik’te bu alanla ilgili önemli tesisler bulunuyor. Harmancık’taki Eko Turizm Sosyal Tesisleri, konaklamak veya dinlenme ihtiyacınızı giderecek önemli tesisler arasında yer alıyor. Bölgede bungalov evlerin yanı sıra restoran, macera parkı, paintball, dağ bisikletleri, yürüyüş parkurları ve ATV gezi motorları aktivite alanları bulunuyor.
GÖKÖZ GÖLETİ
Burası Keles merkeze çok yakın. Bölgede hayvancılık ve tarımsal sulama için oluşturulmuş, bin 120 metre rakımında yapay bir göl bulunuyor. Bu bölgede piknik yapabileceğiniz gibi yürüyüş yaparak, doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca yakın bölgedeki özel işletmede atv, bisiklet ve binicilik imkanlarından faydalanabilirsiniz.
SADAĞI KANYONU
Orhaneli İlçesi’nde bulunan Sadağı Kanyonu, sahip olduğu doğal güzelliklerinin yanı sıra güzel bir dinlenme alanı olarak dikkat çekiyor. Burası doğal yapısıyla yürüyüş yapmak isteyenlerin de gözde parkurları arasında yer alıyor.
SANSARAK KANYONU
Serin kaynak suyunda yüzmeye itirazınız yoksa İznik’te bulunan Sansarak Kanyonu, geçilmesi son derece zevkli bir yer olarak dikkat çekiyor. Bazı yerlerde taşlardan atlayarak, ilerlemeniz gerekiyor. İlerledikçe su seviyesinin yükseldiğine de şahit oluyorsunuz.
ERİCEK GÖLETİ
Gürsu’ya 19 kilometre mesafede bulunan Ericek Göleti, Katırlı Dağları’nın eteklerinde yer alıyor. Köy meydanından yaklaşık 3 kilometre ilerledikten sonra gölete erişebilirsiniz. Çevresinde sahip olduğu güzellikler, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
SAİTABAT
Kestel’e bağlı Saitabat da yeşillikler arasındaki doğal güzellik olarak dikkat çekiyor. Doğa sporları ile uğraşanlar için güzel bir alternatif… Burada doğal güzellikler içinde huzurlu bir gün geçirebilirsiniz.
GELECEK VİZYONU TURİZM
Bursa’nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirlediklerini, pandemi sürecine rağmen bu hedeflerinden şaşmadıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ’dan sahillere, tarihi kültürel mirastan doğal kaynaklara kadar Bursa’nın değerlerini en iyi şekilde kullanacaklarını söyledi. Turizm odaklı yatırımlara ağırlık verdiklerini dile getiren Aktaş, “Osmanlı şehriyiz, farklı medeniyetlerin izlerini hala taşıyan şehiriz. Yemek kültürü, sosyal kültürel yapı, tarihsel özelliklerin tamamını turizm çatısı altında bütün dünya ile buluşturmanın derdindeyiz. Özellikle pandemi süreciyle daha da önem kazanan doğa turizmi için eşsiz değerlere sahibiz. Oluşturacağımız özel aktivite alanları ile pandemi sonrası da Bursa sağlıklı ve ayrıcalıklı tatilin adresi olacak” dedi.
KURALLAR SAĞLIĞIMIZ İÇİN
Yeni normalde maske, mesafe ve temizlik kurallarının öne çıktığını hatırlatan Aktaş, bireysel olarak alınan önlemlerle kitlesel bir salgının önüne geçmenin mümkün olabileceğini belirterek, “Özellikle uzaktan eğitimin sona ermesiyle birlikte yaz tatili planlamaları başladı. Bu doğrultuda biz kalabalık otellere gitmekten çekinen, tatilini doğa ile iç içe geçirmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik farklı turizm alternatifleri hazırladık. Bunun yanında hem yeni hazırladığımız alanlarda hem de tatilcilerin yoğun olarak gittiği tüm noktalarda maske kullanımı ve sosyal mesafenin düzenlenmesi noktasında gerekli tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Bu kurallara hepimizin sağlığı için kondu. O yüzden tüm vatandaşlarımızdan bu kurallara harfiyen uymalarını bekliyoruz. Bunun yanında özellikle en fazla ziyaretçinin olduğu tarihi çarşı ve hanlar bölgesi, sultan külliyeleri, türbeler ve müzelerde de Sağlık İşleri Daire Başkanlığımız tarafından düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapılıyor” dedi.
YARIN: OSMANGAZİ VE ÇEVRESİ
Alternatif turizm kenti
Koronavirüs pandemisi etkinlik ve tatil anlayışlarının da değişmesine neden oldu. Kalabalıklardan uzak, sosyal mesafenin öne çıktığı bu dönem, tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin yanı sıra gastronomi alanındaki zengin ürün potansiyeli ile Bursa’yı önemli bir alternatif olarak öne çıkardı. Tatilinin erteleyen veya çıkamayanlar için Bursa ve çevresinin güzelliklerini okurlarımız için paylaştık.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, insanların tatil anlayışlarını değiştirdi. Alışılagelmiş tatil anlayışının yerini hijyen ve temizliğin öne çıktığı, kalabalık ortamlardan uzak, doğada daha fazla vakit geçirme gibi aktiviteler aldı. Hem fiziksel, hem psikolojik olarak rahat edilebilecek ortamlar daha fazla önem kazanırken, Uludağ’ı, gölleri, şelaleleri, denizi, yaylaları, lezzetleri ile Bursa; tatilcilere eşsiz tatil fırsatları sunuyor.
DOĞA TURİZMİ ÖNE ÇIKIYOR
Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni normal yaşam koşullarına uygun planlanan turizm politikasının başında, trekking, kamp ve karavan turizmi geliyor. Kentin doğusundan batısına kadar birçok bölgede yürüyüş etkinlikleri yapılabilecek rotalar yer alıyor. Aynı zamanda Bursa’nın farklı yerlerinde karavan park alanlarının yanı sıra, kamp alanları da bulunuyor. Bursa’nın yeşili ve doğasını keşfederken, modern yaşama yakın ama şehirden uzak sağlıklı alanlarda tatil yapabilirsiniz.
DOĞA SPORLARI
Kentte doğa sporları için de önemli fırsatlar yer alıyor. Şehrin en gizemli noktalarına ulaşan yürüyüş rotalarını hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, adrenalin parklar, rafting, kaya tırmanışı, mağaracılık, bisikletli doğa turları gibi doğa sporlarının yapılabileceği alanlar hazırlıyor. Öte yandan su sporları ve deniz tutkunları için Gölyazı’da kayık turları, İznik Gölü’nde de su sporlarını öne çıkaracak farklı aktivite alanları oluşturuyor.
BURSA AVANTAJLI
Pandemi sonrası daha da önem kazanan eko turizmde de Bursa avantajlı konumda yer alıyor. Dağ ilçelerinde ve İznik’te bu alanla ilgili önemli tesisler bulunuyor. Harmancık’taki Eko Turizm Sosyal Tesisleri, konaklamak veya dinlenme ihtiyacınızı giderecek önemli tesisler arasında yer alıyor. Bölgede bungalov evlerin yanı sıra restoran, macera parkı, paintball, dağ bisikletleri, yürüyüş parkurları ve ATV gezi motorları aktivite alanları bulunuyor.
GÖKÖZ GÖLETİ
Burası Keles merkeze çok yakın. Bölgede hayvancılık ve tarımsal sulama için oluşturulmuş, bin 120 metre rakımında yapay bir göl bulunuyor. Bu bölgede piknik yapabileceğiniz gibi yürüyüş yaparak, doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca yakın bölgedeki özel işletmede atv, bisiklet ve binicilik imkanlarından faydalanabilirsiniz.
SADAĞI KANYONU
Orhaneli İlçesi’nde bulunan Sadağı Kanyonu, sahip olduğu doğal güzelliklerinin yanı sıra güzel bir dinlenme alanı olarak dikkat çekiyor. Burası doğal yapısıyla yürüyüş yapmak isteyenlerin de gözde parkurları arasında yer alıyor.
SANSARAK KANYONU
Serin kaynak suyunda yüzmeye itirazınız yoksa İznik’te bulunan Sansarak Kanyonu, geçilmesi son derece zevkli bir yer olarak dikkat çekiyor. Bazı yerlerde taşlardan atlayarak, ilerlemeniz gerekiyor. İlerledikçe su seviyesinin yükseldiğine de şahit oluyorsunuz.
ERİCEK GÖLETİ
Gürsu’ya 19 kilometre mesafede bulunan Ericek Göleti, Katırlı Dağları’nın eteklerinde yer alıyor. Köy meydanından yaklaşık 3 kilometre ilerledikten sonra gölete erişebilirsiniz. Çevresinde sahip olduğu güzellikler, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
SAİTABAT
Kestel’e bağlı Saitabat da yeşillikler arasındaki doğal güzellik olarak dikkat çekiyor. Doğa sporları ile uğraşanlar için güzel bir alternatif… Burada doğal güzellikler içinde huzurlu bir gün geçirebilirsiniz.
GELECEK VİZYONU TURİZM
Bursa’nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirlediklerini, pandemi sürecine rağmen bu hedeflerinden şaşmadıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ’dan sahillere, tarihi kültürel mirastan doğal kaynaklara kadar Bursa’nın değerlerini en iyi şekilde kullanacaklarını söyledi. Turizm odaklı yatırımlara ağırlık verdiklerini dile getiren Aktaş, “Osmanlı şehriyiz, farklı medeniyetlerin izlerini hala taşıyan şehiriz. Yemek kültürü, sosyal kültürel yapı, tarihsel özelliklerin tamamını turizm çatısı altında bütün dünya ile buluşturmanın derdindeyiz. Özellikle pandemi süreciyle daha da önem kazanan doğa turizmi için eşsiz değerlere sahibiz. Oluşturacağımız özel aktivite alanları ile pandemi sonrası da Bursa sağlıklı ve ayrıcalıklı tatilin adresi olacak” dedi.
KURALLAR SAĞLIĞIMIZ İÇİN
Yeni normalde maske, mesafe ve temizlik kurallarının öne çıktığını hatırlatan Aktaş, bireysel olarak alınan önlemlerle kitlesel bir salgının önüne geçmenin mümkün olabileceğini belirterek, “Özellikle uzaktan eğitimin sona ermesiyle birlikte yaz tatili planlamaları başladı. Bu doğrultuda biz kalabalık otellere gitmekten çekinen, tatilini doğa ile iç içe geçirmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik farklı turizm alternatifleri hazırladık. Bunun yanında hem yeni hazırladığımız alanlarda hem de tatilcilerin yoğun olarak gittiği tüm noktalarda maske kullanımı ve sosyal mesafenin düzenlenmesi noktasında gerekli tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Bu kurallara hepimizin sağlığı için kondu. O yüzden tüm vatandaşlarımızdan bu kurallara harfiyen uymalarını bekliyoruz. Bunun yanında özellikle en fazla ziyaretçinin olduğu tarihi çarşı ve hanlar bölgesi, sultan külliyeleri, türbeler ve müzelerde de Sağlık İşleri Daire Başkanlığımız tarafından düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapılıyor” dedi.
YARIN: OSMANGAZİ VE ÇEVRESİ