Çalışmalarını keyifle takip ettiğim ve her şarkısında farklı bir rengini ortaya koyan Nova Norda'nın nisan ayının sonunda yayınlayacağı ilk albümü “Paralel Evrende Dünya Tarihi''nin ilk teklisi ''Zorba'' geçtiğimiz günlerde dijital platformlardaki yerini aldı.
Önceden çıkardığı Varım, Beteri Yok Uslanmaktan ve Dinozorlar gibi şarkıları ile klişelerden uzak, yeni bir anlayışa sahip ve yüzü batıya dönük şarkıları ile farkını ortaya koyan Nova Norda’nın ilk solo albümünün habercisi ‘ Zorba’ taze soundu ile ışıl ışıl parlıyor.
Normal şartlarda vokallere uygulanan efektlere son zamanlarda çok sıcak bakmayan biri olarak Nova’nın ‘ Zorba’daki vokaline bayıldım. Şarkının genel havasını tamamlayan efektler, Norda’nın sesine pek yakışmış.
Nova yeni şarkısı için ‘ Zorbalığı zekice, eğlenceli ve esprili bir açıdan ele alarak zorbalığa maruz kalan ve nasıl ayağa kalkacağını bulmakta zorlanan herkese güç vermesi amacıyla yazdım’ demiş. Albüm öncesi ‘Zorba’ ile şık bir giriş yapan Nova’nın geri kalan şarkılarını merakla bekliyorum.
Yalnızlık
Buğrahan Çayır yeni çıkan ‘Yalnızlık’ isimli şarkısının çıkış noktasını ‘ İçinde bulunduğumuz dünya bizi her geçen gün daha çok bencilliğe ve bunun sonucu olan yalnızlığa itiyor.’ diyerek açıklamış.
Biraz pop biraz rock ve elektronik müzik tatlarını dozunda alacağınız şarkı kendi kendinize kaldığınız uzun yolculuklarda iyi gidecek türden bir çalışma olmuş.
Sözlerini Buğrahan Çayır & Reşat Saral, müziğini Buğrahan Çayır, düzenlemesini ise Özkan Zeki & Buğrahan Çayır’ın birlikte yaptığı ‘ Yalnızlık’ şarkısı günümüzde sıkça kendimizi sorguladığımız zamanlarda hislere tercüman.
Neyin Var?
Burak Orhan’ın ‘Neyin Var’ı geçtiğimiz haftanın yeni çıkan şarkılarından bir tanesi. Özgür Aras şarkının demosunu ilk dinlediğinde nakaratın melodisi ve sözlerine vurulmuş. Şarkı günlerce dilinden düşmeyince şarkıyı yazan ve besteleyen Melda Gürbey ve Nurettin Çolak’tan şarkıyı istemiş ve böylece prodüktörlüğünü üstlendiği Burak Orhan’ın yeni çalışması hayat bulmuş.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü okurken, oyunculuk yapmaya ve şan dersleri almaya başlayan sonrasında Los Angeles’ta oyunculuk eğitimleri alan Burak Orhan, Kadir Has Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon yüksek lisansı yaptıktan sonra müzik çalışmalarına daha çok ağırlık vermiş.
Sözü Melda Gürbey, müziği Melda Gürbey ve Nurettin Çolak düzenlemesi de Nurettin Çolak imzalı yeni şarkısı “Neyin Var?” ile çıktığı müzik yolculuğuna devam eden Orhan’ın parçasına bir kulak verin. Nakaratı dilinize dolanabilir.
Zorba
Çalışmalarını keyifle takip ettiğim ve her şarkısında farklı bir rengini ortaya koyan Nova Norda'nın nisan ayının sonunda yayınlayacağı ilk albümü “Paralel Evrende Dünya Tarihi''nin ilk teklisi ''Zorba'' geçtiğimiz günlerde dijital platformlardaki yerini aldı.
Önceden çıkardığı Varım, Beteri Yok Uslanmaktan ve Dinozorlar gibi şarkıları ile klişelerden uzak, yeni bir anlayışa sahip ve yüzü batıya dönük şarkıları ile farkını ortaya koyan Nova Norda’nın ilk solo albümünün habercisi ‘ Zorba’ taze soundu ile ışıl ışıl parlıyor.
Normal şartlarda vokallere uygulanan efektlere son zamanlarda çok sıcak bakmayan biri olarak Nova’nın ‘ Zorba’daki vokaline bayıldım. Şarkının genel havasını tamamlayan efektler, Norda’nın sesine pek yakışmış.
Nova yeni şarkısı için ‘ Zorbalığı zekice, eğlenceli ve esprili bir açıdan ele alarak zorbalığa maruz kalan ve nasıl ayağa kalkacağını bulmakta zorlanan herkese güç vermesi amacıyla yazdım’ demiş. Albüm öncesi ‘Zorba’ ile şık bir giriş yapan Nova’nın geri kalan şarkılarını merakla bekliyorum.
Yalnızlık
Buğrahan Çayır yeni çıkan ‘Yalnızlık’ isimli şarkısının çıkış noktasını ‘ İçinde bulunduğumuz dünya bizi her geçen gün daha çok bencilliğe ve bunun sonucu olan yalnızlığa itiyor.’ diyerek açıklamış.
Biraz pop biraz rock ve elektronik müzik tatlarını dozunda alacağınız şarkı kendi kendinize kaldığınız uzun yolculuklarda iyi gidecek türden bir çalışma olmuş.
Sözlerini Buğrahan Çayır & Reşat Saral, müziğini Buğrahan Çayır, düzenlemesini ise Özkan Zeki & Buğrahan Çayır’ın birlikte yaptığı ‘ Yalnızlık’ şarkısı günümüzde sıkça kendimizi sorguladığımız zamanlarda hislere tercüman.
Neyin Var?
Burak Orhan’ın ‘Neyin Var’ı geçtiğimiz haftanın yeni çıkan şarkılarından bir tanesi. Özgür Aras şarkının demosunu ilk dinlediğinde nakaratın melodisi ve sözlerine vurulmuş. Şarkı günlerce dilinden düşmeyince şarkıyı yazan ve besteleyen Melda Gürbey ve Nurettin Çolak’tan şarkıyı istemiş ve böylece prodüktörlüğünü üstlendiği Burak Orhan’ın yeni çalışması hayat bulmuş.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü okurken, oyunculuk yapmaya ve şan dersleri almaya başlayan sonrasında Los Angeles’ta oyunculuk eğitimleri alan Burak Orhan, Kadir Has Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon yüksek lisansı yaptıktan sonra müzik çalışmalarına daha çok ağırlık vermiş.
Sözü Melda Gürbey, müziği Melda Gürbey ve Nurettin Çolak düzenlemesi de Nurettin Çolak imzalı yeni şarkısı “Neyin Var?” ile çıktığı müzik yolculuğuna devam eden Orhan’ın parçasına bir kulak verin. Nakaratı dilinize dolanabilir.