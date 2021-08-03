Yeni bir orman

Sözü ve müziği Dila Uzun’a, düzenlemesi ise Nurettin Çolak’a ait olan ‘İlkbahar’ isimli şarkıyı geçtiğimiz günlerde dinledim ve çok beğendim. Hep aynı isimlerden sıkılmış ve yeni birilerini keşfetmek istiyorsanız Dila Uzun’a kulak verebilirsiniz.

Dila Uzun, daha önce Febyo Taşel‘in ‘Ev Yapımı Müzik’ isimli albümünde yer alan Tual’in “Tiryakinim” adlı şarkısını yeniden yorumlamış. İlerleyen zamanlarda ise Emrah Karaduman ile çalışması “Güllerim Soldu” ve ardından “Kovala” isimli filmin soundtrack albümünde Sansar Salvo ile yaptığı şarkıyla yer almış.

19 yaşından beri kendi yaptığı alt yapılar üzerine İngilizce sözler yazıp, besteleyen ve söyleyen Dila’nın ‘İlkbahar’ isimli şarkısı Nurettin Çolak’ın yağ gibi akan aranjesi ile dinlerken insanı bambaşka yerlere götürüyor.

Umarım her gün yeni bir ismin çıktığı ama güzel olan işlerin dinleyici ile zar zor buluştuğu günümüz müzik dünyasında Dila’nın şarkısı yerine ulaşır.

Sen Varsın Diye

Yüzyüzeyken Konuşuruz bir buçuk yıllık mecburi pandemi arasının ardından sevenleri ile arasındaki hasrete bir son verip yeni şarkıları ‘Sen Varsın Diye’yi bu ayın başında çıkarmıştı. Şarkıya olan ilgi her geçen gün katlanarak artıyor.

Grup ‘Sen Varsın Diye’ şarkısında ilk yıllarındaki akustik havayı yeniden estirirken, son yıllardaki elektro tatları koruyup, her iki tarzı seven dinleyiciyi fazlasıyla memnun etmiş gözüküyor.

Sözü ve bestesi Kaan Boşnak, düzenlemesi ise Yüzyüzeyken Konuşuruz imzası taşıyan şarkı, gruba yeni hayranlar kazandırmayı ihmal etmiyor. Bu yazıyı yazarken şarkı kaçıncı tekrardaydı saymadım. Umarım bundan sonra uzun bir ara vermezler ve biz grubun daha çok yeni şarkısını dinleriz.

Gökhan Türkmen konseri ardından