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Serhat Tekin

Serhat Tekin

Yeni bir dijital ortam

5 Mayıs 2020

Korona günlerinde yeni fikirler ve oluşumlar ortaya çıkmaya devam ediyor. DokuzSekiz Müzik yapım şirketi yorumcu, müzisyen, besteci ve aranjörlerin çalışmalarının, profesyonel ortamda değerlendirilmesine imkan veren Vipoda isimli bir proje başlatmış. 

 

Vipoda sayesinde yepyeni eserler dinleyici ile buluşacak, katılımcılarda eserlerini geniş kitlelere ulaştırma fırsatı bulacakmış.

Korona günlerinde birçok sektör dijitalde farklı işlere imza atmaya başladı. Müzikal açıdan amatör ve profesyonel tüm müzisyenlere açık olan Vipoda bakalım kimleri bizlerle buluşturacak ve neler dinleyeceğiz?

 

Saba ile ev canlı

Şu dönemde sosyal medyada en sevindiğim haber Saba Tümer’in sosyal medyadaki programıyla sahalara geri dönmesi oldu. Evinden yaptığı canlı yayınlar, önce instagram profilinde daha sonra youtube kanalında izleyici ile buluşuyor.

Yaklaşık 3 senedir program yapmayan Tümer, yakın çevresinin ısrarlarına dayanamayarak korona günlerinde evinden yaptığı ‘ Saba ile ev canlı’ programı ile öyle keyifli yayınlar yapıyor ki ‘ Oh be sonunda!’ dedirten samimi ve akıcı yayınlarla izleyicinin güzel zaman geçirmesini sağlıyor. Meğer ses tonunu , kahkahasını ve zeki sorularını ne çok özlemişiz.

Malum bu aralar sosyal medyada bir üst komşunuzun canlı yayın yapmadığı kaldı. Herkes birbirini konuk alıyor. Bitmek bilmeyen bir canlı yayın trafiğine şahit oluyoruz. Bir yerden sonra içerik hep aynı olduğu için bu yayınların çoğu izlenmiyor bile. Artık bıkkınlık yaratan bu keşmekeş içinde bir duayenin geri dönüşü gayet isabetli olmuş.

Saba Tümer ekranların her yayın kuşağında yaptığı reytingi yüksek işlerden sonra biraz kendisini dinlemek için nadasa çekilmişti. Dijital dünyaya merhaba demesi korona günlerine nasip oldu. İyi ki tekrar aramızda.

Konukları ile yaptığı sohbet ve onları ustalıkla konuşturmasını özlemişiz. Bu sefer işinin patronu bizzat kendisi olmuş. Evinden en samimi haliyle karşımıza çıkıyor. Saba Tümer’in yayınlarını izlemediyseniz en kısa zamanda hem sosyal medyasından hem de youtube kanalından takip edin.

 

Dicle kendini aştı

Dicle Olcay korona günlerinde kendi youtube kanalına ağırlık veren şarkıcılardan biri. Evde kurduğu sistem ile kısa sürede içerik üretmeye başlayan Olcay, her hafta yeni bir şarkıyı youtube kanalından sevenleri ile paylaşıyor.

Korona bize bu zamanlarda elindeki imkanlarla ‘kendi işini kendin gör’ diyor. Dicle Olcay buradan hareketle ses sistemini , ışığını , dekorunu evde kurup seçtiği şarkıları bir güzel kayıt edip, youtube kanalından servis ediyor.

Genç müzisyen Okan Albayrak ile gerek sosyal medyada yaptıkları canlı yayınlar gerekse youtube kanalına özel videolar ile bu dönemi oldukça verimli geçiren Dicle, video prodüksiyon konusunda kendini geliştirmeyi ihmal etmiyor.

Dicle bu dönemde tüm videolarının montajını kendi yapıyor. Korona sonrası kendisini kolunda fazlaca altın bilezik ile evden çıkarken göreceğiz anlaşılan. Dicle’nin youtube kanalına gidip bu dönemde neler yaptığına bir bakın derim.

 

 

 

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