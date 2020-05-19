Gripin grubundan tanıdığımız Murat Başdoğan grupla birlikte yürütmeye karar verdiği solo kariyerinin ikinci çalışmasını geçtiğimiz günlerde dijital ortamlarda çıkarttı.
İlk olarak geçen sene Ekim ayında ‘ Sen ve ben ‘ şarkısını paylaşan Murat Başdoğan, Muraz adı altında devam ettiği solo kariyerinde bugüne kadar sahip olduğu müzikal birikimini, gezip gördüğü coğrafyalardan etkilendiklerini, eklektik bir anlayış ile bir araya getirip bunu şarkılarıyla dinleyiciye sunacağını açıklamıştı.
Şimdi ikinci single çalışması ‘’Yelkenler Fora’’ ile Muraz, bu yolculuğun yeni bir durağına götürüyor bizi. Tıpkı ilk çalışması ‘’Sen ve Ben’’ de olduğu gibi, ‘'Yelkenler Fora’’ nın da söz, müzik ve düzenlemesi Muraz’ın kendisine ait.
Bu şarkı ile dinleyiciyi bir yaz akşamı gün batımına götürmeyi ve o atmosferi yaşatmayı hedeflediğini söyleyen Muraz, beni gayet o ortama götürdü diyebilirim. Kademe kademe büyüyen şarkı sizi hayal edilen noktaya bir tüy gibi hafifçe bırakıyor. Akustik-elektronik tarzda olan ‘Yelkenler Fora’ya Cana Çankaya’nın trompeti eşlik etmiş. Şarkının kapak fotoğrafı Cem Talu, Hollanda’da çekilen video klip yönetmenliği ise Umut Uslu imzası taşıyor.
Muraz’ın şarkılarının tarzı , keşfe açık düzenlemeleri gerçekten çok keyifli. Sırada bekleyen şarkıları merakla bekliyorum. Bu solo yolculuğun diğer duraklarında daha başka neler dinleyeceğiz bakalım.
Popsav Online Müzik Festivali
Popüler Müzik Sanatı Vakfı (POPSAV), Youtube ile işbirliği yaparak bayramda üç gün sürecek ve yüze yakın sanatçının sesleriyle katkı sağlayacağı 1.Popsav Online Müzik Festivali’ni gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Yönetim Kurulu’nda; Metin Özülkü, Ferhat Göçer, Yonca Evcimik, Gökhan Türkmen, Hakan Eren, Zeliha Sunal, Baha Boduroğlu, Güliz Ayla ve Ömür Gedik gibi isimlerin yer aldığı Popsav, bu organizasyonun kusursuz işlemesi için geceli gündüzlü çalışıyor. Bu hummalı çalışmanın şu günlerde sonlarına gelinmiş.
Gelirinin tamamı korona salgınından dolayı işsiz kalan müzik emekçilerine, orkestra elemanlarına, sesçilere, ışıkçılara ve rodilere verilecek olan POPSAV Online Müzik Festivali, POPSAV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacakmış.
Festivale katılan şarkıcılar evlerinden hem şarkılarını söyleyecek hem de mesajlarını verecek. Şarkıcıların yanı sıra oyuncuların da festival yayını esnasında duygu ve düşüncelerini ifade edecekleri konuşmalar yer alacakmış. YouTube üzerinden 4 saat sürecek olan yayının büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.
Darmaduman
Özellikle son dönemde çıkardığı “Ben”, “Yok Öyle Dünyam” ve “Yeni Biri” şarkılarıyla kendi istediği müziği yapan ve beğeni toplayan Berksan, karantina günlerinde kulaklarımıza yeni bir şarkısını yolluyor.
Berksan hep üretimde olduğu için her gün bir şarkının ortaya çıkması mümkün. Karantina öncesi Hande Yener’in evinde buluştuğumuzda hem Hande’nin albümünde olan hem de kendisine yaptığı şarkıları dinlerken enerjisinin eskisinden daha fazla olduğunu gözlemlediğim Berksan’ın aslında tam yaz aylarına uygun hızlı bir şarkısı vardı. O şarkı yanı başımda oluştuğu için doğumuna şahit oldum desem yeridir.
Berksan şu dönemde o şarkıyı bekletip önden “Darmaduman”ı çıkarmayı uygun görmüş. Sözleri Berksan’a , müzik ve düzenlemesi Turaç Berkay’a ait olan şarkının klip çalışması Kilyos’ta çekilmiş.
Sanity
Genç müzisyen Turaç Berkay’ın İngilizce iki şarkıdan oluşan ‘ Sanity’ isimli çalışması geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yerini aldı. Bu korona olayları olmasaydı aslında ‘ Sanity’in şarkılarını Turaç’ın stüdyosunda onunla beraber dinleyip sizlerle paylaşacaktım. Kısmet bugüneymiş.
Elektronik , etnik ve pop elementlerini bir potada erittiği ‘ Sanity’ ve ‘Entourage’ isimli iki şarkıdan oluşan çalışmada benim gönlüm bir iki tık farkla ‘ Entourage’dan yana oldu. Yüksek tempolu bir dans şarkısı olan ‘Entourage’ın içindeki etnik yolculuk , serpiştirilen canlı enstrümanları dinlemek pek güzel geldi. Bu şarkıların yayınlandığı ülkelerdeki tepkilerinin ne olacağını birlikte göreceğiz.
Yelkenler fora
Gripin grubundan tanıdığımız Murat Başdoğan grupla birlikte yürütmeye karar verdiği solo kariyerinin ikinci çalışmasını geçtiğimiz günlerde dijital ortamlarda çıkarttı.
İlk olarak geçen sene Ekim ayında ‘ Sen ve ben ‘ şarkısını paylaşan Murat Başdoğan, Muraz adı altında devam ettiği solo kariyerinde bugüne kadar sahip olduğu müzikal birikimini, gezip gördüğü coğrafyalardan etkilendiklerini, eklektik bir anlayış ile bir araya getirip bunu şarkılarıyla dinleyiciye sunacağını açıklamıştı.
Şimdi ikinci single çalışması ‘’Yelkenler Fora’’ ile Muraz, bu yolculuğun yeni bir durağına götürüyor bizi. Tıpkı ilk çalışması ‘’Sen ve Ben’’ de olduğu gibi, ‘'Yelkenler Fora’’ nın da söz, müzik ve düzenlemesi Muraz’ın kendisine ait.
Bu şarkı ile dinleyiciyi bir yaz akşamı gün batımına götürmeyi ve o atmosferi yaşatmayı hedeflediğini söyleyen Muraz, beni gayet o ortama götürdü diyebilirim. Kademe kademe büyüyen şarkı sizi hayal edilen noktaya bir tüy gibi hafifçe bırakıyor. Akustik-elektronik tarzda olan ‘Yelkenler Fora’ya Cana Çankaya’nın trompeti eşlik etmiş. Şarkının kapak fotoğrafı Cem Talu, Hollanda’da çekilen video klip yönetmenliği ise Umut Uslu imzası taşıyor.
Muraz’ın şarkılarının tarzı , keşfe açık düzenlemeleri gerçekten çok keyifli. Sırada bekleyen şarkıları merakla bekliyorum. Bu solo yolculuğun diğer duraklarında daha başka neler dinleyeceğiz bakalım.
Popsav Online Müzik Festivali
Popüler Müzik Sanatı Vakfı (POPSAV), Youtube ile işbirliği yaparak bayramda üç gün sürecek ve yüze yakın sanatçının sesleriyle katkı sağlayacağı 1.Popsav Online Müzik Festivali’ni gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Yönetim Kurulu’nda; Metin Özülkü, Ferhat Göçer, Yonca Evcimik, Gökhan Türkmen, Hakan Eren, Zeliha Sunal, Baha Boduroğlu, Güliz Ayla ve Ömür Gedik gibi isimlerin yer aldığı Popsav, bu organizasyonun kusursuz işlemesi için geceli gündüzlü çalışıyor. Bu hummalı çalışmanın şu günlerde sonlarına gelinmiş.
Gelirinin tamamı korona salgınından dolayı işsiz kalan müzik emekçilerine, orkestra elemanlarına, sesçilere, ışıkçılara ve rodilere verilecek olan POPSAV Online Müzik Festivali, POPSAV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacakmış.
Festivale katılan şarkıcılar evlerinden hem şarkılarını söyleyecek hem de mesajlarını verecek. Şarkıcıların yanı sıra oyuncuların da festival yayını esnasında duygu ve düşüncelerini ifade edecekleri konuşmalar yer alacakmış. YouTube üzerinden 4 saat sürecek olan yayının büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.
Darmaduman
Özellikle son dönemde çıkardığı “Ben”, “Yok Öyle Dünyam” ve “Yeni Biri” şarkılarıyla kendi istediği müziği yapan ve beğeni toplayan Berksan, karantina günlerinde kulaklarımıza yeni bir şarkısını yolluyor.
Berksan hep üretimde olduğu için her gün bir şarkının ortaya çıkması mümkün. Karantina öncesi Hande Yener’in evinde buluştuğumuzda hem Hande’nin albümünde olan hem de kendisine yaptığı şarkıları dinlerken enerjisinin eskisinden daha fazla olduğunu gözlemlediğim Berksan’ın aslında tam yaz aylarına uygun hızlı bir şarkısı vardı. O şarkı yanı başımda oluştuğu için doğumuna şahit oldum desem yeridir.
Berksan şu dönemde o şarkıyı bekletip önden “Darmaduman”ı çıkarmayı uygun görmüş. Sözleri Berksan’a , müzik ve düzenlemesi Turaç Berkay’a ait olan şarkının klip çalışması Kilyos’ta çekilmiş.
Sanity
Genç müzisyen Turaç Berkay’ın İngilizce iki şarkıdan oluşan ‘ Sanity’ isimli çalışması geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yerini aldı. Bu korona olayları olmasaydı aslında ‘ Sanity’in şarkılarını Turaç’ın stüdyosunda onunla beraber dinleyip sizlerle paylaşacaktım. Kısmet bugüneymiş.
Elektronik , etnik ve pop elementlerini bir potada erittiği ‘ Sanity’ ve ‘Entourage’ isimli iki şarkıdan oluşan çalışmada benim gönlüm bir iki tık farkla ‘ Entourage’dan yana oldu. Yüksek tempolu bir dans şarkısı olan ‘Entourage’ın içindeki etnik yolculuk , serpiştirilen canlı enstrümanları dinlemek pek güzel geldi. Bu şarkıların yayınlandığı ülkelerdeki tepkilerinin ne olacağını birlikte göreceğiz.