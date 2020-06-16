Yasemin’i kendine bırakın

Yasemin Mori’nin sürprizli halini seviyorum. Ne zaman ne sunacağı belli olmuyor. Esas olan ortaya koyduğu işin her zaman müzikal yolculuğunda farklı bir kapı açıyor olması.
2 sene önce çıkardığı ‘Estrella’ albümünü konuşmak üzere buluştuğumuzda ondaki farklılığı kendi yüzüne de söylemiştim. Daha mutlu daha özgür bir Yasemin vardı karşımda. Bu durum onun müziğine yansırken, enerji değişikliği kendisini anlamaya hazır dinleyicisine direk geçiyordu. Yerinde sayıp ilk çıkan albüm tadında işler bekleyen ve yeniye kayıtsız şartsız kapalı diğer dinleyici kitlesi ise tarihin tozlu raflarında yerini alırken , Yasemin kaynayan kazanından farklı yemekler servis etmeye devam ediyordu.
Albüm sonrası çıkardığı ‘Rampa Stampa’ şarkısı ile tekrar şaşırtan ve ortaya müziğinin yanında video klip çalışması ile de farklı bir iş sunan Mori, belirli kalıplarda olmadan özgürce hikayesini anlatmaya devam etti. Hikayelerini anlatış biçimi aynı kalırken soundunu değişmesi yaptığı müziğin sürekli taze kalmasını sağlıyordu. Sevdiği türleri müziğinin içine ticari kaygı gözetmeden monte etmesi bu yüzden bana göre takdire şayan.
Bu keyifli yolculuk şimdi yeni şarkısı ‘ Beni bana bırak ‘ ile devam ediyor. Sözü ve müziği kendisine , düzenlemesi ise Serhat Şensesli’ye ait olan şarkı dinler dinlemez beni sardı.
Tüm bu kaos içinde kendine dönebilmenin , kendine kalabilmenin önemini dile getiren şarkının kademe kademe yükselen aranjesi dinlerken keyif veriyor. Video klip çalışmasında yine enerjilerinin çok iyi tuttuğuna inandığım Irmak Altıner ile çalışan Mori’nin şarkıyı dibine kadar yaşatan performansı yıldızlı 10 puan olmuş.
Özgür , mutlu ve müzik aşığı bir kadın Yasemin Mori. Her çalışmasının üzerine titremesi , görselinden sunumuna kurgusu için kafa patlatması fabrikasyon işlerin kol gezdiği şu ortamda aradığımız şeylerden. Her daim değişen , değişimini müziğine yansıtmaktan korkmayan Mori’nin bu alev alev yanan işlerinin tükenmemesi dileğiyle.
Gerek Yok
Solo kariyerinin ilk çalışmasını geçen sene çıkaran Yiğit Atilla , sözü ve müziği kendisine ait olan ‘ Beni Severdin’ ile müzik dünyasına gayet şık bir giriş yapmıştı.
Şimdi yeni şarkısı ‘Gerek Yok’u dinleyici ile paylaşan şarkıcı farklı bir tür ile karşımızda. İlk şarkısında pop gibi pop yaptığını söylediğim Atilla, bu sefer rock ve trap altyapılarının kaynaştığı bir şarkı sunmayı tercih etmiş.
Sözü ve müziği müzisyen kardeşi Ateş Atilla’ya düzenlemesi ise Cenker Şimşir’e ait olan ‘ Gerek yok’da farklı bir rengini gösteren Atilla, video klip çalışmasında da titiz bir işe imza atmış.
Türk fotoğrafçı ve video art sanatçısı Ece Gürlü tarafından çekilen video klip gayet güzel olmuş. Önceden Christina Aguilera, Khalid gibi dünya starları ile çalışmış Gürlü’nün bu çalışmasından sonra ben Yiğit’in yerinde olsam diğer klip için şimdiden kendisi ile gün belirlemeye başlarım.
Akılda kalıcı nakaratı ve güncel düzenlemesi ile ‘ Gerek Yok ‘ eli yüzü düzgün bir iş olmuş. Atilla’nın bundan sonraki şarkıda hangi tür ile karşımıza çıkacağını bekleyelim ve görelim.
Sertab’ın yeni albümü
Sertab Erener’in yeni albümünün çıkacağı haberini kendisinin bir söyleşisini izlerken aldığımdan beri merakla bekliyordum. Bu sefer bir başka heyecanlı ve iştahlı anlatıyordu gelecek albümü Sertab. Söz ve müzik olarak biriktirdikleri oluk oluk akarken hemen üretime geçen Erener’in içinde bulunduğumuz pandemi döneminde son şeklini alan albümü geçtiğimiz günlerde nihayet bizlerle buluştu.
Albümü dinlemeye başladığımda daha ilk şarkıyla nasıl bir serüvene çıkacağım belli oldu. Duygu yoğunluğu , gerçeklik ve bir anda sizi anlattığı hikayenin ortasına çeken o enerji anlatılmaz yaşanır cinsten.
Çoğunlukla kendisinin yazdığı sözlere ve Emre Kula'nın müziklerine rastladığımız çalışmada bir önceki albümünde de dinlediğimiz Ersel Serdarlı imzalı şarkılar yer alıyor. Can Bonomo , Doğan Duru ve Sezen Aksu parçalarının da bulunduğu 13. Sertab Erener albümü ‘Ben Yaşarım’ dinledikçe güzelleşen bir iş olmuş.
Benim albümde en sevdiklerim arasında yer alan şarkılar ; Ben yaşarım , Farzet , Geçer , Belki de aşk lazım değildir ve Hepsi Aşktan. Bu albümün şarkılarını canlı canlı keyifle dinleyeceğimiz konserli günlerin yakın bir zamanda gelmesi ümidiyle.
Bal düşleri
Onurr bu ay için seçtiği yeni şarkısını paylaştı. Ben önceden dinleyen şanslı tayfadan biri olarak şarkı için bir başka heyecanlıyım. Düzenlemesi tazelik ve sadelik peşinde koşan yeni çalışmanın adı ‘ Bal düşleri’
Pandemi döneminde üretimine hız kesmeden devam eden Onurr’a hem yeni şarkıyı hem de merak ettiğin bir kaç soruyu sordum.
‘Bal düşleri’nin hikayesini alayım senden.
‘Bal Düşleri’ Afrobeat sevdamın son çiçeği! Biliyorsun aylardır Afrobeat Afrobeat kafanızı yiyorum, bu da biraz orta bpmde, chill, biraz duygusal bir şarkı oldu. Uzanmak istediklerimize gelsin!
Düzenleme yapmaya başladığından beri farklı lezzetleri şarkılarına katmaya başladın. Memnun musun gidişattan? Neler var kafanda gelecek diğer düzenlemelerinde?
Aslında aranje yapmak müzisyenliğin güzel bir durağı, başka bir hakimiyet alanı sunuyor. İstediğin enstrümanı, sesi, istediğin yerde, istediğin notasyonda duyabilmek müthiş bir özgürlük. Çünkü aranjörler genelde “bu olmaz”, “bu yapılmaz” şeklinde egolarla çalıştıkları için, artık o onaya veya iknaya gerek kalmadan aklımdan ne geçiyorsa yapıyorum ve çok mutluyum!
Hala çıkaracağım (bende ve başka şarkıcılarda) Afrobeat işler var, bir iki minimal electronika şarkım başka artistlerden çıkacak, ve tabi ben de vintage bir şey arayıştayım ve 90’larla şekillendirmeye karar verdim çünkü 80’lerin synth soundunu veya synth-popunu pek sevmiyorum.
Her ay bir şarkı sistemi baya iyi oldu. Bunu sürdürmeye devam mı? Dijital dünyaya ait ne planların var? Youtube kanalınla alakalı mesela?
Her ay bir şarkı çıkarma fikrim var ama araya ufak bir retro bırakıp, Temmuz-Ağustos aylarında Sakin’den kalan demoları tüm dijital mecralarda yayınlayacağım; sonra yine ayda bir şarkılarıma devam. Hatta Edis’le güzel bir düet bile gelebilir. Daha sonra bu Afro şarkılarımı sene sonunda bir albümle toparlayıp, bu serüvene de böyle güzel bir anıyla son vermek istiyorum. Sonra gelsin 2021 ve yeni ciciler!
Yasemin’i kendine bırakın
Yasemin Mori’nin sürprizli halini seviyorum. Ne zaman ne sunacağı belli olmuyor. Esas olan ortaya koyduğu işin her zaman müzikal yolculuğunda farklı bir kapı açıyor olması.
2 sene önce çıkardığı ‘Estrella’ albümünü konuşmak üzere buluştuğumuzda ondaki farklılığı kendi yüzüne de söylemiştim. Daha mutlu daha özgür bir Yasemin vardı karşımda. Bu durum onun müziğine yansırken, enerji değişikliği kendisini anlamaya hazır dinleyicisine direk geçiyordu. Yerinde sayıp ilk çıkan albüm tadında işler bekleyen ve yeniye kayıtsız şartsız kapalı diğer dinleyici kitlesi ise tarihin tozlu raflarında yerini alırken , Yasemin kaynayan kazanından farklı yemekler servis etmeye devam ediyordu.
Albüm sonrası çıkardığı ‘Rampa Stampa’ şarkısı ile tekrar şaşırtan ve ortaya müziğinin yanında video klip çalışması ile de farklı bir iş sunan Mori, belirli kalıplarda olmadan özgürce hikayesini anlatmaya devam etti. Hikayelerini anlatış biçimi aynı kalırken soundunu değişmesi yaptığı müziğin sürekli taze kalmasını sağlıyordu. Sevdiği türleri müziğinin içine ticari kaygı gözetmeden monte etmesi bu yüzden bana göre takdire şayan.
Bu keyifli yolculuk şimdi yeni şarkısı ‘ Beni bana bırak ‘ ile devam ediyor. Sözü ve müziği kendisine , düzenlemesi ise Serhat Şensesli’ye ait olan şarkı dinler dinlemez beni sardı.
Tüm bu kaos içinde kendine dönebilmenin , kendine kalabilmenin önemini dile getiren şarkının kademe kademe yükselen aranjesi dinlerken keyif veriyor. Video klip çalışmasında yine enerjilerinin çok iyi tuttuğuna inandığım Irmak Altıner ile çalışan Mori’nin şarkıyı dibine kadar yaşatan performansı yıldızlı 10 puan olmuş.
Özgür , mutlu ve müzik aşığı bir kadın Yasemin Mori. Her çalışmasının üzerine titremesi , görselinden sunumuna kurgusu için kafa patlatması fabrikasyon işlerin kol gezdiği şu ortamda aradığımız şeylerden. Her daim değişen , değişimini müziğine yansıtmaktan korkmayan Mori’nin bu alev alev yanan işlerinin tükenmemesi dileğiyle.
Gerek Yok
Solo kariyerinin ilk çalışmasını geçen sene çıkaran Yiğit Atilla , sözü ve müziği kendisine ait olan ‘ Beni Severdin’ ile müzik dünyasına gayet şık bir giriş yapmıştı.
Şimdi yeni şarkısı ‘Gerek Yok’u dinleyici ile paylaşan şarkıcı farklı bir tür ile karşımızda. İlk şarkısında pop gibi pop yaptığını söylediğim Atilla, bu sefer rock ve trap altyapılarının kaynaştığı bir şarkı sunmayı tercih etmiş.
Sözü ve müziği müzisyen kardeşi Ateş Atilla’ya düzenlemesi ise Cenker Şimşir’e ait olan ‘ Gerek yok’da farklı bir rengini gösteren Atilla, video klip çalışmasında da titiz bir işe imza atmış.
Türk fotoğrafçı ve video art sanatçısı Ece Gürlü tarafından çekilen video klip gayet güzel olmuş. Önceden Christina Aguilera, Khalid gibi dünya starları ile çalışmış Gürlü’nün bu çalışmasından sonra ben Yiğit’in yerinde olsam diğer klip için şimdiden kendisi ile gün belirlemeye başlarım.
Akılda kalıcı nakaratı ve güncel düzenlemesi ile ‘ Gerek Yok ‘ eli yüzü düzgün bir iş olmuş. Atilla’nın bundan sonraki şarkıda hangi tür ile karşımıza çıkacağını bekleyelim ve görelim.
Sertab’ın yeni albümü
Sertab Erener’in yeni albümünün çıkacağı haberini kendisinin bir söyleşisini izlerken aldığımdan beri merakla bekliyordum. Bu sefer bir başka heyecanlı ve iştahlı anlatıyordu gelecek albümü Sertab. Söz ve müzik olarak biriktirdikleri oluk oluk akarken hemen üretime geçen Erener’in içinde bulunduğumuz pandemi döneminde son şeklini alan albümü geçtiğimiz günlerde nihayet bizlerle buluştu.
Albümü dinlemeye başladığımda daha ilk şarkıyla nasıl bir serüvene çıkacağım belli oldu. Duygu yoğunluğu , gerçeklik ve bir anda sizi anlattığı hikayenin ortasına çeken o enerji anlatılmaz yaşanır cinsten.
Çoğunlukla kendisinin yazdığı sözlere ve Emre Kula'nın müziklerine rastladığımız çalışmada bir önceki albümünde de dinlediğimiz Ersel Serdarlı imzalı şarkılar yer alıyor. Can Bonomo , Doğan Duru ve Sezen Aksu parçalarının da bulunduğu 13. Sertab Erener albümü ‘Ben Yaşarım’ dinledikçe güzelleşen bir iş olmuş.
Benim albümde en sevdiklerim arasında yer alan şarkılar ; Ben yaşarım , Farzet , Geçer , Belki de aşk lazım değildir ve Hepsi Aşktan. Bu albümün şarkılarını canlı canlı keyifle dinleyeceğimiz konserli günlerin yakın bir zamanda gelmesi ümidiyle.
Bal düşleri
Onurr bu ay için seçtiği yeni şarkısını paylaştı. Ben önceden dinleyen şanslı tayfadan biri olarak şarkı için bir başka heyecanlıyım. Düzenlemesi tazelik ve sadelik peşinde koşan yeni çalışmanın adı ‘ Bal düşleri’
Pandemi döneminde üretimine hız kesmeden devam eden Onurr’a hem yeni şarkıyı hem de merak ettiğin bir kaç soruyu sordum.
‘Bal düşleri’nin hikayesini alayım senden.
‘Bal Düşleri’ Afrobeat sevdamın son çiçeği! Biliyorsun aylardır Afrobeat Afrobeat kafanızı yiyorum, bu da biraz orta bpmde, chill, biraz duygusal bir şarkı oldu. Uzanmak istediklerimize gelsin!
Düzenleme yapmaya başladığından beri farklı lezzetleri şarkılarına katmaya başladın. Memnun musun gidişattan? Neler var kafanda gelecek diğer düzenlemelerinde?
Aslında aranje yapmak müzisyenliğin güzel bir durağı, başka bir hakimiyet alanı sunuyor. İstediğin enstrümanı, sesi, istediğin yerde, istediğin notasyonda duyabilmek müthiş bir özgürlük. Çünkü aranjörler genelde “bu olmaz”, “bu yapılmaz” şeklinde egolarla çalıştıkları için, artık o onaya veya iknaya gerek kalmadan aklımdan ne geçiyorsa yapıyorum ve çok mutluyum!
Hala çıkaracağım (bende ve başka şarkıcılarda) Afrobeat işler var, bir iki minimal electronika şarkım başka artistlerden çıkacak, ve tabi ben de vintage bir şey arayıştayım ve 90’larla şekillendirmeye karar verdim çünkü 80’lerin synth soundunu veya synth-popunu pek sevmiyorum.
Her ay bir şarkı sistemi baya iyi oldu. Bunu sürdürmeye devam mı? Dijital dünyaya ait ne planların var? Youtube kanalınla alakalı mesela?
Her ay bir şarkı çıkarma fikrim var ama araya ufak bir retro bırakıp, Temmuz-Ağustos aylarında Sakin’den kalan demoları tüm dijital mecralarda yayınlayacağım; sonra yine ayda bir şarkılarıma devam. Hatta Edis’le güzel bir düet bile gelebilir. Daha sonra bu Afro şarkılarımı sene sonunda bir albümle toparlayıp, bu serüvene de böyle güzel bir anıyla son vermek istiyorum. Sonra gelsin 2021 ve yeni ciciler!