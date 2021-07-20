Yandan Yandan

Funda Arar güzel bir yaz sürprizi yaptı ve yeni şarkısı ‘Gerisi Bende’yi geçtiğimiz günlerde dinleyici ile paylaştı.

Aşka açık davetiye çıkaran, her şart ve koşulda sevmeye hazır olanların hislerine tercüman olan şarkı, Funda Arar’ın güçlü vokali ile birleşince bir başka güzel olmuş. İlk dinleyişte dinleyiciyi içine alan şarkının nakaratı ikinci dönüşte hemen dile yapışıyor.

Sözleri Febyo Taşel ve Funda Arar imzalı olan şarkının müziği ve düzenlemesi ise yine Febyo Taşel tarafından yapılmış. Şarkının video klip çalışmasının yönetmenliğini Murat Joker üstlenmiş. Bu yaz aşık olmak sizden gerisi güzel şarkısı ile Funda Arar’dan.

Allı Turnam

Burcu Arı’nın türküler albüm projesinden önceki yazılarımda bahsetmiştim. Türkü ve deyişleri genç nesil ile paylaşmayı, özümüzü keşfetme yolunda yeni nesil gençlerin de bu yola eşlik etmesini amaçlayan bu çalışmadan çıkan ilk iki şarkı Gökhan Türkmen eşliğinde “Gelin Canlar” ve Fettah Can’ın eşliğinde “Mecnunum Leylamı Gördüm” olmuştu.

Dokuz parçadan oluşan ve her ay bir çalışmanın dinleyici ile buluştuğu projenin üçüncü teklisi “Allı Turnam” için Burcu Arı’ya bu sefer Ersay Üner eşlik ediyor. Söz ve müziği anonim olan şarkının düzenlemesinde Genco Arı’nın imzası yer alıyor.

Güzel bir amaçla yola çıkılan bu proje albümünün, enerjisi, şarkıların nakış gibi işlenmesi ve iştirak eden isimlerin şarkılara kattıkları ruh, günümüz müzik dünyasında yapılan işlerde artık zor bulunan şeyler. Kasım 2021’de tamamlanacak olan albümün diğer şarkılarını ve misafirlerini merakla bekliyorum.

Çünkü

İdo Tatlıses’in ilk albümü ‘Çünkü’ derli toplu, gayet güzel bir iş olmuş. İdo şu vakte kadar çıkardığı teklilerden sonra ilk albüm çalışması için çok sıkı çalışmış ve tüm enerjisini şarkılara vermiş gözüküyor. Baştan sona dinlendiğinde bir bütünlüğü olan ve şarkı atlamadan akıp giden bir albüm olmuş.