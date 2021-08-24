Tutmuş bu maya

Can Bonomo ve Demet Evgar, Bonomo’nun ‘Rüyamda Buluttum’ adlı yeni şarkısı için bir araya gelmiş. İkinci nakarat dönüşü kendinizi hemen şarkının içinde bulduğunuz ‘Rüyamda Buluttum’, Demet Evgar’ın misafirliği ile bir başka güzel olmuş.

Şarkı uzun yıllar Bonomo’nun sandığında duruyormuş. Hiç kayıt edilmemiş. Bir instagram canlı yayınında akla gelip çalınınca, dinleyenlerden şarkının kayıt edilmesi konusunda ısrarlar gelince Bonomo hemen işe koyulmuş.

Demet Evgar’ın şarkıya eşliği konusunda “Ne mutlu bize ki yıllar önce kaydetmemişiz. Öyle olsaydı belki benim canım, eski dostum Demet Evgar bize eşlik etmeyecekti.” yorumunu yapan Bonomo, ‘Rüyamda Buluttum’ şarkısı ile beraber sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Acı Kiraz’ı da dinleyici ile paylaşmış.

Kapak görselinden video klip çalışmasına yine özenli bir iş ile karşımızda olan Can Bonomo, bu iki yeni şarkısıyla dinleyicisini mutlu etmeye devam ediyor. Sıradaki şarkıları merakla bekliyorum.

İki nokta atışı şarkı

Geçtiğimiz hafta prodüktör ve aranjör Alper Atakan’ın yakında çıkacak olan ‘Aranjör’ isimli albümünden iki şarkı dijital platformlardaki yerini aldı.

İlk olarak İrem Derici’nin seslendirdiği ‘Affeder Mi Aşk Bizi?’ ile dans pistine davet edildik. Söz ve bestesi Cem Adrian’a düzenlemesi Alper Atakan’a ait olan şarkı , kan kaynatan disko aranjesinin içinde barındırdığı duygusal hikaye ile dikkat çekti. Dinledikçe kana karışan şarkı, İrem Derici’nin güçlü vokali ile radyoların sık sık çalacağı bir çalışma olmuş.

Seda Sayan’ın seslendirdiği söz ve müziği Sezen Aksu ve Soner Çınar‘a ait olan ‘Gel Günaha Girelim’ şarkısı Alper Atakan düzenlemesi ile ‘Aranjör’ albümünden bizleri selamlayan ikinci şarkı oldu.

Yıllar önce Emel Müftüoğlu‘nun seslendirdiği ve severek dinlediğimiz şarkı Seda Sayan’ın vokali ile şimdi bir başka lezzetli olmuş. Şarkıyı kim Seda Sayan için seçtiyse kendisini tebrik etmek lazım. ‘Gel Günaha Girelim’ Seda Sayan’ın sesine ve müzikal tarzına gayet güzel yakışmış.