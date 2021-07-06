Taze çıktılar fırından

Onurr’un uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ‘ Ağlak Disko’ albümü çıktı. Albüm ismi için “Bu albüm birazcık pandemide kendim için yazdığım ama sizin için kaydedip, bitirdiğim şarkılardan oluştu. Günlerin çoğu bipolarlığa selam mı çakıyoruz dedirtecek kadar yoğun bir şekilde şarkılara dans ve gözyaşıyla eşlik ederek geçtiği için albümün ismini böyle seçmeyi uygun gördüm.” diyen Onurr, dinleyicisini hem dans etmek hem de duyguları ile yüzleşmek için dans pistine davet ediyor.

Albüm yapım aşamasında yakın arkadaş kontenjanından çoğu şarkının oluşum sürecine şahit olduğum için kendini pek şanslı hissettiğim ‘ Ağlak Disko’, yoğun duyguların, gelgitlerin, hesaplaşmaların müzikal arenası olarak karşımızda. Söz müzik ve aranje tek elden çıkınca tüm bu duygular daha sahici dinleyiciye ulaşıyor.

‘Ağlak Disko’da şarkılar duygudan duyguya geçerken kimi zaman sizi tokatlıyor kimi zaman şefkatle saçınızı okşuyor. Özellikle sancılı aşk durumlarına fon müziği teşkil edecek birçok şarkı mevcut.

‘Hazırlık sürecinde bazı ressamlardan kendimce öğrendiğim şahane bir mottom oldu; her seferinde de dostum oldu: “Abart Onur’cum abart, korkmadan abart canım!” Yine kendi zarafetimle abarttığım kadar abartmaya çalıştım. Umarım gereğinden fazla abartabilmişimdir! ’ diyen Onurr, albümde İrem Derici’ye verdiği ‘Güz Dönümü’ ve Gülşah Kömür’ün seslendirdiği ‘ Çok Mu Zor’u repertuarına almış.

Yine doyurucu yine keyifli bir iş ile dinleyici karşısına çıkan Onurr, hem kendisinden bekleneni hem de paşa gönlünün istediğini güzelce harmanlayıp sunmuş. Dinleyiciye düşen görev ilk şarkıyı açıp dans pistine doğru yol olmak.

Ne Güzel Oldu

Fikri Karayel’in söz ve müziği kendisine ait olan ‘Ne Güzel Oldu’ şarkısı yaz aylarında romantik bir rüzgar estirmeye gelmiş.

Yeni çıkacak ikinci solo albümün ilk habercisi olma özelliği taşıyan parça, sade ama etkileyici düzenlemesi ile dikkat çekiyor. Kemanlar , viyolalar, piyano ve gitar şarkıya öyle güzel yakışmış ki, bu akustik hava dinlerken sizi tüy gibi hafif hissettiriyor.

Düzenlemesi Tolga Erzurumlu, mix ve masteringi Özgür Yurtoğlu tarafından yapılan "Ne Güzel Oldu", Fikri Karayel’in kalbe dokunan sözleri ve vokaliyle tamamlanan çok şık bir şarkı olmuş.