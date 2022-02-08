Tam Zamanında

İngilizce şarkı söyleyenlerin yurt dışına açılma denemelerine zaman içinde sıkça şahit olmuşluğumuz vardır. Kimisi alnının akıyla bu işin üstesinden gelirken kimisinin macerası kısa sürmüştür. Buray’ın İlkay Şencan ile geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Deals With The Devil” şarkısı bu iş yapılacaksa böyle olmalı dedirten başarılı bir çalışma olmuş.

İsveçli söz yazarları Karl Folke Ingemar Ivert, Kian Sang, Hampus William Nerge ve Antoine Emanuel Catolino'nın tarafından yazılan, İlkay Şencan'ın prodüktörlüğünü yaptığı ‘Deals With The Devil’ , Buray’ın imza vokali ve kusursuz İngilizce aksanı ile birleşince ortaya dinlemesi keyifli bir şarkı çıkmış.

Buray ve İlkay Şencan’ın enerjisi sayesinde cillop bir elektro pop şarkısı olan ‘Deals With The Devil’ 92 ülkede aynı anda yayınlanmış. Şarkının video klip çalışmasına Cem Kılıç imza atmış. Buray, İngilizce şarkı konusundaki haklı iddiasını cümle aleme bu çalışma ile gösterdi. Devamının gelmesi ve yurtdışında da başarılarının devam etmesi dileğiyle.

Söz Ver

Ertunç, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ve miksi Ümit Kuzer’e ait olan yeni şarkısı ‘Söz Ver’ ile akustiği bol, duygusu yoğun bir çalışmayla karşımıza çıkıyor.

Ertunç, yapmak istediklerinden emin adımlarla müzikal yolculuğuna devam eden genç bir isim. Popüler olanın peşinden değil, gönlünün istediği yerden müziğini icra etmeyi tercih ediyor.

Kendi yapım şirketi ve stüdyosunda alabildiğine özgür üretimler yapan Ertunç’un bu çalışması olgunluk döneminin imza işlerinden biri olacak gibi gözüküyor.

Şarkının video klip çalışması Yerebatan Sarnıcı’nda İlay Alpgiray yönetmenliğinde gerçekleştirilmiş.

Gökhan Türkmen ile aynı sahnede düet