Sürpriz Konser

Geçtiğimiz haftanın sürpriz haberi Mor ve Ötesi’nin bir yıl aradan sonra İstanbul'daki ilk konserini Beşiktaş İnönü Stadı'nda gerçekleştirecek olmasıydı.
Bu büyük konser için 2019 yılından bu yana Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetimiyle görüşmelerini sürdüren grup nihayet beklenen tarihin 28 Mayıs 2022 olduğunu sevenlerine açıkladı.
Ocak ayında son albümleri 'Sirenler'i yayınlayan Mor ve Ötesi, gerçekleşecek olan konserde tüm albümlerinden şarkılara yer vermeyi planlıyormuş. Mor Ve Ötesi hayranlarını heyecanlandıran konserin detayları ilerleyen günlerde açıklanacak.
Serdar Ortaç albümünün detayları
Üzerinde uzunca bir süredir çalışılan ve projede kimlerin yer alacağı merak edilen tribute albüm ‘Serdar Ortaç Vol.1’in ayak sesleri duyulmaya başladı.
22 Nisan Cuma günü yayınlanacağı açıklanan albümde yer alacak isimler Bengü, Bora Duran, Demet Akalın, Derya Uluğ, Ece Seçkin, Faruk Sabancı & İlyas Yalçıntaş, Hande Ünsal, Merve Özbey, Mustafa Ceceli, Sakiler ve Ziynet Sali.
Şarkıların tanıtımları geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yayınlandı. Albümdeki altyapılar yaz aylarına uygun yapılmış gibi. Ben daha çok akustik enstrümanların ağırlıkta olduğu bir çalışma bekliyordum ama anladığım kadarıyla düzenlemelerde yaz aylarının coşkusu ve kulüpler baz alınmış. Albümden hangi şarkıların öne çıkacağını zaman içinde bekleyip göreceğiz.
Aleyna’nın İngilizce şarkısı
Aleyna Tilki’nin her yaptığı her söylemi özellikle sosyal medyada mercek altına alınıp haftalarca incelenip konuşuluyor. Son çıkardığı İngilizce şarkı sonrası yine gelenek bozulmadı ve Aleyna üzerine tartışmalar yapılmaya başlandı.
Kimileri şarkının 2000’li yılların başındaki sounda sahip olduğunu bu yüzden global müzik marketlerde çok fazla şansı olmadığını söyledi. Kimileri ise Aleyna’nın son şarkısının gayet yerinde bir karar olduğunu , izlenme rakamlarının yüksek olmasının başarılı olduğunun kanıtı olduğunu öne sürdü.
Benim düşüncem ise Aleyna’nın yaz aylarını iple çektiğimiz şu günlerde artık sağlam bir Türkçe şarkı ile hayranlarının karşına çıkması gerektiği yönünde. Temposu yüksek güzel bir şarkı ile ortalarda olsa hiç fena olmaz. Hele birde enerjilerinin gayet uyuştuğunu düşündüğüm Ersay Üner’den bir şarkı ile bunu gerçekleştirirse hedefi 12’den vurur gibi.
Sürpriz Konser
Geçtiğimiz haftanın sürpriz haberi Mor ve Ötesi’nin bir yıl aradan sonra İstanbul'daki ilk konserini Beşiktaş İnönü Stadı'nda gerçekleştirecek olmasıydı.
Bu büyük konser için 2019 yılından bu yana Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetimiyle görüşmelerini sürdüren grup nihayet beklenen tarihin 28 Mayıs 2022 olduğunu sevenlerine açıkladı.
Ocak ayında son albümleri 'Sirenler'i yayınlayan Mor ve Ötesi, gerçekleşecek olan konserde tüm albümlerinden şarkılara yer vermeyi planlıyormuş. Mor Ve Ötesi hayranlarını heyecanlandıran konserin detayları ilerleyen günlerde açıklanacak.
Serdar Ortaç albümünün detayları
Üzerinde uzunca bir süredir çalışılan ve projede kimlerin yer alacağı merak edilen tribute albüm ‘Serdar Ortaç Vol.1’in ayak sesleri duyulmaya başladı.
22 Nisan Cuma günü yayınlanacağı açıklanan albümde yer alacak isimler Bengü, Bora Duran, Demet Akalın, Derya Uluğ, Ece Seçkin, Faruk Sabancı & İlyas Yalçıntaş, Hande Ünsal, Merve Özbey, Mustafa Ceceli, Sakiler ve Ziynet Sali.
Şarkıların tanıtımları geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yayınlandı. Albümdeki altyapılar yaz aylarına uygun yapılmış gibi. Ben daha çok akustik enstrümanların ağırlıkta olduğu bir çalışma bekliyordum ama anladığım kadarıyla düzenlemelerde yaz aylarının coşkusu ve kulüpler baz alınmış. Albümden hangi şarkıların öne çıkacağını zaman içinde bekleyip göreceğiz.
Aleyna’nın İngilizce şarkısı
Aleyna Tilki’nin her yaptığı her söylemi özellikle sosyal medyada mercek altına alınıp haftalarca incelenip konuşuluyor. Son çıkardığı İngilizce şarkı sonrası yine gelenek bozulmadı ve Aleyna üzerine tartışmalar yapılmaya başlandı.
Kimileri şarkının 2000’li yılların başındaki sounda sahip olduğunu bu yüzden global müzik marketlerde çok fazla şansı olmadığını söyledi. Kimileri ise Aleyna’nın son şarkısının gayet yerinde bir karar olduğunu , izlenme rakamlarının yüksek olmasının başarılı olduğunun kanıtı olduğunu öne sürdü.
Benim düşüncem ise Aleyna’nın yaz aylarını iple çektiğimiz şu günlerde artık sağlam bir Türkçe şarkı ile hayranlarının karşına çıkması gerektiği yönünde. Temposu yüksek güzel bir şarkı ile ortalarda olsa hiç fena olmaz. Hele birde enerjilerinin gayet uyuştuğunu düşündüğüm Ersay Üner’den bir şarkı ile bunu gerçekleştirirse hedefi 12’den vurur gibi.