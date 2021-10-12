Gökcan Sanlıman, ‘Loş Bir Sokakta’ isimli dördüncü stüdyo albümünün ilk şarkısı ‘Bir Dokun Bin Aşk İşit’i klibi ile birlikte geçtiğimiz günlerde yayınladı. Şarkıyı dinleyince eski bir dost ile dertleşiyormuş gibi hissediyorsunuz. Bir dokunup bin aşk işitmeye şimdiden hazır olun. Şarkıda o yarım kalan aşk ve sitem öyle naif bir dille anlatılmış ki dinlerken benzer yaralar yeniden kalpleri acıtıyor.

‘Bir Dokun Bin Aşk İşit’in söz ve müziğinde Gökcan Sanlıman, düzenlemesinde ise Gökcan Sanlıman, Alper Atakan, Tolga Görsev, Alexei Tintaru, Rıza Erekli’nin imzalarını görüyoruz. Elektronik alt yapıların içinde boğulduğumuz son zamanlarda şarkının akustik tatları derin bir nefes almamıza neden olmuş. Yaylılar ve gitarlar ahenk içinde dans ederken şarkının hikayesi bir başka vurucu olmuş.

Gökcan Sanlıman yeni çıkacak albümü için ‘ Her içimden geleni şarkı zannetmedim. Altı çizilebilecek cümleler aradım ve dürüstlükle söyleyebilirim ki bu albüm için yazdığım bütün şarkıları kendi kalbimle yaşadığım gerçek olaylardan esinlenerek yazdım.’ demiş. Albümün ilk haberci şarkısı “Bir Dokun Bin Aşk İşit” ile Sanlıman’ın bu dediklerini fazlasıyla yerine getirmiş olduğu ortada. Albümün prodüktörlüğünü üstlenen Alper Atakan ile sound yelpazesini alabildiğine geniş tuttuklarını söyleyen Sanlıman’ın ‘ Loş Bir Sokakta’ albümü için geri sayım başladı.

Konser izlemeyi biliyor muyuz?

Son zamanlarda gittiğim tüm konserlerde dikkat ettiğim şey yoğun bir konuşma ve gülüşme sesinin şarkı esnasında dalga dalga arka koltuklardan sahneye doğru gelmesi. Sinemalarda sıklıkla denk düştüğümüz gürültülü bir şekilde yemek yeme mevzusunun ise konserlerde aynı şekilde hız kesmeden devam ettiğine şahit oldum.

Gayet romantik bir şarkı dinlerken arkadan telefonda evdeymiş gibi konuşan birinin muhabbetine maruz kalmanız gayet olası bir durum. Uyardığınız zaman ise oralı olmadan konuşmaya devam etmesine hiç şaşırmayın. Akıl alır gibi değil. Bu seslere takıldığınız anda ise zaten geçmiş olsun artık sadece onları duyar hale geliyorsunuz. Toplum içinde nasıl davranılması gerektiğine ayamamış insanlarla bu tip organizasyonlarda aynı havayı solumak ciddi bir sinir kontrol deneyimi.

Hey Britney

Britney Spears davasının sonucu tüm sevenlerinin yüzünü güldürdü. Babasının yıllardır Britney üzerinde kurduğu kontrol mekanizması artık tarih oldu diyebiliriz. Hayranlarının başlattığı #FreeBritney hareketi başarıyla sonuçlanınca onların cephesinde tam bir bayram havası esti.

Bundan sonrası önemli. Britney, babasına para kazandırmamak için son birkaç yıldır gelen işleri geri çevirip, kendi özel hayatına odaklanarak kafayı dinlemeyi seçmişti. İstediği şeyi elde ettikten sonra ne gibi hamlelerde bulunacağını bekleyip göreceğiz.